Рецидивіст погрожував підірвати квартиру з дружиною і маленькою дитиною у Вінниці, - поліція. ФОТОрепортаж

У ніч на четвер у Вінниці правоохоронці затримали зловмисника, який взяв у заручники свою сім'ю і погрожував підірвати гранати в квартирі житлового будинку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

За даними поліції, 3 лютого о 23:20 на спецлінію поліції 102 зателефонував невідомий і повідомив, що перебуває в квартирі по вулиці Замостянській і збирається підірвати дві гранати.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, було введено в дію поліцейську спеціальну операцію "Грім", на місце події виїхали усі служби оперативного реагування поліції. З будинку евакуювали мешканців. Ситуацію утруднювало те, що в квартирі з потенційно озброєним і небезпечним чоловіком перебували його дружина та малолітня дитина. Зловмисник перебував у стані алкогольного сп’яніння та скаржився на життя.

Після майже двох годин перемовин поліцейським вдалося вмовити дружину, яка теж була нетвереза, привідкрити вхідні двері, після чого бійці спецпідрозділу КОРД зайшли до помешкання та миттєво затримали зловмисника.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Жителя Харкова вдарили по голові і намагалися підірвати гранатою. ФОТО

44-річний затриманий раніше неодноразово судимий за майнові злочини, розбій, незаконне заволодіння автотранспортом та майже 15 років відбував покарання в місцях позбавлення волі.

У його квартирі проводиться обшук. Станом на 2 годину ночі вибухонебезпечних предметів не виявлено.

У діях затриманого вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 259 КК (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). Такий злочин карається ув’язненням терміном до шести років.



Фото: сайт Нацполіції