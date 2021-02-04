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Кабмін продовжить карантин до 30 квітня. Але це, найімовірніше, не кінцева дата його завершення, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Кабмін продовжить карантин до 30 квітня. Але це, найімовірніше, не кінцева дата його завершення, - Шмигаль

Уряд планує планує продовжити карантин в Україні до 30 квітня, але, найімовірніше, він діятиме і після цієї дати.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні під час спільної зустрічі Європейської бізнес асоціації "Глобальний огляд економіки України", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми продовжуватимемо карантин до 30 квітня. Це, найімовірніше, не кінцева дата, коли карантин буде завершено. Найімовірніше, він триватиме в тій чи іншій формі, можливо, з пом'якшеннями, можливо, він буде адаптивним", - сказав Шмигаль

Раніше повідомлялося, що 9 грудня Кабмін продовжив карантин і режим надзвичайно ситуації до 28 лютого 2021 року. Пізніше Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів найближчим часом ухвалить рішення про повернення до моделі адаптивного карантину.

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Автор: Наталя Джума
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Вже зараз в майже 60% українців виробився імунітет від вірусу. До жовтня він сподіваюся стане колективним. А там провакцинується Європа і Північна Америка і керівництву держави почнуть викручувати руки, щоб вони купували найкращі їхні вакцини.
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04.02.2021 11:11 Відповісти
Да пофег както. Жена новую маску сшила вместо прошлогодней. Потерпим.
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04.02.2021 11:15 Відповісти
так, терпилы, если до лета, мы не начинаем работать на полную мощность, то на полную мощность начинаем разгонять ваше бездарное стадо..
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04.02.2021 11:19 Відповісти
Як чудово використовує влада пандемію, під її шумок продали землю, зробили не обов'язкові конкурси на важливі державні посади, які до пандемії потребували конкурсного відбору. Тому, кому пандемія, а кому золота монета в кишеню. Заніс валізу брату Єрмака і обана, вже сам регулюєш ціноутворення в державі. Ось так , весело й дружно, на роботі, чи в колі сім'ї, ми боремся з пандемією і дружно співаєм шасливі пісні!
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04.02.2021 11:49 Відповісти
Допоки при владі шмигалі карантин триватиме вічно... А тому в української громади наразі є нагальна потреба в відлові наших добродійників і фаршируванні через анус масочками...
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04.02.2021 12:11 Відповісти
Да плевали мы на ваш карантин.
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04.02.2021 14:34 Відповісти
А де это делся великий министр Степанов? Никак с деньгами за вакцинацию дунул за границу и потерялся?
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04.02.2021 19:25 Відповісти
 
 