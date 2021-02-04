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Білорус намагався ввезти в Україну товари військового призначення, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

Сьогодні вночі в пункті пропуску "Нові Яриловичі" у Чернігівській області прикордонники виявили товари військового призначення, які намагалися незаконно ввезти в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"12 приладів спостереження командира танку знайшли під час перевірки мікроавтобуса "Фольксваген", яким керував 41-річний житель Мінська. На підставі оцінки ризиків прикордонники ініціювали поглиблену перевірку транспортного засобу", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що до перевірки підключилися представники Адміністрації Держприкордонслужби та спецпідрозділу "Дозор", які перебувають на посиленні в пункті пропуску, а також представники оперативного підрозділу Чернігівського загону спільно зі співробітниками митниці.

Білорус намагався ввезти в Україну товари військового призначення, - Держприкордонслужба 01

Як з'ясувалося, товари військового призначення білорус перевозив в подвійному днищі багажного відділення під значною кількістю дозволеного для перевезення вантажу.

Також дивіться: 4,5 тисячі монет і банкнот виявлено під час огляду автомобіля на кордоні з Польщею, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Зараз з'ясовуються обставини правопорушення. Повідомлені взаємодіючі структури. Вирішується питання про початок досудового розслідування по ст. 333 КК "Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю". Направлено повідомлення для внесення в ЄРДР.

Білорус намагався ввезти в Україну товари військового призначення, - Держприкордонслужба 02
Білорус намагався ввезти в Україну товари військового призначення, - Держприкордонслужба 03
Фото: сайт Держприкордонслужби

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Янтарь(давай дэнги) - не "видят"( Белорус пытался ввезти в Украину товары военного назначения, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9221 )
а то шо надо ВСУ - Гав, Гав, Гав (Бакланов видит)
ну и не мрази? чувака могут посадить за то шо укреплял ВСУ

Гомчак, ты такой ко.мандир шо иди ты на Путина.
Что это такое - взял бы под свое "крыло" типо спецоперация.
какие вы же все таки уроды....как в песне поется одной
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04.02.2021 10:31
+6
Грьобані передасти на митниці... підрив нашої обороноздатності, знищили канал поставки дуже потрібних частин для танків... і що дальші?? де наші нові танки??
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04.02.2021 11:10
+5
Наградить!
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04.02.2021 10:31
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Янтарь(давай дэнги) - не "видят"( Белорус пытался ввезти в Украину товары военного назначения, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9221 )
а то шо надо ВСУ - Гав, Гав, Гав (Бакланов видит)
ну и не мрази? чувака могут посадить за то шо укреплял ВСУ

Гомчак, ты такой ко.мандир шо иди ты на Путина.
Что это такое - взял бы под свое "крыло" типо спецоперация.
какие вы же все таки уроды....как в песне поется одной
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04.02.2021 10:31 Відповісти
Наградить!
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04.02.2021 10:31 Відповісти
Нет шоб против коршунов Бацки использовать Белорус пытался ввезти в Украину товары военного назначения, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8053
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04.02.2021 10:32 Відповісти
Справа "малодшых Сьвiнарчукоу'" жыве - напэу'на парахаботы будуць героя i патрыета Украiны ляпiць з гау'на i палак.
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04.02.2021 10:33 Відповісти
так и даже свинарчуков тупо не смогли доказать то Білорус намагався ввезти в Україну товари військового призначення, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7332
я просто за правду, но блин, эта хх....... обосралась по всем "фронтам " то. не ходил на выборы, но однозначно бы проголосовал против этого..... о б*же, цирка шоле
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04.02.2021 10:44 Відповісти
Вообще-то, российский контрабас для ВСУ (который очень нужен) возится не так. Для сопровождения такой сделки подключаются соответствующие спецслужбы (ГРУ, СБУ и т.п.). И проблем с таможней нет. А это - очередные "свинарчуки", которые планировали оформить ПНы, как купленные в какой-нибудь ОАЭ.
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04.02.2021 10:44 Відповісти
не надоело про Свинарчуков языком телепать?
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04.02.2021 10:50 Відповісти
а их уже судили?
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04.02.2021 10:58 Відповісти
Я смотрю для адептов секты "святого Петра", слово "свинарчук" как чеснок для вампира - сразу коробить начинает.
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04.02.2021 12:01 Відповісти
Митниця вирішила відрапортуватися.
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04.02.2021 11:04 Відповісти
Грьобані передасти на митниці... підрив нашої обороноздатності, знищили канал поставки дуже потрібних частин для танків... і що дальші?? де наші нові танки??
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04.02.2021 11:10 Відповісти
Напевне це було призначено для добровольчиз формувань: УДУ, ПС, чи інших. Ні для кого не секрет, що відбувається ескалація на Донбасі і добровольці структури теж готуються. Особливо на фоні небажання давати відсіч загарбникам вищому військо-політичному керівництву України. Саме тому і борються з вмотивованими добровольчими структурами. В тму числі і забороною поставляти цим структурам озброєння і запчастини до нього.
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04.02.2021 11:20 Відповісти
Так то ж на ввоз, а не на вьівоз.
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04.02.2021 11:32 Відповісти
этот отстой- токо для музеев..(( ну и нах, тем более, если ввозил..-???
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04.02.2021 12:19 Відповісти
Взагалі такі триплекси в Ізюмі виробляють, тому ввозити такий секондхенд то явно для шахер-махеру.
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04.02.2021 15:30 Відповісти
 
 