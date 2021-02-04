Рейтинг партій: 5-відсотковий бар'єр долають чотири партії. "Слуга народу" більше не лідер, - опитування. ІНФОГРАФІКА
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Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, то 5- відсотковий бар'єр з високою ймовірністю подолали б чотири партії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Так, у парламентському рейтингу лідирують "Опозиційна платформа – За життя" (18,9%) та "Слуга народу" (18,6%). За партію "Європейська Солідарність" – 15,2%, партію "Батьківщина" – 12,2%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 4,8%, Радикальну партію – 4,7%, партію "Сила і честь" – 4,5%, "За майбутнє" – 4,4%, партію "Голос" – 3,5%, партію Шарія – 3,4%, партію "Свобода" – 3,1%, партію УДАР Віталія Кличка – 2,4%, "Наш край" – 1,4%.
Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 2-3 лютого 2021 р.
Будь ласка, зачекайте...
тобто заняті люди посилали їх подалі, а відповідали тільки ті, кому нічого робити
ОПЗЖ максимум 5 місце
Все інше - тупо вброси а ля Пальчевський у Києві
Зажоповці і шарійюки народу правильні, а от ВО Свобода чи Ляшківці їм відворотні!
Ну от і будете платить за кацапський газ і кацапську еленергію раз націоналісти відворотні!
Причина всех бед - бабки. Причина высокого рейтинга опзж - тоже в бабках. Не только в тех, что им рфия платит.
Но и в тех, что по паритету покупательной способности были при яныке... и стали при пете и зеле.
І демократія - є , і рівень життя -ОК , і т.д. ....
А в Україні - партій навалом , а толку =0
а про Зеленского на етой помойке ТВ никто и не вспоминал
Думать надо было президенту"майдана"Порошенко с тем же "комендантатом майдана"Аваковым,как не дать куму путина через свои три канала вести пропаганду резидента ФСБ Медведчука в Украине.