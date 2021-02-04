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Новини Політика України
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Законопроєкт про медіа передбачатиме жорстке покарання щодо питання збройної агресії, - "слуга народу" Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Законопроєкт про медіа передбачатиме жорстке покарання щодо питання збройної агресії, -

У парламенті продовжується робота над законопроєктом про медіа. Документ передбачатиме найжорсткіше покарання для ЗМІ щодо питання протидії збройній агресії.

Про це розповіла у коментарі журналістам заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Робоча група працює постійно. Ми уже наближаємось до якогось логічного завершення цих переговорів. Ми дійсно багато провели зустрічей з представниками медіахолдингів… У нас однозначно є розуміння, що є розділ 9-й, який стосується протидії збройній агресії. І щодо цього будуть найжорсткіші покарання. Але це буде стосуватися суто цього розділу. Щодо інших порушень можуть бути більш м’які покарання – штрафи", - сказала Кравчук.

Нардепка розповіла, що комітет розробить нову версію законопроєкту, а не ту, яка зараз зареєстрована на сайті парламенту.

"Ми не будемо в такому варіанті виносити на голосування, в якому він зараз зареєстрований і є на сайті Верховної Ради. Як тільки будуть ці зміни, ми їх підтримаємо, будемо оприлюднювати", - сказала Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Спроби обмежити свободу слова неприпустимі": журналісти закликали зняти законопроєкт про медіа з розгляду Ради

Автор: Анастасія Потіха
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Законопроект о медиа будет предусматривать жесткое наказание по вопросу вооруженной агрессии, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 721
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04.02.2021 12:00 Відповісти
А, не удивительно, это известная политическая проблядь.
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04.02.2021 12:13 Відповісти
Нужно с США договориться о блокировке в ютубе всех кремлевских пропагандистских СМИ и блогеров тоже, типа Шария. Потому что это все солдаты путина по ведению PSYOP.
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04.02.2021 12:16 Відповісти
Краще б ви прийняли закони про розвиток промисловості України,а незаймались дєрмом.
Но дебіли є дебіли.
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04.02.2021 12:34 Відповісти
Точно! Для развития нашей промышленности не хватает токо законов Законопроєкт про медіа передбачатиме жорстке покарання щодо питання збройної агресії, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 501
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04.02.2021 13:51 Відповісти
жесткое наказание для СМИ по вопросу противодействия вооруженной агрессии

Противодействуешь агрессии - Законопроєкт про медіа передбачатиме жорстке покарання щодо питання збройної агресії, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 1004
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04.02.2021 12:53 Відповісти
Де закон про колаборацію з агресором?
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04.02.2021 12:56 Відповісти
Для какого народа они вещали.. Только для врагов Украины. Пятой колонны кремля. Спруту хвост прищемили...Верещит не по детски Законопроєкт про медіа передбачатиме жорстке покарання щодо питання збройної агресії, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 7069
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04.02.2021 14:01 Відповісти
Логічно. Любителям "руського мира" - російський закон. Агітуєш проти цілісності держави - до буцегарні!
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04.02.2021 15:16 Відповісти
 
 