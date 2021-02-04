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Запорізька ТЕС відновила роботу в енергосистемі України після аварійного відключення, - ДТЕК

Новини Цензор.НЕТ Події

Запорізька ТЕС відновила роботу в енергосистемі України після аварійного відключення, - ДТЕК

Запорізька ТЕС повністю відновила роботу в енергосистемі після відключення через аварію на підстанції "Луч" Запоріжжяобленерго.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДТЕК.

"Сьогодні, о 03.47 Запорізька ТЕС відновила свою роботу в енергосистемі України, після відключення через замикання на підстанції "Луч" Запоріжжяобленерго", - сказано в повідомленні.

Крім цього, зазначається, що після усунення причин аварії на підстанції, енергетикам Запорізької ТЕС вдалося оперативно усунути наслідки аварійного відключення ТЕС і включити в мережу енергоблок №4 і №1.

Енергетики готуються до запуску енергоблоку №3 найближчим часом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запорізьку ТЕС почали запускати в мережу, - заступник міністра енергетики Бойко

Раніше Цензор.НЕТ повідомив про те, що Енергодар і Дніпрорудний Запорізької області залишилися без світла, імовірно, через аварію. Пізніше стало відомо, що на Запорізькій і Курахівській ТЕС сталося аварійне відключення.

Своєю чергою заступник міністра енергетики Юрій Бойко зазначив, що на Запорізькій ТЕС розпочато пускові операції з включення блоків станції в мережу.

Автор: Анастасія Потіха
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Дякуємо вам дуже велике пане Ринат, тільки будь ласка не вимикайте нам світло щоб при каганцях не сидіти... Може вам тре ціну за кВт трохи ще підняти то ви скажіть ... 😪
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04.02.2021 11:03 Відповісти
Это реальный пример того как безграмотно рулит энергетикой частный владелец. Набрали дураков, а они кроме как бегать между трансформаторами ничего не умеют.
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04.02.2021 17:44 Відповісти
 
 