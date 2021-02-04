За добу через COVID-19 в Україні померли 140 осіб, виявлено 5 082 нові випадки, одужали 9 933 особи

В Україні станом на ранок четверга, 4 лютого, зафіксовано 5 082 нові випадки зараження. Водночас 140 раніше хворих померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Кількість інфікованих наростальним підсумком з початку пандемії становить на ранок четверга 1 232 246 осіб, померли з початку пандемії 23 229 осіб (за добу 140), видужали - 1 055 406 (за добу - 9 933). Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 153 611 осіб.

Найбільше виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Хмельницькій області (429), м.Києві (342) та Івано-Франківській області (354).

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