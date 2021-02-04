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Новини Суспільство
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Вакарчук (235) політика (3336)

Політики радіють, коли можна розділити народ. Так легше отримати свій шматок пирога, - Вакарчук

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Політики радіють, коли можна розділити народ. Так легше отримати свій шматок пирога, - Вакарчук

Політики не зацікавлені в тому, щоб українське суспільство було єдиним цілим.

Про це музикант і громадський діяч Святослав Вакарчук розповів в інтерв'ю із Сергієм Жаданом для видання "НВ", інформує Цензор.НЕТ.

"Тому що ми, митці (можливо, ще спортсмени, філософи і вчені, які просто менш відомі) - це єдині люди, які пробують зшивати компанію цих людей в одне ціле і рухати їх вперед. Політики цього не роблять. Ба більше, - вони в цьому не зацікавлені, тому що живуть за принципом (і я це добре розумію)… Будь-які політики, які б вони не мали погляди і які б цінності не пропагували, радіють, коли можна розділити [народ], тому що тоді легше отримати свій шматок пирога і влади. До речі, це трагедія будь-якого політика, який несподівано стає, наприклад, президентом: він раптом усвідомлює, що все, що було до цього… Не працює. Йому потрібно зшивати (населення), а він не вміє. І вже половина не вірить, а друга половина - вірить фанатично. Це призводить до перекосу", - зазначає Вакарчук.

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При цьому він висловив упевненість у тому, що українці поступово стають політичною нацією.

"Я думаю, ми стали сильнішими, тому що вижили. По-перше, ми як нація поступово стаємо політичною нацією. До кінця ще не стали, але наближаємося до цього. І цей постійний безлад і боротьба із самими собою справді роблять нас сильнішими, якщо тільки не вбивають", - додав він.

Крім цього, Вакарчук зазначив, що сьогодні українська культура переживає певний підйом.

"І я думаю, що сьогодні, в 2000-х і в 2010-х, українська культура по великому рахунку переживає, не побоюсь цього слова, ренесанс", - заявив Вакарчук.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+25
А если я НЕ ХОЧУ объединяться с таким "народом", как Шарий, Медведчук, Коломойский, Ермак, Зеленский, ......?!
Политики радуются, когда можно разделить народ. Так легче получить свой кусок пирога, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 8122
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04.02.2021 13:07
+10
Певец ртом дважды сбежал из Верховной Рады, обманув своих избирателей, а теперь сидит и лепит горбатого.
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04.02.2021 13:17
+9
лучше бы молчал славко
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04.02.2021 13:09
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А если я НЕ ХОЧУ объединяться с таким "народом", как Шарий, Медведчук, Коломойский, Ермак, Зеленский, ......?!
Политики радуются, когда можно разделить народ. Так легче получить свой кусок пирога, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 8122
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04.02.2021 13:07 Відповісти
Боюсь, у Вакарчука нет ответа на этот вопрос. У меня, кстати, тоже
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04.02.2021 13:08 Відповісти
Зато у него есть хороший аппетит на деньги семьи Кучмы.
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04.02.2021 14:01 Відповісти
Ти назвав людей, у яких є громадянство расєї та Ізраїлю.
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04.02.2021 13:08 Відповісти
Вакарчук же понятно сказал шить нужно . зашить их в мешок и утопить Политики радуются, когда можно разделить народ. Так легче получить свой кусок пирога, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 3406
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04.02.2021 13:10 Відповісти
это тот случай, когда Слава лучше бы пел, чем говорил.
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04.02.2021 13:10 Відповісти
Тея никто не заставляет. Только не мешай людям которые этого хотят.
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04.02.2021 13:11 Відповісти
А мы и не мешаем. Чемодан-вокзал- сраная рашка.
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04.02.2021 13:14 Відповісти
Ты веришь что 40% населения можно вытолкать на Рашу, без территорий?
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04.02.2021 14:03 Відповісти
про 40% - иди на... бреши в паРашку.
даже с кучей пропагандистских каналов у поЖОПников набирается с трудом 20%
а после их запрета уменьшится как минимум до 15%
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04.02.2021 16:45 Відповісти
а схерали тогда Бойко по опросам во 2-й тур выходит?
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04.02.2021 17:36 Відповісти
малой , а ты с ними и необъединишься.... ты по маме кто??? ну вот и не мечтай!
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04.02.2021 13:14 Відповісти
в нас є лише один шлях - будувати Україну для українців, а тим хто проти цього- бантустани.
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04.02.2021 15:04 Відповісти
Дерьмо...
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04.02.2021 13:08 Відповісти
лучше бы молчал славко
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04.02.2021 13:09 Відповісти
запел вакар фальцетом Политики радуются, когда можно разделить народ. Так легче получить свой кусок пирога, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 1570 Мнение вакара -звездёж в лужу Политики радуются, когда можно разделить народ. Так легче получить свой кусок пирога, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 1570
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04.02.2021 13:09 Відповісти
Славик, ты уже себя показал. Твой поезд ту-ту, ушел. Политика-не твоё.
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04.02.2021 13:09 Відповісти
Сява- давай не будем ❗️Мы уже видели сколько ты наобьединял и сколько чего сделал. Пой лучше ( мне кстати очень жаль что я лично голосовала за Голос»
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04.02.2021 13:10 Відповісти
А ось і співаюча повія намалювалась, хрен зітреш. Политики радуются, когда можно разделить народ. Так легче получить свой кусок пирога, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 8653
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04.02.2021 13:12 Відповісти
поёшь ты конечно хорошо Вакарчук... но вот политик ты никакой! кого ты сшивать собрался Украину с рашкой? это, я замечу, вас творческих , непреодолимая мечта - чтобы к друг другу на корпоративы и концерты и бабло рубать, рубать,рубать........... ты Вакарчук уже два раза в раде все сшивать пытался и что? получилось? займись лучше тем ремеслом дар какого тебе Бог дал, не лезь в политику, не твоё это! пример тебе есть хороший - зеля! он политик ещё тот....
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04.02.2021 13:12 Відповісти
"Уж ты бы лучше помолчала бы..." (с)
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04.02.2021 13:13 Відповісти
Бери гитару и пой! У тебя это намного лучше получается!
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04.02.2021 13:13 Відповісти
ты тоже не заинтересован, побежал за своим куском пирога, ходишь по корпоративам и чего изволите ?мурку?
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04.02.2021 13:15 Відповісти
Той що'не здається без бою' сплив -великий Пінчуківський політик-'гокег'
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04.02.2021 13:16 Відповісти
Певец ртом дважды сбежал из Верховной Рады, обманув своих избирателей, а теперь сидит и лепит горбатого.
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04.02.2021 13:17 Відповісти
Слизняк.
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04.02.2021 13:17 Відповісти
І Вікарчук туда ж!? Не слід було блокувати канали Медведчука ? Які сшивали населення? "Украинская культура переживает определенный подъем", а тут канали відключили? Де гонорари заробляти? Це ніби нав'язування тези чому СРСР розвалився: нє надо било водку трогать"?
Три мавпи - не бачу зла, не чую зла і не кажу зло!
Своє ставлення до блокування каналів Медведчука НЕ висловили Гройсман, Кличко і Тимошенко?
З Тимошенко, - бувшою газовою принцесою, - ніби все зрозуміло: відступати нікуди позаду Москва, Газпром.
А Гройсману, і Кличко - теж all means are good/все средства хороши.
Це ж политика - у них і без того не все ОК, - свої печалі, - зате приємно, що у сусіда корова здохла.
І пересидіти бурю прикинувшись мавпами - теж стратегія...
Три мавпи - не бачу зла, не чую зла і не кажу зло. Однак одного разу вони виповзуть з кущів і приєднаються до сторони яка перемогла в тому протистоянні - з користю для себе.
Аякже!
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04.02.2021 13:19 Відповісти
А от парадокс, Вакарчук завжди був у демократичних прозахідних силах, а Кузьма в 2004 топив за Яника... Але Кузьму героєм тут вважають, а на Вакарчука постійно помиї ллють! При тому, що Вакарчук інтелігент, а Кузьма - не еталон вихованості був. Чому так?
Я не фанат Вакарчука і його уходи з Ради мене розчарували, але людина він непогана...
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04.02.2021 13:20 Відповісти
Vin -Gidniy Ukrainec!
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04.02.2021 13:25 Відповісти
Рот пискнул скромно... Політики радіють, коли можна розділити народ. Так легше отримати свій шматок пирога, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 7229
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04.02.2021 13:21 Відповісти
Лучше б ты, Слава, песни пел...
Хотя, с недавних пор, как тебя слышу, так морщусь и переключаю.
И не знаю, то ли бесхребетность твоя тому причиной, то ли хрипотца...
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04.02.2021 13:22 Відповісти
Pravda.Tak i e.
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04.02.2021 13:23 Відповісти
Vakar4uku RESPEKT !
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04.02.2021 13:26 Відповісти
Гнида і комформіст.
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04.02.2021 13:30 Відповісти
Комформісти це Кузьма і Зе, які в 2004 за Яника виступали... І Скрипка, який на місцевих виборах за Бєнін майбах виступав...
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04.02.2021 13:54 Відповісти
Зато как Славко может объединять народ! Два раза входил в большую политику, покрасовался и сдрыснул.
Объединил народ и сшил страну. Два раза. Політики радіють, коли можна розділити народ. Так легше отримати свій шматок пирога, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 6733
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04.02.2021 13:32 Відповісти
Сиділо б вже і не тренділо.
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04.02.2021 13:32 Відповісти
Кацапам як в казармі онучі видали німецькі проксі)
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04.02.2021 13:34 Відповісти
Мені зрозуміло бажання творчої інтелігенції мати максимально широке коло споживачів. Це, закони ринку. Але нація формується не єдиним ринком. Тут є більш вагомі фактори. Наприклад, відомий багатьом Савєлій Крамаров пожертвував успішною акторською кар'єрою заради релігійних переконань. Особисто я був свідком того, як в розбитому війною селі мешканці спочатку відбудовували мечеть, а вже потім власні будинки і бізнеси.
Нажаль, побудувати країну в якій всім буде добре не можливо. Не вдалося цього навіть американцям. Завжди постає питання: або держава формується відповідно баченню більшості у збиток меншості, або всі мають прийняти ідеологію держави, а незгодні відійти на задвірки життя чи виїхати. Неможливо побудувати державу де віруючі будуть так само задоволені, як і ЛГБТ; прихильники "руSSкого мира", як і українці. Навіть Бог такого не обіцяє в Своєму Царстві бо, написано що лев і ягня будуть жити разом і обидва харчуватися травою. Загальне благоденство є міфом, яке парять політики заради досягнення влади.
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04.02.2021 13:46 Відповісти
ты можешь навязать правила игры меньшинству когда оно действительно меньшинство. А когда это 60% населения против 40% (посмотри последние рейтинги по президентсвим выборам), то про то чтобы 40% "собрали манатки и свалили на Рашу" можно только мечтать. Они никуда не свалят. Это факт. Надо его принять и учиться с этим жить. Если его игнорировать, то рано или поздно страна треснет по Днепру.
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04.02.2021 13:58 Відповісти
Ну, і як ви плануєте 60% примусити жити, як при Совку?
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04.02.2021 14:05 Відповісти
я отношусь к 60%.
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04.02.2021 14:07 Відповісти
Ну, в рейтинги я вірю не дуже. І в головному роль грає тільки кількість активних штиків, які політики можуть вивести в поле. Більшість населення більш чи менш пасивна незалежно від поглядів. Навіть ті 18-20%, які підтримують ОПЗЖ в своїй більшості інфантильні комформісти. Вони краще будуть жити при бандерах і обурюватися на кухнях, ніж підуть стояти на морозі. Навіть на окупованих територіях вони не дуже бажають працювати "воблаго".
Можливо це, щастя для України що, жоден політик не здатен самостійно зібрати критичну масу, а тільки в союзі з тими, хто не сильно відрізняється світоглядно формує коаліцію.
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04.02.2021 14:23 Відповісти
вате не нужно быть "активными штыками". Им достаточно провести ватные партии в Раду, и те за них все сделают, пока патриоты будут грызться друг с другом.
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04.02.2021 14:35 Відповісти
Взагалі то, я вважаю що, на наше щастя Україна не має значних природніх ресурсів і жоден політик не може прикупити собі значні сили. На наше щастя політики постійно ділять між собою канали і мусять загравати з народом. То ж, оця різноманітність і рятує нас від авторитаризму.
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04.02.2021 14:28 Відповісти
ну і для чого це казати ?
вакарчука-політика, політика-невдаху стали забувати..
і для чого треба зараз вилазити і нагадувати про себе,
про себе політика-невдаху ?
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04.02.2021 13:48 Відповісти
Снова запахло выборами. Повылазили всякие Гриценки, Гройсманы и прочие. А теперь вот и Славик отметился.
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04.02.2021 14:10 Відповісти
Славик сказал то до чего наш "мудрий нарит" не дорос еще.
Пока украинцы дерут чубы друг другу, Раша потирает руки и делает свое дело.
В Украине нет единой нации, к сожалению. И раскол только усиливается.
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04.02.2021 13:55 Відповісти
Славік вже всьо.
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04.02.2021 14:08 Відповісти
а если "предателей" 40%, и они с паспортами, запретить им голосовать не получается, то что?
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04.02.2021 16:17 Відповісти
Рабы мечтают не о свободе, а о собственных рабах
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04.02.2021 16:46 Відповісти
А обязательно воевать с желудками? Может можно строить государство без того чтобы обзывать их "ватой", "русскочелюстными", "чемода-вокзал-Москва" и пр.?
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04.02.2021 17:35 Відповісти
Посветил рылом в проекте Пинчука. Получил свое. А теперь звёздит о высоких материях. Редкостная мразина.
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04.02.2021 13:55 Відповісти
Денюжка подошла к концу...
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04.02.2021 16:45 Відповісти
ЦЕЙ ПОЛІТИЧНИЙ ІМПОТЕНТ МАЄ ЩО СКАЗАТИ НА РАХУНОК ПОЛІТИКИ? Політики радіють, коли можна розділити народ. Так легше отримати свій шматок пирога, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 5661
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04.02.2021 14:16 Відповісти
Слуга Пинчука , не более
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04.02.2021 16:44 Відповісти
Політики не зацікавлені в тому, щоб українське суспільство було єдиним цілим.
А які саме політики? Коломойський? Ахметов? Фірташ? Їхні водії та масажистки? Чи може "95 квартал" у повному обсязі - так би мовити "монобільшість"? Десь біля 90% так званих політиків в Ураїні - це "Muppet show". А може Слава мав на увазі кремлівське хуʼло, жиріка чи рогозіна (список надто довгий)?

То так, ці "політики" точно чхати хотіли на українське суспільство. А головне, що велика частина самого українського суспільства, яка була завезена з різних кутків за часів СССРа та не уявляють себе українцями теж ностальгує за "царем-батюшкою" і все робить проти здорового глузду. Для них краще на троні якийсь царь-тиран, ніж демократичне, правове суспільство з ********* європейськими цінностями.
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04.02.2021 14:18 Відповісти
Та й справді, Славко, пора вже на відпочинок від політичної "діяльності" - а то вже "багато надіЯльничав"...
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04.02.2021 14:22 Відповісти
Святослав, далеко не только политики радуются, когда можно разделить народ. Каждая шмаркля в ЖЭКе, любая чиновничья инфузория пытается тебя на"бать и урвать что-то
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04.02.2021 14:22 Відповісти
Великий ходок в политику вылез. Неужто в третью ходку засобирался?
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04.02.2021 15:26 Відповісти
Всей пинчуковской семьей и роднёй в дальнюю дорогу собирают...
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04.02.2021 16:44 Відповісти
А ти, кізяка шматок, не розділив народ на передодні виборів 2019 року? Політики радіють, коли можна розділити народ. Так легше отримати свій шматок пирога, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 1331
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04.02.2021 15:32 Відповісти
А ти, кізяка шматок, не розділив народ на передодні виборів 2019 року? Політики радіють, коли можна розділити народ. Так легше отримати свій шматок пирога, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 8144
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04.02.2021 15:33 Відповісти
Славко, так у тебе була можливість об'єднати народ,що ж ти сцикливо два рази втік? Відхопив двічі по куску і в кущі! Сиди тепер і не п.....и, тебе вже ніхто не слухає!!!
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04.02.2021 16:23 Відповісти
Свой (пинчуковский) кусок ему видимо проглотить оказалось не под силу. Но надо признать у проукраинской части электората откусил он знатно. Но поперхнулся и обосрался. Да так, что сейчас менеджеры зятя Кучмы никак не могут в рейтингах наверстать, ситуативно примазываясь то к «красивым», то к «умным»...
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04.02.2021 16:43 Відповісти
Он прав. И больше всего разделяют народ соевые и рыги.
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04.02.2021 19:25 Відповісти
Даже пестни его слушать противно стало...
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05.02.2021 00:00 Відповісти
 
 