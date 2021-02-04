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До Конгресу США внесли законопроєкт про санкції проти Росії через вирок Навальному

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

До Конгресу США внесли законопроєкт про санкції проти Росії через вирок Навальному

Група американських сенаторів внесла до Конгресу США законопроєкт про санкції проти Росії через вирок російському опозиціонеру Олексію Навальному.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", відповідну заяву опубліковано на сайті сенатора-республіканця Марка Рубіо.

Законопроєкт передбачає санкції проти осіб, причетних до отруєння і тюремного ув'язнення російського політика. Авторами ініціативи також виступили демократи Кріс Кунс, Бен Кардін, Кріс Ван Голі, Дік Дурбін, а також сенатор-республіканець Мітт Ромні.

"Сенатори повторно внесли законопроєкт, який передбачає запровадження цілеспрямованих санкцій проти російських чиновників, причетних до порушень міжнародного права, зокрема до отруєння і тюремного ув'язнення опозиційного лідера і активіста в боротьбі з корупцією Олексія Навального", – йдеться в повідомленні.

У документі не названі імена і посади осіб, які можуть потрапити під обмеження.

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Нагадаємо, раніше Олексій Навальний заявив, що завдав "смертельної образи" президенту РФ Володимиру Путіну тим, що вижив після отруєння і повернувся в Росію.

Як відомо, російського опозиціонера Олексія Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

2 лютого Симонівський суд Москви відправив політика Олексія Навального в колонію на 2 роки і 8 місяців, замінивши йому умовний термін на реальний у справі "Ів Роше". Після цього соратники Навального оголосили про акції в Москві та Петербурзі. Проти них виставили безліч силовиків, які застосовували силу під час затримання.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
санкции то такеое...... лучше барель уроните снова до 20$, подержите полгодика........ и все пойдут в Геленджик.......
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04.02.2021 08:20
+5
Есть и польза от протухшего бутерброда...
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04.02.2021 08:15
+4
Навальный же не бутерброд, шоб тягать его туда-сюда...ото посадили-хай вже сидить. А Джо Байденюк новые полезные санкциии под это дело введёт....
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04.02.2021 08:21
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Есть и польза от протухшего бутерброда...
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04.02.2021 08:15 Відповісти
вряд ли .. скорее эти санкции будут очередным телефонным списком ..
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04.02.2021 08:21 Відповісти
Запретял десятку ГРУшников вьезд в США. Кацапия этого не переживет.
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04.02.2021 09:52 Відповісти
Льохе срок будут накидывать,Ходорковский десятку отмотал... В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против России из-за приговора Навальному - Цензор.НЕТ 4777за Юкос...и чесный бизнес...
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04.02.2021 08:20 Відповісти
санкции то такеое...... лучше барель уроните снова до 20$, подержите полгодика........ и все пойдут в Геленджик.......
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04.02.2021 08:20 Відповісти
США не член ОПЕК, как ронять? Вот зырю, сегодня, уже + 1,56%, 58,50$ за барель. Замечу, все, что выше 40$ идет в ФНБ. Там бабла уже почти 200 лярдов $
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04.02.2021 08:33 Відповісти
"США не член ОПЕК"- но может сильно повлиять на некоторых "членов"....
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04.02.2021 08:37 Відповісти
Артм Воронцов фишка в том, что чем больше влиять, тем влиялка меньше. Зазырь на Германию и СП-2. Навлиялись? Получили ясный ответ : "не говорите, что мне делать, и я не скажу, куда Вам идти". Кто будет сокращать добычу нефти? СА? У них это 90, повторяю ДЕВЯНОСТО % ВВП Они горят желанием, за Навального с голой задницей ходить?
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04.02.2021 08:50 Відповісти
новичок какой то беспонтовый, от него только кот помер, да и тот от голода, надо было полонием травить
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04.02.2021 08:21 Відповісти
Навальный же не бутерброд, шоб тягать его туда-сюда...ото посадили-хай вже сидить. А Джо Байденюк новые полезные санкциии под это дело введёт....
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04.02.2021 08:21 Відповісти
Новичок зависит от дозы принятой...,0,001 грамма это медленная смерть...,1 грамм...месяц- полгода и в ящик...
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04.02.2021 08:23 Відповісти
Санкции приняты бешенные в 2017 году...Трамп их тормознул...РАБссия готовьте дупло... В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против России из-за приговора Навальному - Цензор.НЕТ 3474Байден скотство не простит... В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против России из-за приговора Навальному - Цензор.НЕТ 6203
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04.02.2021 08:26 Відповісти
Ссылку где Трамп тормознул санкции рашке давай.
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04.02.2021 09:22 Відповісти
У навального плаценту надо брать, и людей прививать. Раз уж "Новичок" не взял, то какой там КОВИД. Железный человек, или даже резиновый, как... в общем резиновый
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04.02.2021 08:26 Відповісти
Мордор має бути зруйновано. Коли вже наважаться відлючити від свіфт та введуть торгове ембарго на поставки енергоносіїв, заморозять усі рахунки терористичної держави та її посіпак.
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04.02.2021 08:29 Відповісти
А ти повинен бути вчити українську мову, неук.
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04.02.2021 08:39 Відповісти
на клаві не маю кирилиці, іноді не влучаю у потрібні літери, але я вельми стараюся "бути вчити українську мову". Сподіваюся хутко опанувати.
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04.02.2021 22:03 Відповісти
такого не будет, мир сейчас уже даже более лоялен к россии чем к нам,скажи спасибо нашему руководству которое дало понять что изменений в стране никаких не предвидится и все забили на нас болт
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04.02.2021 08:40 Відповісти
Рюсская народная сказка...Жил был Иван-Дурак и было у него 3 сына,2 алкаша, а третий стал КГБистом...,решили эти бараны Мировую революцию затеять...,но неудачно...погибли на Колчаковских фронтах в августе 1991 года...
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04.02.2021 08:31 Відповісти
Скорее всего ***** в списке не будет.. Оно тут нипричом, савсем и нипричом...
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04.02.2021 08:37 Відповісти
А шо там Куйло кукарекало о санкциях? Расее от них только польза.
То иим Донни пользу приносил, а сейчас ввалит дядюшка Джо.
В общем, сплошная польза для членоголового фюрера расеи Куйла.
До Конгресу США внесли законопроєкт про санкції проти Росії через вирок Навальному - Цензор.НЕТ 3245 До Конгресу США внесли законопроєкт про санкції проти Росії через вирок Навальному - Цензор.НЕТ 3245 До Конгресу США внесли законопроєкт про санкції проти Росії через вирок Навальному - Цензор.НЕТ 3245
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04.02.2021 08:37 Відповісти
так санкции против отедльных лиц,а не против россии
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04.02.2021 08:39 Відповісти
Бессмысленные типа санкции против "причастных лиц". От них рашке ни тепло ни холодно.
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04.02.2021 08:51 Відповісти
Мавзолей чЛенина на месте... До Конгресу США внесли законопроєкт про санкції проти Росії через вирок Навальному - Цензор.НЕТ 7552остальное дерьмо не развалится как в 1991 году..
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04.02.2021 08:53 Відповісти
Да ладно... До Конгресу США внесли законопроєкт про санкції проти Росії через вирок Навальному - Цензор.НЕТ 9941 Куйло последний год везде блеет, что надо снять санкции, а на Давосском форуме начал угрожать. Так что санкции делают свое дело, а ежегодные потери от животворящих санкций-470 лярдов баксов для Куйла.
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04.02.2021 09:55 Відповісти
Пару дней назад шестерка Путлера ,Виктор Вексельберг попал под колпак Госдепа...все его родственники и прочая шушера... До Конгресу США внесли законопроєкт про санкції проти Росії через вирок Навальному - Цензор.НЕТ 180А санкции Конгресса США отт 2017 года...,это РАБссии звиздец...
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04.02.2021 08:43 Відповісти
Зеленский 31 января подписал санкции против РАБссиянского быдла... До Конгресу США внесли законопроєкт про санкції проти Росії через вирок Навальному - Цензор.НЕТ 8164Текст почему то засекречен...
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04.02.2021 08:44 Відповісти
А ПАСЕ в Европе в это время подтверждает лигитимность росии и оставляет ее в своих рядах.
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04.02.2021 08:58 Відповісти
До Конгресу США внесли законопроєкт про санкції проти Росії через вирок Навальному - Цензор.НЕТ 5111 До Конгресу США внесли законопроєкт про санкції проти Росії через вирок Навальному - Цензор.НЕТ 2047
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04.02.2021 09:00 Відповісти
А в Україні плідно працює Інститут ядерних досліджень РФ. Такий , оце бач спротив наших правителів і недоеліт. Про це заявила депутатка з трибуни ВР.
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04.02.2021 09:18 Відповісти
Алооо !. ..
Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? .
. Всем РАБОТНИКАМ БЫТА ,
- 0C0БЕННО 0ТДЕЛАМ СTИРКИ ТРУCC0В , cпoдни и нижнeгo 6eлья - .
Кондитерам -( работникам с аргeнтинсскoй МУКОЙ) ,
САНТЕХНИКАМ оленпиады -
работникам РЯЗАНССКОЙ САХАРН0Й ПРОМЫШЛЕНН0СТИ ..

-поставьте пожалуста песню===
=
0ФИЦЭРЫ - Р0ССИЯНЕ ...... . .
.
. . . .. . ....
......
.
..... . .. А если ЧЕСНО... ПУТИН ВАС , и ВАШИХ ЖЭН - - со времен погибели Курска - ОБЪЯВИЛ ШЛЮХАМИ по 10 ДОЛЛОРОВ.. .
. . . .. . . ******** !!. . ДОЛЛОРОВ !!!! .............


., а не РжУБЛЕЙ !!!, .


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До Конгресу США внесли законопроєкт про санкції проти Росії через вирок Навальному - Цензор.НЕТ 7693 До Конгресу США внесли законопроєкт про санкції проти Росії через вирок Навальному - Цензор.НЕТ 7693
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04.02.2021 09:18 Відповісти
Да Навальный истенный шовинист и он за Крым российкий и днр с лнр. От его прихода вместо пнх ничего к Украине не изменница. https://www.youtube.com/watch?v=zj4qZdxAons
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04.02.2021 09:23 Відповісти
Ну а чего там по поводу его отравления? Уже расследовали? )
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04.02.2021 10:24 Відповісти
Молодец Навальный, герой. И США не подкачают.
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04.02.2021 10:50 Відповісти
"Законопроект предусматривает санкции против лиц, причастных к отравлению и тюремному заключению российского политика."
_А, ну-ну... Снова имитация. Гора выродила мышь.
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04.02.2021 16:13 Відповісти
 
 