УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9502 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
6 071 69
Байден (2325) США (14476) ЦРУ (116)

Байден висунув на пост директора ЦРУ експосла США в Росії Вільяма Бернса, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден висунув на пост директора ЦРУ експосла США в Росії Вільяма Бернса, - Білий дім

Президент США Джо Байден висунув на затвердження в сенат на пост директора ЦРУ кандидатуру Вільяма Бернса.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в Білому домі.

При президенті Бараку Обамі Бернс очолював делегацію США на переговорах "шістки" міжнародних посередників з Іраном щодо іранської ядерної проблеми, в 2005-2008 роках був послом Сполучених Штатів у Москві.

Про намір призначити Бернса головою розвідувального відомства Байден оголосив ще 11 січня. Він заявив тоді, що Бернс "розділяє моє глибоке переконання в тому, що розвідка має бути аполітичною, і що віддані професіонали розвідки, які служать нашій країні, заслуговують на нашу вдячність і повагу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За президентства Байдена США запровадять широкі санкції проти РФ, - Кравчук

У разі затвердження сенатом Бернс стане першим кар'єрним дипломатом на посаді директора ЦРУ, зазначають спостерігачі.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Всё верно,директор ЦРУ должен знать основного врага изнутри! Грамотное назначение.
показати весь коментар
04.02.2021 08:16
+7
правильно разведчики теперь должны знать кацапский
показати весь коментар
04.02.2021 07:31
+4
Для срани РАБссиянской хорошего мало.... Байден висунув на пост директора ЦРУ експосла США в Росії Вільяма Бернса, - Білий дім - Цензор.НЕТ 8588
показати весь коментар
04.02.2021 08:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
правильно разведчики теперь должны знать кацапский
показати весь коментар
04.02.2021 07:31 Відповісти
Вербовка
показати весь коментар
04.02.2021 07:46 Відповісти
Рюсскае наречие знают даже Чучки,но лучше бы они его не знали... Байден выдвинул на пост директора ЦРУ экс-посла США в России Уильяма Бернса, - Белый дом - Цензор.НЕТ 8533 Байден выдвинул на пост директора ЦРУ экс-посла США в России Уильяма Бернса, - Белый дом - Цензор.НЕТ 7954что и соседние якуты....
показати весь коментар
04.02.2021 07:36 Відповісти
Понятно. "Резака" посольства США вернули в родную стихию. Достаточно эпично и знаково.
показати весь коментар
04.02.2021 07:39 Відповісти
Посол был американским разведчиком? Вот это поворот))))
показати весь коментар
04.02.2021 07:47 Відповісти
В нормальных странах гражданские лица занимают ведущие должности в множестве силовых а также связанных с безопасностью ведомствах.А в мордоре такого нет,или ты,холоп.не знаешь что в посольствах параши за рубежом,кроме шпионов никого нет? Ищи нового хозяина,холоп!
показати весь коментар
04.02.2021 08:21 Відповісти
Я не ты, у меня хозяева, мои дети, жена, и мама. Менять не собираюсь)))
показати весь коментар
04.02.2021 08:36 Відповісти
У тебя дети? Байден висунув на пост директора ЦРУ експосла США в Росії Вільяма Бернса, - Білий дім - Цензор.НЕТ 5430
показати весь коментар
04.02.2021 09:38 Відповісти
Да... есть. Сын учился в ЕС, переводчик - синхронист с четырех зыков. Работает в американской компании, достаточно крутой. Дочь, тоже по жизни не потерялась. А что удивляет? Люди должны иметь детей. Тебе не доступно?
показати весь коментар
04.02.2021 09:47 Відповісти
Синхронист? Это очень полезная для гэбиста специальность. Многие знакомые мне "люди-консервы" имеют "полезных" детей в Европе и США.
показати весь коментар
04.02.2021 12:28 Відповісти
Ты ты крутой, таких знакомых имеешь....
показати весь коментар
04.02.2021 16:43 Відповісти
Во-первых,когда я узнал что такое переводчик синхронист,то ты еще наматывал свои сопли на рукавах до локтей! Мне даже рассказывал человек,кое какие смешные моменты могут быть приключиться при синхронном переводе. Например при переводе "шаг за шагом" с русского,то если эти слова перевести дословно на румынский язык,тогда смысловой перевод получится "шаг после шага". А то,что какой-то сыночек,работает в американской компании,то это может быть настоящей находкой для хозяев консервы-отца,того сыночка.
показати весь коментар
05.02.2021 06:09 Відповісти
А что такое "мордор"?
показати весь коментар
04.02.2021 08:38 Відповісти
Так некоторые люди называют страну-помойку между Украиной и США.
показати весь коментар
04.02.2021 15:10 Відповісти
Как помойку не называй, она всегда останется помойкой.
показати весь коментар
04.02.2021 18:15 Відповісти
В Мире есть только одна страна-помойка. Расположена она между Украиной и США. Населена дикими племенами русни, которые поклоняются какому-то *****.
показати весь коментар
04.02.2021 18:37 Відповісти
Толик, любишь своего фюрерка? Байден висунув на пост директора ЦРУ експосла США в Росії Вільяма Бернса, - Білий дім - Цензор.НЕТ 7014
показати весь коментар
04.02.2021 18:47 Відповісти
Давно бухаешь, толик? Байден висунув на пост директора ЦРУ експосла США в Росії Вільяма Бернса, - Білий дім - Цензор.НЕТ 9483
показати весь коментар
04.02.2021 18:54 Відповісти
Угу. А еще ты по ночам Мир от фОшЫздов спасаешь...пока санитары не видят Байден висунув на пост директора ЦРУ експосла США в Росії Вільяма Бернса, - Білий дім - Цензор.НЕТ 925
показати весь коментар
04.02.2021 19:07 Відповісти
Шо, и родимую страну-помойку разлюбило? Байден висунув на пост директора ЦРУ експосла США в Росії Вільяма Бернса, - Білий дім - Цензор.НЕТ 9139
показати весь коментар
04.02.2021 19:00 Відповісти
толик, ну с какого я должен отвечать на вопросы пьяной русмартышки?
показати весь коментар
04.02.2021 19:06 Відповісти
Ты, толик, уже до зеленых чертей добухалось. Кстати, интересно наблюдать за твоей деградацией. Скоро на дерево жить полезешь, русмартышко Байден висунув на пост директора ЦРУ експосла США в Росії Вільяма Бернса, - Білий дім - Цензор.НЕТ 4620
показати весь коментар
04.02.2021 20:04 Відповісти
Мо́рдор (синд. Mordor, «чёрная страна») - в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина - область на юго-востоке Средиземья Это Сирия, или Израиль? Палестина?
показати весь коментар
04.02.2021 08:41 Відповісти
Видишь какой ты тупой? Ты сам себя выдал,холоп! Передай твоему куратору,что он зря тебя на службе держит,холоп,потому что у тебя нет мозгов и у тебя длинный язык!
показати весь коментар
04.02.2021 09:26 Відповісти
)))) Могу только посмеяться. Смешной ты, и, и я тебя плохо понимаю. Белиберда какая - то.
показати весь коментар
04.02.2021 09:36 Відповісти
Что удивительно,что не понимаешь? Мозгов-то нет. Байден висунув на пост директора ЦРУ експосла США в Росії Вільяма Бернса, - Білий дім - Цензор.НЕТ 8912
показати весь коментар
04.02.2021 09:37 Відповісти
Хочешь, расскажу тебе кучу анекдотов про молдаван. Наслушался, когда в Одессе учился?))) Знаешь как молдаване лампочку закручивают?)))
А вообще прочти чурку (как ты думаешь) Чем ниже человек душой,тем выше он задирает нос. Он носом тянется туда,куда душою не дорос . Омар Хаям.
показати весь коментар
04.02.2021 09:41 Відповісти
Анекдоты про молдован рассказывают от беспомощности безмозглые,никчемные руССкие! Как,впрочем и про чукчи,которые каждый раз выбивали зубы обосран.ым "русским"! А бабушка твоя одевала "комбинажку" чтобы пойти в театр? Байден висунув на пост директора ЦРУ експосла США в Росії Вільяма Бернса, - Білий дім - Цензор.НЕТ 4108
показати весь коментар
04.02.2021 12:31 Відповісти
Ты вычислил)) Моя бабушка, никогда не была в театре. Она в селе жила с 4 детьми, причем в селе, основанном ее прадедом. Там было их имение, позже, после ареста, и расстрела мужчин, в имении была школа, а в подсобные помещения отдали колхозу. Вот моя прабабушка (ссылка), то да, была модницей, и любила ездить в город. Умерла рано, в 22 года, от испанки (тиф). Носить женщине комбинашку, по твоему стыдно?)))
показати весь коментар
04.02.2021 16:56 Відповісти
Носить "комбинажку" как нижнее белье не стыдно,а носить ее как вечернее платье -это идиотизм!
показати весь коментар
05.02.2021 06:23 Відповісти
И как же так получилось,что после издевательств советской власти над твоей семьей,ты оказался на кремлевской стороне баррикады? Банальная трусость?
показати весь коментар
05.02.2021 06:27 Відповісти
Не хотел вмешиваться в ваш "интеллектуальный" спор, типа кто холоп, а кто барин, Но "КомбинаШку" ОДЕТЬ ещё никому не удавалось и никогда это не получится. А так забавно было "наблюдать" за событиями.
показати весь коментар
04.02.2021 17:29 Відповісти
Мойша,не решай задачу не зная условий! Жены послевоенных,руССких освободителей Молдовы,одевали женское нижнее белье под названием "комбинажка" и ходили в них в театр!
показати весь коментар
05.02.2021 06:18 Відповісти
Одевали их как ВЕЧЕРНЕЕ ПЛАТЬЕ!
показати весь коментар
05.02.2021 06:24 Відповісти
Так ты,холоп,понял как я тебя вычислил,что ты холоп? Байден висунув на пост директора ЦРУ експосла США в Росії Вільяма Бернса, - Білий дім - Цензор.НЕТ 9004
показати весь коментар
04.02.2021 12:34 Відповісти
Что у тебя пригожинский приработок в интернете я вижу.
показати весь коментар
05.02.2021 06:19 Відповісти
Все послы разведчики...
показати весь коментар
04.02.2021 08:25 Відповісти
Не только послы,но и все работающие служащие из рашки в посольствах, "разведчики",то есть шпионы!
показати весь коментар
04.02.2021 09:28 Відповісти
Всё верно,директор ЦРУ должен знать основного врага изнутри! Грамотное назначение.
показати весь коментар
04.02.2021 08:16 Відповісти
Но это не значит,что именно посол был разведчиком,-для этого вполне хватает всяких военных советников и атташе! Байден висунув на пост директора ЦРУ експосла США в Росії Вільяма Бернса, - Білий дім - Цензор.НЕТ 5314
показати весь коментар
04.02.2021 09:30 Відповісти
Він був директором філіалу ЦРУ в засрашє
показати весь коментар
04.02.2021 10:20 Відповісти
Посольство США в параше,это филиал ЦРУ? Ведь речь идет о США а не о рашке!
показати весь коментар
04.02.2021 12:36 Відповісти
Споконвіку посольства всіх країн, крім основної функції, займались розвідкою (моніторили)
показати весь коментар
04.02.2021 15:09 Відповісти
Сравнивать посольства других стран с руССкими посольствами -это как минимум неправильно!
показати весь коментар
05.02.2021 06:20 Відповісти
Для срани РАБссиянской хорошего мало.... Байден висунув на пост директора ЦРУ експосла США в Росії Вільяма Бернса, - Білий дім - Цензор.НЕТ 8588
показати весь коментар
04.02.2021 08:17 Відповісти
Теперь понятно, кто будет основным "клиентом" у этой конторы.
показати весь коментар
04.02.2021 08:20 Відповісти
Правильне призначення Президента США.
показати весь коментар
04.02.2021 08:22 Відповісти
Ай да Байден, ай да сукин сын!!!
показати весь коментар
04.02.2021 08:32 Відповісти
Затівають щось...
показати весь коментар
04.02.2021 08:40 Відповісти
В кремле большой спрос на вазелин! Байден висунув на пост директора ЦРУ експосла США в Росії Вільяма Бернса, - Білий дім - Цензор.НЕТ 2024
показати весь коментар
04.02.2021 09:32 Відповісти
Вазелином не отделаются. Тут больше мыло пригодится. В сочетании с веревкой.
показати весь коментар
04.02.2021 10:13 Відповісти
Этот выбор только подтверждает что для мира в целом и для США в частности, главным врагом и главной угрозой является Раша, а Китай основным экономическим соперником- конкурентом. Вот такое разделение. В конечном счете существует реальная опасность того , что обескровленная экономически Раша уже официально ( а не только фактически, что в какой то мере уже начало происходить) станет просто придатком Китая ( его ресурсной базой) и тогда "лицо врага" может "пожелтеть" с воссозданием империи времен потомков Чингисхана но когда это еще будет, до этого миру еще дожить нужно при наличии Путинило - маньякило.
показати весь коментар
04.02.2021 11:21 Відповісти
Какой там "враг и угроза"? Сейчас идет обычный процесс похорон "территории склеенной из бывших тартарий"! Все логично.Конечно бывшая "Китайская тартария" может отойти к Китаю,но у других регионов другое будущее.
показати весь коментар
04.02.2021 12:42 Відповісти
 
 