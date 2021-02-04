Степанов терміново вилітає до Запоріжжя. Створено комісію з розслідування пожежі в інфекційній лікарні (оновлено)

Запорізька ОДА створила комісію з розслідування причин пожежі в інфекційній лікарні міста, внаслідок якої загинули 4 людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОДА.

Як зазначається, створено комісію, яка має з'ясувати причини трагедії. Найближчим часом усі лікарні області, які приймають хворих на COVID-19, будуть перевірені на предмет пожежної безпеки.

Також в ОДА уточнили, що на момент займання в медзакладі перебували 29 хворих, зокрема 10 – у реанімації.

Як повідомлялося із посиланням на ДСНС, під час пожежі в Обласній інфекційній клінічній лікарні Запоріжжя загинули чотири особи, постраждали дві людини.

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Зі свого боку міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці зазначив, що вилітає до Запоріжжя.

"Причини займання корпусу з’ясовують правоохоронці, за результатами розслідування винних у цій трагедії буде притягнуто до відповідальності за законом. Наразі я в терміновому порядку вилітаю до Запоріжжя з метою встановлення фактичних обставин трагедії", - написав він.