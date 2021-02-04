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Запоріжжя (1441) ОДА (1541) пожежа (3746) жалоба (106)

Завтра в Запорізькій області - день жалоби за загиблими під час пожежі в інфекційній лікарні, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Події

Завтра в Запорізькій області - день жалоби за загиблими під час пожежі в інфекційній лікарні, - ОДА

За розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації Олександра Старуха 5 лютого 2021 року в області оголошено Днем жалоби в пам'ять про загиблих під час пожежі в обласній інфекційній лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОДА.

На території області будуть приспущені Державні Прапори України на будинках органів влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, також будуть скасовані всі розважальні заходи і внесені зміни до програм теле- і радіомовлення.

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Як повідомлялося із посиланням на ДСНС, під час пожежі в Обласній інфекційній клінічній лікарні Запоріжжя загинули чотири людини, постраждали дві особи. Запорізька ОДА створила комісію з розслідування причин пожежі. Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження за цим фактом.

Автор: Анастасія Потіха
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Если судить по пушкинам, наполеонам, то видим шо это "судьба", ибо каждая собака мож*д подойти к "гадалке" и та что-то скажет.
так шо скорбить типо(никому не до сраки) , смысла не вижу.
эт совковое чет такое - ой, убил Чернобыль 100500 чернобыльцев, как сказали Шыеды, да и наср, то есть три дня выходной
Завтра в Запорізькій області - день жалоби за загиблими під час пожежі в інфекційній лікарні, - ОДА - Цензор.НЕТ 5221
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04.02.2021 10:53 Відповісти
 
 