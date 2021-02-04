Законопроєкт про медіа передбачатиме жорстке покарання щодо питання збройної агресії, - "слуга народу" Кравчук

У парламенті продовжується робота над законопроєктом про медіа. Документ передбачатиме найжорсткіше покарання для ЗМІ щодо питання протидії збройній агресії.

Про це розповіла у коментарі журналістам заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Робоча група працює постійно. Ми уже наближаємось до якогось логічного завершення цих переговорів. Ми дійсно багато провели зустрічей з представниками медіахолдингів… У нас однозначно є розуміння, що є розділ 9-й, який стосується протидії збройній агресії. І щодо цього будуть найжорсткіші покарання. Але це буде стосуватися суто цього розділу. Щодо інших порушень можуть бути більш м’які покарання – штрафи", - сказала Кравчук.

Нардепка розповіла, що комітет розробить нову версію законопроєкту, а не ту, яка зараз зареєстрована на сайті парламенту.

"Ми не будемо в такому варіанті виносити на голосування, в якому він зараз зареєстрований і є на сайті Верховної Ради. Як тільки будуть ці зміни, ми їх підтримаємо, будемо оприлюднювати", - сказала Кравчук.

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