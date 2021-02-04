Посольство Канади про блокування каналів "112 Україна", NewsOne та ZIK: Підтримуємо застосування Україною легальних механізмів, зберігаючи свободу преси
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Канада підтримує застосування Україною легальних механізмів для збереження суверенітету, зберігаючи свободу преси.
Про це йдеться в повідомленні посольства Канади в Україні, яке опубліковано на офіційній сторінці посольства в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Канада визнає, що виклики, з якими стикається Україна в цій гібридній війні, були їй нав’язані. Ми підтримуємо застосування Україною легальних механізмів задля збереження суверенітету, зберігаючи свободу преси", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
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Венедиктова должна открыть дело против Козака и банды.
У Баканова ведь есть доказательства преступлений.
Когда?
З шереметом вони вже попалились , тепер набирають очки для відкриття справ на себе самих , за незаконні присвоєння владних повноважень, фальсифікація кримінальних справ , незаконні обмеження прав людини, геноцид!
Від такого ненависть до цих манкуртів тільки сильніша.
За підтримку , нашим друзям із Канади , щира подяка 👍🏼😊
Леся Українка.
Ну і звідки у Пєті на 5 канал бабло - я розумію, канхвет багато робить... А от звідки у Зе взялися бабки на дві виборчі кампанії і всі бігборди - велика загадка!
А ЦІ кремлівські помойки давно треба було закрити а власників відправити за грати за зраду держави. А журналістів з цих ЗМІ в чорний список і нікуди не брати на роботу, один раз зрадив Державу Україну зрадить і іншим разом. А ЧИ ЖУРНАЛІСТИ ВОНИ?! ЦЕ ЩЕ ПИТАННЯ. ПРОДАЛИСЯ ВОРОГУ ЗА БАБЛО. ЖУРНАЛІСТИ ЗВІДТИ ПІШЛИ КОЛИ МЕРТВЕЧУКИ ЇХ ПРИДБАЛИ. Договорняки ОЛІГАРХІВ НЕДРУГІВ УКРАЇНИ. БАБЛО ЗАСТИЛАЄ ОЧІ І НАЧІХАТЬ ЇМ НА ДЕРЖАВУ.
Смерть російським фашистам та їх прихвостням .