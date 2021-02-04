Генпродюсер телеканалу "НАШ" Дудник повідомив про звільнення: "Не можу переступити через себе"
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Генеральний продюсер телеканалу "НАШ" Євген Дудник заявив, що йде зі своєї посади, проте не назвав причин свого звільнення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Дудник повідомив на сторінці в мережі Facebook.
Він не назвав причин свого звільнення, але уточнив, що в "деяких речах не може переступити через себе".
"Дуже символічно, що саме сьогодні я складаю з себе повноваження генерального продюсера телеканалу "НАШ". Мені пощастило бути причетним до його створення, керувати ним і привести його до лідерства в найскладнішому і конкурентному регіоні - в Києві. Зізнаюся чесно, мені гірко і боляче приймати це рішення, але на жаль, в деяких речах я не можу переступити через себе. І ці речі називаються порядністю і взаємоповагою", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Прежложение правильное, как по мне,но активного противодействия в украинских СМИ не вижу
СМИ заняты зарабатывнием денег на раздувании страха от короны ( в быту- грипп обыкновенный )
Я беседовал там
С господином - Начальником Крыс.
Крысы сходят на берег
В ближайшем порту
В надежде спастись.(с)
Я знаю, куда мы плывем.
Капитан, я пришел попрощаться с тобой,
с тобой
И твоим кораблем.
тоже п*дор с бородой был.
я чуть не обосрался от НЕНАВИСТИ
блин, реально - ну как такую падлу в журники берут то?
я вот дед, но так не буду гадить то. как эта хПутня
- Если я встану, то ты ляжешь, - ответила ему Страна
ЗЕ спутал все карты ©
или свалить в Ростов...
Пішов...
Воно женя)) де була твоя порядність раніше? і звідки ти її виколупав, нещастя?
а срёт тут про принцыпы
Там заваруха під кіностудією. "Наш"исти бояться, що їх будуть бити. Поліції повно
В Киеве??? Что он курит?
Вечер в салоне у Ростовых. Рассказывают разные истории. Очередь поручика Ржевского.
- Ну так вот, господа, дело было во время Бородинского сражения. Значит, идет наш эскадрон в атаку, тут вдруг рядом со мной взрыв, меня выбивает из седла, я вскакиваю - мои товарищи убиты, моя ***** сломана, а на меня несутся во весь опор трое здоровенных французких кавалеристов со своими *****ми наголо и... Господа, мне стыдно, но я обосрался.
В салоне - молчание, наконец кто-то произносит:
- Поручик, вы, конечно, излишне откровенны, но, учитывая обстоятельства - контузия взрывом, трое против одного, ощущение неминуемой смерти... В этом нет ничего постыдного, думаю, с каждым может случиться...
- Да нет, господа, вы не поняли - я СЕЙЧАС обосрался...