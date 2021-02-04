Дотримання правил протипожежної безпеки в лікарнях - завдання №1 для керівників областей і головлікарів, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Події
За дорученням прем'єр-міністра України до Запоріжжя на місце трагедії в екстреному порядку вилітає міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він безпосередньо на місці ознайомиться з обставинами виникнення пожежі на території Обласної інфекційної клінічної лікарні, що сталася пізно увечері 3 лютого.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.
"Від усього уряду висловлюю співчуття родинам загиблих та постраждалих. Дотримання правил протипожежної безпеки у лікарнях - завдання номер один для керівників областей та головних лікарів. Доручив у стислі строки розслідувати причини пожежі та надати всю необхідну допомогу постраждалим", - заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
"Глибокі співчуття родинам і близьким. Причини займання корпусу з’ясовують правоохоронці, за результатами розслідування винних у цій трагедії буде притягнуто до відповідальності за законом", - раніше повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
Як повідомлялося із посиланням на ДСНС, під час пожежі в Обласній інфекційній клінічній лікарні Запоріжжя загинули чотири людини, постраждали дві особи. Запорізька ОДА створила комісію з розслідування причин пожежі. Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження за цим фактом.
Будь ласка, зачекайте...
либо, ничего не делать для пациентов, но правила соблюдать.
В первом случае рискуешь сесть в тюрьму.
Ибо то, как организована подача кислорода в больницах само по себе уже нарушение всех правил
Разумкова! Разумкова! ...
А в школах №2?
А в садиках №3?
Хоспаде... откуда зеленый мудак понабрал этих кретинов??? Где та помойка?
Все соединения редукторов, шлангов и трубок газовой аппаратуры должны быть абсолютно герметичными. Вся дыхательная аппаратура должна регулярно проверяться, а также дезинфицироваться после каждого больного и должна быть качественно заземлена.
Электропроводка должна нигде не допускать искрения. Персоналу, больным и посетителям таких палат нельзя носить синтетику из-за высокой вероятности накопления электростатических разрядов. Помещение должно иметь работающую вентиляцию.
PS: вот написал и думаю, а кому оно надо... Бардак, что на работе, что в головах((