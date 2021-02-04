Летальність від коронавірусу в Україні становить трохи менш як 2%, кількість видужалих - 80,3% від усіх виявлених випадків, - Ляшко

Кількість видужалих від Covid-19 в Україні становить 80,3% від усіх підтверджених випадків інфікування, а летальність - 2%.

Про це повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Загалом в Україні за період епідемії підтверджено лабораторно 1 млн 221 тис. випадків коронавірусної хвороби. Наразі маємо видужалих 1 млн 23 тис. випадків, тобто 80,3% від усіх виявлених випадків. Але є і негативна сумна тенденція, це 22 тис. 760 випадків летальних унаслідок коронавірусної хвороби", - сказав Ляшко на міжнародній онлайн-конференції, організованій посольством Суверенного Мальтійського Ордену в Україні, в четвер.

За його словами, наразі летальність від COVID-19 становить трохи менше ніж 2%.

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"Водночас найвищу летальність реєструють у Кіровоградській області - 3,3%. Але в Кіровоградській області найменша кількість хворих, тому і концентрація летальності в цій області найбільша. Найнижчу летальність фіксують у Рівненській і Черкаській областях", - уточнив Ляшко.

Він зазначив, що з усіх летальних випадків, 84% - це особи старше 60 років.

"Тому і кампанія імунопрофілактики, яка у нас має розпочатися в лютому цього року, насамперед спрямована на медичних працівників, і після цього переходить на людей старше 60 років", - додав він.