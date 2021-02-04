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Майже 90% опитаних жителів України підтримують протести проти підвищення тарифів, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Майже 90% опитаних жителів України підтримують протести проти підвищення тарифів, - опитування

Майже 90% жителів України підтримують акції протесту, учасники яких вимагають зниження комунальних тарифів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Так, 89% підтримують акції протесту з вимогою зниження тарифів. 10% - проти.

При цьому, 36% опитаних вважають, що найбільшу відповідальність за підвищення тарифів несе Кабінет міністрів України. 29% покладають відповідальність на Верховну Раду, 24% - на Президента.

Майже 90% опитаних жителів України підтримують протести проти підвищення тарифів, - опитування Рейтингу 01

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 2-3 лютого 2021 р.

Також читайте: Зеленський у другому турі президентських виборів переміг би будь-кого з найближчих суперників, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Майже 90% опитаних жителів України підтримують протести проти підвищення тарифів, - опитування Рейтингу 02
Майже 90% опитаних жителів України підтримують протести проти підвищення тарифів, - опитування Рейтингу 03

Інфографіка: Рейтинг

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Майже 90% опитаних жителів України підтримують протести проти підвищення тарифів, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 363
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04.02.2021 13:17
+10
Майже 90% опитаних жителів України підтримують протести проти підвищення тарифів, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 6459
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04.02.2021 13:14
+8
Почти 90% опрошенных жителей Украины поддерживают протесты против повышения тарифов, – опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 623
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04.02.2021 13:11
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Почти 90% опрошенных жителей Украины поддерживают протесты против повышения тарифов, – опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 623
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04.02.2021 13:11 Відповісти
Запишут их всех в агенты кремля и пошлют туда же куда и те три канала.
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04.02.2021 13:11 Відповісти
Ну, так Рабінович ще вчора прокукарєкав "Вставай, страна огромная!"
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04.02.2021 13:15 Відповісти
Ну пусть попробуют.
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04.02.2021 13:15 Відповісти
Майже 90% опитаних жителів України підтримують протести проти підвищення тарифів, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 363
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04.02.2021 13:17 Відповісти
Не смєли Сюню і Гройшу, не смєтуть і Шмигаля.
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04.02.2021 13:57 Відповісти
А скільки готові вийти за мертвечуківські кАнали?
Щось підозріло вчасно активізувався Рейтинг, чи то мені здаєтьяся чи то, він осяяний палаючою дупою мертвечука?
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04.02.2021 13:11 Відповісти
Відразу видний поділ населення на тих, що вже в Європі, і на тих, що завдяки правлінню влади клєптократів протягом останнього чверть століття, світять голою .упітою.
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04.02.2021 13:56 Відповісти
Не варто розраховувати що, оті 90% зараз піднімуться тягати каштани з вогню для 112-го аналу.
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04.02.2021 14:01 Відповісти
Двумя руками «ЗА» под новости и видосики про эти протесты так хорошо заходит пивасик! А если ещё элехторат начинает рассказывать как ему трудно и как их обманули, я себе даже вискаря начисляю!
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04.02.2021 13:12 Відповісти
Сегодня писали что один из вариантов , с первого апреля электричество до 300 квт - 1,68 а все что больше 3,42 ( вообщем прелесть)
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04.02.2021 13:13 Відповісти
поздравляю всех, кто установил себе тёплый пол, електропечь и электроотопление.
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04.02.2021 13:16 Відповісти
Спасибо ( у меня например газа нету ❗️ Да и газ такого качества , что борщ варится в два раза дольше чем на электропечке).
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04.02.2021 13:20 Відповісти
то у вас мясо старое просто
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04.02.2021 13:34 Відповісти
Майже 90% опитаних жителів України підтримують протести проти підвищення тарифів, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9969

Майже 90% опитаних жителів України підтримують протести проти підвищення тарифів, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7098
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04.02.2021 13:17 Відповісти
Поддерживать несуществующие протесты это сильно.
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04.02.2021 13:13 Відповісти
Раз нема бажаючих підтримати мертвечука то, качати потрібно іншу тему.
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04.02.2021 13:19 Відповісти
Майже 90% опитаних жителів України підтримують протести проти підвищення тарифів, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 6459
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04.02.2021 13:14 Відповісти
Майже 90% опитаних жителів України підтримують протести проти підвищення тарифів, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1732
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04.02.2021 13:18 Відповісти
Ну у вас там своя атмосфера.
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04.02.2021 13:23 Відповісти
Свидетели полвареника возбудилась? Щас ишо свидетели борщевого набора подтянутся 😁
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04.02.2021 13:17 Відповісти
90% населения против повышения тарифов и все равно опять проголосуют за Зеленского опять.
Эту страну не победить....здравому разуму
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04.02.2021 13:21 Відповісти
тезка, не повторюйте кацапські мантри та не порівнюйте населення з державою.
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04.02.2021 13:38 Відповісти
цікаво, що з це за держава, більшість населення якої-дебіли?
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04.02.2021 13:44 Відповісти
молода, що ходити тільки но вчиться... Але, виснажена в "обіймах" сусіда, з винищеною не тільки елітою, але й просто працьовитими та самостійними людьми...
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04.02.2021 13:57 Відповісти
держава молода, а дебіли вже дорослі
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04.02.2021 14:02 Відповісти
це ж логічно, чи ви вважаєте, що розум та старість- це слова синоніми?
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04.02.2021 14:06 Відповісти
Сидять укрАінцы, закусюють і думають: "...Навєрна ми не за того галасували, нада було за Рабіновічя..."
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04.02.2021 13:49 Відповісти
Три года назад отдал 13000 гр за оформление тарифа на электро отопление в частном доме . ( новый ввод , документы , счётчик , не считая конвекторов ) . Устал . Проще выкопать землянку и шерсть отрастить .
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04.02.2021 13:23 Відповісти
Простіше було, як мій товариш, купити за 16000 котла на твердому паливі. Окупився за перший сезон.
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04.02.2021 13:56 Відповісти
Он есть . Каминофен . Топим , когда ниже пяти .
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04.02.2021 13:59 Відповісти
А друзяка кидає оберемок вранці, в обід та ввечері і має +28 в хаті.
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04.02.2021 14:03 Відповісти
В центре города живём . Не всем нравится .
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04.02.2021 14:07 Відповісти
Ви ж не вважаєте, що з цієї причини, я маю погодитись на витрачання моїх податків, для компенсування різниці у вартості газу? Ну заради того, щоби ви жили там де бажаєте і як бажаєте?
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04.02.2021 14:38 Відповісти
простота хуже воровства...
Не поширюйте нісенітниці, все не так просто, а з "вієрними" відключеннями електрики- перетворюють котел на парову бомбу.
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04.02.2021 14:38 Відповісти
Воюют за снижение тарифов и в то же время массово скупают ячейки в бетонных 28-этажных человейниках в Киеве, где все коммуникации завязаны на нескольких поставщиков-монополистов, которые могут назначать такую цену, какую сами пожелают.
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04.02.2021 13:24 Відповісти
Ні, це мертвечук розраховує що, таку кількість він підніме за визволення своїх кАналів. Навіть Рабінович учора співав "Вставай, страна огромная!"
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04.02.2021 13:53 Відповісти
Ні це люди уражені радянським геном халяви. Хвороба така, яка впливає на розумову діяльність і перетворює на дебілів.
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04.02.2021 14:36 Відповісти
73% люто вишукують винних у своїй перемозі...
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04.02.2021 13:51 Відповісти
поддерживать мало - нужно просто перестать платить !!!
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04.02.2021 14:17 Відповісти
90% люмпенів... про яку нах.р Європу ми мріємо?

"Я ніколи не буду жити заради іншої людини і ніколи не попрошу іншу людину жити заради мене" (с) Атлант розправив плечі, Айн Ренд
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04.02.2021 14:35 Відповісти
Мені байдуже наскільки собівартість нижча ринкової вартості. Це шлях в нікуди. Завтра вам що по собівартості дати - хліб, бензин, червону ікру? Ми живемо в ринковій економіці. Тому ціна має бути ринкова, на усе!
Бо я хочу, щоби працівник Нафтогазу (рядовий, той що у полі ці вишки бурить) приніс до дому ринкову зарплату, а не "300%" меншу. Бо він теж наш громадянин, його дружина, діти...
Ви, дебіли, коли про заможну Україну говорите, обмежуєтесь власним холодильником, а не решту - вам нас.рати.
Вас, ***.дєй хтось має вас лікувати "по собівартості", гузиці вашим дітям у садочку "по собівартості" підтирати, вчити їх у школі, возити ваших батьків тролейбусами та на метро "по собівартості", от тільки ви самі - НІКОЛИ і НІХЄРА по собівартості не робите.
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04.02.2021 15:21 Відповісти
**** , это не рынок - это геноцид. Где пенсии и зарплаты рыночно-европейские?! только не говори о субсидиях , почитай сначала условия получения этой мерзкой милостыни.
Субсидии придумали чтобы воровать из бюджета!
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04.02.2021 15:49 Відповісти
Где пенсии и зарплаты рыночно-европейские? пенсії у дітей та онуків пенсіонерів в конвертах... так, так, у тих конвертах, в яких вони зарплату від податків ховають.

Зарплата ринково-європейська? А що ти вмієш? Довкола мене усі спеціалісти і нікому Європа не потрібна, вони тут нормально заробляють. То хто ти, щоби отримувати європейську зарплату?
Субсидії? Це злочин. Давати кошти з бюджету хитрови.паним мудакам, що косять під жебраків, це розтрата в особливо-великих розмірах.
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04.02.2021 16:04 Відповісти
воровство в особо больших розмирах та зарплаты по 2млн в месяц за тот газ та сховыща которые принадлежат народу по Конституции это ничего нормально да?
И не тыч мне, я всю жизнь пахала на тяжелых работах и даже в Р .Крайнего Севера (на Колыме) а пенсии дали за 37лет стажа 2100. Кто я такая ? ты значит гнида считаешь что те кто отпахал а теперь убирает за вами , метелит снег и долбит лед, на старости лет чернь которую нужно истреблять? В грязи мразь утонешь .
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04.02.2021 16:28 Відповісти
Платежка за январь 4500грн за собачу конуру в 42м 2 жилой площади! ну что, выкусила Тимошенко в бандитов со своим законопроектом? Пенсия 2100грн никто не добавил ни копейки, работаю -как только повысили минималку до 6000тыс (грязными) так сразу же с 4 января меня перевели на пол. ставки 2600грн на руки или иди бутылки собирай. Итого пенсия +зар.плата =4700грн остается 200грн на месяц на всё про всё. А они по 2миллиона в лотерейку выигрывают и НАБУ им ВЕРИТ.
Будьте вы прокляты сволочи!
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04.02.2021 15:45 Відповісти
4500 я не витрачаю на опалення навіть сумарно, враховуючи ТП Котел, газ та електрику. Це при тому, що опалюю на рівні 20 увесь будинок (майже 400 м.кв), а деякі кімнати 22 градусів.
Утеплюйте квартиру. Це ненормально стільки витрачати. на 42 м.кв. Ви би у Європі, з таким розходом бомжували.
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04.02.2021 16:10 Відповісти
это все ком.платежи а не только за отопление.
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04.02.2021 16:30 Відповісти
Навіть за усі разом. Вас не дивує, що ви витрачаєте більше на 42 м.кв, ніж я на 400? Це не нормально.
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04.02.2021 16:34 Відповісти
16 поверхів 4 парадних і один лічильник на тепло в підвалі
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04.02.2021 16:40 Відповісти
це найгірша ситуація. Тобто хтось напалить, ділять на усіх? А є можливість встановити індивідуальні лічильники? Якщо ні, я би перейшов на електрику, щоби не залежати від інших.
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04.02.2021 16:43 Відповісти
проводка совковая даже бойлері на гор. воду если все установят не відержит? весь дом на электроплитах по 1, 68 за квт, и отключаться от централизованого отопления не разрешают
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04.02.2021 16:48 Відповісти
Тоді тільки разом щось змінювати, а з нашим народом, щось зробити разом... проклянеш усе, поки доробиш.
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04.02.2021 16:50 Відповісти
весь дом на электроплитах по 1, 68 за квт... що за плита така? Якась слабенька. Я у продажу індукцій панелі дивився, то вони у рази більшої потужності.
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04.02.2021 16:51 Відповісти
16 поверхів - велике місто, Київ? Вважайте це як "-" від життя у великому місті. Жили би в меншому, мали би автономне газове. Робіть висновки. Живіть там, де вам по кишені.
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04.02.2021 16:53 Відповісти
Так Київ, я на старості приїду до тебе на западенщину , буду допомагати тобі "розумнику" рити бурштин знищуючи "легені" місцевості та робити пустелю, валити карпатські ліси щоб паводками змивало цілі селища (з бюджету компенсують) , таскати контрабанду через кордон за хабарі місцевому таможні, переправляти дельтапланами та туннелями цигарки та й буду спецом - матиму будинок в 400м2 а то й більший(ось тільки нахрена ... від жадібності та для понту?)))
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04.02.2021 21:34 Відповісти
Та ні, для комфорту. Я не вважаю ******** будинок у 400 м.кв завеликим. Тим паче, що по Закарпатськім міркам, це взагалі... "літня кухня"
Мені пофігу куди ти збираєшся їхати. Я сумніваюсь, що за свою "київську" квартиру, ти у Мукачеві придбаєш такий будинок, як у мене. А оці всі - "рубати ліс, тягати контрабанду" та інший маразм лиши собі. Я не знаю як там із бурштином справи, бо у нас його не має, а от те, що контрабандою, лісом і т.п. тут займаються саме ті, хто у Києві живе, можеш не сумніватись. Просту людину, яка вирішить подібним зайнятись тому, що кордон поруч, знайдуть тільки якщо вовки її випадково розкопають у горах. Це потужний кримінальний бізнес. Там не має випадкових людей і задіяні у ньому окремі банди. Це те саме, що я би заявив - приїду на старість до тебе в Київ, героїном буду торгувати, щоби жирувати, як ти... Десь на такому рівні у тебе уявлення про реалії Закарпаття. Є вирубки, є контрабанда, але ж і у тебе в місті геричем торгують? То що, усі власники нормальних квартир у Києві заробили торгуючи наркотою? Майже 90% опитаних жителів України підтримують протести проти підвищення тарифів, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9811
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05.02.2021 12:00 Відповісти
https://censor.net/ru/photo_news/3246233/tarifnye_protesty_v_ukraine_na_vyezde_iz_mukachevo_lyudi_perekryli_trassu_kievchop_videofotoreportaj
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05.02.2021 15:35 Відповісти
https://censor.net/ru/photo_news/3246233/tarifnye_protesty_v_ukraine_na_vyezde_iz_mukachevo_lyudi_perekryli_trassu_kievchop_videofotoreportaj
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05.02.2021 15:36 Відповісти
І що? Бидло люмпенівське усюди є.
Там до речі ходить мій знайомий. Купив довідку про те, що працював сторожем на заводі, бо не мав навіть 5ти років пенсійного стажу. Отримує незаконно пенсію. Зранку до вечора кляне Україну, і розповідає про німецькі пенсії. НІколи офіційно не працював і не сплачував подати. Дружина його і діти, теж працюють на конверті. Має великий будинок, дві машини. Дітям оформлені липові документи, як малоімущим. Усім оформили субсидію на газ і тепер він там - "бореться за справедливість".
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05.02.2021 16:01 Відповісти
Ось тут мають показати себе "Правий сектор", "Сокіл", "Основи майбутнього" (чи не дочка партії "За майбутнє") - в боротьбі за тарифи, а не на проплачених мітингах.
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04.02.2021 18:02 Відповісти
 
 