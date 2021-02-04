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Новини За кордоном
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"Північний потік-2" підриває трансатлантичну безпеку і посилює вплив РФ на союзників США, - Держдеп

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Газопровід "Північний потік-2" не лише підриває трансатлантичну безпеку, але і посилює вплив Росії на союзників США.

Про це заявив журналістам на брифінгу прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Північний потік-2" і друга гілка "Турецького потоку" покликані посилити вплив Росії на наших союзників і партнерів і підривають трансатлантичну безпеку", - сказав Прайс.

Він зазначив, що цей проєкт підірве енергетичну безпеку Європи, зробивши Німеччину та інших союзників надмірно залежними від поставок російських енергоносіїв.

За словами Прайса, США продовжуватимуть контролювати будівництво трубопроводу, яке, як вважається, завершено приблизно на 90 відсотків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позиція німецького уряду щодо "Північного потоку-2" не змінилася попри заклики Франції зупинити проєкт, - МЗС ФРН

"Ми будемо відстежувати діяльність по завершенню будівництва або сертифікації трубопроводу, і якщо така діяльність буде мати місце, ми винесемо рішення про застосовність санкцій", - сказав Прайс.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
США об этом с начала строительства этих потоков говорит...
Это до Европы пока не дошло...вернее до Германии..
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04.02.2021 09:22
+4
все кацапа взяли за горлянку тепер поки не здохне не відпустять...
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04.02.2021 09:23
+2
Сначала вова своими силами потихоньку достроит... А потом на украинской ГТС почти ежедневно начнут возникать проблемы и аварии... от мелких до очень серьезных... И вот тогда ничего не останется как пустить в дело СП2.
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04.02.2021 09:29
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Наконец-то дошло?
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04.02.2021 09:18 Відповісти
США об этом с начала строительства этих потоков говорит...
Это до Европы пока не дошло...вернее до Германии..
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04.02.2021 09:22 Відповісти
Дарахой парафос! Наш питерский Председатель ОПГ «Кооператива озеро», назло Омерике, закончил прокладку газопровода «Северный поток - 2» и с 1 января 2021 года в казну кооператива хлынули миллиарды ЕВРО из Германии от продаж углеводородов. Скоро в российских магазинах подешевеют макароны и подсолнечное масло!!!
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04.02.2021 09:41 Відповісти
Ничего у них не подешевеет, а подсолнечное масло подорожает в 2 раза!
Это политический проект, а деньги потекут в Германию. Ставилась задача наказать Украину и "подмазать" Германию.
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04.02.2021 10:12 Відповісти
все кацапа взяли за горлянку тепер поки не здохне не відпустять...
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04.02.2021 09:23 Відповісти
наконец то не кривя душой сказали, а то он невыгоден, он плохой, а вот тут правду матку припечатали

но тк в европе традиционно бабло побеждает зло, а зимы становятся холоднее - не поможет
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04.02.2021 09:24 Відповісти
Сейчас в ЕС нет СП - 2. А вот запустят, то будет такая зависимость... Если отключат, то будет как сейчас...Во.
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04.02.2021 09:28 Відповісти
Сначала вова своими силами потихоньку достроит... А потом на украинской ГТС почти ежедневно начнут возникать проблемы и аварии... от мелких до очень серьезных... И вот тогда ничего не останется как пустить в дело СП2.
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04.02.2021 09:29 Відповісти
Аварии уже пошли. Я читал вью, ремонтника трубы В Чебанах. Он говорит, что те трубы были толщиной 20 мм, а сейчас 1-2 мм, их съел песок из скважин (ссылка) Они (трубы) уже утиль.
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04.02.2021 10:27 Відповісти
Прикро що навіть сперечатися нема сенсу, бо так і буде.
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10.06.2021 01:40 Відповісти
"Північний потік-2" підриває трансатлантичну безпеку і посилює вплив РФ на союзників США, - Держдеп - Цензор.НЕТ 394 "Північний потік-2" підриває трансатлантичну безпеку і посилює вплив РФ на союзників США, - Держдеп - Цензор.НЕТ 7577
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04.02.2021 09:32 Відповісти
Он делает только одно, даёт Германии заработать. Весь мир хотят спасти заокеанские пацифисты.
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04.02.2021 09:50 Відповісти
В мышеловку всегда кладут самый сладкий сыр. Именно поэтому самой строжайшей тайной являются условия поставки российского газа по "Северному потоку". Уверен, что там условия и цена такая, что о мышеловке уже никто не думает, т.к. сладость сыра зашкаливает. Что нельзя купить за деньги - можно купить за большие деньги.
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04.02.2021 10:01 Відповісти
Турбує тільки наступна фраза: ""Мы будем отслеживать деятельность по завершению строительства или сертификации трубопровода, и если такая деятельность будет иметь место, мы вынесем решение о применимости санкций", - сказал Прайс." Це, схоже на може так, а може і ні.
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04.02.2021 10:17 Відповісти
Это сильно поср@ьтся с ЕС
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04.02.2021 10:30 Відповісти
"Північний потік-2" підриває трансатлантичну безпеку і посилює вплив РФ на союзників США, - Держдеп - Цензор.НЕТ 8745
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04.02.2021 11:39 Відповісти
_Пока США трепется "мы будем наблюдать"... "мы примем решение о применимости"... людоеды - строят! Гнут свою линию! А пустозвоны - трепятся.
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04.02.2021 16:28 Відповісти
 
 