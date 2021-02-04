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Запоріжжя (1441) Зеленський (17456) пожежа (3746) Офіс Президента (1750)

Зеленський про пожежу в лікарні Запоріжжя: "Держава виправлятиме цю ситуацію, щоб запобігти подібному в майбутньому"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Зеленський про пожежу в лікарні Запоріжжя:

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття всім, хто втратив близьких і рідних у пожежі, що сталася в запорізькій лікарні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє пресслужба ОП.

"Ще одна страшна пожежа сталася в Україні. Трагедія в обласній інфекційній лікарні у Запоріжжі забрала життя чотирьох осіб. Президент Володимир Зеленський висловлює глибокі співчуття всім, хто втратив близьких та рідних", - зазначили в Офісі Президента.

"Найстрашніше, що ця трагедія сталася в лікарні, в місці, де людям дарують здоров'я. Тепер же троє пацієнтів і молода лікарка там загинули. Є постраждалі. Мої щирі співчуття. Держава виправлятиме цю ситуацію, щоб запобігти подібному в майбутньому", - зазначив президент.

За дорученням Зеленського до Запоріжжя вилетіли міністр охорони здоров’я Максим Степанов та перший заступник голови ДСНС Олег Мельчуцький.

Причини пожежі з’ясовуються.

Як повідомлялося із посиланням на ДСНС, під час пожежі в Обласній інфекційній клінічній лікарні Запоріжжя загинули чотири людини, постраждали дві особи.

Також читайте: Венедіктова про пожежу в лікарні Запоріжжя: попередня причина загибелі людей - отруєння чадним газом, відкрито кримінальне провадження

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Только пид особыстый контроль не бери
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04.02.2021 09:45
+3
Хех! І ЗЕбарига на крові відмітився. Чому торгуєш з окупантами. Зеленский о пожаре в больнице Запорожья: "Государство будет исправлять эту ситуацию, чтобы предотвратить подобное в будущем" - Цензор.НЕТ 1640
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04.02.2021 09:41
+2
То, може там не тільки президенти винні в поганому стані лікарень?
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04.02.2021 09:57
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Так только же на прошлой неделе исправляли....
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04.02.2021 09:37 Відповісти
Хех! І ЗЕбарига на крові відмітився. Чому торгуєш з окупантами. Зеленский о пожаре в больнице Запорожья: "Государство будет исправлять эту ситуацию, чтобы предотвратить подобное в будущем" - Цензор.НЕТ 1640
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04.02.2021 09:41 Відповісти
а хто не торгував? Чи забув блокаду "Торгівлі на крові"? Чи ти москалик, який лайно кидає на вентилятор?
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04.02.2021 09:56 Відповісти
Зеля ж на стадіоні кидав Пороху звинувачення в торгівлі на крові. Чому сам робить те ж саме? Тут воюєм, там торгуєм.
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04.02.2021 10:03 Відповісти
може тому що, важко йому відбиватися і від локальних говнометів і від кацапських, євростурбованих і просто дурнів.
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04.02.2021 10:06 Відповісти
а чо ты тогда не возмущался нелепым обвинениям ,а сейчас возмущаешься?шота скрепное проснулось?
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04.02.2021 10:08 Відповісти
А який сенс вазмущацца коли в країні 73% ідійотів? Шо обрали те і мають тепер і нехай не скиглять.
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04.02.2021 10:16 Відповісти
Гиг, ти сплутав окрас Сірого та мерина: якраз все навпаки...
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04.02.2021 10:17 Відповісти
мабуть так Зеленський про пожежу в лікарні Запоріжжя: "Держава виправлятиме цю ситуацію, щоб запобігти подібному в майбутньому" - Цензор.НЕТ 9360
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04.02.2021 10:59 Відповісти
але старий кінь-то не зелений окрас...
оті лушпіння,що редутіли-вони насамперед блокували пряму поставку вугілля з ордло фірмам з українсуою регістрацією,та розчистили поляну для отих з кіпрскою,шоб було за що ордло фінансувати.
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04.02.2021 11:06 Відповісти
Только пид особыстый контроль не бери
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04.02.2021 09:45 Відповісти
👍😀
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04.02.2021 10:10 Відповісти
"Ошибки надо не исправлять, их надо смывать, кровью." х/ф "Кавказская пленница"
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04.02.2021 09:49 Відповісти
Вове уже давно пора собирать чемоданы, - путь к канадской границе не близок, А он вместо этого, вылазит на публику и все пытается ляпнуть что-то умное и к месту.
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04.02.2021 09:50 Відповісти
Канада пустити, може і пустить - тільки і назад вишле, коли новий уряд наполягатиме...
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04.02.2021 10:16 Відповісти
Все Президенты "зуб дают" что исправят ситуацию, но воз и ныне там
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04.02.2021 09:56 Відповісти
То, може там не тільки президенти винні в поганому стані лікарень?
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04.02.2021 09:57 Відповісти
А хто як не особа, що на себе взяла всю повноту влади? Харків нічому не навчив? Не треба було ніде перевіряти протипожежний стан в місцях скупчення людей?
Степанов з минулої весни "міністр". Проте в нього не знайшлось ні часу, ні коштів, ні обладнання для того, щоб облаштувати ковідні відділення лікарень в тому числі і протипожежні заходи. І призначала цього покидька на посаду монобільшість презедента через Шмигаля.
Все в світі має свої наслідки. Діяльність або бездіяльність Зеленського також
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04.02.2021 10:14 Відповісти
при чем тут Степанов???? Он постольку-поскольку. Его ответственность медицина, кадры, медикаменты. Это дело пожарной инспекции, полиции.
Если пожар в школе, интернате, доме престарелых, то разбирается с этим министр образования или соцполитики?
Почему Степанова винят во всех грехах, и по делу и не по делу.
Почему он один вынужден разгребать бардак, созданный и раскрученный всеми ПОпередниками, ПЕредниками?
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04.02.2021 10:46 Відповісти
Ухты как провернуто! )))
А ковидные отделения тоже ПОпередники организовали? Это не ублюдок Степанов должен был заняться организацией отделений для приема ковидных больных? И обратиться к МЧС с просьбой о проверке на безопасность новых отделений.
Знаете как там отделения организованы? В некоторых случаях просто перегораживают етаж. И пожарный гидрант, если он там один и по центру, может оказаться за пределами отделений. Но в МЧС информация что пожарный гидрант в наличии и в работоспособном состоянии в то время как он уже за перегородкой. И хорошо если с дверьми и ключами от них. А если просто стена?
Не надо этого ублюдка выгораживать. Сидеть эта тварь будет долго
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04.02.2021 10:58 Відповісти
МЧС отвечают за пожарную безопасность!!!! Вы что городите????
Степанов медик!!!!!!!!! Отеб...тест от него!!!
К супрунихе! Она пять лет разваливала медицину ударными темпами, ****.
Степанов единственный министр за всю историю незалежной, который думает не только о больных, а и вспомнил что медики тоже люди, что больницы нельзя закрывать, что финансирование недостаточное. Остальные только убивали здравоохранение и превращали его в бизнес.
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04.02.2021 13:43 Відповісти
МЧС отвечают за пожарную безопасность!!!! Вы что городите????

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Просвещайся https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Степанов медик!!!!!!!!! Отеб...тест от него!!!

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Отеб... от меня, неадекватка
Сидеть твой Степанов будет долго
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04.02.2021 14:17 Відповісти
Что-то на пожаре в доме престарелых министра соцполитики не наблюдалось. Как и на пожаре в одесском колледже не было министра образования.
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04.02.2021 10:49 Відповісти
Вам про это и говорят что нефиг ему туда ехать щечки важно надувать.
Ему, если у него хоть капля чести осталась, надо просто подать в отставку. А еще лучше застрелиться
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04.02.2021 11:01 Відповісти
Стесняюсь спросить, а пожарный инспектор уже уволен? А главрач? А начальник департамента области? Опять за их косяки государство расплачиваться будет?
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04.02.2021 10:18 Відповісти
Он думает что в наших больницах людям "дарят здоровье"?! Серьёзно?! У меня мать несколько раз попадала в больницу, у нее 8 операций "на личном счете", и мы всей родней буквально карманы выворачивали чтоб её вылечить!
Похоже - наш членограй и тут "далек от реальности"..
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04.02.2021 11:46 Відповісти
хорошая затяжка травы и всих розбийныкив пид особыстый контроль
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04.02.2021 11:51 Відповісти
 
 