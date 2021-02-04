Рейтинг партій: 5-відсотковий бар'єр долають чотири партії. "Слуга народу" більше не лідер, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, то 5- відсотковий бар'єр з високою ймовірністю подолали б чотири партії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Так, у парламентському рейтингу лідирують "Опозиційна платформа – За життя" (18,9%) та "Слуга народу" (18,6%). За партію "Європейська Солідарність" – 15,2%, партію "Батьківщина" – 12,2%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 4,8%, Радикальну партію – 4,7%, партію "Сила і честь" – 4,5%, "За майбутнє" – 4,4%, партію "Голос" – 3,5%, партію Шарія – 3,4%, партію "Свобода" – 3,1%, партію УДАР Віталія Кличка – 2,4%, "Наш край" – 1,4%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Зеленського за місяць впав із 26,2% до 21,2%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА





Також читайте: Відставку Зеленського підтримують 50% опитаних жителів України, розпуск Ради - 63%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 2-3 лютого 2021 р.