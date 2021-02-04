Проблеми Портнова не було б, якби СБУ перевірила дані про агента РФ "Казбека", - генерал-майор СБУ Ягун
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СБУ не довелося б реагувати на бурхливу діяльність ексзаступника глави Адміністрації президента-втікача Януковича Андрія Портнова, якби спецслужби перевірили інформацію, що російським агентом, який у листуванні з Кремлем підписувався "Казбек" є саме Портнов.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал", про це заявив ексзаступник голови СБУ (2014-2015) Віктор Ягун.
"Ми говоримо не про корінь проблеми, а про її наслідки. Хочемо ми цього чи ні, але Портнов є юристом. Він правник, він точно знає, що він робить… Ми забули про розслідування "Миротворця" щодо так званого агента "Казбека". Що має робити спецслужба? Вона має перевірити цю інформацію і дати свій аналіз. Тоді б ми справді могли б знати, чи справді людина причетна до цієї всієї інформації. Чи насправді він контактував зі спецслужбами Російської Федерації, чи насправді він проводив інформаційні та інші спецоперації на нашій території і залучав тих чи інших людей. Якщо б це перевірили, проблеми Портнова не було б", – сказав він.
Ягун звернув увагу на те, що недопрацьовує не тільки влада, а й спецслужби.
"І це стосується не тільки Андрія Портнова, а й інформації щодо осіб, які звинувачені США як можливі російські агенти – Андрій Деркач і компанія. Так само СБУ мала би втрутитися в цю проблему – бо це українські громадяни", – зазначив Ягун.
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Вин Юлі служив довше ніж Віті.
2. Чому ці самі канали так швиденько дістали з торби - а тому, що там вдень і вночі мусолили тему плівок Деркача, якими так вбивав рейтинг Байдена Трамп під час виборів. Доречі, де Єрмак зі своїми всюдисущими заявами? А він так тепленько гей-гей недавно зовсім зустрічався з Джуліані...
Так ось мені що видається - не Україну захищають від пропоgandoniv Медведчука, скажімо так - НЕ ТІЛЬКИ УКРАЇНУ , а смае історія втручання у вибори США на теренах України також пішла в атаку на усю прокремлядську шоблу. У тій торбі , де бантиком для ромутузування був всього навсього Дубінський, ще багато консерв бряцають чекаючи на своючергу.
А СБУ тільки треби состряпать діла економічні на Медведчуківську шоблу, ро які вони знали але не були готові до такої швидкої атаки США.
Про всіх ворожих агентів, які обсіли президента.
в Одессе на 7 км..Потом стрелять друг друра.
А кто выжевет
доляху руководству занести..