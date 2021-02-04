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Кулеба про форум "Російський Донбас": Зондування сприйняття ідей про можливу анексію ОРДЛО

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Кулеба про форум

Міністерство закордонних справ України поінформувало Європейський Союз і США про те, що на окупованому Донбасі відбувся так званий форум "Російський Донбас", де були присутні громадяни Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Коли я дізнався про проведення цього форуму, то миттєво поставив запитання: чи заборонений в'їзд його учасникам на територію України? Виявилося, що всім заборонено, крім одного Тиграна Кеосаяна. Я тут же дав доручення ініціювати перед СБУ заборону на в’їзд для цієї людини. Тут не було жодних якихось вагань чи роздумів", – сказав міністр.

Кулеба додав, що США і Європейський Союз докладно поінформовані про те, що відбулося на цьому форумі.

"Наша позиція дуже проста: проведення такого форуму і озвучування тих сигналів на цьому форумі, які викликали резонанс, – це чіткий акт зневаги з боку Російської Федерації до Мінських домовленостей, до роботи Тристоронньої контактної групи і до роботи Нормандського формату", – пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завдання міжнародної спільноти - змусити Росію поважати права людини і свободи, - Кулеба

Очільник МЗС також наголосив, що такі зустрічі російських гостей на окупованому Донбасі можуть становити загрозу для України.

"Вони мають два елементи. По-перше, я переконаний, це було зондування сприйняття ідей про можливу анексію Російською Федерацією окремих районів Донецької і Луганської областей, вкидання в інформаційний простір цього наративу. По-друге, це емоційне розхитування і демонстрація того, що вони роблять те, що вони хочуть, і будуть рухатися так, як забажають", – сказав міністр.

На думку Дмитра Кулеби, все це була інформаційна спецоперація Росії, а її основна загроза – поширення наративів, які руйнують державу.

Нагадаємо, раніше головна редакторка російського державного телеканалу RT та інформаційного агентства "Росія сьогодні" Маргарита Симоньян на форумі в Донецьку закликала включити український Донбас до складу Росії.

Також читайте: До 2023 року Україна повністю від'єднається від електросистеми РФ, - Кулеба

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
7 лет прожить в ГУЛАГе Джугашвили,это много...их уже не перевоспитаешь...чЛенин партия камсамол... Кулеба о форуме "Русский Донбасс": Зондирование восприятия идей о возможной аннексии ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3432
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04.02.2021 08:55
+4
То просто росіяни циф "форумом" в черговий раз домбасітам по губам поводили, як "брацьям навєк-адин норот".Кулеба о форуме "Русский Донбасс": Зондирование восприятия идей о возможной аннексии ОРДЛО - Цензор.НЕТ 5771
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04.02.2021 08:56
+3
пусть забирают. Еще и доплатим
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04.02.2021 08:57
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7 лет прожить в ГУЛАГе Джугашвили,это много...их уже не перевоспитаешь...чЛенин партия камсамол... Кулеба о форуме "Русский Донбасс": Зондирование восприятия идей о возможной аннексии ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3432
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04.02.2021 08:55 Відповісти
кемска волость ?
пущай забирают Кулеба про форум "Російський Донбас": Зондування сприйняття ідей про можливу анексію ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3273
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04.02.2021 09:37 Відповісти
Обнулёныш послал армян на украинский Донбасс, спасать граждан Украины. Карабах до этой поездки они уже «спасли».
Теперь понятно, почему мировое сообщество поддерживало азербайджанцев в Нагорном Карабахе. На Ютубе было выложено видео, как в Одессе, на праздновании 9 мая, на Аллее Славы армянская леди вели себя некорректно. Она показывала неприличные жесты (факи) окружающим её гражданам, становилась, извините, раком, просовывала руку между ногами и в районе ягодиц появлялась её рука с дулей.
Одесситы выделили армянской диаспоре участок земли в элитном районе Аркадии на Гагаринском плато под постройку Армянской церкви, отдали им Новый базар, а их женщины-христианки ведут себя в гостях неподобающим образом.
Армения в ООН поддерживает оккупацию Россией украинского Крыма и голосует против обновлённой резолюции Генассамблеи ООН по Крыму.
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04.02.2021 09:46 Відповісти
То просто росіяни циф "форумом" в черговий раз домбасітам по губам поводили, як "брацьям навєк-адин норот".Кулеба о форуме "Русский Донбасс": Зондирование восприятия идей о возможной аннексии ОРДЛО - Цензор.НЕТ 5771
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04.02.2021 08:56 Відповісти
пусть забирают. Еще и доплатим
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04.02.2021 08:57 Відповісти
В принципе можна согласиться только на оплату вывоза "ватного" биоматериала.
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04.02.2021 09:11 Відповісти
Америка і без тебе знає, що у нас робиться, навіть розказує "отаким":- хто в державі зрадник!!! Ти настроюйся на БУДАПЕШТ, а не дублюй чиїсь концерти!!!
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04.02.2021 08:58 Відповісти
Кулеба о форуме "Русский Донбасс": Зондирование восприятия идей о возможной аннексии ОРДЛО - Цензор.НЕТ 5243 Кулеба о форуме "Русский Донбасс": Зондирование восприятия идей о возможной аннексии ОРДЛО - Цензор.НЕТ 4217
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04.02.2021 09:02 Відповісти
Так в эти сраные пару районов надо вложить с 150млрд. евро или канадских долларов шоп там не было, как высрал Гиркин, - клоаки.
Удобно ли будет Кулебе покупать мальборо не за 45, а за 55 грн.?(ему правда пох.)
Или мне гречку не за 30, а за 37?
В жёппу мне такое не нужно и близко то
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04.02.2021 09:01 Відповісти
зебилоид, а как же реинтеграция? Или опять на хлеб не намазывается?
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04.02.2021 09:12 Відповісти
Братух, я чуть не обосрался когда Зеля намерился - Идти на вЫ.
Во второй раз(не голосовал) чуть не обосрался весной, а потом когда она выиграла, обосрав олигарха, не голосовал тоже, но сортир был перегружен.
и вы мну "зетекантропом" обозвал? обидно шоле Кулеба про форум "Російський Донбас": Зондування сприйняття ідей про можливу анексію ОРДЛО - Цензор.НЕТ 7535
не бросай ...ся словами, тобто
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04.02.2021 10:04 Відповісти
Нафіг впав лаптям цей розтрощений бандитський край?
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04.02.2021 09:02 Відповісти
Кулеба про форум "Російський Донбас": Зондування сприйняття ідей про можливу анексію ОРДЛО - Цензор.НЕТ 5828 Кулеба про форум "Російський Донбас": Зондування сприйняття ідей про можливу анексію ОРДЛО - Цензор.НЕТ 1996донецк 2014 год
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04.02.2021 09:03 Відповісти
Иллюстрация к ответу на вопрос почему мы не в НАТО.
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04.02.2021 09:14 Відповісти
ДАУНбасс паражняк не гонитьь Кулеба про форум "Російський Донбас": Зондування сприйняття ідей про можливу анексію ОРДЛО - Цензор.НЕТ 426
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04.02.2021 09:05 Відповісти
Россия войну хочет начать возможно.
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04.02.2021 09:10 Відповісти
В Росії вірмен живе більше, ніж в самій Вірменії... Пора порушувать питання про включення Вірменії у склад Росії...
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04.02.2021 09:14 Відповісти
росіян
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04.02.2021 10:56 Відповісти
ну так зараз ***** нав'язує "рузьгє парядок" всьому світові...
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04.02.2021 09:16 Відповісти
Кулеба про форум "Російський Донбас": Зондування сприйняття ідей про можливу анексію ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3282
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04.02.2021 11:05 Відповісти
С даунбасятами нужно поступить так же, как саветы поступили с немцами в Кенигсберге - депортационный коридор до границы, и не больше двух пакетов в руки на одно существо.
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04.02.2021 12:25 Відповісти
Та нехай забирають ту клоаку!з них толку не буде,а пенсії путлєр платитиме.
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04.02.2021 13:33 Відповісти
 
 