Зеленський про пожежу в лікарні Запоріжжя: "Держава виправлятиме цю ситуацію, щоб запобігти подібному в майбутньому"
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Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття всім, хто втратив близьких і рідних у пожежі, що сталася в запорізькій лікарні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє пресслужба ОП.
"Ще одна страшна пожежа сталася в Україні. Трагедія в обласній інфекційній лікарні у Запоріжжі забрала життя чотирьох осіб. Президент Володимир Зеленський висловлює глибокі співчуття всім, хто втратив близьких та рідних", - зазначили в Офісі Президента.
"Найстрашніше, що ця трагедія сталася в лікарні, в місці, де людям дарують здоров'я. Тепер же троє пацієнтів і молода лікарка там загинули. Є постраждалі. Мої щирі співчуття. Держава виправлятиме цю ситуацію, щоб запобігти подібному в майбутньому", - зазначив президент.
За дорученням Зеленського до Запоріжжя вилетіли міністр охорони здоров’я Максим Степанов та перший заступник голови ДСНС Олег Мельчуцький.
Причини пожежі з’ясовуються.
Як повідомлялося із посиланням на ДСНС, під час пожежі в Обласній інфекційній клінічній лікарні Запоріжжя загинули чотири людини, постраждали дві особи.
Будь ласка, зачекайте...
оті лушпіння,що редутіли-вони насамперед блокували пряму поставку вугілля з ордло фірмам з українсуою регістрацією,та розчистили поляну для отих з кіпрскою,шоб було за що ордло фінансувати.
Степанов з минулої весни "міністр". Проте в нього не знайшлось ні часу, ні коштів, ні обладнання для того, щоб облаштувати ковідні відділення лікарень в тому числі і протипожежні заходи. І призначала цього покидька на посаду монобільшість презедента через Шмигаля.
Все в світі має свої наслідки. Діяльність або бездіяльність Зеленського також
Если пожар в школе, интернате, доме престарелых, то разбирается с этим министр образования или соцполитики?
Почему Степанова винят во всех грехах, и по делу и не по делу.
Почему он один вынужден разгребать бардак, созданный и раскрученный всеми ПОпередниками, ПЕредниками?
А ковидные отделения тоже ПОпередники организовали? Это не ублюдок Степанов должен был заняться организацией отделений для приема ковидных больных? И обратиться к МЧС с просьбой о проверке на безопасность новых отделений.
Знаете как там отделения организованы? В некоторых случаях просто перегораживают етаж. И пожарный гидрант, если он там один и по центру, может оказаться за пределами отделений. Но в МЧС информация что пожарный гидрант в наличии и в работоспособном состоянии в то время как он уже за перегородкой. И хорошо если с дверьми и ключами от них. А если просто стена?
Не надо этого ублюдка выгораживать. Сидеть эта тварь будет долго
Степанов медик!!!!!!!!! Отеб...тест от него!!!
К супрунихе! Она пять лет разваливала медицину ударными темпами, ****.
Степанов единственный министр за всю историю незалежной, который думает не только о больных, а и вспомнил что медики тоже люди, что больницы нельзя закрывать, что финансирование недостаточное. Остальные только убивали здравоохранение и превращали его в бизнес.
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Просвещайся https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
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Степанов медик!!!!!!!!! Отеб...тест от него!!!
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Отеб... от меня, неадекватка
Сидеть твой Степанов будет долго
Ему, если у него хоть капля чести осталась, надо просто подать в отставку. А еще лучше застрелиться
Похоже - наш членограй и тут "далек от реальности"..