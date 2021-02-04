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Генпродюсер телеканалу "НАШ" Дудник повідомив про звільнення: "Не можу переступити через себе"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Генпродюсер телеканалу

Генеральний продюсер телеканалу "НАШ" Євген Дудник заявив, що йде зі своєї посади, проте не назвав причин свого звільнення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Дудник повідомив на сторінці в мережі Facebook.

Він не назвав причин свого звільнення, але уточнив, що в "деяких речах не може переступити через себе".

"Дуже символічно, що саме сьогодні я складаю з себе повноваження генерального продюсера телеканалу "НАШ". Мені пощастило бути причетним до його створення, керувати ним і привести його до лідерства в найскладнішому і конкурентному регіоні - в Києві. Зізнаюся чесно, мені гірко і боляче приймати це рішення, але на жаль, в деяких речах я не можу переступити через себе. І ці речі називаються порядністю і взаємоповагою", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів зустріч із керівниками провідних телеканалів: "В Україні немає загрози свободі слова і медіа-бізнесу"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+112
Ой да прям...
Годами переступал, а сейчас не может.
Решил вовремя свалить с прорашенской помойки, чтобы не попасть под очередную раздачу.
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04.02.2021 10:14
+40
Він розповів і про наміри адміністрації Байдена передати відповідні матеріали Україні. І про намір вплинути на керівництво України, щоб розслідування за цими матеріалами було проведено ретельно.

Трохи поясню механіку процесу. Коли американський дипломат настільки високого рангу дає подібне інтерв'ю - це не "злив" в нашому розумінні. Ця заява.
З приводу того, що вже пройшло стадію остаточного рішення, і вже знаходиться в стадії реалізації.

Зазвичай, американці підкріплюють свої слова дією. Наприклад, передачею частини матеріалів "для початку". Або «докладним анонсом» цього у правильні вуха. Для пояснення всієї серйозності своїх намірів.

У світлі майбутньої телефонної розмови Байден-Зеленський це практично "пропозиція, від якої не можна відмовитися". Як говорив Дон Карлеоне.
Тому, що серед усіх цих матеріалів є і ті, які зачіпають як Зеленського, так і тих, хто сидить в нашому РНБО. Тому, вести себе треба добре. І головне - терміново.
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04.02.2021 10:16
+39
От що Байден животворящий витворяє! І тут тобі Зеленський подвиг сотворив, і тут тобі щурі розбігатись почали... А ви кажете...
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04.02.2021 10:20
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В Мацкву надо ехать, рапорт писать...
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04.02.2021 10:15 Відповісти
Он обнаружил, что в название телеканала вкралась досадная ошибка. Вместо буквы "Х" зачем-то написали "Ш" Генпродюсер телеканалу "НАШ" Дудник повідомив про звільнення: "Не можу переступити через себе" - Цензор.НЕТ 1230
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04.02.2021 10:17 Відповісти
Слово "наш" вимовляється дещо по-іншому. Генпродюсер телеканалу "НАШ" Дудник повідомив про звільнення: "Не можу переступити через себе" - Цензор.НЕТ 356
Генпродюсер телеканалу "НАШ" Дудник повідомив про звільнення: "Не можу переступити через себе" - Цензор.НЕТ 238
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04.02.2021 10:21 Відповісти
ща візьмуть тебе на 1+1 к каломойскаму ватний правдівєц
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04.02.2021 10:17 Відповісти
на тоніс піде чи як там той канал називається .
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04.02.2021 10:26 Відповісти
Пеніс називається. Просто в слові помилка
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04.02.2021 12:06 Відповісти
Генпродюсер телеканалу "НАШ" Дудник повідомив про звільнення: "Не можу переступити через себе" - Цензор.НЕТ 6251
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04.02.2021 10:17 Відповісти
Ого, шо за вчинки: прям 19 століття. Ще б мураєва на дуєль і розстріляти з калаша.
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04.02.2021 10:17 Відповісти
та які вчинки, щур драпанув з човна якого скоріш за все будуть торпедувати
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04.02.2021 10:24 Відповісти
Генпродюсер телеканалу "НАШ" Дудник повідомив про звільнення: "Не можу переступити через себе" - Цензор.НЕТ 1965
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04.02.2021 10:19 Відповісти
"Наш" еще один пророссийский дерьмовентилятор. Давно пора отключить от сети вещания.
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04.02.2021 10:19 Відповісти
Здається, одного можна для випробувань і залишити - щоб щурів об'єднати а потім у одну клітину посадити або перепрограмувати...
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04.02.2021 10:39 Відповісти
"Наш" еще один пророссийский дерьмовентилятор. Давно пора отключить от сети вещания.

Прежложение правильное, как по мне,но активного противодействия в украинских СМИ не вижу
СМИ заняты зарабатывнием денег на раздувании страха от короны ( в быту- грипп обыкновенный )
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04.02.2021 19:01 Відповісти
От що Байден животворящий витворяє! І тут тобі Зеленський подвиг сотворив, і тут тобі щурі розбігатись почали... А ви кажете...
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04.02.2021 10:20 Відповісти
какой ты молодец . херню написал и сам же себя лайкнул Генпродюсер телеканалу "НАШ" Дудник повідомив про звільнення: "Не можу переступити через себе" - Цензор.НЕТ 4282
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04.02.2021 10:35 Відповісти
Генпродюсер телеканалу "НАШ" Дудник повідомив про звільнення: "Не можу переступити через себе" - Цензор.НЕТ 257
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04.02.2021 17:47 Відповісти
ZIK куплений мертветчуком при Шмарклі - так шо не звізди !!!!
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04.02.2021 10:37 Відповісти
При порохе
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04.02.2021 10:39 Відповісти
ЗВІЗДИШ ,ЯК ДИШИШ : "14 червня 2019 року український політик Тарас Козак став новим і одноосібним власником телевізійних мовників телеканалу ZIK - компаній "Міст ТБ" і "ТРК "Нові комунікації". Таким чином, в медіа активі Козака тепер 3 канали: "112 Україна", NewsOne і Zik", - йдеться у https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2721693-vlasnik-112-ukraina-ta-newsone-kupiv-ise-j-telekanal-zik.html
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04.02.2021 10:47 Відповісти
100% +
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04.02.2021 13:46 Відповісти
Генпродюсер телеканалу "НАШ" Дудник повідомив про звільнення: "Не можу переступити через себе" - Цензор.НЕТ 1705
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04.02.2021 10:48 Відповісти
Генпродюсер телеканалу "НАШ" Дудник повідомив про звільнення: "Не можу переступити через себе" - Цензор.НЕТ 4784
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04.02.2021 15:00 Відповісти
Тебе моск повредили при оральном кексе, второй раз тебе люди мордой в дерьмо тычут, а ты только почавкиваешь
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04.02.2021 11:23 Відповісти
Помойка
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04.02.2021 12:38 Відповісти
Каждый видит то, что хочет видеть! Ты видимо везде видишь помойку, потому что живешь в ней.
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04.02.2021 18:09 Відповісти
2 роки тому та тих каналах такого відвертого гімна в бік України практично не було, вони тупо мочили Пороха і підтримували Шмарклю У великій мірі завдяки їм Шмаркля і став президентом, бо ці канали навернули до нього всю ватну нечисть. Сьогодні вони мочать вже шмарклю. Але, власне, не його, а державу в його образі - обісране, сцикливе чмо, яке постійно пі дією наркоти меле відверту херню. А Шмаркля ну дуже не переносить, коли його критикують, а тим більше, коли його з гімном вимішують. А тут ще й Байден задницю йому зашкварив, і то добре зашкварив. От і сотворило то чмо цілий "подвиг".
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04.02.2021 10:48 Відповісти
Будем надеяться, что Шмаркля, благодаря Джо Байдену, наконец-то выбрала нужное направление полета. Генпродюсер телеканалу "НАШ" Дудник повідомив про звільнення: "Не можу переступити через себе" - Цензор.НЕТ 4520
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04.02.2021 10:27 Відповісти
Та який, в сраці, напрям воно вибрати може? Хто, Шмаркля, напрям? То зі страху воно! З тваринного страху наклало в штати от і "діє", бо страшно йому стало, що звіздець йому реальний буде. От і весь його напрям.
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04.02.2021 10:34 Відповісти
думал, что из моего коммента это и так должно было быть понятным Генпродюсер телеканалу "НАШ" Дудник повідомив про звільнення: "Не можу переступити через себе" - Цензор.НЕТ 5759
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04.02.2021 10:40 Відповісти
Що ти, дебіле, мелеш?
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04.02.2021 10:35 Відповісти
Крысы чувствуют ,что корабль скоро пойдет на дно.
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04.02.2021 10:23 Відповісти
Я спускался в трюм,
Я беседовал там
С господином - Начальником Крыс.
Крысы сходят на берег
В ближайшем порту
В надежде спастись.(с)
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04.02.2021 10:25 Відповісти
Я видел секретные карты,
Я знаю, куда мы плывем.
Капитан, я пришел попрощаться с тобой,
с тобой
И твоим кораблем.
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04.02.2021 14:31 Відповісти
Это не тот дебил что в 20-ти мин. ролике высерал 30 раз словечко - "да"?
тоже п*дор с бородой был.
я чуть не обосрался от НЕНАВИСТИ
блин, реально - ну как такую падлу в журники берут то?
я вот дед, но так не буду гадить то. как эта хПутня
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04.02.2021 10:23 Відповісти
Вау, я тебя зауважал (шутка)... столько лет продюсировать эту парашу - вата-ватой слабовольная, склонная к предательству своей страны и не только
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04.02.2021 10:26 Відповісти
- Вставай, Страна огромная!, - пропел Рабинович в Верховной Раде.
- Если я встану, то ты ляжешь, - ответила ему Страна
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04.02.2021 10:30 Відповісти
порошенко разрешил мертвечуку скупить каналы ©
ЗЕ спутал все карты ©

Генпродюсер телеканалу "НАШ" Дудник повідомив про звільнення: "Не можу переступити через себе" - Цензор.НЕТ 8104
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04.02.2021 10:30 Відповісти
Пам'таю ті часи , скільки народу тоді їздило до Пороха , за дозволом - на покупки ,, комусь телеканал , комусь штани , комусь труси з носками , комусь хлібину в магазині ,, а комусь кульок насіння , на базарі . Нікому не відмовляв . Генпродюсер телеканалу "НАШ" Дудник повідомив про звільнення: "Не можу переступити через себе" - Цензор.НЕТ 1335 .
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04.02.2021 10:55 Відповісти
Генпродюсер телеканалу "НАШ" Дудник повідомив про звільнення: "Не можу переступити через себе" - Цензор.НЕТ 6765
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04.02.2021 10:57 Відповісти
ну, стосовно лідерства він загнуууууууввв...
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04.02.2021 10:32 Відповісти
Гордые пожиратели кровавых путлеровских миллионов...
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04.02.2021 10:35 Відповісти
телеканал наш и порядочность это слова антонимы ))))
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04.02.2021 10:44 Відповісти
год назад он был еще ничего, на 3 +, а сейчас борзеет и борзеет - Портянкин, Лукаш, Бандаренка, Лесик с Азировым не слезают с экрана, причем в самое лучшее время -Прайм-тайм.
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04.02.2021 12:03 Відповісти
просто Байден прищемив яйця зелупі ось і заметушилися
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04.02.2021 10:47 Відповісти
"працівники" кацапських каналів - ідейні падли. тож, з одного російського смітника воно перетече до іншого. жодного жалю до цих істот не має бути. тавро кацапських наймитів та ганьба мають йти поряд з ними все їхнє життя.
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04.02.2021 10:48 Відповісти
главное - вовремя переобуться
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04.02.2021 10:48 Відповісти
главное - вовремя переобуться

или свалить в Ростов...
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04.02.2021 19:09 Відповісти
На одне парашне г...вно буде менше в медіа!
Пішов...
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04.02.2021 10:48 Відповісти
Надо было напоследок отбуцкать сволочь мураева.
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04.02.2021 10:51 Відповісти
на его место наверно подыскали другого - более сговорчивого и согласного на всё особенно когда крысы сбежались.
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04.02.2021 12:04 Відповісти
Женя епт..

Воно женя)) де була твоя порядність раніше? і звідки ти її виколупав, нещастя?
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04.02.2021 11:00 Відповісти
порядочность видать разная бывает
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04.02.2021 11:39 Відповісти
Придумав, аж сам повірив.
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05.02.2021 00:11 Відповісти
У перевтіленя Зе , з малороса в патріоти , з трудом віриться .! Це щось - з області наукової фантастики . Тут щось - не те . Скоріше за все , таки прилетіла зі США оздорвляючо - протверезвляюча , священна звіздюліна . !! Генпродюсер телеканалу "НАШ" Дудник повідомив про звільнення: "Не можу переступити через себе" - Цензор.НЕТ 7821 .
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04.02.2021 11:03 Відповісти
ой, яке воно ніжне млять.... щурило какане, втікай допоки яєчка в лещата не затиснули
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04.02.2021 11:11 Відповісти
Когда начала подгорать жопа продажная "шлюха" вспомнила о совести ))
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04.02.2021 11:18 Відповісти
просто сейчас туда сбежались все крысы с закрытых каналов и ломают через колено всех
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04.02.2021 12:01 Відповісти
в который раз убеждаюсь, что чуйка не просто слово. и в отличии от людей, у некоторых человекообразных она очень развита. и у меня есть подозрение, какой орган отвечает за передачу информации в спинной мозг, т.к. головного мозга у этих человекообразных скорее всего нет.
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04.02.2021 11:21 Відповісти
Добро само по собі благо, неважливо зроблено воно з переляку, несвідомо, чи усвідомлено і цілеспрямовано. Правда, коли з переляку то воно випадкове, а якщо зроблене усвідомлено то стає правильним напрямком.
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04.02.2021 11:24 Відповісти
Зараз критично необхідно закріпити рішення СНБО зняттям недоторканності та кримінальною справою відносно Козака бо, матимемо ще більшу проблему.
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04.02.2021 11:24 Відповісти
Старався, но немогу
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04.02.2021 11:27 Відповісти
На паРашу! І весь жопоблок з собою забери. От там і заживите...
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04.02.2021 11:28 Відповісти
Киевляне! Неужели это дерьмо у вас в лидерах просмотров?! Генпродюсер телеканалу "НАШ" Дудник повідомив про звільнення: "Не можу переступити через себе" - Цензор.НЕТ 5439
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04.02.2021 11:36 Відповісти
не смотрел его никогда , и тут УХОДИТ , что за ТРЕШ ??? иди на..... ((((
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04.02.2021 11:36 Відповісти
....вовремя ПРЕДАТЬ , это не предательство !!! это ПРЕДВИДЕТЬ )))))
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04.02.2021 11:38 Відповісти
Кто рожает таких подонков в Украине? Ну, не женщины, же?
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04.02.2021 11:38 Відповісти
Главное вовремя надеть ласты.
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04.02.2021 11:41 Відповісти
Він не може переступити через себе бо заляканий "НАШ" відходить від політики критики президента і захисту російськомовних?..Чи тому,що "НАШ" таку політику проводив весь час?..От вже ці хитрожопі журналісти,вміють так сказати,що ні фіга не зрозуміло...
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04.02.2021 11:45 Відповісти
Що тут незрозумілого? Ворожу пропаганду спокійно переступав, а як взяли за жопу, то вже не може. Гнида дудник, переступай лінію розмежування і шуруй до своїх. Нам такі гастрольори не потрібні.
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04.02.2021 14:03 Відповісти
шо за педак этот ген?
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04.02.2021 11:46 Відповісти
патлатый крысюк бежит с тонущего корабля. чует что и его лохань может затонуть так же внезапно как и другие. вот и бежит скорее и наверно до хозяев.
а срёт тут про принцыпы
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04.02.2021 12:08 Відповісти
Скатертью дорожка, пророссийская шлюха!!
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04.02.2021 13:08 Відповісти
Фекальный насос...
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04.02.2021 13:24 Відповісти
Порядочность и мураевская помойка!?
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04.02.2021 13:26 Відповісти
Щурі спішно втікають з прорашистських помийок . Головне - записувати прізвища , для гаазького трибуналу за співпрацю з російськими фашистами , пропагування війни , ненависті та терору . Гебельсівців вішали першими .
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04.02.2021 13:31 Відповісти
Карась і С14 щойно пропонують "наш"истам звільнитися, в прямому ефірі

Там заваруха під кіностудією. "Наш"исти бояться, що їх будуть бити. Поліції повно
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04.02.2021 13:52 Відповісти
будуть бити...можливо навiть ногами...
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04.02.2021 19:25 Відповісти
З мови зняли (с).
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05.02.2021 00:08 Відповісти
Жаль, під Донецьком заварухи нема. Нікому, патріоти всі під кіностудією. Зрозуміло, в глибокому тилу якось не так страшно...
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04.02.2021 22:18 Відповісти
Мне посчастливилось быть причастным к его созданию, руководить им и привести его к лидерству с самом сложном и конкурентном регионе - в Киеве

В Киеве??? Что он курит?
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04.02.2021 13:53 Відповісти
Вчера у них там был реальный шабаш. собрали всю мразоту заопную. плюс журнаглисты с зика, 112 и ньюсван...
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04.02.2021 14:32 Відповісти
.. просто сказать, что зассал - не позволяет "религия"
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04.02.2021 15:01 Відповісти
Тим більше, сказати всю правду: що обісралось...
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05.02.2021 00:07 Відповісти
Згадалося Генпродюсер телеканалу "НАШ" Дудник повідомив про звільнення: "Не можу переступити через себе" - Цензор.НЕТ 9336

Вечер в салоне у Ростовых. Рассказывают разные истории. Очередь поручика Ржевского.
- Ну так вот, господа, дело было во время Бородинского сражения. Значит, идет наш эскадрон в атаку, тут вдруг рядом со мной взрыв, меня выбивает из седла, я вскакиваю - мои товарищи убиты, моя ***** сломана, а на меня несутся во весь опор трое здоровенных французких кавалеристов со своими *****ми наголо и... Господа, мне стыдно, но я обосрался.
В салоне - молчание, наконец кто-то произносит:
- Поручик, вы, конечно, излишне откровенны, но, учитывая обстоятельства - контузия взрывом, трое против одного, ощущение неминуемой смерти... В этом нет ничего постыдного, думаю, с каждым может случиться...
- Да нет, господа, вы не поняли - я СЕЙЧАС обосрался...
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05.02.2021 01:30 Відповісти
яка совісна падлюка Генпродюсер телеканалу "НАШ" Дудник повідомив про звільнення: "Не можу переступити через себе" - Цензор.НЕТ 1694
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04.02.2021 21:53 Відповісти
тілігент булгаковець киянин з 37 року. на лице
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05.02.2021 02:01 Відповісти
Зайвохромосомне на дємбєль пішло. Та й дідько з ним.
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05.02.2021 00:06 Відповісти
ви порушуєте права на каналізаційну творчість! но пасаран)
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05.02.2021 02:00 Відповісти
щось мій максим системи диван закипів) робім своє і не їбе!
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05.02.2021 02:03 Відповісти
Генпродюсер телеканалу "НАШ" Дудник повідомив про звільнення: "Не можу переступити через себе" - Цензор.НЕТ 4473
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05.02.2021 08:21 Відповісти
крысы бегут...
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05.02.2021 11:03 Відповісти
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