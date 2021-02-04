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Велика Британія (3672) Сіммонс Мелінда (113)

Велика Британія вітає блокування каналів, що завдають реальної шкоди Україні, - посол Сіммонс

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Велика Британія вітає блокування каналів, що завдають реальної шкоди Україні, - посол Сіммонс

Велика Британія вітає блокування каналів ZIK, NewsOne і "112 Україна", які "завдавали реальної шкоди Україні".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомила посол Великої Британії Мелінда Сіммонс.

"Я вітаю рішучі дії президента Зеленського у боротьбі з дезінформацією", - йдеться в повідомленні.

За словами посла, мовлення телеканалів завдає реальної шкоди Україні.

Сіммонс також вітає запевнення Зеленського в необхідності захисту свободи і плюралізму медіа.

Читайте: Батько Зеленського розповів, що регулярно дивився "112 Україна", NewsOne та ZIK

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
А казали, що Європі і США не сподобається, а всі в захваті.
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04.02.2021 09:19
+10
Щаз мертвечук знайде якогось депутата ******* чи від Ле Пен і буде тицяти, що от європейські проти....
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04.02.2021 09:20
+4
При Порошенку вся портновсько-медведчуківська шушера була тихіше води, нижче трави!

А при Зелебенському повилазили парашофіли і раптом Штатики посварилися пальчиком і Зелебенський зрозумів, що треба також сваритися пальчиком на парашний гній!

Якби Штати не розпочали призідент так і сибів би ******* Ньюсвоньпарашним гноєм.

У нього б не хватило сміливості заткнути ротяки мертвечукам-рабиновичам!

Разумков по цьому приклад, вата ватою!
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04.02.2021 10:12
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Бубачка в захваті від похвали.
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04.02.2021 09:16 Відповісти
Ни для кого не является секретом, что кум князя Темнейшего, росiйськомовний пан Виктор Медведчук много лет бдит интересы Кремля в Украине.
Виктор Владимирович осчастливил человечество своим появлением на свет и подал первый голос в 1954 году в поселке Почет в Красноярском крае Российской Федерации. В этом населенном пункте отбывал тюремный срок за сотрудничество с гитлеровцами во времена Второй Мировой войны его отец, пан Владимир Медведчук.
После «оранжевой революции» бывший Лидер оппозиционной партии «НЕ ТАК!» «залег на дно» и его считали полическим трупом, но восемь лет назад близкий друг Путина и Медведева снова «всплыл» на политической арене с нескрываемыми пророссийскими взглядами. Во время очередного визита на Лубянку ему напомнили высказывание олигарха БАБа, как с помощью телевизионного пульта «сделать» из табуретки президента Украины.
Не имея никакой коммерческой деятельности из-за санкций, наложенных на него Правительством США, украинфоб с тяжелой печатью на лице, задолго до президентских выборов купил три телеканала - «NewsOne», «112 Украина» и «Zik». Эти каналы, а также антиукраинские вбросы «95 квартала» про «немецкую актрису» пользуются особой популярностью у 73% избирателей, проголосовавших за кандидатуру комедианта из Кривого Рога. Тележурналисты тиражировали фейки о президенте Порошенко, что «Петр Алексеевич зарубил саперной лопаткой на кухне родительского дома своего родного брата» и «категорически отказывается продать арестованную Путиным кондитерскую фабрику в Липецке». Куратор Путина в Украине, по свидетельству политологов, за время своей политической деятельности ничего доброго для страны не сделал, а работал только на разрушение Украины. Ему помогает в этом пан Нестор Шуфрич (любимец одесситов) и дважды судимый еврей, рецидивист Вадим Рабинович. Как сказал господин Аминадав Верн, рав-сэрен Армии обороны Израиля: «Рабинович и Червоненко - позор украинского и еврейского народов, мы им в Израиле и руки бы не подали». Читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/blogs/159992_1536778235
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04.02.2021 09:43 Відповісти
А казали, що Європі і США не сподобається, а всі в захваті.
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04.02.2021 09:19 Відповісти
Щаз мертвечук знайде якогось депутата ******* чи від Ле Пен і буде тицяти, що от європейські проти....
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04.02.2021 09:20 Відповісти
да зачем так далеко ходить. тут вон пороховаты хватает, с пеной у рта доказывающей, что это провокация и вообще будьте вы все прокляты, так делать нельзя. иначе наш сывочолый "патриот" уже давно бы так сделал, а не чаи гонял с мертвячуком, да каналы ему позволял покупать.
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04.02.2021 09:24 Відповісти
Великобритания приветствует блокировку каналов...

Велика Британія вітає блокування каналів, що завдають реальної шкоди Україні, - посол Сіммонс - Цензор.НЕТ 2399
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04.02.2021 09:19 Відповісти
Yeah, God save the Queen! They didn't follow the BBC standards, so they are not journalists!
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04.02.2021 09:21 Відповісти
Великобритания приветствует ...
Симмонс: "Я приветствую решительные ...".
Симмонс стала королевой?
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04.02.2021 09:20 Відповісти
Посли з часів Середньовіччя у монархіях назвивалися альтер его короля, тобто виступали на пряму від його імені...
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04.02.2021 09:22 Відповісти
висновок-Європа(окрім Прибалтики і Польщі)друг ***** США,Канада,Британія-наші союзники
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04.02.2021 09:21 Відповісти
знаки препинания рулят. у тебя США получились друзьями *****.
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04.02.2021 09:27 Відповісти
Украинский язык ФСБшникам всегда с трудом давался. Даже когда они кричат Слава Украине, по глазам видно что думают о Сталине.
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04.02.2021 09:31 Відповісти
мову вивчити зовсім не складно. будь-яку, не тільки українську. а от ментальність вже так просто не зламати. руSSкій дух дає про себе знати майже завжди, незалежно від мови.
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04.02.2021 09:39 Відповісти
Вот и я говорю, что рюсзкий дух не перебьешь никакой мовой.
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04.02.2021 09:43 Відповісти
ти знак пріпєранія *****?...
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04.02.2021 10:13 Відповісти
все твои влажные мечты сводятся к *****. то США у тебя друг *****, то у ***** какие-то знаки "пріпєранія" обнаруживаешь
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04.02.2021 11:07 Відповісти
пнх лаптэкопитне...
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04.02.2021 11:14 Відповісти
интеллектуальненко. как раз в стиле США друг *****
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04.02.2021 11:23 Відповісти
Подскажите а как давно Прибалтика и Польша стали дружить с кацапией? А то у меня вчера вечером интернет отключили и судя по всему я очень много пропустил...
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04.02.2021 09:29 Відповісти
правильно казати "країни Балтії " , а не "прібалтіка" . Така сама різниця , як В Україні і На Україні .
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04.02.2021 10:08 Відповісти
А Ви знаєте як ще вони на наше пиво кажуть?!
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04.02.2021 10:18 Відповісти
Вот, уже все признали правоту Зеленского. Даже Порошенко сказал, что раньше не до конца осознавал силу Зеленского, но теперь будет поддерживать его.
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04.02.2021 09:42 Відповісти
ничего подобного, ПАП поддержал решение, но обосрал Зелю, типо - а шо ты раньше делал то? Купался, кстати в говностоке, видео есть то... Велика Британія вітає блокування каналів, що завдають реальної шкоди Україні, - посол Сіммонс - Цензор.НЕТ 8941
он настолько опущен шо тогда Б*гдан его заставил плавать в говне Велика Британія вітає блокування каналів, що завдають реальної шкоди Україні, - посол Сіммонс - Цензор.НЕТ 8830
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04.02.2021 10:13 Відповісти
Та шо там Порошенко! Байден уже в Трускавец на курсы записался!
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04.02.2021 10:13 Відповісти
Зачетный тролинг👍
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04.02.2021 11:54 Відповісти
я тобі дуже співчуваю
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04.02.2021 10:12 Відповісти
При Порошенку вся портновсько-медведчуківська шушера була тихіше води, нижче трави!

А при Зелебенському повилазили парашофіли і раптом Штатики посварилися пальчиком і Зелебенський зрозумів, що треба також сваритися пальчиком на парашний гній!

Якби Штати не розпочали призідент так і сибів би ******* Ньюсвоньпарашним гноєм.

У нього б не хватило сміливості заткнути ротяки мертвечукам-рабиновичам!

Разумков по цьому приклад, вата ватою!
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04.02.2021 10:12 Відповісти
При порохе вся вата головы подняла и те, кто сбежал в рашку при пастере - при порохе вернулись ! Так как 1000% знали, что порох своих не трогает и не сдает !!!
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04.02.2021 19:15 Відповісти
Дякуємо братському британському народу . Україна теж вітає закриття TV-помийок прорашистських халуїв .
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04.02.2021 13:18 Відповісти
 
 