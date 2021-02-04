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За добу через COVID-19 в Україні померли 140 осіб, виявлено 5 082 нові випадки, одужали 9 933 особи

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

За добу через COVID-19 в Україні померли 140 осіб, виявлено 5 082 нові випадки, одужали 9 933 особи

В Україні станом на ранок четверга, 4 лютого, зафіксовано 5 082 нові випадки зараження. Водночас 140 раніше хворих померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Кількість інфікованих наростальним підсумком з початку пандемії становить на ранок четверга 1 232 246 осіб, померли з початку пандемії 23 229 осіб (за добу 140), видужали - 1 055 406 (за добу - 9 933). Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 153 611 осіб.

Найбільше виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Хмельницькій області (429), м.Києві (342) та Івано-Франківській області (354).

Читайте: За добу у світі виявили 489,1 тис. нових випадків COVID-19, померли 14,2 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 104,9 млн

Автор: Анастасія Потіха
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Держись Украина-Киевская Русь.Народ,созданный Всевышним сильнее любого вируса!
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04.02.2021 09:10 Відповісти
Ты еврей? Планете 7000 лет?
За добу через COVID-19 в Україні померли 140 осіб, виявлено 5 082 нові випадки, одужали 9 933 особи - Цензор.НЕТ 7189

кого ты и чему учишь то?
я уважаю тя за типо там ис.торию, но .... блин, наПутина наПутина не надо такую Путню сюда тянуть, давай нейтральные цитаты, и да, ссылки которые никому не нужны, ибо там то же самое, только с другой стороны.
будь поп.роще За добу через COVID-19 в Україні померли 140 осіб, виявлено 5 082 нові випадки, одужали 9 933 особи - Цензор.НЕТ 2960
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04.02.2021 09:22 Відповісти
А где здесь Путин? Не планете ,а людям.Ты за мной следишь из Москвы?Кажется ты или твой друг "рисовал" мне арабохайский алфавит 19в.
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04.02.2021 09:29 Відповісти
Братан, да кому вы нужен то?
Кроме возм. тов. майора.
так шо понимаешь, за тобой придут, тупо за то шо ты даже из-под прокси можешь писать.
тем более мне это не надо в принципе бо я хохол. сваливай с Рашки, вон, обратись к Вольнову за евакуацией в норм. страну - Швецию напр.
Слава Аллаху мне и тут хреново, но ты молодой парень, тебе работать на заводе нужно.....
эх ты... За добу через COVID-19 в Україні померли 140 осіб, виявлено 5 082 нові випадки, одужали 9 933 особи - Цензор.НЕТ 4601
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04.02.2021 09:59 Відповісти
у шмиголя ще вчора все пішло на спад...
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04.02.2021 09:11 Відповісти
АКТИВНО!
Достал мы с толстых штанин
Мягкую маску с нашУ хлеборезку
В ней мы пошли в магазин
И на метро совершили поездку(Кличко не завиду.те, это Франция!!!)
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04.02.2021 09:18 Відповісти
Сегодня в Украине COVID-19 болеет 153 611 человек.
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04.02.2021 13:04 Відповісти
 
 