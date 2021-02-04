Рейтинг Зеленського за місяць впав із 26,2% до 21,2%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Президентський рейтинг усе ще очолює чинний глава держави Володимир Зеленський. За нього б проголосували 21% громадян, які визначилися з вибором.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

"Якби вибори відбулися найближчим часом то його підтримали б 21,2% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором. За Ю.Бойка проголосували б 17,1%, П.Порошенка - 16,4%, Ю.Тимошенко - 12,3%. І.Смешка підтримують 7,5%, В.Гройсмана - 4,3%, О.Ляшка - 4,0%, Д.Разумкова - 3,2%, С.Притулу - 3,1%, О.Тягнибока - 2,1%, В.Кличка - 1,1%", - йдеться в повідомленні.







Водночас порівняно з початком січня підтримка Зеленського знизилася. Місяць тому за нього планували голосувати 26,2% респондентів.







Інфографіка: Рейтинг

Також читайте: Рейтинг Зеленського впав до 22,1%, "Слуги народу" - до 18,2%. 47,6% респондентів хочуть дострокових виборів президента, 60,7% - Ради, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 2-3 лютого 2021 р.