Завтра в Запорізькій області - день жалоби за загиблими під час пожежі в інфекційній лікарні, - ОДА

За розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації Олександра Старуха 5 лютого 2021 року в області оголошено Днем жалоби в пам'ять про загиблих під час пожежі в обласній інфекційній лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОДА.

На території області будуть приспущені Державні Прапори України на будинках органів влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, також будуть скасовані всі розважальні заходи і внесені зміни до програм теле- і радіомовлення.

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Як повідомлялося із посиланням на ДСНС, під час пожежі в Обласній інфекційній клінічній лікарні Запоріжжя загинули чотири людини, постраждали дві особи. Запорізька ОДА створила комісію з розслідування причин пожежі. Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження за цим фактом.