Проблеми Портнова не було б, якби СБУ перевірила дані про агента РФ "Казбека", - генерал-майор СБУ Ягун

СБУ не довелося б реагувати на бурхливу діяльність ексзаступника глави Адміністрації президента-втікача Януковича Андрія Портнова, якби спецслужби перевірили інформацію, що російським агентом, який у листуванні з Кремлем підписувався "Казбек" є саме Портнов.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал", про це заявив ексзаступник голови СБУ (2014-2015) Віктор Ягун.

"Ми говоримо не про корінь проблеми, а про її наслідки. Хочемо ми цього чи ні, але Портнов є юристом. Він правник, він точно знає, що він робить… Ми забули про розслідування "Миротворця" щодо так званого агента "Казбека". Що має робити спецслужба? Вона має перевірити цю інформацію і дати свій аналіз. Тоді б ми справді могли б знати, чи справді людина причетна до цієї всієї інформації. Чи насправді він контактував зі спецслужбами Російської Федерації, чи насправді він проводив інформаційні та інші спецоперації на нашій території і залучав тих чи інших людей. Якщо б це перевірили, проблеми Портнова не було б", – сказав він.

Ягун звернув увагу на те, що недопрацьовує не тільки влада, а й спецслужби.

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"І це стосується не тільки Андрія Портнова, а й інформації щодо осіб, які звинувачені США як можливі російські агенти – Андрій Деркач і компанія. Так само СБУ мала би втрутитися в цю проблему – бо це українські громадяни", – зазначив Ягун.