За добу через COVID-19 в Україні померли 140 осіб, виявлено 5 082 нові випадки, одужали 9 933 особи
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В Україні станом на ранок четверга, 4 лютого, зафіксовано 5 082 нові випадки зараження. Водночас 140 раніше хворих померли.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Кількість інфікованих наростальним підсумком з початку пандемії становить на ранок четверга 1 232 246 осіб, померли з початку пандемії 23 229 осіб (за добу 140), видужали - 1 055 406 (за добу - 9 933). Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 153 611 осіб.
Найбільше виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Хмельницькій області (429), м.Києві (342) та Івано-Франківській області (354).
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кого ты и чему учишь то?
я уважаю тя за типо там ис.торию, но .... блин, наПутина наПутина не надо такую Путню сюда тянуть, давай нейтральные цитаты, и да, ссылки которые никому не нужны, ибо там то же самое, только с другой стороны.
будь поп.роще
Кроме возм. тов. майора.
так шо понимаешь, за тобой придут, тупо за то шо ты даже из-под прокси можешь писать.
тем более мне это не надо в принципе бо я хохол. сваливай с Рашки, вон, обратись к Вольнову за евакуацией в норм. страну - Швецию напр.
Слава Аллаху мне и тут хреново, но ты молодой парень, тебе работать на заводе нужно.....
эх ты...
Достал мы с толстых штанин
Мягкую маску с нашУ хлеборезку
В ней мы пошли в магазин
И на метро совершили поездку(Кличко не завиду.те, это Франция!!!)