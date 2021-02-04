У Миколаєві "замінували" чотири школи, учнів та співробітників евакуювали, - поліція. ФОТОрепортаж
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Поліцейські перевіряють повідомлення про замінування чотирьох навчальних закладів у Миколаєві
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївській області.
"Сьогодні вранці, 4 лютого, на електронну адресу УСБУ в Миколаївській області надійшло анонімне повідомлення про те, що в мікрорайоні Намив Заводського району будівлю однієї зі шкіл заміновано", - йдеться в повідомленні.
Крім того, зараз правоохоронці також перевіряють анонімне повідомлення про замінування ще трьох навчальних закладів і в Корабельному районі Миколаєва.
Правоохоронці оточили райони можливої небезпеки, евакуювали учнів і співробітників. Наразі спеціалісти служб екстреного виклику проводять ретельне обстеження об’єктів та прилеглої до них територій.
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если найдут, - (не выичил задание)