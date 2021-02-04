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Вакцинація проти COVID-19 поки що не вважається достатньо надійним параметром для вільних поїздок у країни ЄС, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Вакцинація проти COVID-19 поки що не вважається достатньо надійним параметром для вільних поїздок у країни ЄС, - Боррель

Вакцинація проти COVID поки що вважається недостатньо надійним параметром для вільних поїздок до країн Європейського Союзу. А на тлі появи нових штамів запобіжні заходи будуть додатково переглянуті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфаксу" заявив високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

"У світлі ризиків, що створюються новими штамами вірусу, лідери ЄС нещодавно визнали необхідність подальшого перегляду критеріїв, з урахуванням останніх наукових рекомендацій, а також запровадження додаткових запобіжних заходів для необхідних поїздок у ЄС. На цей момент вакцинація не вважається достатньо надійним параметром", - сказав Боррель.

Він зазначив, що нині в цьому контексті неможливо спрогнозувати, коли країни-члени ЄС вирішать відкрити зовнішні кордони Євросоюзу для необов'язкових поїздок.

"Будуть потрібні додаткові обговорення в контексті подальшого розвитку пандемії. Одну річ можна сказати напевно - ми сподіваємося на якнайшвидше й безпечне відкриття країн, економік і кордонів і працюємо над цим", - наголосив високий представник ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поїздки в умовах пандемії COVID-19: Євросоюз запроваджує нові рекомендації

Як повідомлялося раніше, Рада ЄС поновила рекомендації щодо обмеження пересування країнами Європи в умовах пандемії коронавірусу.

Згідно з цими рекомендаціями, новий колір, а саме темно-червоний, додається до чинних зеленого, помаранчевого, червоного та сірого кольорів на картах, які щотижня оновлює Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC).

Новий колір застосовуватиметься до районів, де вірус циркулює на дуже активному рівні, з огляду на нові варіанти інфекції, що викликають занепокоєння.

У ЄС зазначили, що темно-червоним кольором на картах будуть позначати регіони, де індекс захворюваності на коронавірус за 14 днів перевищувати 500 активних випадків на 100 тис. населення.

Також країни ЄС мають вжити відповідних заходів, щоб не заохочувати людей до подорожей у такі регіони.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Понятно, за лохов нас продолжают держать
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04.02.2021 13:59
+3
У турыстив лёхкое расстройство, а вот у туроператоров не то шо печалька, а просто жопа.
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04.02.2021 14:00
+3
вот и мягкий конец безвизу, типа "не мы виноваты, жизнь такая"(с)
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04.02.2021 14:49
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У турЬІстів пічалька.
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04.02.2021 13:57 Відповісти
У турыстив лёхкое расстройство, а вот у туроператоров не то шо печалька, а просто жопа.
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04.02.2021 14:00 Відповісти
Якось пофігу.
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04.02.2021 14:13 Відповісти
От де справжня "пічалька"
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04.02.2021 22:42 Відповісти
Понятно, за лохов нас продолжают держать
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04.02.2021 13:59 Відповісти
Весной откроют границы . Кто-то должен весной сажать , а осенью собирать . Вакцинація проти COVID-19 поки що не вважається достатньо надійним параметром для вільних поїздок у країни ЄС, - Боррель - Цензор.НЕТ 436
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04.02.2021 14:15 Відповісти
100%.
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04.02.2021 22:12 Відповісти
МУахахаххаха....
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04.02.2021 14:17 Відповісти
Такой облом....)))
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04.02.2021 14:17 Відповісти
Валить экономики, так валить!... У кого более-менее все автоматизировано, останется на плаву... кто на ручной тяге - пойдет в депрессию...
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04.02.2021 14:21 Відповісти
Кордони для необов'язкових поїздок не раніше 2030 року
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04.02.2021 14:25 Відповісти
вот и мягкий конец безвизу, типа "не мы виноваты, жизнь такая"(с)
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04.02.2021 14:49 Відповісти
Ну, тут все зрозуміло. Більшість впливових людей в світі мають вік 60+ і є найбільш вразливими до ковіду.
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04.02.2021 15:42 Відповісти
 
 