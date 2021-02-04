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Новини Економіка
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інфляція (181) економіка (714) Денис Шмигаль (2703)

Ми зацікавлені в тому, щоб інфляція розігрівала економіку і давала можливості для зростання, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Ми зацікавлені в тому, щоб інфляція розігрівала економіку і давала можливості для зростання, - Шмигаль

Інфляція в 2021 році дозволить розігріти економіку країни. За прогнозами Кабміну, передбачається зростання економіки на 4,6% ВВП за підсумками поточного року.

Впевненість у цьому висловив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми зацікавлені в тому, щоб інфляція, якщо говорити "економічною" мовою, розігрівала економіку і давала ще більші можливості для зростання, можливо, не на 4,6%, а вище", - сказав він, виступаючи на організованій Європейською бізнес асоціацією зустрічі в четвер.

Він нагадав, що урядовий прогноз передбачає зростання економіки на 4,6% ВВП в 2021 році.

"Ми очікуємо зростання на рівні 4,6% ВВП, незначний рівень інфляції - в показниках Нацбанку це 5 + 1%, тобто до 6%, у Мінекономіки прогноз трохи вище", - додав він.

Також читайте: Інфляція в 2021 році прискориться до 7%, - Нацбанк

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
%удак странный!! В странах с адекватными правительствами сначала растет экономика, которя рождает некий адекватный процент инфляции, а у этих идиётов - экономика должна вырасти по причине инфляции... Пиндец...
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04.02.2021 11:38
+11
Инфляция - уменьшение доходов всех кто получает зарплаты в гривнах + рост внешнего долга. Инфляция "разогревает" кошельки нескольких и так не бедных членов.
Премьер говорит что заинтересован в инфляции.
Простой вопрос: "чьих он премьер министр"?
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04.02.2021 11:48
+10
Надо премьер-министров глухонемых назначать .
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04.02.2021 11:35
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Чувак на самокаті замахувався на 40%, а цей на 4. Слабак.
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04.02.2021 11:35 Відповісти
А у підсумку - падіння, не менше 4%
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04.02.2021 11:37 Відповісти
Надо премьер-министров глухонемых назначать .
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04.02.2021 11:35 Відповісти
Можно просто немых, так они за умных сойдут...
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04.02.2021 11:38 Відповісти
И безруких, а то могут сурдопереводчика посадить рядом.
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04.02.2021 11:44 Відповісти
Зеля мог бы и кота или собаку назначить премьером.
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04.02.2021 11:54 Відповісти
Кстати думаю результат был бы лучше.
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04.02.2021 11:55 Відповісти
%удак странный!! В странах с адекватными правительствами сначала растет экономика, которя рождает некий адекватный процент инфляции, а у этих идиётов - экономика должна вырасти по причине инфляции... Пиндец...
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04.02.2021 11:38 Відповісти
Ну да. Можно сделать частично инфляцию искусственно. К примеру девальвировать денежную единицу, напечатав дензнаки и раздать их населению. К примеру Америка, чтобы выйти из великой дипрессии собственно так и сделала. Только чтобы просто так их не раздавать - государство стало строить дороги, обеспечив дополнительные рабочие места. Ну и с увеличением доходов населения возникло увеличение спроса, что собственно и разогрело экономику.
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04.02.2021 12:30 Відповісти
Дензнаки напечатали. Раздали в виде суперпенсий и зарплат тем, кто за Систему. Крохи тем раздали, кто шарится на помойках. Нашим пенсионерам. Плюс пару гривен для покупки скелетов кур и их конечностей с коготками. И всё.
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04.02.2021 16:11 Відповісти
Ой дивись бо як розігріє то вилетиш в трубу, як у 1993 році - 10 256%.
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04.02.2021 11:38 Відповісти
Скоро как в кацапии начнуть вводить уникальные термины типа "отрицательный рост"
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04.02.2021 11:39 Відповісти
Санкции нам на пользу
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04.02.2021 11:46 Відповісти
двоєчники. не інфляція рухає економіку,

а інвестиції..

який прогноз по інвестиціям ?
і чого такий малий ?
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04.02.2021 11:42 Відповісти
Инвестиции идут туда, где существует спрос.
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04.02.2021 12:31 Відповісти
Інфляція здатна розігрівати економіку, проте, за рахунок падіння життєвого рівня громадян. А куди нам вже падати, якщо більша половина населення за межею бідності ? Шмигаль, ти не доріс до такої посади, поступись Саакашвілі.
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04.02.2021 11:43 Відповісти
Це все хєрня. Економіку розігріває перш за все попит. Нема попиту - нема розвитку. Інфляція у дуже невеликих відсотках лише допоміжний фактор.
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04.02.2021 11:47 Відповісти
Идиот, твоя инфляция ворует наши деньги. А вы еще хотите ввести второй пенсионный уровень для тех, кому меньше 35 лет. И чего будут стоить их сбережения с такой политикой? Урод...
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04.02.2021 11:44 Відповісти
Ну если так подходить к вопросу, то наша экономика разогревалась лучше всего в 90-х годах.
А в Зимбабве сейчас вообще супер положение в экономике. Там инфляция в 2020 году 800% годовых достигла. Куда там всем отсталым америкам. Ми зацікавлені в тому, щоб інфляція розігрівала економіку і давала можливості для зростання, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6003
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04.02.2021 11:45 Відповісти
В Венесуэле вообще невиданные успехи.
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04.02.2021 11:51 Відповісти
Вот дебила кусок.... А не лучше чтоб росла экономика без инфляций?
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04.02.2021 11:45 Відповісти
Ріст зарплатні стимулює ріст доходів, ріст доходів стимулює ріст попиту, ріст попиту стимулює ріст виробництва та ріст ціни на товар, ріст ціни на товар стимулює накопичення для повторного циклу виробництва и як наслідок здешевшує саму грошову одиницю. Десь так це працює. А інфляція за рахунок росту виатків та поборів виробництво не стимулює аж ніяким чином.
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04.02.2021 11:54 Відповісти
Спрос стимулирует развитие производства, а дефицит стимулирует рост цен.
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04.02.2021 12:13 Відповісти
Ну так собственно ровно то же самое я и написал. Инфляцию нельзя рассматривать отдельно от факторов ее вызывающих. Рост налогов также влечет за собой инфляцию. Только вот он никоим образом не стимулирует развитие производства. Скорее наоборот ведет к его сворачиванию.
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04.02.2021 12:20 Відповісти
И да, без роста спроса не будет дефицита. Правда он может еще быть в результате сворачивания производства. Так что тут также отдельно от факторов, его рассматривать нельзя. В любом случае для роста производства ключевым является спрос.
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04.02.2021 12:23 Відповісти
и да и нет. Спрос как и дефицит может быть искусственным. В наших условиях инфляция не ведет к росту производства. Слишком большая часть зарплаты уходит на обязательные расходы. Соответственно спрос уменьшится. Как в анекдоте. Водка подорожала. Папа, ты станешь меньше пить? Нет, сынок. Ты станешь меньше есть.
Инфляция у нас выгодна только олигархам. Уменьшается расходная часть на персонал.
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04.02.2021 13:28 Відповісти
Естественно в наших условиях не ведет к росту производства, т.к. он вызвана аж никак не ростом спроса.
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04.02.2021 13:40 Відповісти
Инфляция - уменьшение доходов всех кто получает зарплаты в гривнах + рост внешнего долга. Инфляция "разогревает" кошельки нескольких и так не бедных членов.
Премьер говорит что заинтересован в инфляции.
Простой вопрос: "чьих он премьер министр"?
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04.02.2021 11:48 Відповісти
Простой вопрос: "чьих он премьер министр"?
Простой ответ: "73% дебилов"!
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04.02.2021 11:56 Відповісти
Простой вопрос: "чьих он премьер министр"?

Ответ: "нескольких и так не бедных членов."
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04.02.2021 15:08 Відповісти
Ми ще пам"ятаємо,як на початку дев"яностих інфляція розігрівала економіку...Так розігріла,що ми ледь з тією економікою не згоріли...
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04.02.2021 11:48 Відповісти
Це курва дно?
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04.02.2021 11:49 Відповісти
Шмыгаль вообще никто, полная бездарь!
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04.02.2021 11:49 Відповісти
Шмыгля, а мы заинтересованы в том что бы ты молотком долбил свою бестолковку, чтобы разогревала мозги и давала возможности для роста ума!
НЕ МОЖЕШЬ СРАТЬ, НЕ МУЧАЙ ЖОПУ!!!
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04.02.2021 11:55 Відповісти
PS: Блин...
Они воруют, для нашего же блага, "Дебил б#ля!" ...
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04.02.2021 12:01 Відповісти
Ці "економісти" вважають, що якщо порубати свиню на п'ять частин, матимуть п'ять свиней. Невігласи! Тоді у вас не буде жодної свині.
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04.02.2021 11:59 Відповісти
*****... ну почему шмыгаль такой идиот тупой! Вернее нас держит за тупых! Возникшие инфляционные явления оказывают негативные последствия как на потребителей, так и на производителей. Прежде всего снижаются реальные доходы населения, а соответственно, и уровень жизни, так как система образования доходов более инерционна, чем цены. Для того чтобы компенсировать обесценивание заработной платы, необходимо вести борьбу с работодателем за ее повышение. Если цены повысились, предположим, в сентябре, то, начав борьбу за повышение зарплаты в октябре, результаты ее можно получить в лучшем случае в ноябре. А это значит, что фактически 2-3 месяца население живет в условиях снижения реальных доходов.
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04.02.2021 12:01 Відповісти
А в условиях снижения реальных доходов падает спрос на товар. Что в свою очередь влечет падение производства. Круг замкнулся.
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04.02.2021 12:03 Відповісти
И еще одно. Инфляцию нельзя рассматривать в отрыве от причин ее вызвавших. Экономику стимулирует только лишь инфляция, вызванная ростом доходов населения и увеличением спроса на товары при недостаточном их воспроизводстве. Все. Увеличение расходов на производство в результате необоснованного монопольного повышения цен на энергоносители к примеру никоим образом не будет стимулировать само производство. Скорее наоборот. Снижение спроса и увеличение затрат на производство товара ведет к сокращению производства. Что наблюдаем - и там и там инфляция. Только факторы, ее вызвавшие, разные. И соответственно диаметрально противоположное влияние инфляции на рост экономики.
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04.02.2021 12:17 Відповісти
Так все же были недовольны низким курсом бакса. Получайте то, что просили.
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04.02.2021 13:30 Відповісти
Я к примеру доволен реальным курсом бакса. Низкий курс бакса хорош для импортеров и для развития внутреннего рынка и потребления. Высокий только для экспортеров сырья. За счет одного лишь экспорта ИМХО далеко не уедешь. Посему должен быть разумный баланс.
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04.02.2021 13:34 Відповісти
баланс вещь относительная. Кто нашим производителям мешал снизить себестоимость продукции путем модернизации производства? Их жадность. По другому я объяснить не могу. При более низкой цене на энергоносители и рабочую силу иметь более высокую себестоимость может только жадный производитель.
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04.02.2021 13:43 Відповісти
Кто мешал производителям, говорите. Да собственно Вы сами и ответили. Корумпированная власть, отсутствие справедливого правового бизнес поля как следствие отсутствие конкуренции, законы, выписанные под отдельные конкретные личности. Посему нет стимула что либо модернизировать, когда доходы и так условно 200-300%. Даже изначальная приватизация предприятий прошла практически за фантики. О чем далее говорить...
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04.02.2021 16:03 Відповісти
да причем здесь курс бакса... он неизбежно выстрелил бы.. посмотри на РФ с ее экономикой и ресурсами, бакс стрельнул почти в три раза.. почему не знаешь?
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04.02.2021 13:40 Відповісти
Наверное потому, почему он выстрелил в 2009 году в таком размере. Ми зацікавлені в тому, щоб інфляція розігрівала економіку і давала можливості для зростання, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7081 В 2014-2015 годах ровно также. Для меня это не удивительно. Могу предположить, что при определенных условиях он снова также выстрелит. Ну нравится кое кому число в три раза. Ми зацікавлені в тому, щоб інфляція розігрівала економіку і давала можливості для зростання, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9052
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04.02.2021 13:42 Відповісти
Ето не от большого ума мысли.
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04.02.2021 12:01 Відповісти
Шмыгаль ты поганый, а как инфляция разогреет мою пенсию, которая назначена при старых ценах?
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04.02.2021 12:06 Відповісти
Без увеличения отчислений в ПФ работающими никак.
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04.02.2021 12:32 Відповісти
Скоро будем , как в 90-е миллионерами.
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04.02.2021 12:06 Відповісти
Так если уж инфляция "разогревает экономику", то военных она точно не греет, так как им с января 2019 года зарплату не подняли ни на копейку. Индекс инфляции с января 2019 года 1,093, а солдат как получал 10 тыщ, так и получает, а должен получать почти 11, хотя 11 - это и так смешно.
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04.02.2021 12:08 Відповісти
Военные это бюджетники. Рост экономики увеличивает поступления в бюджет и соответственно дает возможность увеличивать их зарплату.
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04.02.2021 12:25 Відповісти
че он несет за чушь...
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04.02.2021 12:09 Відповісти
инфляция навредит экономике и людям всем.
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04.02.2021 12:10 Відповісти
Ну, не завжди і не всяка. Якщо економіка широка та глибока і працює, як годинник то це, не так страшно. Дефляція теж може бути поганою. Тут тонка грань.
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04.02.2021 12:44 Відповісти
Влада в минулому 20 році теж очікувала зростання економіки,а відбувся черговий ПШИК. Ми зацікавлені в тому, щоб інфляція розігрівала економіку і давала можливості для зростання, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2525
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04.02.2021 12:25 Відповісти
Тобто, він говорить, що мало того що є велика інфляція (тобто замість грошей ви отримуєте папір) так уряд і зацікавлений в такій ситуації. Уряд робить все що іноземці тут себе відчували як Білл Гейтс серед африканських країн, де зубожіле наседлення радісно зустрічає колонізаторів. Що інфляція це податок громадянам на дурість влади. От якщо він дуже любить інфляцію нехай п'є коньяк з вмісто води 90 %, а молоко з вмістом тієї ж води 99 %. І купує дизтопливо де 80 відсотків палива це інфляція нафтопродуктів - бензолом, ксилолом, толуолом від коксування вугілля. Взагалі за такі слова, його потрібно вже визивати в прокуратуру та брати покази як людини, що свідомо творить загибель економіки і держави.
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04.02.2021 12:26 Відповісти
Тут ключовим є не сама інфляція. Ключовими є фактори, які її спричинили. Від них залежить на благо економіці та інфляція чи ні.
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04.02.2021 12:34 Відповісти
Ми зацікавлені в тому, щоб інфляція розігрівала економіку Це ж не я сказав а пан Шмигаль. Вони зацікавлені, синонім цього слова ЗАІНТЕРЕСО́ВАНІ. Тобто шльопать плебеям папір.
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04.02.2021 12:40 Відповісти
Вважаю, що ні. Скоріше зростанням податків цін на енергоносії. Наприклад нам зараз той же газ продають за ціною у кілька разів вище ніж купували за бюджетні кошти влітку.
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04.02.2021 12:43 Відповісти
Вони надіються що, на дешеву робочу силу прийдуть інвестори, які чомусь досі не дуже то і йдуть. Чому б це?
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04.02.2021 12:49 Відповісти
Все дуже просто, в наукоємних якісних надійних товарах, рівень оплати праці є не суттєвим в ціні товарів, там головне це високий інтелект, і освіта робітників і інженерів , для виготовлення елементарних товарів як то взуття, одежа, костюми то інвестор піде в Південо-східну азію, там не потрібно будувати цех щоб їх опалювати тобто виробництво сердите і дешеве. А враховуючи що за хабарі від МВФ, ****, СБ планово було вбито всю індустірію то країна виявилась нікому не потрібна. Для пошиву трусів і шкарпеток є Азія, літакі будує США, ЄС. А Україна виявилась у розбитого корита з її пластиліновою хабарною елітою яка не здатна захищати національні інтереси.
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04.02.2021 13:00 Відповісти
Що там має розігріти інфляція? ВВП це, всерівно що, середня температура по лікарні. Вся ******* економіка України тримається на банківській системі, торгівлі та наданні послуг. В зв'язку з інфляцією природньо банки покажуть збільшення обігу у гривні і показник буде залежати виключно від рівня інфляції. Для тих, хто не в танку: показники банків залежать від тих грошей, які протікають через банк. Якщо зростають ціни чи зарплати то, звичайно зростають і суми грошей, які проходять через банк. І тоді банк без усякої прив'язки до реального стану показує збільшення обігу та прибутку від операцій.
А ось з торгівлею та послугами тут маємо проблему. Багато дрібних учасників ринку втрачено в результаті карантинів. Начебто варто очікувати зростання фінансового обігу зпровокованого інфляцією (як і з банками) але оскільки надходження домогосподарств скоротилися то, не варто очікувати підвищення навіть на рівень інфляції. Іншими словами: аби показати зростання 4,6% інфляція має бути набагато більшою.
Реальне зростання може бути тільки з запуском виробництва хоч чогось що, має попит. І бажано за кордоном, і бажано не у вигляді сировини.
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04.02.2021 12:39 Відповісти
Звичайно, якщо намалювати порожніх грошей і розігнати ціни то і в бюджет потрапить більше грошей. Порожніх грошей. Тільки це не ріст економіки.
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04.02.2021 12:42 Відповісти
Так це, не зростання економіки але зростання ВВП у гривні. В доларовому еквіваленті ВВП може навіть просісти.
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04.02.2021 12:47 Відповісти
Це всерівно, що заявити на всю країну, це панове добре, що країну окупують фальшивомонентники, бо їх ціль, і ціль інфляції є однакова. Це випуск в обіг таких грошей, які не підкриплені, ні працею, ні товарами, ні золотим запасом, ні твердою валютою.
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04.02.2021 12:49 Відповісти
Инфляция 90-х разогрела экономику до уровня Японии? Ми зацікавлені в тому, щоб інфляція розігрівала економіку і давала можливості для зростання, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8915
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04.02.2021 12:49 Відповісти
Скоро на всех стадионах страны: Украинцы - вы все миллионэры Ми зацікавлені в тому, щоб інфляція розігрівала економіку і давала можливості для зростання, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7630
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04.02.2021 12:54 Відповісти
По факту, чувак предлагает лохам крутить бабку впустую, а может и в убыток.
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04.02.2021 13:30 Відповісти
И это чмо руководит экономикой! Сдохни падаль!
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04.02.2021 13:53 Відповісти
Ну прямо до запятой ,как путяшка говорит!
Раньше за доллар рф зарабатывавла 48 рублей ,а сейчас 80. Браво ,браво!
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04.02.2021 14:01 Відповісти
Тобто, ми маємо всі стати біднішим, щоб він для олігархів розігрів економіку.
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04.02.2021 14:03 Відповісти
Це називається - "Та давайте вже пєчатать ті гроші!"
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04.02.2021 14:06 Відповісти
Вы,профессор,воля ваша,что то нескладное придумали. Оно,может,и умно,но больно непонятно. Над вами потешаться будут." (с)
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04.02.2021 14:25 Відповісти
Чтобы выше был урожай нужны природные катаклизмы. (с)
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04.02.2021 14:25 Відповісти
Мудак лисий! Не знає навіть основ економіки. Ставить коня позаду воза!
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04.02.2021 15:38 Відповісти
Чи з дуба впав,
чи по життю вавка в голові?!
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04.02.2021 17:02 Відповісти
Дурней словосочитание инфляция и подъём не придумаешь. Что б ты жил на одну минимальную зарплату.
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04.02.2021 17:36 Відповісти
Этой "умной" головой надо забивать гвозди. Пользы будет больше, для страны
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04.02.2021 17:44 Відповісти
Все просто. Они ни хрена не делая потом покажут рост (псевдорост) сравнивая бюджет прошлого года с годом после инфляции в обесцененных от той же инфляции в гривнах. Уря, товарисчи! Рост!
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04.02.2021 20:00 Відповісти
Верните Гройсмана! Тот, что был в юности продавец трусами и то больше знает!
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04.02.2021 23:52 Відповісти
 
 