Життя поставило мене в ситуацію, в якій у мене не було хорошого виходу, - Вакарчук про відносини з політикою. ВIДЕО
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Ухвалюючи рішення йти у велику політику, а також про складання депутатського мандата, музикант і громадський діяч Святослав Вакарчук прекрасно розумів, що величезна кількість людей не підтримуватиме його.
Про це Вакарчук розповів в інтерв'ю Сергію Жадану для видання "Новое время", інформує Цензор.НЕТ.
"Протягом останніх п'яти років мені було вкрай непросто. Я, по-перше, втратив кількох дуже близьких людей у своєму житті. По-друге, життя мене поставило в ситуацію, в якій у мене не було хорошого виходу. І я маю на увазі мої відносини з політикою. Я вибрав для себе, переконаний, єдино правильний шлях. Тому що інакше я б дуже шкодував, що не зробив того, що зробив", - зазначив Вакарчук.
"Разом з тим я добре розумів, що це той момент, коли ти не зможеш виграти. Ти точно десь втратиш, ти десь щось недоотримаєш, а десь отримаєш. Я прекрасно розумів, що я отримаю, що буде велика кількість людей, які не сприймуть або крок, що я заходжу в політику, або те, що я потім піду з Ради. Я це знав, але це дорослий момент, коли доросла людина усвідомлено приймає, що є рамки, і ти повинен діяти в них, тому що так складається життя", - додав Вакарчук.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, партія "Голос" на позачерговому з'їзді позбавила мандата Вакарчука.
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помню как в 2014 Порошенко нараждал в АП Руслану и этого Славика, и еще кого-то.
Славик взял награду, а потом разразился критикой в адрес Порошенко - что всё не то, и не так, плохо Порох воюет, не освободил Украину и не закончил войну.. и Руслана поместила на УП свой опус: " Мене задовбало...!" с критикой Пороха и это во время жестокой схватки с Путиным, гибели воинов ВСУ. Эти артистики и музыкантики точно не от мира сего.