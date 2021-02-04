Рейтинг Зеленського за місяць впав із 26,2% до 21,2%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
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Президентський рейтинг усе ще очолює чинний глава держави Володимир Зеленський. За нього б проголосували 21% громадян, які визначилися з вибором.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
"Якби вибори відбулися найближчим часом то його підтримали б 21,2% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором. За Ю.Бойка проголосували б 17,1%, П.Порошенка - 16,4%, Ю.Тимошенко - 12,3%. І.Смешка підтримують 7,5%, В.Гройсмана - 4,3%, О.Ляшка - 4,0%, Д.Разумкова - 3,2%, С.Притулу - 3,1%, О.Тягнибока - 2,1%, В.Кличка - 1,1%", - йдеться в повідомленні.
Водночас порівняно з початком січня підтримка Зеленського знизилася. Місяць тому за нього планували голосувати 26,2% респондентів.
Інфографіка: Рейтинг
Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 2-3 лютого 2021 р.
Будь ласка, зачекайте...
Я по своїх родичах з села бачу - вони на заробітки в Польщі їздили і до 2014, і після... А не їздили тільки в 2006-2008, коли при Ющі в Києві на будівництві можна було заробити ті ж 1000-1500 баксів, що і в Польщі!
Справді добре (на рівні Болгарії чи Латвії) ми жили ТІЛЬКИ при Ющі! Але ж тупому бидло-люмпену не подобався президент-інтелігент і вони не вибрали не Юща і навіть не Юльку, а двічі несудимого гопніка!
Люмпен невмирущий, хрін чим голову проб*єш, суцільна кістка!
если у Зеленский (55%) -Тимошенко (45%) у Тимошенко больше процентов чем у Бойко (40%) и Порошенко (44%) с Зеленским так почему у нее четвертый рейтинг а не второй ?
Дорогий Володимир Олександрович, може, ви з несподіванкою почуєте ці слова.
Послухайте, ви мені не ворог.
Я з вами не борюся.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/12/7255432/
http://dt.ua/POLITICS/firtash-mi-otrimali-poroshenka-prezidentom-klichka-merom-yak-i-hotili-171566_.html
http://argumentua.com/novosti/oppozitsioner-poroshenko-pri-yanukoviche-stal-milliarderom-smi
Бойка це вже дрімуче - минуле , печерний вік . У нього шансів - 0.0 , попри те , що йому тут приписують . А клоун , звісно -якщо не встигне за ці три роки ,розвалити все в Україні , то максимум на що може надіятись , це на те що - йому не прийдеться доживати віку в Ростові .
А ще , місцеві вибори , перед якими ригам теж пророкували - пабьєду , показали все на що вони здатні . Максимум 20 % - це їх ( ригівський ) " потолок " в Україні . З таким процентом , владу прибрати до рук - неможливо . !! .
уодер удаляет комменты.
пишуть в кільканадцять разів більше, а потім ставлять "нову" ціну,
ніби скажену знижку зробили. Так і цей рейтинг, хіба трішечки впав!!!