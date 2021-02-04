Цієї п'ятниці хтось з України може виграти €130 млн в суперрозіграші EuroMillions (реклама)

Провідна європейська лотерея EuroMillions знову запускає суперрозіграш зі стартовим призом в €130 млн, і у вас є шанс виграти цей джекпот з України!

До найгучнішої події в лотерейному календарі Європи залишився всього день. Цієї п'ятниці, 5 лютого, Євромільйони проведуть свій перший суперрозіграш в 2021 році. Суперрозіграші ідентичні звичайним тиражам лотереї в усьому, за винятком одного - джекпоту. На відміну від регулярних тиражів EuroMillions, джекпот суперрозіграшу стартує з €130 млн. Жителі України також можуть випробувати удачу, купивши офіційний лотерейний білет онлайн на сайті theLotter.com.

Як пояснює прессекретар компанії, Адріан Коореманс, "theLotter - це провідний в світі сервіс для придбання лотерейних білетів онлайн, з місцевими філіями в понад 20 країнах. Співробітники компанії купують офіційні лотерейні білети від імені наших клієнтів, тим самим дозволяючи їм брати участь в найбільших світових лотереях незалежно від країни їхнього проживання".





Ось який процес участі в лотереях на сайті:

Зареєструйтеся на сайті сервісу Перейдіть на сторінку супертиражу Євромільйонів і виберіть ваші номери Виберіть бажану кількість полів Підтвердіть замовлення

Як тільки ваше замовлення буде оформлене, представник компанії, який проживає в одній з країн, де продаються офіційні білети EuroMillions, купить від вашого імені фізичний білет. Ви зможете побачити його сканкопію в вашому профілі. Сам же білет буде поміщений у сейф компанії.

Якщо вам пощастить вгадати всі 5 основних номерів тиражу (від 1 до 50), а також 2 бонусні кулі (1-12), ви виграєте джекпот! Ви також можете стати переможцем, вгадавши лише частину номерів. На додаток до джекпоту, Євромільйони розігрують 12 другорядних призів. Невеликі виграші будуть переведені безпосередньо на ваш баланс на сайті. Джекпот, а також інші особливо великі виграші, вам, можливо, буде необхідно отримати особисто. В такому випадку представники theLotter.com зв'яжуться з вами, щоб домовитися про те, як передати вам ваш фізичний білет, і допоможуть вам організувати поїздку.

Додамо, що всі виграші виплачуються повністю (після вирахування відповідних податків). Заробіток сайту - це невелика надбавка до ціни офіційного білета, яка оплачується користувачем в момент оформлення замовлення.

Джекпот останнього тиражу акумулював кілька разів і в підсумку досяг неймовірної суми в € 200 млн - нового рекорду лотереї. Але розраховувати на те, що це трапиться і на цей раз не варто. Приз може бути зірваний в будь-якому тиражі, а шанс виграти € 130 млн випадає не щодня. Купуйте білет на супертираж Євромільйонів, який відбудеться 5 лютого вже сьогодні! Ми сподіваємося, що вам пощастить!

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