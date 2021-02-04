Політики радіють, коли можна розділити народ. Так легше отримати свій шматок пирога, - Вакарчук
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Політики не зацікавлені в тому, щоб українське суспільство було єдиним цілим.
Про це музикант і громадський діяч Святослав Вакарчук розповів в інтерв'ю із Сергієм Жаданом для видання "НВ", інформує Цензор.НЕТ.
"Тому що ми, митці (можливо, ще спортсмени, філософи і вчені, які просто менш відомі) - це єдині люди, які пробують зшивати компанію цих людей в одне ціле і рухати їх вперед. Політики цього не роблять. Ба більше, - вони в цьому не зацікавлені, тому що живуть за принципом (і я це добре розумію)… Будь-які політики, які б вони не мали погляди і які б цінності не пропагували, радіють, коли можна розділити [народ], тому що тоді легше отримати свій шматок пирога і влади. До речі, це трагедія будь-якого політика, який несподівано стає, наприклад, президентом: він раптом усвідомлює, що все, що було до цього… Не працює. Йому потрібно зшивати (населення), а він не вміє. І вже половина не вірить, а друга половина - вірить фанатично. Це призводить до перекосу", - зазначає Вакарчук.
При цьому він висловив упевненість у тому, що українці поступово стають політичною нацією.
"Я думаю, ми стали сильнішими, тому що вижили. По-перше, ми як нація поступово стаємо політичною нацією. До кінця ще не стали, але наближаємося до цього. І цей постійний безлад і боротьба із самими собою справді роблять нас сильнішими, якщо тільки не вбивають", - додав він.
Крім цього, Вакарчук зазначив, що сьогодні українська культура переживає певний підйом.
"І я думаю, що сьогодні, в 2000-х і в 2010-х, українська культура по великому рахунку переживає, не побоюсь цього слова, ренесанс", - заявив Вакарчук.
Будь ласка, зачекайте...
даже с кучей пропагандистских каналов у поЖОПников набирается с трудом 20%
а после их запрета уменьшится как минимум до 15%
Три мавпи - не бачу зла, не чую зла і не кажу зло!
Своє ставлення до блокування каналів Медведчука НЕ висловили Гройсман, Кличко і Тимошенко?
З Тимошенко, - бувшою газовою принцесою, - ніби все зрозуміло: відступати нікуди позаду Москва, Газпром.
А Гройсману, і Кличко - теж all means are good/все средства хороши.
Це ж политика - у них і без того не все ОК, - свої печалі, - зате приємно, що у сусіда корова здохла.
І пересидіти бурю прикинувшись мавпами - теж стратегія...
Три мавпи - не бачу зла, не чую зла і не кажу зло. Однак одного разу вони виповзуть з кущів і приєднаються до сторони яка перемогла в тому протистоянні - з користю для себе.
Аякже!
Я не фанат Вакарчука і його уходи з Ради мене розчарували, але людина він непогана...
Хотя, с недавних пор, как тебя слышу, так морщусь и переключаю.
И не знаю, то ли бесхребетность твоя тому причиной, то ли хрипотца...
Объединил народ и сшил страну. Два раза.
Нажаль, побудувати країну в якій всім буде добре не можливо. Не вдалося цього навіть американцям. Завжди постає питання: або держава формується відповідно баченню більшості у збиток меншості, або всі мають прийняти ідеологію держави, а незгодні відійти на задвірки життя чи виїхати. Неможливо побудувати державу де віруючі будуть так само задоволені, як і ЛГБТ; прихильники "руSSкого мира", як і українці. Навіть Бог такого не обіцяє в Своєму Царстві бо, написано що лев і ягня будуть жити разом і обидва харчуватися травою. Загальне благоденство є міфом, яке парять політики заради досягнення влади.
Можливо це, щастя для України що, жоден політик не здатен самостійно зібрати критичну масу, а тільки в союзі з тими, хто не сильно відрізняється світоглядно формує коаліцію.
вакарчука-політика, політика-невдаху стали забувати..
і для чого треба зараз вилазити і нагадувати про себе,
про себе політика-невдаху ?
Пока украинцы дерут чубы друг другу, Раша потирает руки и делает свое дело.
В Украине нет единой нации, к сожалению. И раскол только усиливается.
А які саме політики? Коломойський? Ахметов? Фірташ? Їхні водії та масажистки? Чи може "95 квартал" у повному обсязі - так би мовити "монобільшість"? Десь біля 90% так званих політиків в Ураїні - це "Muppet show". А може Слава мав на увазі кремлівське хуʼло, жиріка чи рогозіна (список надто довгий)?
То так, ці "політики" точно чхати хотіли на українське суспільство. А головне, що велика частина самого українського суспільства, яка була завезена з різних кутків за часів СССРа та не уявляють себе українцями теж ностальгує за "царем-батюшкою" і все робить проти здорового глузду. Для них краще на троні якийсь царь-тиран, ніж демократичне, правове суспільство з ********* європейськими цінностями.