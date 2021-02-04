Дотримання правил протипожежної безпеки в лікарнях - завдання №1 для керівників областей і головлікарів, - Шмигаль

За дорученням прем'єр-міністра України до Запоріжжя на місце трагедії в екстреному порядку вилітає міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він безпосередньо на місці ознайомиться з обставинами виникнення пожежі на території Обласної інфекційної клінічної лікарні, що сталася пізно увечері 3 лютого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"Від усього уряду висловлюю співчуття родинам загиблих та постраждалих. Дотримання правил протипожежної безпеки у лікарнях - завдання номер один для керівників областей та головних лікарів. Доручив у стислі строки розслідувати причини пожежі та надати всю необхідну допомогу постраждалим", - заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Глибокі співчуття родинам і близьким. Причини займання корпусу з’ясовують правоохоронці, за результатами розслідування винних у цій трагедії буде притягнуто до відповідальності за законом", - раніше повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Як повідомлялося із посиланням на ДСНС, під час пожежі в Обласній інфекційній клінічній лікарні Запоріжжя загинули чотири людини, постраждали дві особи. Запорізька ОДА створила комісію з розслідування причин пожежі. Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження за цим фактом.

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