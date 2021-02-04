Летальність від коронавірусу в Україні становить трохи менш як 2%, кількість видужалих - 80,3% від усіх виявлених випадків, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Кількість видужалих від Covid-19 в Україні становить 80,3% від усіх підтверджених випадків інфікування, а летальність - 2%.
Про це повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Загалом в Україні за період епідемії підтверджено лабораторно 1 млн 221 тис. випадків коронавірусної хвороби. Наразі маємо видужалих 1 млн 23 тис. випадків, тобто 80,3% від усіх виявлених випадків. Але є і негативна сумна тенденція, це 22 тис. 760 випадків летальних унаслідок коронавірусної хвороби", - сказав Ляшко на міжнародній онлайн-конференції, організованій посольством Суверенного Мальтійського Ордену в Україні, в четвер.
За його словами, наразі летальність від COVID-19 становить трохи менше ніж 2%.
"Водночас найвищу летальність реєструють у Кіровоградській області - 3,3%. Але в Кіровоградській області найменша кількість хворих, тому і концентрація летальності в цій області найбільша. Найнижчу летальність фіксують у Рівненській і Черкаській областях", - уточнив Ляшко.
Він зазначив, що з усіх летальних випадків, 84% - це особи старше 60 років.
"Тому і кампанія імунопрофілактики, яка у нас має розпочатися в лютому цього року, насамперед спрямована на медичних працівників, і після цього переходить на людей старше 60 років", - додав він.
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1221000 * 0.18 = 219780
219780 человек в процессе болезни.
Болезнь в среднем длится 3 недели, т.е. 21 день. Чтоб не сильно рушить ваш манямирок размажем этих больных тонким слоем по 21 дню
219780 / 21 = 10465
10465 заболевших в день. Какое-то сильно большое число для официальной статистики. Надо бы наказать тех, кто подсунул такие плохие цифры и портит мнение о правящей политической партии
Союза Советских Социалистических Республик
100%-82,3%=17,7%
Хто такі 17,7%, пане Ляшко? Чи, може, пан Ляшко у школі мав забавку: скурювати підручники з математики?
Верите? Я тоже нет. Значит, о смертности от коронвируса опять набрехали.
А делятся на умных и дураков, а дураки - на национальности, партии и т. д.
А то у етих дебилов выздоровление идет такими темпами, что скоро обгонит заболевших
До того ж, варто враховувати що, лабораторії і тести мають невизначений люфт в показниках, а ще й ніхто особливо не париться в діагностуванні різницею між ковідом та грипом. Так ще й старі та хронічно хворі мають підвищену смертність і без цих хвороб.
Якого ви пристали до дядька, який отримав посаду по політичній лінії і має звітувати не тільки безпосередній владі, а ще й міжнародним інстанціям. При тому своєму керівництву він має показувати успіхи, а на зовні лякати жахами. У людини взагалі вже бутерброд з інкрою до рота не лізе.