За добу від коронавірусу в Києві померли 12 осіб, видужали - 2457, виявили 342 нові випадки, - Кличко

Від початку пандемії COVID-19 виявили у 129 506 жителів столиці, одужали 75 972 особи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, за минулу добу в Києві виявили 342 підтверджені випадки захворювання на коронавірус (загалом 129 506).

Серед захворілих 197 жінок віком від 18 до 93 років, 133 чоловіки віком від 21 до 85 років, 7 дівчаток від 2 до 16 років і 5 хлопчиків від 7 до 17 років.

Крім того, за добу зафіксували 12 летальних випадків від вірусу (загалом у Києві 2404 летальні випадки).

До лікарень госпіталізували 40 жителів столиці.

Водночас за минулу добу 2457 киян побороли коронавірус (загалом 75 972 особи одужали від початку пандемії).

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (114), в Дніпровському (65) та в Деснянському (45) районах.

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