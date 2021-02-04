У Канаді викарбували 250 золотих монет у формі української писанки. Вартість виробу приблизно 162 тис. грн. ФОТО

Золоту монету у формі писанки представив Канадський королівський монетний двір.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише УНН із посиланням на сайт двору.

"Наша золота писанка 2021 року - це сонячне свято весни. Святкуйте весну та відродження природи із цілком золотою писанкою, яка випромінює тепло і світло", - презентують продукт на сайті монетного двору.

Монета викарбувана з чистого золота. Загалом їх виготовлено 250 штук.

На реверсі зображена писанка канадського художника Дейва Мельничука.

"Півень, улюблений символ родючості та пробудження, є центральним мотивом, а також стосується форми яйця монети, яка символізує народження. Пір’я хвоста прикрашені прекрасними соняшниками, і кожна квітка має вісім пелюсток - число, що символізує вічність і рівновагу. Півня оточує стрічка, що символізує безкінечність, та сонячні промені, що представляють щастя та зростання. На аверсі зображено образ Її Величності королеви Єлизавети II", - йдеться в описі.

Вартість такого виробу становить 7399,95 канадських доларів, що у перерахунку на гривні орієнтовно 162 тисячі. Вага монети 58,5 грамів.

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