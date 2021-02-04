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Зеленський у другому турі президентських виборів переміг би будь-кого з найближчих суперників, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Зеленський у другому турі президентських виборів переміг би будь-кого з найближчих суперників, - опитування

Якби другий тур виборів президента України відбувся найближчим часом, то чинний президент Володимир Зеленський обійшов би всіх своїх опонентів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Так, моделювання другого туру президентських виборів дало такі результати: В.Зеленський тримає першість у парі з усіма основними опонентами: з П.Порошенком – 56% проти 44%. У парі з Ю.Бойко – 60% проти 40%, з Ю.Тимошенко 55% проти 45%. У можливій парі Ю.Бойко та П.Порошенко – паритет: 51% на 49%.

Зеленський у другому турі президентських виборів переміг би будь-кого з найближчих суперників, - опитування Рейтингу 01


Зеленський у другому турі президентських виборів переміг би будь-кого з найближчих суперників, - опитування Рейтингу 02
Інфографіка: Рейтинг

Також читайте: Рейтинг Зеленського за місяць впав із 26,2% до 21,2%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 2-3 лютого 2021 р.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+48
народная примета, - если появляется "опрос" Рейтинга шо вова всех победит, значит вова опять крепко обгадился)
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04.02.2021 12:18
+37
Он и за Крым бы умер. Держите меня семеро!
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04.02.2021 12:16
+25
Зеленский во втором туре президентских выборов победил бы любого из ближайших соперников, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 5940
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04.02.2021 12:19
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Нацмаячня.
Все зроблене було у виборчих обіцянках Зеленського.
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04.02.2021 19:54 Відповісти
Шта?
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04.02.2021 19:58 Відповісти
Это просто пздц! Зебилы! Искренне желаю, чтобы вас лечил только доктор Хаус, а всяческие аварии и прорывы ликвидировал сантехник из немецкой порнухи! Зеленський у другому турі президентських виборів переміг би будь-кого з найближчих суперників, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1023
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05.02.2021 04:02 Відповісти
ложь..наглая ложь... статистика... это когда на проститутке даже клейма негде поставить...
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05.02.2021 06:04 Відповісти
Янелох сам зелений чоловічок як і партія у нього "ЗЕлені чоловічки" або ж як вони себе кличуть "Слуга народу", якого народу? Чийого народу? Явно не україньського.
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05.02.2021 12:19 Відповісти
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