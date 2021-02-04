Ми зацікавлені в тому, щоб інфляція розігрівала економіку і давала можливості для зростання, - Шмигаль
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Інфляція в 2021 році дозволить розігріти економіку країни. За прогнозами Кабміну, передбачається зростання економіки на 4,6% ВВП за підсумками поточного року.
Впевненість у цьому висловив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми зацікавлені в тому, щоб інфляція, якщо говорити "економічною" мовою, розігрівала економіку і давала ще більші можливості для зростання, можливо, не на 4,6%, а вище", - сказав він, виступаючи на організованій Європейською бізнес асоціацією зустрічі в четвер.
Він нагадав, що урядовий прогноз передбачає зростання економіки на 4,6% ВВП в 2021 році.
"Ми очікуємо зростання на рівні 4,6% ВВП, незначний рівень інфляції - в показниках Нацбанку це 5 + 1%, тобто до 6%, у Мінекономіки прогноз трохи вище", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
а інвестиції..
який прогноз по інвестиціям ?
і чого такий малий ?
А в Зимбабве сейчас вообще супер положение в экономике. Там инфляция в 2020 году 800% годовых достигла. Куда там всем отсталым америкам.
Инфляция у нас выгодна только олигархам. Уменьшается расходная часть на персонал.
Премьер говорит что заинтересован в инфляции.
Простой вопрос: "чьих он премьер министр"?
Простой ответ: "73% дебилов"!
Ответ: "нескольких и так не бедных членов."
НЕ МОЖЕШЬ СРАТЬ, НЕ МУЧАЙ ЖОПУ!!!
Они воруют, для нашего же блага, "Дебил б#ля!" ...
А ось з торгівлею та послугами тут маємо проблему. Багато дрібних учасників ринку втрачено в результаті карантинів. Начебто варто очікувати зростання фінансового обігу зпровокованого інфляцією (як і з банками) але оскільки надходження домогосподарств скоротилися то, не варто очікувати підвищення навіть на рівень інфляції. Іншими словами: аби показати зростання 4,6% інфляція має бути набагато більшою.
Реальне зростання може бути тільки з запуском виробництва хоч чогось що, має попит. І бажано за кордоном, і бажано не у вигляді сировини.
Раньше за доллар рф зарабатывавла 48 рублей ,а сейчас 80. Браво ,браво!
чи по життю вавка в голові?!