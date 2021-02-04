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Рейтинг партій: 5-відсотковий бар'єр долають чотири партії. "Слуга народу" більше не лідер, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Рейтинг партій: 5-відсотковий бар'єр долають чотири партії.

Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, то 5- відсотковий бар'єр з високою ймовірністю подолали б чотири партії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Так, у парламентському рейтингу лідирують "Опозиційна платформа – За життя" (18,9%) та "Слуга народу" (18,6%). За партію "Європейська Солідарність" – 15,2%, партію "Батьківщина" – 12,2%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 4,8%, Радикальну партію – 4,7%, партію "Сила і честь" – 4,5%, "За майбутнє" – 4,4%, партію "Голос" – 3,5%, партію Шарія – 3,4%, партію "Свобода" – 3,1%, партію УДАР Віталія Кличка – 2,4%, "Наш край" – 1,4%.

Рейтинг партій: 5-відсотковий барєр долають чотири партії. Слуга народу більше не лідер, - опитування 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Зеленського за місяць впав із 26,2% до 21,2%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА


Рейтинг партій: 5-відсотковий барєр долають чотири партії. Слуга народу більше не лідер, - опитування 02

Також читайте: Відставку Зеленського підтримують 50% опитаних жителів України, розпуск Ради - 63%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 2-3 лютого 2021 р.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+42
18+18=36% упоротых долб...ов. У этой страны не очень перспективное будущее...
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04.02.2021 11:36
+30
Собственно - вариант ответа на тему "реальной причины закрытия каналов ОПЗЖ".
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04.02.2021 11:35
+24
Рейтинг партий: 5%-ный барьер преодолевают четыре партии. "Слуга народа" больше не лидер, - опрос - Цензор.НЕТ 3586 Рейтинг партий: 5%-ный барьер преодолевают четыре партии. "Слуга народа" больше не лидер, - опрос - Цензор.НЕТ 7918
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04.02.2021 11:38
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Томская волость? Забирайте! Дядя, ты дурак?
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04.02.2021 12:30 Відповісти
Так я ничего не предлагаю.. я лишь констатирую факт.
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04.02.2021 12:31 Відповісти
Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Джерело: https://censor.net/ua/n3245960

тобто заняті люди посилали їх подалі, а відповідали тільки ті, кому нічого робити
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04.02.2021 12:23 Відповісти
не надо только звиздеть, что за опзж большинство...
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04.02.2021 12:27 Відповісти
готуються до фальсифікацій.
ОПЗЖ максимум 5 місце
Все інше - тупо вброси а ля Пальчевський у Києві
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04.02.2021 13:30 Відповісти
5% барьер это инструмент дискриминации.
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04.02.2021 12:29 Відповісти
Тупий народ!
Зажоповці і шарійюки народу правильні, а от ВО Свобода чи Ляшківці їм відворотні!
Ну от і будете платить за кацапський газ і кацапську еленергію раз націоналісти відворотні!
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04.02.2021 12:41 Відповісти
Ну... они тебе скажут что она дешевле. И только ... платит дважды.
Причина всех бед - бабки. Причина высокого рейтинга опзж - тоже в бабках. Не только в тех, что им рфия платит.
Но и в тех, что по паритету покупательной способности были при яныке... и стали при пете и зеле.
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04.02.2021 13:02 Відповісти
Якщо так розглядати, то найкраще було при Ющенку
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04.02.2021 13:31 Відповісти
Сравнивая с чем? С Кучмой?)) Кучма проправил 2 срока, Юща через полгода возненавидели ВСЕ, там было полпроцента рейтинга.
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04.02.2021 14:09 Відповісти
Зажопников сначала охватит дикая ломка без телеканалов, затем начнет отпускать. Через пару лет возможно в людей начнут превращаться.
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04.02.2021 12:50 Відповісти
Да нихрена подобного! Начнуть вопить "Путин, введи, защити русскоязычных от "фашиста" Зеленского"!
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04.02.2021 13:26 Відповісти
без ежедневной дозы от рус тв не начнут. К сожалению наш народ конролируется ящиком.
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04.02.2021 13:38 Відповісти
Не весь народ конролируется ящиком, а часть народа - "рожденных в ссср" и воспитанных ими, в том же духе, отпрысков.
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04.02.2021 16:28 Відповісти
После закрытия телеканалов ОПЗЖ на следующий же день "вдруг" появляется "не"заказной опрос, в котором ОПЗЖ такая вся "лидирующая", белая и пушистая. Рейтинг партій: 5-відсотковий бар'єр долають чотири партії. "Слуга народу" більше не лідер, - опитування - Цензор.НЕТ 3830
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04.02.2021 16:25 Відповісти
Настало время новой партии - "За выживание".
Рейтинг партій: 5-відсотковий бар'єр долають чотири партії. "Слуга народу" більше не лідер, - опитування - Цензор.НЕТ 9848
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04.02.2021 12:51 Відповісти
Могут появиться и "За вырожденние", "За приспособление", "Хитрожопоблок" и тому подобные.
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04.02.2021 13:22 Відповісти
Блін, ну от на кого ці «рейтинги»розраховані?! У мене навіть ті родичі, які за зебілів голосували, визнали шо помилилися і будуть за ЄС голосувати. І це для мене справжній рейтинг!
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04.02.2021 13:34 Відповісти
Не вірю жодним опитуванням , так як знаю достеменно , що всі опитупання не проходять без фінансування окремих особистостей і партій !
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04.02.2021 13:37 Відповісти
Полный фейк. Признаком этого является явно проплаченное присутствие в списке Гройсмана. Грося это шавка с задних рядов, которая не имеет никакого авторитета в обществе. Даже такого сомнительного как Зеленский, Порошенко или Юля. Партия Гройсмана это также смешно как партия Арбузова или Еханурова.
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04.02.2021 13:39 Відповісти
В нормальних країнах - реально - 2-3 партії Рейтинг партій: 5-відсотковий бар'єр долають чотири партії. "Слуга народу" більше не лідер, - опитування - Цензор.НЕТ 4374
І демократія - є , і рівень життя -ОК , і т.д. .... Рейтинг партій: 5-відсотковий бар'єр долають чотири партії. "Слуга народу" більше не лідер, - опитування - Цензор.НЕТ 1563
А в Україні - партій навалом , а толку =0
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04.02.2021 14:45 Відповісти
Плюсую. Але є ще категорія вічно обманутих. Надіялись мовляв, на Ющенка, потім Порошенка , змін на краще небуло ось і голосували за коміка.Визнають що помилились і зелі не дає робити добро система і більше голосувати не будуть. А так по житті люди політично пасивні і чекають месію.
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04.02.2021 15:26 Відповісти
Так вот почему Зеля закрыл опажпа тв - рейтинги.
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04.02.2021 15:36 Відповісти
не будь идиотом ! не повторяй ********** фейки: Зеленский закрыл опзЖоповские ТВ за то,что оскорбляли наших Защитников Украины, называли Революцiю Гидностi -переворотом!
а про Зеленского на етой помойке ТВ никто и не вспоминал
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04.02.2021 16:03 Відповісти
Рейтинг партій: 5-відсотковий бар'єр долають чотири партії. "Слуга народу" більше не лідер, - опитування - Цензор.НЕТ 5328
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04.02.2021 15:46 Відповісти
смешно смотреть, как на москально-свинячем ТВ ,кацапы жопу рвут и посыпают голову пеплом ,после закрытия мертвечуковских кАналов Рейтинг партій: 5-відсотковий бар'єр долають чотири партії. "Слуга народу" більше не лідер, - опитування - Цензор.НЕТ 3377
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04.02.2021 16:06 Відповісти
Если продлятся санкции на партию "жопа",тогда нужно будет отдать должное тому,что - сделал Зеленский для Украины.Ведь за год от рейтинга "жопы"без телевизора практически ничего не останется.Подкрадётся Мураев и рыги будут снова рвать один одного за 12% ядерного електората"ПР"
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04.02.2021 18:36 Відповісти
И вы все еще думаете, что ЗЕ залочил каналы Медведа из патриотических чуйств и заботы о суверенитете Украины?
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04.02.2021 19:16 Відповісти
каналы кого, кацапский бот? мертвечуком называть его куратор запретил?
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04.02.2021 22:37 Відповісти
Я ничего не думаю,а вижу реальную картину происходящего.
Думать надо было президенту"майдана"Порошенко с тем же "комендантатом майдана"Аваковым,как не дать куму путина через свои три канала вести пропаганду резидента ФСБ Медведчука в Украине.
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05.02.2021 12:40 Відповісти
Зеля привел в Раду одиних сепаров
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05.02.2021 10:09 Відповісти
Этот рейтинг партий как то ближе к правде ,а то кмис только одним зажопам уже чуть ли не 25% рисует
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06.02.2021 13:47 Відповісти
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