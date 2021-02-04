Посольство Канади про блокування каналів "112 Україна", NewsOne та ZIK: Підтримуємо застосування Україною легальних механізмів, зберігаючи свободу преси

Канада підтримує застосування Україною легальних механізмів для збереження суверенітету, зберігаючи свободу преси.

Про це йдеться в повідомленні посольства Канади в Україні, яке опубліковано на офіційній сторінці посольства в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Канада визнає, що виклики, з якими стикається Україна в цій гібридній війні, були їй нав’язані. Ми підтримуємо застосування Україною легальних механізмів задля збереження суверенітету, зберігаючи свободу преси", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

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