Венедіктова про пожежу в лікарні Запоріжжя: попередня причина загибелі людей - отруєння чадним газом, відкрито кримінальне провадження

Пожежа в реанімації Запорізької обласної інфекційної лікарні - розпочато розслідування.

Про це повідомила Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова в Facebook в четвер, 4 лютого, передає Цензор.НЕТ.

"В реанімаційному боксі COVID-відділення загинуло троє пацієнток та анестезіолог. Жінкам було 91, 76 та 64 роки, лікарю - 26. Всі хворі перебували під апаратами ШВЛ. Попередня причина загибелі - отруєння чадним газом", - написала вона.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ч.2 ст. 270 КК України).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов терміново вилітає до Запоріжжя. Створено комісію з розслідування пожежі в інфекційній лікарні (оновлено)

Вона зазначила, що повідомлення про займання надійшло напередодні о 23.29. В осередку небезпеки перебували 12 людей. 8 осіб врятовані, 2 з них - ще один анестезіолог та медбрат постраждали внаслідок пожежі. Потерпілі з опіками та отруєнням продуктами горіння доставлені до лікарні.

Причини загоряння встановлюються.

Наразі допитано 5 осіб. Слідчі дії тривають, огляд місця події проводиться із залученням криміналістичної лабораторії ГУНП в Запорізькій області, спеціалістів експертної служби Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та ДСНС.

"Мої щирі співчуття рідним та близьким загиблих", - додала вона.