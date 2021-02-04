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За добу від коронавірусу в Києві померли 12 осіб, видужали - 2457, виявили 342 нові випадки, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

За добу від коронавірусу в Києві померли 12 осіб, видужали - 2457, виявили 342 нові випадки, - Кличко

Від початку пандемії COVID-19 виявили у 129 506 жителів столиці, одужали 75 972 особи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, за минулу добу в Києві виявили 342 підтверджені випадки захворювання на коронавірус (загалом 129 506).

Серед захворілих 197 жінок віком від 18 до 93 років, 133 чоловіки віком від 21 до 85 років, 7 дівчаток від 2 до 16 років і 5 хлопчиків від 7 до 17 років.

Крім того, за добу зафіксували 12 летальних випадків від вірусу (загалом у Києві 2404 летальні випадки).

До лікарень госпіталізували 40 жителів столиці.

Водночас за минулу добу 2457 киян побороли коронавірус (загалом 75 972 особи одужали від початку пандемії).

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (114), в Дніпровському (65) та в Деснянському (45) районах.

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Автор: Наталя Джума
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умиляет!!когда смотриш на статистику!!согласно этим цифрам украинцы как минимум десяток раз подряд выздоравливают!! За добу від коронавірусу в Києві померли 12 осіб, видужали - 2457, виявили 342 нові випадки, - Кличко - Цензор.НЕТ 8971 За добу від коронавірусу в Києві померли 12 осіб, видужали - 2457, виявили 342 нові випадки, - Кличко - Цензор.НЕТ 7306
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04.02.2021 11:25 Відповісти
Мля ,а фулі "хворіли" по сто раз! А "виздоровлюють" повільніше. За добу від коронавірусу в Києві померли 12 осіб, видужали - 2457, виявили 342 нові випадки, - Кличко - Цензор.НЕТ 3467
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04.02.2021 11:27 Відповісти
Интересно что будет делать Педалик когда коронавирус закончится, или он молится ( ну грушу) что бы это продолжалось вечно, иначе с какими "достижениями" ему каждый день светиться в СМИ и на телике. Разве что пригласить Леню Космоса ( бывшего мэра) и дуэтом выступать с утренними певчими концертами.
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04.02.2021 11:27 Відповісти
Трындеть каждый день про корону - это у него лучше всего получается. Новые транспортные развязки не строятся, в Шулявский мост вложили больше лярда, и не достроили. Мост на Нивках год назад капитально отремонтировали, а уже начал разваливаться, утром в Киев не въедешь, вечером фиг выедешь - все из-за хаотичной непродуманной застройки без объектов инфраструктуры, новых дорог и развязок.
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04.02.2021 11:55 Відповісти
Опять о папередниках?
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04.02.2021 12:12 Відповісти
Старше 85-ти мужиков уже не осталось.
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04.02.2021 12:11 Відповісти
 
 