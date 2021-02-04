Пожежа в лікарні Запоріжжя: Родинам загиблих виділили по 50 тис. грн

Слідство встановить точні причини загоряння в реанімаційному відділенні інфекційної лікарні найближчим часом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Об 11:00 відбулася комісія з надзвичайних ситуацій, де ми прийняли рішення про виділення 50 тис. грн сім'ям загиблих, і будемо надавати допомогу також потерпілим. Триває слідство, яке встановить точні причини загоряння в реанімаційному відділенні інфекційної лікарні найближчим часом", - розповів глава адміністрації.

За словами Старуха, ситуація ускладнювалася тим, що у відділенні були хворі, підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

"Це була реанімація, і люди там були в ситуації, коли проходило вентилювання за допомогою апаратів ШВЛ. Двоє людей в стабільно важкому стані, інші в стані середньої тяжкості. Перш за все буде комісія, вона проведе роботу щодо інфекційної лікарні, де будуть встановлені причини ситуації, що склалася, і після цього будуть зроблені висновки і перевірка всіх лікарень щодо дотримання заходів протипожежної безпеки", - сказав Старух.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожежа в лікарні Запоріжжя виникла через займання медобладнання, - головлікар

Чиновник зазначив, що інша частина лікарні не постраждала, і пацієнти переведені в інші лікувальні установи.

"Не функціонує тільки реанімаційне відділення, оскільки загоряння сталося на площі 20 кв. м в одному з боксів, інша лікарня не постраждала. Інші пацієнти були переведені в інші лікарні міста, всього було 29 пацієнтів, відповідно, 19 вранці перебувають в іншій частині будівлі, яка не постраждала", - сказав Старух.

Як повідомлялося із посиланням на ДСНС, під час пожежі в Обласній інфекційній клінічній лікарні Запоріжжя загинули чотири людини, постраждали дві особи. Запорізька ОДА створила комісію з розслідування причин пожежі. Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження за цим фактом.

5 лютого 2021 року в області оголошено Днем жалоби в пам'ять про загиблих.