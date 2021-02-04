Зеленський про пожежу в лікарні Запоріжжя: "Держава виправлятиме цю ситуацію, щоб запобігти подібному в майбутньому"

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття всім, хто втратив близьких і рідних у пожежі, що сталася в запорізькій лікарні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє пресслужба ОП.

"Ще одна страшна пожежа сталася в Україні. Трагедія в обласній інфекційній лікарні у Запоріжжі забрала життя чотирьох осіб. Президент Володимир Зеленський висловлює глибокі співчуття всім, хто втратив близьких та рідних", - зазначили в Офісі Президента.

"Найстрашніше, що ця трагедія сталася в лікарні, в місці, де людям дарують здоров'я. Тепер же троє пацієнтів і молода лікарка там загинули. Є постраждалі. Мої щирі співчуття. Держава виправлятиме цю ситуацію, щоб запобігти подібному в майбутньому", - зазначив президент.



За дорученням Зеленського до Запоріжжя вилетіли міністр охорони здоров’я Максим Степанов та перший заступник голови ДСНС Олег Мельчуцький.

Причини пожежі з’ясовуються.

Як повідомлялося із посиланням на ДСНС, під час пожежі в Обласній інфекційній клінічній лікарні Запоріжжя загинули чотири людини, постраждали дві особи.

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