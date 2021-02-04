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Посольство Канади про блокування каналів "112 Україна", NewsOne та ZIK: Підтримуємо застосування Україною легальних механізмів, зберігаючи свободу преси

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Посольство Канади про блокування каналів

Канада підтримує застосування Україною легальних механізмів для збереження суверенітету, зберігаючи свободу преси.

Про це йдеться в повідомленні посольства Канади в Україні, яке опубліковано на офіційній сторінці посольства в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Канада визнає, що виклики, з якими стикається Україна в цій гібридній війні, були їй нав’язані. Ми підтримуємо застосування Україною легальних механізмів задля збереження суверенітету, зберігаючи свободу преси", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Також читайте: Велика Британія вітає блокування каналів, що завдають реальної шкоди Україні, - посол Сіммонс

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Осталась самая малость для закрепления результата.
Венедиктова должна открыть дело против Козака и банды.
У Баканова ведь есть доказательства преступлений.
Когда?
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04.02.2021 09:59
+4
Ці канали такі мерзенні, що з точки зору ідеології їх цілком безпечно можна було б транслювати і в Криму, і в ордло, українського в них тільки мова ведучих (я їх не дивлюсь, але колись проскочило "краєм ока бачив" як курва-ведуча хорошою українською мовою вливала у вуха глядачам кацапське лайно.
Від такого ненависть до цих манкуртів тільки сильніша.
За підтримку , нашим друзям із Канади , щира подяка 👍🏼😊
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04.02.2021 10:00
+3
Теперь еще бы законодательно принять и выписать законы, чтобы мрази, подобные Мертвечуку, Портнову , Раиновичу, Кузьмину и остальной прокремлевской шушере, навсегда ушли с медиапростору и из политической жизни Украины. Чтобы судьи не имели возможности юлить, при вынесении приговоров, или при опротестовании вчерашнего решения СНБО в пользу этих ублюдков. Убрали коммуняк, пора законодательно выкинуть на свалку и всю эту нечисть.
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04.02.2021 10:09
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Осталась самая малость для закрепления результата.
Венедиктова должна открыть дело против Козака и банды.
У Баканова ведь есть доказательства преступлений.
Когда?
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04.02.2021 09:59 Відповісти
Дєла вана відкриває за гроші і на прохання всезеленого .
З шереметом вони вже попалились , тепер набирають очки для відкриття справ на себе самих , за незаконні присвоєння владних повноважень, фальсифікація кримінальних справ , незаконні обмеження прав людини, геноцид!
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04.02.2021 10:16 Відповісти
Ці канали такі мерзенні, що з точки зору ідеології їх цілком безпечно можна було б транслювати і в Криму, і в ордло, українського в них тільки мова ведучих (я їх не дивлюсь, але колись проскочило "краєм ока бачив" як курва-ведуча хорошою українською мовою вливала у вуха глядачам кацапське лайно.
Від такого ненависть до цих манкуртів тільки сильніша.
За підтримку , нашим друзям із Канади , щира подяка 👍🏼😊
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04.02.2021 10:00 Відповісти
"Тепер можна у нас почути фразу: "Говорить по-нашому" - се вже ценз! А послухати часом, що тільки він говорить по-нашому, то, може б, краще, він говорив по-китайськи."

Леся Українка.
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04.02.2021 10:33 Відповісти
Теперь еще бы законодательно принять и выписать законы, чтобы мрази, подобные Мертвечуку, Портнову , Раиновичу, Кузьмину и остальной прокремлевской шушере, навсегда ушли с медиапростору и из политической жизни Украины. Чтобы судьи не имели возможности юлить, при вынесении приговоров, или при опротестовании вчерашнего решения СНБО в пользу этих ублюдков. Убрали коммуняк, пора законодательно выкинуть на свалку и всю эту нечисть.
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04.02.2021 10:09 Відповісти
Еспресо - це не Пєтін канал, а Жеваго...
Ну і звідки у Пєті на 5 канал бабло - я розумію, канхвет багато робить... А от звідки у Зе взялися бабки на дві виборчі кампанії і всі бігборди - велика загадка!
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04.02.2021 10:22 Відповісти
Реакція нормальних людей, а не глибока европейська анальна озабоченість утисками російської мафії на території України.
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04.02.2021 10:19 Відповісти
Посольство Канади про блокування каналів "112 Україна", NewsOne та ZIK: Підтримуємо застосування Україною легальних механізмів, зберігаючи свободу преси - Цензор.НЕТ 3469

Посольство Канади про блокування каналів "112 Україна", NewsOne та ZIK: Підтримуємо застосування Україною легальних механізмів, зберігаючи свободу преси - Цензор.НЕТ 8582
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04.02.2021 10:32 Відповісти
Одна из корабельных сосен для зелохов показала фокус с переобуванием на лету с лаптей в черевички.
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04.02.2021 10:46 Відповісти
Канада завжди підтримувала і підтримує державу Україну. ДЯКУЄМО!!!
А ЦІ кремлівські помойки давно треба було закрити а власників відправити за грати за зраду держави. А журналістів з цих ЗМІ в чорний список і нікуди не брати на роботу, один раз зрадив Державу Україну зрадить і іншим разом. А ЧИ ЖУРНАЛІСТИ ВОНИ?! ЦЕ ЩЕ ПИТАННЯ. ПРОДАЛИСЯ ВОРОГУ ЗА БАБЛО. ЖУРНАЛІСТИ ЗВІДТИ ПІШЛИ КОЛИ МЕРТВЕЧУКИ ЇХ ПРИДБАЛИ. Договорняки ОЛІГАРХІВ НЕДРУГІВ УКРАЇНИ. БАБЛО ЗАСТИЛАЄ ОЧІ І НАЧІХАТЬ ЇМ НА ДЕРЖАВУ.
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04.02.2021 10:36 Відповісти
заборонити використання слова "Україна" в усіх назвах, видах, формах, типах крім державних...
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04.02.2021 10:50 Відповісти
опять хотите скопировать Рашу? Там такой закон уже лет 5 как приняли.
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04.02.2021 11:09 Відповісти
Проходимо повз до школи.., вашої мови не знаю.
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04.02.2021 11:31 Відповісти
Зараз найголовніше закріпити це рішення зняттям недоторканності і судовою справою проти Козака. Інакше матимемо ще більше лайна.
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04.02.2021 11:14 Відповісти
Дякуємо братньому канадському народу . Україна аплодує вашій підтримці .
Смерть російським фашистам та їх прихвостням .
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04.02.2021 13:25 Відповісти
А де Білецький, Тягнибок, "нацжони"?
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04.02.2021 15:35 Відповісти
 
 