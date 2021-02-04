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Запоріжжя (1441) пожежа (3746) Степанов Максим (2015) Денис Шмигаль (2703)

Дотримання правил протипожежної безпеки в лікарнях - завдання №1 для керівників областей і головлікарів, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Події

Дотримання правил протипожежної безпеки в лікарнях - завдання №1 для керівників областей і головлікарів, - Шмигаль

За дорученням прем'єр-міністра України до Запоріжжя на місце трагедії в екстреному порядку вилітає міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він безпосередньо на місці ознайомиться з обставинами виникнення пожежі на території Обласної інфекційної клінічної лікарні, що сталася пізно увечері 3 лютого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"Від усього уряду висловлюю співчуття родинам загиблих та постраждалих. Дотримання правил протипожежної безпеки у лікарнях - завдання номер один для керівників областей та головних лікарів. Доручив у стислі строки розслідувати причини пожежі та надати всю необхідну допомогу постраждалим", - заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Глибокі співчуття родинам і близьким. Причини займання корпусу з’ясовують правоохоронці, за результатами розслідування винних у цій трагедії буде притягнуто до відповідальності за законом", - раніше повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Як повідомлялося із посиланням на ДСНС, під час пожежі в Обласній інфекційній клінічній лікарні Запоріжжя загинули чотири людини, постраждали дві особи. Запорізька ОДА створила комісію з розслідування причин пожежі. Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження за цим фактом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про пожежу в лікарні Запоріжжя: "Держава виправлятиме цю ситуацію, щоб запобігти подібному в майбутньому"

Автор: Наталя Джума
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Як він це зрозумів?
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04.02.2021 10:09 Відповісти
Ще цей нічого не казав, а так вже всі відмітились.
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04.02.2021 10:20 Відповісти
а у врачей сейчас выбор, спасать людей, нарушая правила пожбезопасности.
либо, ничего не делать для пациентов, но правила соблюдать.
В первом случае рискуешь сесть в тюрьму.
Ибо то, как организована подача кислорода в больницах само по себе уже нарушение всех правил
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04.02.2021 10:22 Відповісти
Разумкова давай! его выход!
Разумкова! Разумкова! ...
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04.02.2021 10:22 Відповісти
...противопожарной безопасности в больницах - задача № 1.

А в школах №2?
А в садиках №3?
Хоспаде... откуда зеленый мудак понабрал этих кретинов??? Где та помойка?
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04.02.2021 10:31 Відповісти
Охметовская Шмыга страдает словесным поносом
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04.02.2021 10:33 Відповісти
Та неужели?
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04.02.2021 10:33 Відповісти
Старые електропроводки везде подлежат осмотру и модернизации. Понаволокли оборудования и повтыкали на алюминиевые провода, а оно не выдерживает и возгорается. Освещение перевести на светодиодки, а проводку для оборудования пересчитать и переделать согласно расчётам. Или сидеть ждать пока сама выгорит.
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04.02.2021 18:09 Відповісти
Нельзя забывать, что в таких палатах где находятся больные дышащие кислородом противопожарная безопасность и ТБ должны быть на самом высочайшем уровне, т.к. в атмосфере кислорода горит практически всё и даже то, что в обычных условиях вообще не горит.
Все соединения редукторов, шлангов и трубок газовой аппаратуры должны быть абсолютно герметичными. Вся дыхательная аппаратура должна регулярно проверяться, а также дезинфицироваться после каждого больного и должна быть качественно заземлена.
Электропроводка должна нигде не допускать искрения. Персоналу, больным и посетителям таких палат нельзя носить синтетику из-за высокой вероятности накопления электростатических разрядов. Помещение должно иметь работающую вентиляцию.

PS: вот написал и думаю, а кому оно надо... Бардак, что на работе, что в головах((
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04.02.2021 21:56 Відповісти
 
 