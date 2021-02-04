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У Миколаєві "замінували" чотири школи, учнів та співробітників евакуювали, - поліція. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

Поліцейські перевіряють повідомлення про замінування чотирьох навчальних закладів у Миколаєві

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївській області.

"Сьогодні вранці, 4 лютого, на електронну адресу УСБУ в Миколаївській області надійшло анонімне повідомлення про те, що в мікрорайоні Намив Заводського району будівлю однієї зі шкіл заміновано", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зараз правоохоронці також перевіряють анонімне повідомлення про замінування ще трьох навчальних закладів і в Корабельному районі Миколаєва.

У Миколаєві замінували чотири школи, учнів та співробітників евакуювали, - поліція 01

Правоохоронці оточили райони можливої ​​небезпеки, евакуювали учнів і співробітників. Наразі спеціалісти служб екстреного виклику проводять ретельне обстеження об’єктів та прилеглої до них територій.

Також дивіться: Поліція затримала в Києві 25-річного хлопця, який неодноразово "мінував" станції столичного метро і ТРЦ. ФОТО

У Миколаєві замінували чотири школи, учнів та співробітників евакуювали, - поліція 02
Фото: сайт поліції

Автор: Анастасія Потіха
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придурок "заминировал" = все школники - В Николаеве "заминировали" четыре школы, учеников и сотрудников эвакуировали, - полиция - Цензор.НЕТ 819 то есть В Николаеве "заминировали" четыре школы, учеников и сотрудников эвакуировали, - полиция - Цензор.НЕТ 2912
если найдут, - В Николаеве "заминировали" четыре школы, учеников и сотрудников эвакуировали, - полиция - Цензор.НЕТ 2924 (не выичил задание)
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04.02.2021 12:38 Відповісти
екатернбургский сценарий с прошлых годов..система ватник..
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04.02.2021 13:10 Відповісти
Контрольная по алгебре, или перекурить захотелось... =)
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04.02.2021 13:43 Відповісти
 
 