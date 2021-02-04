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ЦГЗ оголосив тендер на вивчення поведінки геїв на суму 10,2 млн грн

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

ЦГЗ оголосив тендер на вивчення поведінки геїв на суму 10,2 млн грн

Центр громадського здоров'я оголосив тендер на проведення біоповедінкового дослідження серед чоловіків, що мають сексуальні стосунки з чоловіками в 2021 році на суму 10,2 млн грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на сайті держзакупівель.

Кінцевий термін поставки товарів, виконання робіт або надання послуг - до 15 листопада, а термін подання тендерних пропозицій - до 5 березня.

Очікувана вартість проведення робіт - 10 240 669 грн.

Закупівля здійснюється за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, виділених за Проєктом "Підтримка системи епідеміологічного нагляду за ВІЛ і системи управління / поліпшення якості лабораторій Міністерства охорони здоров'я України, поліпшення використання стратегічної інформації і розвиток потенціалу громадської охорони здоров'я в рамках Надзвичайної ініціативи Президента США по наданню допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД.

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Згідно з документацією, серед іншого, предметом роботи є, зокрема проведення тестів на ВІЛ.

"Біоповедінкове дослідження проводиться серед представників груп підвищеного ризику інфікування ВІЛ, а саме серед чоловіків, що мають сексуальні стосунки з чоловіками віком з 14 років", - наголошується в документі.

Крім того, наголошується, що дані дослідження регулярно проводяться в Україні з 2004 року.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+22
Умеют же люди придумывать способы отмыва денег... ЦГЗ оголосив тендер на вивчення поведінки геїв на суму 10,2 млн грн - Цензор.НЕТ 7780
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04.02.2021 10:58
+21
ЦОЗ объявил тендер на изучение поведения геев на сумму 10,2 млн грн - Цензор.НЕТ 3760
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04.02.2021 10:52
+18
Найкраще ці спостереження проводити у Верховній Раді або на футбольному полі. ЦОЗ объявил тендер на изучение поведения геев на сумму 10,2 млн грн - Цензор.НЕТ 9143
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04.02.2021 10:52
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ЦОЗ объявил тендер на изучение поведения геев на сумму 10,2 млн грн - Цензор.НЕТ 3760
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04.02.2021 10:52 Відповісти
Бюджет лопає від профіціта. Грошей кури не клюють. А тут така надзвичайно важлива для нашого подальшого руху в Європу тема... Мало виділили, виділили б для досліджень свінтер Разумкова.
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04.02.2021 10:58 Відповісти
Прочтите статью. Это американские деньги выданные именно на такие цели.
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04.02.2021 11:14 Відповісти
Целі,конєшна,благородниє...Збільшити кількість під...расів в Україні...
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04.02.2021 11:36 Відповісти
Так шо це, кількість депутатів знову збільшать? Вроді ж обіцяли до 300 зменшити, а тепер навпаки збільшуватимуть? ЦГЗ оголосив тендер на вивчення поведінки геїв на суму 10,2 млн грн - Цензор.НЕТ 4726 ЦГЗ оголосив тендер на вивчення поведінки геїв на суму 10,2 млн грн - Цензор.НЕТ 8945
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04.02.2021 11:43 Відповісти
"А какая разница" с каких денег моносброду воровать? Тем более, что это их тема.
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04.02.2021 12:03 Відповісти
дайте мне мыльйон на изучение моего Шарика, весной не воет и через забор не прыгает, подозреваю шо он вступил в гей кружок и его надо срочно изучать, где деньги? к кому обратиться? ********** значит выписали 10 лямов, изверги дайте хоть мыльйон, наука в опасности.
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04.02.2021 13:00 Відповісти
деньги выделены на закупку СВЕЧЕК

(у Кирилки, освяченых и по дорогой цене) ЦГЗ оголосив тендер на вивчення поведінки геїв на суму 10,2 млн грн - Цензор.НЕТ 8494
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04.02.2021 14:53 Відповісти
Найкраще ці спостереження проводити у Верховній Раді або на футбольному полі. ЦОЗ объявил тендер на изучение поведения геев на сумму 10,2 млн грн - Цензор.НЕТ 9143
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04.02.2021 10:52 Відповісти
точно, они там вчера "вставай страна огромная" пели ЦГЗ оголосив тендер на вивчення поведінки геїв на суму 10,2 млн грн - Цензор.НЕТ 7605
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04.02.2021 11:04 Відповісти
Серед геїв багато композиторів, співаків і членів партії ОПЗЖ.))
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04.02.2021 11:11 Відповісти
на то они и "ОП За Жопу", сами назвались
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04.02.2021 11:16 Відповісти
Хотіли законспіруватись, але з учорашнього дня на екранах вивісили свої прапори і спалились.
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04.02.2021 11:20 Відповісти
пустились во все тяжкие, у Кивы гейхромосома аж зашкаливает ЦГЗ оголосив тендер на вивчення поведінки геїв на суму 10,2 млн грн - Цензор.НЕТ 5187
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04.02.2021 11:22 Відповісти
Киве счас бы пуйла, он бы его до инхваркту залюбил..
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04.02.2021 11:26 Відповісти
А инфаркт-то у кого у Кивы, или Пуйла?! И, нельзя-ли чтобы у обоих синхронно?..
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04.02.2021 12:46 Відповісти
композиторов и спиваков оставить,опазажопу разогнать ЦГЗ оголосив тендер на вивчення поведінки геїв на суму 10,2 млн грн - Цензор.НЕТ 7084
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04.02.2021 11:18 Відповісти
серед членів партії ОПЗЖ немає геїв, там всі підарюги
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04.02.2021 11:43 Відповісти
Вони не спостерігають, а щось досліджують. Це як на кшталт отим 23 дати не шкіряного м'яча, а ромашки.
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04.02.2021 11:44 Відповісти
тю, на порнхабі - безкоштовно...
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04.02.2021 11:44 Відповісти
Бггггг))))) Стадион, так стадион!)))
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04.02.2021 11:51 Відповісти
Надеюсь в естественной среде обитания...
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04.02.2021 10:55 Відповісти
Умеют же люди придумывать способы отмыва денег... ЦГЗ оголосив тендер на вивчення поведінки геїв на суму 10,2 млн грн - Цензор.НЕТ 7780
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04.02.2021 10:58 Відповісти
Я так розумію що це офіційна закупівпя гейпослуг держслужбовцями та за народний кошт. Ото вам таке... ато анал табу... анал табу...
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04.02.2021 10:59 Відповісти
вот этого и сдать на опыты...пусть изучают ЦГЗ оголосив тендер на вивчення поведінки геїв на суму 10,2 млн грн - Цензор.НЕТ 9849
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04.02.2021 11:19 Відповісти
Якщо їх дослуджують, то чому ж заблокували три їх канали?
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04.02.2021 11:00 Відповісти
Може хочуть побачити їхню реакцію у пограничній ситуації по Шопенгауеру, бо Фройд вже усім осточортів. ЦГЗ оголосив тендер на вивчення поведінки геїв на суму 10,2 млн грн - Цензор.НЕТ 6860
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04.02.2021 11:07 Відповісти
Спочатку деяким людям починає подобатися "русский мир", проявляється ненависть до України, потім перестають подобатися жінки і починають подобатися чоловіки, а вже потім настає непереборне бажання вступити і підтримувати ОПЗЖ
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04.02.2021 11:10 Відповісти
Навіть назва ОПЗЖ звучить якось підозріло у цьому сенсі.)
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04.02.2021 11:14 Відповісти
Оп за Жоп!
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04.02.2021 11:17 Відповісти
Будут изучать Лещенко и Наема.
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04.02.2021 11:04 Відповісти
Натуралы утверждают будто гей- пи**расы,
А копнешь под натурала, каждый третий пи**рас ЦГЗ оголосив тендер на вивчення поведінки геїв на суму 10,2 млн грн - Цензор.НЕТ 2381
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04.02.2021 11:04 Відповісти
а что, трансляций заседаний ВР уже не хватает ?
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04.02.2021 11:05 Відповісти
геєв? а лєсбіянок будуть вивчати? Шо за жінконенавидьство?
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04.02.2021 11:05 Відповісти
Лесбиянки не заражают друг друга спидом. И вообще технически это не гомосексуализм.
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04.02.2021 11:29 Відповісти
брихня
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04.02.2021 11:30 Відповісти
А міха-нічеські?..
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04.02.2021 12:48 Відповісти
А шо ж це як не той самий гомосексуалізм? Ти даєш як живий.
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04.02.2021 14:46 Відповісти
Ну то найбільша сьогодні нас проблема, пілять, поведінка підарастів. Хоча, якщо ***********, його кабміну і його монобільшості, то може нехай?
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04.02.2021 11:05 Відповісти
Обычная схема по отмыванию бюджетных средств. Это хорошо что земародеры по причине своей тупизны и алчности заказали тендер на исследование гончарных дел мастеров месящих глину, фанатов заднеприводных транспортных средств и любителей духовых инструментов. Если бы это были инсулинозависимые люди или сердечники схема по воровству и отмыванию народных денег была бы не раскрыта. А сколько еще таких схематозов? Считаю, что подавшие на тендер это исследование и подписавшие его должны быть уволены и привлечены к ответственности.
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04.02.2021 11:05 Відповісти
Єто международная "техническая" помощь. Типа: "Голуби всех стран соеденяйтесь"...
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04.02.2021 12:50 Відповісти
Члени ОПЗЖ та їх обожнювачі просто золоте дно для даних досліджень.
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04.02.2021 11:06 Відповісти
Рабіновіча, уже ісследовалі... на шконке...
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04.02.2021 12:53 Відповісти
... проведение работ... ЦГЗ оголосив тендер на вивчення поведінки геїв на суму 10,2 млн грн - Цензор.НЕТ 2506
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04.02.2021 11:09 Відповісти
Геї врятують Землю від перенаселення хомо сапієнсами )).
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04.02.2021 11:10 Відповісти
Мертвеччук з Рабіновичем? Не вірю!
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04.02.2021 11:11 Відповісти
Европа нав'язує свої стандарти.не переймайтесь…І вас вилікують і вас…
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04.02.2021 11:16 Відповісти
Важная проблема ,это изучать размножение геев в природе) тут своих в Раде по пучку на брата) вчера один даже запел Вставай страна огромная))
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04.02.2021 11:17 Відповісти
Геї розмножуються вегетативним способом - брунькуванням.))
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04.02.2021 11:24 Відповісти
Поки-що завагітніти не можуть, але настойчиво і вперто продовжують експеременти.
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04.02.2021 11:27 Відповісти
Ответ из НИИ Пищепрома на ваш запрос о ходе разработки производства животного масла из говна: есть пока ещё нельзя, но на хлеб уже мажется отлично!
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04.02.2021 16:39 Відповісти
вроде и до 1 апреля далеко, а тут такие приколы толкают..
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04.02.2021 11:20 Відповісти
нормальный ход...это сейчас в тренде..
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04.02.2021 11:25 Відповісти
Поділіть гроші між ляшком і аваковим.
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04.02.2021 11:26 Відповісти
Там мало місця, неможливо всунути... ЦГЗ оголосив тендер на вивчення поведінки геїв на суму 10,2 млн грн - Цензор.НЕТ 4659
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04.02.2021 12:54 Відповісти
журба ЦГЗ оголосив тендер на вивчення поведінки геїв на суму 10,2 млн грн - Цензор.НЕТ 6576
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04.02.2021 13:07 Відповісти
Обнаружат, что несмотря на меньшую продолжительность жизни, большее кол-во самоубийств, болезненные состояния, гомосексуализм все равно - прогрессивный образ жизни, а слова такого вообще нет
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04.02.2021 11:26 Відповісти
Какие болезненные состояния?! Морда у Ляшка, пять лет была довольная! И это после с бабой Юльей!
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04.02.2021 12:57 Відповісти
Следующий шаг - изучение гоев...
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04.02.2021 11:29 Відповісти
Що,гроші зовсім нікуди витрачати?
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04.02.2021 11:31 Відповісти
І безкоштовно спостерігати можна, та аналізувати: ВРУ, ОП, генпрокуратура, суди, мільйон настворюваних органів-"борцунів" з корупцією..Те, як там т.з. "чоловіки" захищають українські націнтереси (знищення кремлівської агентури, боротьба з корупцією, покарання зочинців, розкуркулення і висилка у Ізраїль його громадян - олігархів) - ще таких підарасів пошукати
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04.02.2021 11:37 Відповісти
На ці гроші можна побудувати по сотні притулків для тварин у кожній області України,користі більше було б.
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04.02.2021 11:38 Відповісти
нема большэ на шо деньги потратить?!
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04.02.2021 11:44 Відповісти
ЦГЗ оголосив тендер на вивчення поведінки геїв на суму 10,2 млн грн - Цензор.НЕТ 524ЦГЗ оголосив тендер на вивчення поведінки геїв на суму 10,2 млн грн - Цензор.НЕТ 6975ЦГЗ оголосив тендер на вивчення поведінки геїв на суму 10,2 млн грн - Цензор.НЕТ 2226
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04.02.2021 11:48 Відповісти
В стране больше проблем нет как наблюдать за педиками.
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04.02.2021 11:50 Відповісти
Більш нічого важливішого наразі немає. Це якраз те, чого зебаранам не вистачає для повного щастя.😄 підставляйте жмені, ловіть, не прогавте.
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04.02.2021 11:50 Відповісти
Почитаешь комментарии - и понятно, как велико количество *********, комментирующих новость, которую они не удосужились прочитать.
Это требует изучения!
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04.02.2021 11:57 Відповісти
О, первый защитник "голубей" появился.... Стало быть "Не так страшен чёрт как его малюют"..
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04.02.2021 13:00 Відповісти
Толик, могу на ночь подарить тибе пробку от шампанского - заткнуть твою попу на всякий пожарный!
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04.02.2021 16:58 Відповісти
Прибереги для себя, не разбрасывайся заранее припасенным "добром", вдруг самому сразу две штуки понадобится...
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04.02.2021 20:01 Відповісти
А мне зачем бояться? Я геями не воюю. А вот тибя точно ждёт опасность их ужасной мести!
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05.02.2021 09:37 Відповісти
С чего это вдруг, ЦОЗ заинтересовался "95 кварталом" и ЖОПЗ ?
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04.02.2021 12:42 Відповісти
Цензор, к чему эти манипуляции?!!!

Напишите просто: деньги на офис президента!
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04.02.2021 12:54 Відповісти
Геи в стране не проблема!
Проблема - п***.
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04.02.2021 13:07 Відповісти
Ни хрена вы не понимаете. Поведение геев без видеосъемки не изучишь. Открывают первую в Украине легальную гей-порностудию!
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04.02.2021 13:24 Відповісти
перечитал заглавие статьи три раза бо не морг врубиться и поверить в эту хрень
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04.02.2021 13:29 Відповісти
адже не знаю кто больнее, геи, или те кто такие исследования заказывают
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04.02.2021 13:29 Відповісти
Это архиважная тема для понимания политических перспектив "новых лиц" в политике.
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04.02.2021 14:24 Відповісти
пусть Центр громадського здоров'я для начала изучит всё о себе, за свою зряплату - вопросов точно станет меньше
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04.02.2021 15:08 Відповісти
А шо там изучать?
Ведут себя как пи&@расы во всех смыслах этого слова)
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04.02.2021 18:09 Відповісти
 
 