"Північний потік-2" підриває трансатлантичну безпеку і посилює вплив РФ на союзників США, - Держдеп

Газопровід "Північний потік-2" не лише підриває трансатлантичну безпеку, але і посилює вплив Росії на союзників США.

Про це заявив журналістам на брифінгу прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Північний потік-2" і друга гілка "Турецького потоку" покликані посилити вплив Росії на наших союзників і партнерів і підривають трансатлантичну безпеку", - сказав Прайс.

Він зазначив, що цей проєкт підірве енергетичну безпеку Європи, зробивши Німеччину та інших союзників надмірно залежними від поставок російських енергоносіїв.

За словами Прайса, США продовжуватимуть контролювати будівництво трубопроводу, яке, як вважається, завершено приблизно на 90 відсотків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позиція німецького уряду щодо "Північного потоку-2" не змінилася попри заклики Франції зупинити проєкт, - МЗС ФРН

"Ми будемо відстежувати діяльність по завершенню будівництва або сертифікації трубопроводу, і якщо така діяльність буде мати місце, ми винесемо рішення про застосовність санкцій", - сказав Прайс.