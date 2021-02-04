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інтернет (658) 4G (24) Федоров Михайло (535) Мінцифри (366)

На 2021 рік закладено 500 млн грн на підключення соцоб'єктів до фіксованого інтернету в селах, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Технології

На 2021 рік закладено 500 млн грн на підключення соцоб'єктів до фіксованого інтернету в селах, - Федоров

Міністерство цифрової інформації України працює над тим, щоб покрити високошвидкісним інтернетом головні автошляхи, а також школи, лікарні і бібліотеки.

Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінцифри.

За даними міністерства, в бюджеті України на 2021 рік закладено 500 млн грн на підключення соціальних об'єктів до інтернету в сільській місцевості. Цього року до фіксованого інтернету буде підключено близько 6 тис. шкіл, лікарень, бібліотек - в 3 тис. сіл. Таким чином 1,5 млн українців у селах отримають технічну можливість підключитися до високошвидкісного інтернету за доступною ціною.

"Ми співпрацюємо з Держспецзв'язку та профільним департаментом і вже зрозуміли радіус необхідного фінансування. У цьому році на стратегічних дорогах почнеться будівництво базових станцій. Частина коштів на покриття доріг інтернетом закладено в бюджеті на цей рік. Це буде спільний з Держспецзв'язку та" Укравтодором "проєкт. Також ми спілкуємося з Укрзалізницею", - повідомив віцепрем'єр - міністр цифровий трансформації Михайло Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 4G є на всіх станціях столичного метрополітену, крім однієї, - Мінцифри

За даними міністерства зараз близько 15,5 тис. сіл не підключені до швидкісного фіксованого інтернету. Мінцифри працює над тим, щоб забезпечити їм доступ до широкосмугового інтернету до 2024 року. При цьому швидкісний мобільний інтернет доступний в 21 тис. населених пунктів країни.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Лучше тарифы верните до человеческих , а не для мамы кобелева ...
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04.02.2021 11:18
+1
ты где ,из какого часового пояса вещаешь?
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04.02.2021 11:11
+1
Покроют пенсионеров как бык тёлку.
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04.02.2021 12:08
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ты где ,из какого часового пояса вещаешь?
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04.02.2021 11:11 Відповісти
Эти вкрапления отдельных передатчиков приводят только к ускоренному разряду смартфона, а не к возрастанию скорости.
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04.02.2021 11:15 Відповісти
Лучше тарифы верните до человеческих , а не для мамы кобелева ...
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04.02.2021 11:18 Відповісти
"на стратегических дорогах начнется строительство базовых станций" - будет новый государственный оператор или строим на государственные деньги для существующих?
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04.02.2021 11:22 Відповісти
для существующих конечно, нах он нужен гос оператор
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04.02.2021 11:44 Відповісти
Так и говорил: «Ты, Тихон, считай себя уже с медалью…»
… «Мне, говорит, дворника без медали не нужно»...

так и тут, ну где же село обойдется без 3, 4, а лучше 5Зе интернета...
жрать не будет, а все поголовно в тик токе или твитере сидят На 2021 рік закладено 500 млн грн на підключення соцоб'єктів до 4G-інтернету в селах, - Федоров - Цензор.НЕТ 1836
как там: если дома нет еды, и обосранные дети, значит мама целый день просидела в интернете На 2021 рік закладено 500 млн грн на підключення соцоб'єктів до 4G-інтернету в селах, - Федоров - Цензор.НЕТ 4589
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04.02.2021 11:25 Відповісти
это хорошо что я такой деревянный и понятия не имею разницы между 4g, 104g, 387w и тому подобного бреда..
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04.02.2021 11:26 Відповісти
Покроют пенсионеров как бык тёлку.
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04.02.2021 12:08 Відповісти
В селе особо некогда в интернетах сидеть.
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04.02.2021 12:53 Відповісти
Нехай наведуть порядок з тим що є а то крім підвищенняя ціни нічого не міняяжтьсяя
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04.02.2021 17:18 Відповісти
 
 