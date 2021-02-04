Кулеба про форум "Російський Донбас": Зондування сприйняття ідей про можливу анексію ОРДЛО
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Міністерство закордонних справ України поінформувало Європейський Союз і США про те, що на окупованому Донбасі відбувся так званий форум "Російський Донбас", де були присутні громадяни Росії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Коли я дізнався про проведення цього форуму, то миттєво поставив запитання: чи заборонений в'їзд його учасникам на територію України? Виявилося, що всім заборонено, крім одного Тиграна Кеосаяна. Я тут же дав доручення ініціювати перед СБУ заборону на в’їзд для цієї людини. Тут не було жодних якихось вагань чи роздумів", – сказав міністр.
Кулеба додав, що США і Європейський Союз докладно поінформовані про те, що відбулося на цьому форумі.
"Наша позиція дуже проста: проведення такого форуму і озвучування тих сигналів на цьому форумі, які викликали резонанс, – це чіткий акт зневаги з боку Російської Федерації до Мінських домовленостей, до роботи Тристоронньої контактної групи і до роботи Нормандського формату", – пояснив він.
Очільник МЗС також наголосив, що такі зустрічі російських гостей на окупованому Донбасі можуть становити загрозу для України.
"Вони мають два елементи. По-перше, я переконаний, це було зондування сприйняття ідей про можливу анексію Російською Федерацією окремих районів Донецької і Луганської областей, вкидання в інформаційний простір цього наративу. По-друге, це емоційне розхитування і демонстрація того, що вони роблять те, що вони хочуть, і будуть рухатися так, як забажають", – сказав міністр.
На думку Дмитра Кулеби, все це була інформаційна спецоперація Росії, а її основна загроза – поширення наративів, які руйнують державу.
Нагадаємо, раніше головна редакторка російського державного телеканалу RT та інформаційного агентства "Росія сьогодні" Маргарита Симоньян на форумі в Донецьку закликала включити український Донбас до складу Росії.
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пущай забирают
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Удобно ли будет Кулебе покупать мальборо не за 45, а за 55 грн.?(ему правда пох.)
Или мне гречку не за 30, а за 37?
В жёппу мне такое не нужно и близко то
Во второй раз(не голосовал) чуть не обосрался весной, а потом когда она выиграла, обосрав олигарха, не голосовал тоже, но сортир был перегружен.
и вы мну "зетекантропом" обозвал? обидно шоле
не бросай ...ся словами, тобто