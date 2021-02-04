ЦГЗ оголосив тендер на вивчення поведінки геїв на суму 10,2 млн грн
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Центр громадського здоров'я оголосив тендер на проведення біоповедінкового дослідження серед чоловіків, що мають сексуальні стосунки з чоловіками в 2021 році на суму 10,2 млн грн.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на сайті держзакупівель.
Кінцевий термін поставки товарів, виконання робіт або надання послуг - до 15 листопада, а термін подання тендерних пропозицій - до 5 березня.
Очікувана вартість проведення робіт - 10 240 669 грн.
Закупівля здійснюється за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, виділених за Проєктом "Підтримка системи епідеміологічного нагляду за ВІЛ і системи управління / поліпшення якості лабораторій Міністерства охорони здоров'я України, поліпшення використання стратегічної інформації і розвиток потенціалу громадської охорони здоров'я в рамках Надзвичайної ініціативи Президента США по наданню допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД.
Згідно з документацією, серед іншого, предметом роботи є, зокрема проведення тестів на ВІЛ.
"Біоповедінкове дослідження проводиться серед представників груп підвищеного ризику інфікування ВІЛ, а саме серед чоловіків, що мають сексуальні стосунки з чоловіками віком з 14 років", - наголошується в документі.
Крім того, наголошується, що дані дослідження регулярно проводяться в Україні з 2004 року.
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(у Кирилки, освяченых и по дорогой цене)
А копнешь под натурала, каждый третий пи**рас
Это требует изучения!
Напишите просто: деньги на офис президента!
Проблема - п***.
Ведут себя как пи&@расы во всех смыслах этого слова)