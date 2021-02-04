Степанов терміново вилітає до Запоріжжя. Створено комісію з розслідування пожежі в інфекційній лікарні (оновлено)
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Запорізька ОДА створила комісію з розслідування причин пожежі в інфекційній лікарні міста, внаслідок якої загинули 4 людини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОДА.
Як зазначається, створено комісію, яка має з'ясувати причини трагедії. Найближчим часом усі лікарні області, які приймають хворих на COVID-19, будуть перевірені на предмет пожежної безпеки.
Також в ОДА уточнили, що на момент займання в медзакладі перебували 29 хворих, зокрема 10 – у реанімації.
Як повідомлялося із посиланням на ДСНС, під час пожежі в Обласній інфекційній клінічній лікарні Запоріжжя загинули чотири особи, постраждали дві людини.
Зі свого боку міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці зазначив, що вилітає до Запоріжжя.
"Причини займання корпусу з’ясовують правоохоронці, за результатами розслідування винних у цій трагедії буде притягнуто до відповідальності за законом. Наразі я в терміновому порядку вилітаю до Запоріжжя з метою встановлення фактичних обставин трагедії", - написав він.
Будь ласка, зачекайте...
До чого то? Не опускайся так примітивно.
лишь бы пёрднуть?
Согласен.
Просто не привык читать твои комменты в стиле Гыгов и прочая
Если пожар в школе, интернате, доме престарелых, то разбирается с этим министр образования или соцполитики?
Почему Степанова винят во всех грехах, и по делу и не по делу.
Почему он вынужден разгребать бардак, созданный и раскрученный всеми ПОпередниками, ПЕредниками?
И
Какой накер здесь смысл в твоей писанине, Лёня? Не стыдно подлизывать так откровенно? Или совсем дурак?!
Гадаю, що сімейні лікарі, які мають достатню кількість договорів, не бідкаються, якщо зе влада не притримує кошти... Цього схоже зє дятли поламати не встигли...
Наступним етапом були лікарні, і частина підготувалась до неї, де головні лікарі справді фахівці. Але прийшли нєлохи і похєріли реформу - повернувши совкову систему, порівнявши фахівців та телепнів, щоби легше знов було красти...
А казки, за «супруніху», яка тобі погану зарплату зробила, розказуй тим, які тобі розповідатимуть, за Пороха, який «збагатився у 80 разів»...