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Цієї п'ятниці хтось з України може виграти €130 млн в суперрозіграші EuroMillions (реклама)

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Цієї п'ятниці хтось з України може виграти €130 млн в суперрозіграші EuroMillions (реклама)

Провідна європейська лотерея EuroMillions знову запускає суперрозіграш зі стартовим призом в €130 млн, і у вас є шанс виграти цей джекпот з України!

До найгучнішої події в лотерейному календарі Європи залишився всього день. Цієї п'ятниці, 5 лютого, Євромільйони проведуть свій перший суперрозіграш в 2021 році. Суперрозіграші ідентичні звичайним тиражам лотереї в усьому, за винятком одного - джекпоту. На відміну від регулярних тиражів EuroMillions, джекпот суперрозіграшу стартує з €130 млн. Жителі України також можуть випробувати удачу, купивши офіційний лотерейний білет онлайн на сайті theLotter.com.

Як пояснює прессекретар компанії, Адріан Коореманс, "theLotter - це провідний в світі сервіс для придбання лотерейних білетів онлайн, з місцевими філіями в понад 20 країнах. Співробітники компанії купують офіційні лотерейні білети від імені наших клієнтів, тим самим дозволяючи їм брати участь в найбільших світових лотереях незалежно від країни їхнього проживання".

Цієї пятниці хтось з України може виграти €130 млн в суперрозіграші EuroMillions 01

Ось який процес участі в лотереях на сайті:

  1. Зареєструйтеся на сайті сервісу
  2. Перейдіть на сторінку супертиражу Євромільйонів і виберіть ваші номери
  3. Виберіть бажану кількість полів
  4. Підтвердіть замовлення

Як тільки ваше замовлення буде оформлене, представник компанії, який проживає в одній з країн, де продаються офіційні білети EuroMillions, купить від вашого імені фізичний білет. Ви зможете побачити його сканкопію в вашому профілі. Сам же білет буде поміщений у сейф компанії.

Якщо вам пощастить вгадати всі 5 основних номерів тиражу (від 1 до 50), а також 2 бонусні кулі (1-12), ви виграєте джекпот! Ви також можете стати переможцем, вгадавши лише частину номерів. На додаток до джекпоту, Євромільйони розігрують 12 другорядних призів. Невеликі виграші будуть переведені безпосередньо на ваш баланс на сайті. Джекпот, а також інші особливо великі виграші, вам, можливо, буде необхідно отримати особисто. В такому випадку представники theLotter.com зв'яжуться з вами, щоб домовитися про те, як передати вам ваш фізичний білет, і допоможуть вам організувати поїздку.

Додамо, що всі виграші виплачуються повністю (після вирахування відповідних податків). Заробіток сайту - це невелика надбавка до ціни офіційного білета, яка оплачується користувачем в момент оформлення замовлення.

Джекпот останнього тиражу акумулював кілька разів і в підсумку досяг неймовірної суми в € 200 млн - нового рекорду лотереї. Але розраховувати на те, що це трапиться і на цей раз не варто. Приз може бути зірваний в будь-якому тиражі, а шанс виграти € 130 млн випадає не щодня. Купуйте білет на супертираж Євромільйонів, який відбудеться 5 лютого вже сьогодні! Ми сподіваємося, що вам пощастить!

Новина публікується на правах реклами

Автор: Анастасія Потіха
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Прочищаю карму и открываю третий глаз. Могу сделать так, что бы выиграл именно Ваш билет. Услуга платная, 500 грн на карту, номер карты в приват... не упусти свой шанс стать миллионером!!!
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04.02.2021 10:03 Відповісти
Лохотрон це якраз наші лотереї,а у ЕС чи США більше шансів чесно виграти,хоч податки і з'їдають третину виграного.
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04.02.2021 11:20 Відповісти
шось там га фото намекает в смысле шо "Путин тебе" а не выигрыш(считает билеты, плачет)

членистоногие выиграют пляску на Путинском пианино, но играть не руками, а ... Цієї п'ятниці хтось з України може виграти €130 млн в суперрозіграші EuroMillions - Цензор.НЕТ 4943
девушки поймут - ручкой дверной, а вы что подумали? Цієї п'ятниці хтось з України може виграти €130 млн в суперрозіграші EuroMillions - Цензор.НЕТ 1960
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04.02.2021 10:08 Відповісти
Цієї п'ятниці хтось з України може виграти €130 млн в суперрозіграші EuroMillions - Цензор.НЕТ 2045 как только выиграете, они обязательно передадут вам билет
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04.02.2021 10:16 Відповісти
Мужик молится Богу:
- Пошли мне этот крупный выигрыш, Боже! Ведь я играю уже много лет!
А Бог ему отвечает:
- Я бы послал, но эти гондоны из тиражной комиссии так мухлюют, что дажеу меня нет шансов тебе помочь Цієї п'ятниці хтось з України може виграти €130 млн в суперрозіграші EuroMillions - Цензор.НЕТ 2970
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04.02.2021 10:23 Відповісти
спасиб* шо я сижу(вна кресле), а то бы ..... позавидовал тем шо щас читают это на унитазе
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04.02.2021 10:25 Відповісти
і це будеш саме ти- українець Цієї п'ятниці хтось з України може виграти €130 млн в суперрозіграші EuroMillions - Цензор.НЕТ 2289
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04.02.2021 10:26 Відповісти
Фізичний білет лежить в сейфі в представника в Європі.
І хто вам його віддасть, якщо він виграє, лол))
Я б не віддав))
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04.02.2021 12:24 Відповісти
эти "гаврики-аяврики" даже не потрудились просмотреть,что билеты НЕ ПРОДАЮТСЯ в Украине и тиражи не разыгрываются ))
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04.02.2021 14:58 Відповісти
во карта пошла в Украине.....то "слуга народа" Павлюк выиграл 2 000 000 в лотерею...глядишь и эти миллионы выиграет ещё какой- нибудь "слуга "....пипец... Цієї п'ятниці хтось з України може виграти €130 млн в суперрозіграші EuroMillions - Цензор.НЕТ 5345 везёт "слугам"...
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04.02.2021 15:39 Відповісти
Это мошенническая реклама. Уже не раз официально заявлялось что таким способом как описано выше никто свой выигрыш не получит из тех стран в которые входит пока что и Украина. Странно что сайт этот публикует этот развод .
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11.02.2021 13:53 Відповісти
 
 