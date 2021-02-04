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Новини Політика України
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Портнов (304) СБУ (10034)

Проблеми Портнова не було б, якби СБУ перевірила дані про агента РФ "Казбека", - генерал-майор СБУ Ягун

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Проблеми Портнова не було б, якби СБУ перевірила дані про агента РФ

СБУ не довелося б реагувати на бурхливу діяльність ексзаступника глави Адміністрації президента-втікача Януковича Андрія Портнова, якби спецслужби перевірили інформацію, що російським агентом, який у листуванні з Кремлем підписувався "Казбек" є саме Портнов.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал", про це заявив ексзаступник голови СБУ (2014-2015) Віктор Ягун.

"Ми говоримо не про корінь проблеми, а про її наслідки. Хочемо ми цього чи ні, але Портнов є юристом. Він правник, він точно знає, що він робить… Ми забули про розслідування "Миротворця" щодо так званого агента "Казбека". Що має робити спецслужба? Вона має перевірити цю інформацію і дати свій аналіз. Тоді б ми справді могли б знати, чи справді людина причетна до цієї всієї інформації. Чи насправді він контактував зі спецслужбами Російської Федерації, чи насправді він проводив інформаційні та інші спецоперації на нашій території і залучав тих чи інших людей. Якщо б це перевірили, проблеми Портнова не було б", – сказав він.

Ягун звернув увагу на те, що недопрацьовує не тільки влада, а й спецслужби.

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"І це стосується не тільки Андрія Портнова, а й інформації щодо осіб, які звинувачені США як можливі російські агенти – Андрій Деркач і компанія. Так само СБУ мала би втрутитися в цю проблему – бо це українські громадяни", – зазначив Ягун.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+61
Миротворец обнаружил «Казбек» в Киеве.
"Агент Казбек": доказательства госизмены Андрея Портнова
Информацию удалось получить благодаря изучению взломанной электронной почты советника Суркова Бориса Рапопорта.

Советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов работал и продолжает работать на Кремль, помогая в войне против Украины.

https://v-n-zb.livejournal.com/10826196.html
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04.02.2021 09:39
+55
Что на это скажет литинант бакланов??
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04.02.2021 09:29
+55
Проблемы Портнова не было б, если бы СБУ проверила данные об агенте РФ "Казбеке", - генерал-майор СБУ Ягун - Цензор.НЕТ 8431
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04.02.2021 09:30
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пОРТНОВ - КРЫСА РИГОВСКАЯ , КОТОРАЯ яНЫКА В ЖОПУ НЕРАЗ ЦЕЛОВАЛА!
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04.02.2021 20:49 Відповісти
2005-2010 - керував юридичним департаментом передвиборчого штабу Юлії Тимошенко. З 2 квітня 2010 до кінця лютого 2014 - керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента Віктора Януковича та заступник (з 24 січня 2014 перший заступник) глави Адміністрації Президента України.

Вин Юлі служив довше ніж Віті.
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05.02.2021 02:29 Відповісти
Видається так, що Дубінський виявиться тільки бантиком зі шнурочка на торбі з консервами.1.Чому Блінкін розмоляв з Кулебою ,а не з головним дипломатом Вови Козирем?
2. Чому ці самі канали так швиденько дістали з торби - а тому, що там вдень і вночі мусолили тему плівок Деркача, якими так вбивав рейтинг Байдена Трамп під час виборів. Доречі, де Єрмак зі своїми всюдисущими заявами? А він так тепленько гей-гей недавно зовсім зустрічався з Джуліані...
Так ось мені що видається - не Україну захищають від пропоgandoniv Медведчука, скажімо так - НЕ ТІЛЬКИ УКРАЇНУ , а смае історія втручання у вибори США на теренах України також пішла в атаку на усю прокремлядську шоблу. У тій торбі , де бантиком для ромутузування був всього навсього Дубінський, ще багато консерв бряцають чекаючи на своючергу.
А СБУ тільки треби состряпать діла економічні на Медведчуківську шоблу, ро які вони знали але не були готові до такої швидкої атаки США.
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05.02.2021 02:15 Відповісти
Судячи після розвалу ссср агенти кгб захватили хлібні місця
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05.02.2021 03:48 Відповісти
Если бы портнова сбу грохнули то точно проблемы небыло бы
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05.02.2021 08:22 Відповісти
Невже бувають такі дебільні артисти, якім з усіх сторін кажуть ВОРОГ, ВОРОГ, ВОРОГ!!!- а воно тупо своє - ОЧІ,ОЧІ,ОЧІ!!!
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05.02.2021 08:24 Відповісти
Американці виклали вам все на тарілочці.
Про всіх ворожих агентів, які обсіли президента.
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05.02.2021 09:25 Відповісти
Какой ппц! Агенты, предатели, коллаборанты спокойно гуляют, открыто делают диверсии, против Украины, против граждан, живут за наши налоги, им предоставляют охрану, а наши спецслужбы устроили разборки между собой и ничего не делают против таких как портнов и ко!
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05.02.2021 09:31 Відповісти
Что должна делать спецслужба? Она должна чмурить китайцев и турок

в Одессе на 7 км..Потом стрелять друг друра.
А кто выжевет
доляху руководству занести..
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05.02.2021 09:59 Відповісти
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