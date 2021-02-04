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лікарня (1098) Запоріжжя (1441) пожежа (3746)

У реанімації запорізької лікарні не було протипожежної сигналізації, - голова ОДА Старух

Новини Цензор.НЕТ Події

У реанімації запорізької лікарні не було протипожежної сигналізації, - голова ОДА Старух

У відділенні реанімації Запорізької обласної інфекційної лікарні, де вночі сталася пожежа, не було сигналізації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив голова ОДА Олександр Старух

"В цьому приміщенні не було системи протипожежної сигналізації. Але ми вже попередньо розбирали ситуацію, чи вплинуло це чи ні, бо був вибух… Але є вимоги закону, і сигналізацією мають бути обладнані всі заклади", - прокоментував Старух.

За його словами, вибух стався, коли підключали апарат штучної вентиляції легень.

"Що саме її (подію - ред.) спричинило, встановлює поліція. Це не кисневий концентратор, це система, яка кисень качає", - додав Старух.

Також читайте: Пожежа в лікарні Запоріжжя: Родинам загиблих виділили по 50 тис. грн

Водночас представник ДСНС України в Запорізькій області Олексій Дунаєв запевнив, що перевірки у лікарні проводились минулого року.

"Перевірка була. Минулого року. Приписи є. Вогнегасники були, вони використовувались. В приміщені сигналізації протипожежної не було. В приписі це було указано… Мабуть не встигли встановити сигналізацію", - додав рятувальник.

Очільник регіону сказав, що десятки закладів не мають дієвої системи протипожежного інформування.

"Десятиліттями приймалися ці приміщення і десятиліттями ніхто не звертав на це увагу. На сьогодні сказати, що от не встановили сигналізацію у якомусь закладі … ясно, що це є порушенням, без сумніву. А тепер у нас іде розплата", - сказав Старух.

На засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС було прийнято рішення виділити родинам загиблих по 50 тисяч гривень з бюджету розвитку.

Читайте: Дотримання правил протипожежної безпеки в лікарнях - завдання №1 для керівників областей і головлікарів, - Шмигаль

У поліції порушили кримінальну справу за ч.2 ст 270 КК України (порушення правил протипожежної безпеки).

Як повідомлялося із посиланням на ДСНС, під час пожежі в Обласній інфекційній клінічній лікарні Запоріжжя загинули чотири людини, постраждали дві особи. Запорізька ОДА створила комісію з розслідування причин пожежі. Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження за цим фактом.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Это единственная больница в Украине в которой нет пожарной сигнализации...
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04.02.2021 14:06
+1
Толку от нее?? Если не смогли потушить огнетушителями...если пытались конечно и они были...то толку от сигнализации нет...пока пожарные приедут пожар уже будет не слабый....
Тем более что какой то смысл в сигнализации есть в случае если круглосуточно нет людей....а в больнице люди есть всегда...
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04.02.2021 14:01
+1
Це Ярош фулюганить. У реанімації запорізької лікарні не було протипожежної сигналізації, - голова ОДА Старух - Цензор.НЕТ 155
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04.02.2021 14:06
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А в какой больнице она работает ? Эпицентр сгорел . Владельцы с деньгами .
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04.02.2021 13:56 Відповісти
Треба було лікарям скинутися зі своїх шести тисяч на сигналізацію. А то в буджеті коштів обмаль.
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04.02.2021 15:00 Відповісти
Конечно не было. И огнетушители подозреваю гдето все упрятаны. Во всяком случае пару месяцев назад в одной больнице в километре от министерства здравоохранения я их не видел.
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04.02.2021 13:59 Відповісти
А пожежні рукави в ящику під замком. Ключ у завгоспа, а він кудись поїхав в своїх справах.
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04.02.2021 14:02 Відповісти
Толку от нее?? Если не смогли потушить огнетушителями...если пытались конечно и они были...то толку от сигнализации нет...пока пожарные приедут пожар уже будет не слабый....
Тем более что какой то смысл в сигнализации есть в случае если круглосуточно нет людей....а в больнице люди есть всегда...
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04.02.2021 14:01 Відповісти
Там швидше задихнулись від їдучого диму горящих кабелів та різних євроматеріалів з пластику.
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04.02.2021 14:05 Відповісти
так и было. писали же. люди не сгорели, а задохнулись.
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04.02.2021 14:19 Відповісти
Це Ярош фулюганить. У реанімації запорізької лікарні не було протипожежної сигналізації, - голова ОДА Старух - Цензор.НЕТ 155
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04.02.2021 14:06 Відповісти
У реанімації запорізької лікарні не було протипожежної сигналізації, - голова ОДА Старух - Цензор.НЕТ 5140
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04.02.2021 14:21 Відповісти
Візитку Яроша знайшли?
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04.02.2021 14:11 Відповісти
Это единственная больница в Украине в которой нет пожарной сигнализации...
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04.02.2021 14:06 Відповісти
??????????????? 2021 !!!!!!!!!
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04.02.2021 14:13 Відповісти
Я так понимаю глава пожарки Запорожской области уже уволен, открыты уголовные дела за несоблюдение норм, за сокрытие пожарными нарушения и т.д.?
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04.02.2021 14:17 Відповісти
А ты бывший пожарный? Или подкован в работе пожарных? Пожарные делают проверки и передают дела в суды. Но суды длятся годами. Так что не умничай.
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05.02.2021 01:15 Відповісти
Почему Старух ещё не снят с должности? это его ответственность, он только своего другана на посаду начальника департамента здравоохранения протащил, он хоть выговор ему для приличия озвучил?
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04.02.2021 14:24 Відповісти
Причина взрыва - отсутствие сигнализации? У реанімації запорізької лікарні не було протипожежної сигналізації, - голова ОДА Старух - Цензор.НЕТ 4654
Дебилы.
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04.02.2021 14:31 Відповісти
Такое впечатление, что во власти сплошь и рядом дебилы-несмышленыши, которые в очередной раз обосравшись, начинают размахивать своим обгаженным нижним бельем и жаловаться на жизнь. Каждый день приносит очередное известие об их достижениях...
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04.02.2021 14:58 Відповісти
Там круглосуточно повинна чергувати медсестра- це х реанімація.ще трохи такого правління цих недоумнів і скоро лікарів будуть з лікарні в лікарню возити . один на 100 кв.км
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04.02.2021 15:34 Відповісти
Там курили пациенты. Подушки и задымила
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04.02.2021 16:15 Відповісти
Да их со времени совкого ЛУЧ-М обычного шлейфовика, нету в больницах.
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04.02.2021 17:29 Відповісти
 
 