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Запоріжжя (1441) ОДА (1541) пожежа (3746)

Степанов терміново вилітає до Запоріжжя. Створено комісію з розслідування пожежі в інфекційній лікарні (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Події

Степанов терміново вилітає до Запоріжжя. Створено комісію з розслідування пожежі в інфекційній лікарні (оновлено)

Запорізька ОДА створила комісію з розслідування причин пожежі в інфекційній лікарні міста, внаслідок якої загинули 4 людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОДА.

Як зазначається, створено комісію, яка має з'ясувати причини трагедії. Найближчим часом усі лікарні області, які приймають хворих на COVID-19, будуть перевірені на предмет пожежної безпеки.

Також в ОДА уточнили, що на момент займання в медзакладі перебували 29 хворих, зокрема 10 – у реанімації.

Як повідомлялося із посиланням на ДСНС, під час пожежі в Обласній інфекційній клінічній лікарні Запоріжжя загинули чотири особи, постраждали дві людини.

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Зі свого боку міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці зазначив, що вилітає до  Запоріжжя.

"Причини займання корпусу з’ясовують правоохоронці, за результатами розслідування винних у цій трагедії буде притягнуто до відповідальності за законом. Наразі я в терміновому порядку вилітаю до Запоріжжя з метою встановлення фактичних обставин трагедії", - написав він.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Простейший вопрос - ЗАЧЕМ ОН ТУДА ЕДЕТ ?
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04.02.2021 08:56
+4
оттянуть на себя внимание, пропиарится и наобещать ченить...(ну так положено...чтоб не говорили, что не среагировал)...поедет с фото-видео фиксацией для прессы...
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04.02.2021 08:58
+2
прикинуть, сколько можно распилить под шумок Степанов терміново вилітає до Запоріжжя. Створено комісію з розслідування пожежі в інфекційній лікарні (оновлено) - Цензор.НЕТ 8990
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04.02.2021 08:58
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Ніколи такого не було і ось знов. Поки грім не вдарить...
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04.02.2021 08:46 Відповісти
Рабіновіча з кагалом там не було? Повний безлад в Україні із за їх керівництва, все горить і палає.
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04.02.2021 09:14 Відповісти
Простейший вопрос - ЗАЧЕМ ОН ТУДА ЕДЕТ ?
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04.02.2021 08:56 Відповісти
прикинуть, сколько можно распилить под шумок Степанов терміново вилітає до Запоріжжя. Створено комісію з розслідування пожежі в інфекційній лікарні (оновлено) - Цензор.НЕТ 8990
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04.02.2021 08:58 Відповісти
оттянуть на себя внимание, пропиарится и наобещать ченить...(ну так положено...чтоб не говорили, что не среагировал)...поедет с фото-видео фиксацией для прессы...
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04.02.2021 08:58 Відповісти
Зазвичай, Вася, в тебе коменти більш-менш адекватні, але... цей "абиляпнути".
До чого то? Степанов терміново вилітає до Запоріжжя. Створено комісію з розслідування пожежі в інфекційній лікарні (оновлено) - Цензор.НЕТ 1870 Не опускайся так примітивно.
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04.02.2021 09:20 Відповісти
о чём ты?
лишь бы пёрднуть?
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04.02.2021 09:23 Відповісти
О! Ото по делу)))
Согласен.
Просто не привык читать твои комменты в стиле Гыгов и прочая Степанов терміново вилітає до Запоріжжя. Створено комісію з розслідування пожежі в інфекційній лікарні (оновлено) - Цензор.НЕТ 3330
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04.02.2021 09:40 Відповісти
едет потому что на запорожской АЭС что то произошло,доигрались бл
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04.02.2021 08:58 Відповісти
ТЭС ващето...
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04.02.2021 09:02 Відповісти
Ні, на АЕС все нормально.
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04.02.2021 09:03 Відповісти
Статью читал? Или за чтение не платят?
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04.02.2021 09:04 Відповісти
Много текста, бл😁
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04.02.2021 11:05 Відповісти
Головне Бідосю туди не пускайте, бо згорить щось грандіозне.
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04.02.2021 09:02 Відповісти
Кому ти потрібен в Запоріжжні недоміністр...
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04.02.2021 09:10 Відповісти
Запорожье превратили в такое дно, слов нет. Во власти карусель из бездарей. Оттуда сняли, туда назначили, отсюда сняли - там поставили. Одна Зина стабильно, кажись уже при четвёртом главе ОГА кресло занимает. Может в ней все беды области?
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04.02.2021 10:27 Відповісти
А при чем тут Степанов???? Он постольку-поскольку. Его ответственность медицина, кадры, медикаменты. Это дело пожарной инспекции, полиции.
Если пожар в школе, интернате, доме престарелых, то разбирается с этим министр образования или соцполитики?
Почему Степанова винят во всех грехах, и по делу и не по делу.
Почему он вынужден разгребать бардак, созданный и раскрученный всеми ПОпередниками, ПЕредниками?
И
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04.02.2021 09:14 Відповісти
А без Степанова пожарные не справляются???!
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04.02.2021 09:22 Відповісти
Когда-же закончится эта показуха? Сотни ежедневно гибнут на дорогах, десятки тонут, тысячи умирают в больницах, а эти уроды из-за трех человек устраивают цирк всеукраинского масштаба.. Все вдруг поехали.. комиссии всякие понаделают.. Вы еще давайте траур объявите...
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04.02.2021 09:25 Відповісти
Повтыкали кучу ИВЛ в старую проводку, вот она и загорелась. Тут не комиссии создавать надо а срочно менять проводку во всех больницах, особенно в реанимациях. Миллиарды выделили, где они, мать вашу?
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04.02.2021 09:34 Відповісти
Скоріш за все недбале ставлення до кисневого обладнання...
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04.02.2021 11:00 Відповісти
Звичайно ж недбале. А перед тим було недбале ставлення до людини, на яку покладені ці обов'язки.
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04.02.2021 11:23 Відповісти
Більшисть лікарів обрало ж цю владу, і отримала ту турботу, на яку заслужила. Я не до того, що лікарі, вчителі чи шахтарі не заслуговують турботи держави, а до того, що тре розуміти свою відповідальність, коли галочку малюєш.
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04.02.2021 12:46 Відповісти
Можно подумать что прежняя Влада развивала медицину, строила и ремонтировала больницы, санатории, и не прежняя власть, супруниха,зарплаты медиков не сделала минимальными, и уравняла зарплату санитарки и медицинской сестры, а зарплату врача не сделала более чем на четверть меньше, чем зарплата кассира супермаркета?!!!!!
Какой накер здесь смысл в твоей писанине, Лёня? Не стыдно подлизывать так откровенно? Или совсем дурак?!
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04.02.2021 13:51 Відповісти
Попередня влада почала реформу, яку зупинила квартально-клованська...
Гадаю, що сімейні лікарі, які мають достатню кількість договорів, не бідкаються, якщо зе влада не притримує кошти... Цього схоже зє дятли поламати не встигли...
Наступним етапом були лікарні, і частина підготувалась до неї, де головні лікарі справді фахівці. Але прийшли нєлохи і похєріли реформу - повернувши совкову систему, порівнявши фахівців та телепнів, щоби легше знов було красти...
А казки, за «супруніху», яка тобі погану зарплату зробила, розказуй тим, які тобі розповідатимуть, за Пороха, який «збагатився у 80 разів»...
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04.02.2021 18:33 Відповісти
Так взял бы к себе в самолёт и министра энергетики, ему что, в Энергодар не нужно? Хоть перелёт дешевле будет.
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04.02.2021 11:05 Відповісти
 
 