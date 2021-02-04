Байден висунув на пост директора ЦРУ експосла США в Росії Вільяма Бернса, - Білий дім

Президент США Джо Байден висунув на затвердження в сенат на пост директора ЦРУ кандидатуру Вільяма Бернса.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в Білому домі.

При президенті Бараку Обамі Бернс очолював делегацію США на переговорах "шістки" міжнародних посередників з Іраном щодо іранської ядерної проблеми, в 2005-2008 роках був послом Сполучених Штатів у Москві.

Про намір призначити Бернса головою розвідувального відомства Байден оголосив ще 11 січня. Він заявив тоді, що Бернс "розділяє моє глибоке переконання в тому, що розвідка має бути аполітичною, і що віддані професіонали розвідки, які служать нашій країні, заслуговують на нашу вдячність і повагу".

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У разі затвердження сенатом Бернс стане першим кар'єрним дипломатом на посаді директора ЦРУ, зазначають спостерігачі.