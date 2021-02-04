Велика Британія вітає блокування каналів, що завдають реальної шкоди Україні, - посол Сіммонс

Велика Британія вітає блокування каналів ZIK, NewsOne і "112 Україна", які "завдавали реальної шкоди Україні".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомила посол Великої Британії Мелінда Сіммонс.

"Я вітаю рішучі дії президента Зеленського у боротьбі з дезінформацією", - йдеться в повідомленні.

За словами посла, мовлення телеканалів завдає реальної шкоди Україні.

Сіммонс також вітає запевнення Зеленського в необхідності захисту свободи і плюралізму медіа.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".