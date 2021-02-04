У реанімації запорізької лікарні не було протипожежної сигналізації, - голова ОДА Старух

У відділенні реанімації Запорізької обласної інфекційної лікарні, де вночі сталася пожежа, не було сигналізації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив голова ОДА Олександр Старух

"В цьому приміщенні не було системи протипожежної сигналізації. Але ми вже попередньо розбирали ситуацію, чи вплинуло це чи ні, бо був вибух… Але є вимоги закону, і сигналізацією мають бути обладнані всі заклади", - прокоментував Старух.

За його словами, вибух стався, коли підключали апарат штучної вентиляції легень.

"Що саме її (подію - ред.) спричинило, встановлює поліція. Це не кисневий концентратор, це система, яка кисень качає", - додав Старух.

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Водночас представник ДСНС України в Запорізькій області Олексій Дунаєв запевнив, що перевірки у лікарні проводились минулого року.

"Перевірка була. Минулого року. Приписи є. Вогнегасники були, вони використовувались. В приміщені сигналізації протипожежної не було. В приписі це було указано… Мабуть не встигли встановити сигналізацію", - додав рятувальник.

Очільник регіону сказав, що десятки закладів не мають дієвої системи протипожежного інформування.

"Десятиліттями приймалися ці приміщення і десятиліттями ніхто не звертав на це увагу. На сьогодні сказати, що от не встановили сигналізацію у якомусь закладі … ясно, що це є порушенням, без сумніву. А тепер у нас іде розплата", - сказав Старух.

На засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС було прийнято рішення виділити родинам загиблих по 50 тисяч гривень з бюджету розвитку.

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У поліції порушили кримінальну справу за ч.2 ст 270 КК України (порушення правил протипожежної безпеки).

Як повідомлялося із посиланням на ДСНС, під час пожежі в Обласній інфекційній клінічній лікарні Запоріжжя загинули чотири людини, постраждали дві особи. Запорізька ОДА створила комісію з розслідування причин пожежі. Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження за цим фактом.