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Канада (1503) монети (105)

У Канаді викарбували 250 золотих монет у формі української писанки. Вартість виробу приблизно 162 тис. грн. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Золоту монету у формі писанки представив Канадський королівський монетний двір.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише УНН із посиланням на сайт двору.

"Наша золота писанка 2021 року - це сонячне свято весни. Святкуйте весну та відродження природи із цілком золотою писанкою, яка випромінює тепло і світло", - презентують продукт на сайті монетного двору.

Монета викарбувана з чистого золота. Загалом їх виготовлено 250 штук.

На реверсі зображена писанка канадського художника Дейва Мельничука.

"Півень, улюблений символ родючості та пробудження, є центральним мотивом, а також стосується форми яйця монети, яка символізує народження. Пір’я хвоста прикрашені прекрасними соняшниками, і кожна квітка має вісім пелюсток - число, що символізує вічність і рівновагу. Півня оточує стрічка, що символізує безкінечність, та сонячні промені, що представляють щастя та зростання. На аверсі зображено образ Її Величності королеви Єлизавети II", - йдеться в описі.

У Канаді викарбували 250 золотих монет у формі української писанки. Вартість виробу приблизно 162 тис. грн 01

Вартість такого виробу становить 7399,95 канадських доларів, що у перерахунку на гривні орієнтовно 162 тисячі. Вага монети 58,5 грамів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": НБУ вводить в обіг нову пам'ятну монету номіналом 20 гривень. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
самий кращій послідовний союзник і друг України в світі... я пишаюся вами браття!
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04.02.2021 09:09
+6
Такі реалії. Будь-яка монета нерегулярної чеканки коштує в рази дорожче номіналу. Це колекційні зразки.
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04.02.2021 08:46
+3
"В Канаде отчеканили 250 золотых монет в форме украинской писанки."
***
250 штук, колекціронери порвуть один одного.
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04.02.2021 09:25
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странно. а на монете написано "250 DOLLARS".
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04.02.2021 08:42 Відповісти
Такі реалії. Будь-яка монета нерегулярної чеканки коштує в рази дорожче номіналу. Це колекційні зразки.
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04.02.2021 08:46 Відповісти
У колекціонерів ціна підніметься в рази.
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04.02.2021 08:49 Відповісти
"В Канаде отчеканили 250 золотых монет в форме украинской писанки."
***
250 штук, колекціронери порвуть один одного.
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04.02.2021 09:25 Відповісти
канадских доллар - У 1841 році британська провінція Канада ввела в обіг власний долар!!!
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04.02.2021 08:49 Відповісти
Это коллекционные монеты, которые печатаются мизерным тиражом и которые изначально реализуются выше номинала (причем сразу говорят мы мол печатаем золотую 100 долларовую монету по цене 300 долларов...). После первоначальной продажи и со временем цена растет еще выше....
Разумеется это полноценная монета с номиналом и любой банк/магазин обязаны принимать такие монеты к расчету по ее номиналу! Но только идиот пойдет в магазин покупать что то на коллекционные монеты!!!
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04.02.2021 09:40 Відповісти
Там 58 грамм это 2 унции то есть примерно $3500 американских это $4000 канадских только за вес золота
Остальное коллекционная ценность
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04.02.2021 08:57 Відповісти
это ж так можно взятки "непалевно" давать. "по-номиналу".
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04.02.2021 13:56 Відповісти
самий кращій послідовний союзник і друг України в світі... я пишаюся вами браття!
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04.02.2021 09:09 Відповісти
Дякуючи канадській хохлорні (с), =шльондрам=, =піні=, =кацапам= (бо всі українські імігранти тепер прирівняні до них дописувачами даного ресурсу) і решта ...
Головне, що =не смердять= вам.
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04.02.2021 14:36 Відповісти
Помню наша "Оранта" номиналом 500 грн стоила 4 000 грн, но тогда зп были по 500 грн правда )) сейчас она стоит больше чем канадская, дето 170 000...
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04.02.2021 09:18 Відповісти
штук 50 наши депутаты точно возьмут, что бы вые...ся перед коллегами
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04.02.2021 09:35 Відповісти
Красивая!
Следующим Президентом Украины будет Елизавета?
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04.02.2021 09:36 Відповісти
Красивая!🙂
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04.02.2021 09:40 Відповісти
бариги, не многовато ли 3400 за чеканку петуха?
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04.02.2021 11:20 Відповісти
Канада, как минимум, такою была бы Украина, если бы к нам не пришёл узкий мир кацапов, царей, лениных, сталиных, брежневых, хйлов, разумковых-зеленских..
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04.02.2021 14:52 Відповісти
 
 