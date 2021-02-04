Завтра в Запорізькій області - день жалоби за загиблими під час пожежі в інфекційній лікарні, - ОДА
Новини Цензор.НЕТ Події
За розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації Олександра Старуха 5 лютого 2021 року в області оголошено Днем жалоби в пам'ять про загиблих під час пожежі в обласній інфекційній лікарні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОДА.
На території області будуть приспущені Державні Прапори України на будинках органів влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, також будуть скасовані всі розважальні заходи і внесені зміни до програм теле- і радіомовлення.
Як повідомлялося із посиланням на ДСНС, під час пожежі в Обласній інфекційній клінічній лікарні Запоріжжя загинули чотири людини, постраждали дві особи. Запорізька ОДА створила комісію з розслідування причин пожежі. Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження за цим фактом.
Будь ласка, зачекайте...
так шо скорбить типо(никому не до сраки) , смысла не вижу.
эт совковое чет такое - ой, убил Чернобыль 100500 чернобыльцев, как сказали Шыеды, да и наср, то есть три дня выходной