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Новини Події Пожежі в Україні
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Венедіктова про пожежу в лікарні Запоріжжя: попередня причина загибелі людей - отруєння чадним газом, відкрито кримінальне провадження

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Венедіктова про пожежу в лікарні Запоріжжя: попередня причина загибелі людей - отруєння чадним газом, відкрито кримінальне провадження

Пожежа в реанімації Запорізької обласної інфекційної лікарні - розпочато розслідування.

Про це повідомила Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова в Facebook в четвер, 4 лютого, передає Цензор.НЕТ.

"В реанімаційному боксі COVID-відділення загинуло троє пацієнток та анестезіолог. Жінкам було 91, 76 та 64 роки, лікарю - 26. Всі хворі перебували під апаратами ШВЛ. Попередня причина загибелі - отруєння чадним газом", - написала вона.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ч.2 ст. 270 КК України).

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Вона зазначила, що повідомлення про займання надійшло напередодні о 23.29. В осередку небезпеки перебували 12 людей. 8 осіб врятовані, 2 з них - ще один анестезіолог та медбрат постраждали внаслідок пожежі. Потерпілі з опіками та отруєнням продуктами горіння доставлені до лікарні.

Причини загоряння встановлюються.

Наразі допитано 5 осіб. Слідчі дії тривають, огляд місця події проводиться із залученням криміналістичної лабораторії ГУНП в Запорізькій області, спеціалістів експертної служби Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та ДСНС.

"Мої щирі співчуття рідним та близьким загиблих", - додала вона.

Венедіктова про пожежу в лікарні Запоріжжя: попередня причина загибелі людей - отруєння чадним газом, відкрито кримінальне провадження 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
угарный газ это продукт горения углерода в бедной кислородом среде
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04.02.2021 09:13
+2
отравление угарным газом или продуктами горения?
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04.02.2021 09:10
+2
бєнядіктова це ганьба влади...
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04.02.2021 09:13
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отравление угарным газом или продуктами горения?
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04.02.2021 09:10 Відповісти
угарный газ это продукт горения углерода в бедной кислородом среде
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04.02.2021 09:13 Відповісти
Ну и?!!!! Таки продукты горения!!!!! ГОРЕНИЯ! ПРИЧИНА - ПОЖАР!
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04.02.2021 09:46 Відповісти
Вот запорожский сайт пишет: "...в новом реанимационном корпусе на первом этаже находилось 10 пациентов. Медсестра и санитарка перешли в другой блок, а врач осталась там. По предварительной информации, произошло короткое замыкание аппарата ИВЛ. Так, как помещение боксированое, из-за большого количества кислорода, все моментально вспыхнуло. На мете погибла врач Ольга Глива, ей было 25 лет..."
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04.02.2021 10:33 Відповісти
ужас
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04.02.2021 13:36 Відповісти
Зараз і ця туди прискаче на мітлі зобразити кипучу діяльність.
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04.02.2021 09:12 Відповісти
бєнядіктова це ганьба влади...
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04.02.2021 09:13 Відповісти
Ждём главного зебила с его высерами...
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04.02.2021 09:27 Відповісти
Она хоть бы книжку почитала перед своими "умозаключениями". Угарный газ??? Там что печь есть, или газовая колонка????
Не мудрено что в стране бардак, если у власти некомпетентные, абсолютно НИКАКИЕ особи.
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04.02.2021 09:44 Відповісти
Светлана, Вы блондинка?
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04.02.2021 10:32 Відповісти
Я нет, а Вы?
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04.02.2021 10:35 Відповісти
Та прокурорша ж не сама це видумала (вона і слів таких не знає), а про "чадний газ" - такий стандартний комент від дєвочек-прессекретуток ДСНС. Вони теж уроки хімії "проходілі" не затримуючись...
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04.02.2021 15:17 Відповісти
Кислородных баллонов понаставили, а пользоваться ними никто не может. Вот и пыхнуло моментально...
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04.02.2021 10:22 Відповісти
Ну чего вы прицепились к Беня-диктовой. Чтение книг или просмотр канала Da Vinci learning требуют невероятных усилий мозга, а при отсутствии базовых знаний средней школы вообще вредны для прокурорского организма - ведь он хочет жить долго, безбедно и беззаботно.
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04.02.2021 10:34 Відповісти
 
 