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Під офісом телеканалу "НАШ" відбувається акція протесту, сталася бійка з поліцією. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Під офісом телеканалу "НАШ" відбувається акція протесту, учасники закликають зупинити агресію Росії в інформаційному просторі та змусити замовкнути ворожу пропаганду назавжди.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, під телеканалом зібралися представники "Правого сектора", "Основи майбутнього", "Сокола".

Учасники вимагають закрити телеканал "НАШ".

Також протестувальники намагалися увійти в офіс телеканалу, але поліція їх не пропустила, внаслідок чого сталася бійка з поліцією, під час якої в хід пішов сльозогінний газ.

Повідомляється, що приблизно п’ятьох протестувальників затримали. Крім того, біля телеканалу перекрили вулицю.

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Під офісом телеканалу НАШ відбувається акція протесту, сталася бійка з поліцією 01
Під офісом телеканалу НАШ відбувається акція протесту, сталася бійка з поліцією 02
Під офісом телеканалу НАШ відбувається акція протесту, сталася бійка з поліцією 03
Під офісом телеканалу НАШ відбувається акція протесту, сталася бійка з поліцією 04
Під офісом телеканалу НАШ відбувається акція протесту, сталася бійка з поліцією 05
Під офісом телеканалу НАШ відбувається акція протесту, сталася бійка з поліцією 06
Під офісом телеканалу НАШ відбувається акція протесту, сталася бійка з поліцією 07
Під офісом телеканалу НАШ відбувається акція протесту, сталася бійка з поліцією 08
Під офісом телеканалу НАШ відбувається акція протесту, сталася бійка з поліцією 09
Під офісом телеканалу НАШ відбувається акція протесту, сталася бійка з поліцією 10
Під офісом телеканалу НАШ відбувається акція протесту, сталася бійка з поліцією 11
Під офісом телеканалу НАШ відбувається акція протесту, сталася бійка з поліцією 12
Під офісом телеканалу НАШ відбувається акція протесту, сталася бійка з поліцією 13
Під офісом телеканалу НАШ відбувається акція протесту, сталася бійка з поліцією 14
Під офісом телеканалу НАШ відбувається акція протесту, сталася бійка з поліцією 15
Під офісом телеканалу НАШ відбувається акція протесту, сталася бійка з поліцією 16
Під офісом телеканалу НАШ відбувається акція протесту, сталася бійка з поліцією 17

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+59
НАШ давно была пора закрыть. Уже даже и опоздали. В россии они бы не просуществовали и недели.
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04.02.2021 14:33
+31
Зараз завиють-заголосять лапті. Під офісом телеканалу "НАШ" відбувається акція протесту, учасники вимагають припинити ворожу пропаганду - Цензор.НЕТ 525
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04.02.2021 14:32
+31
Покидька мураєва на смереку.
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04.02.2021 14:35
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НАШ это дерьмо Мыколы Азирова,типа крыза минет папизже... Під офісом телеканалу "НАШ" відбувається акція протесту, сталася бійка з поліцією - Цензор.НЕТ 1005мавзолейный старый хмырь
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05.02.2021 01:15 Відповісти
Треба закрити це логове ватників ,
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05.02.2021 03:10 Відповісти
Правильно, а патриотам целовать ноги чернож....... Під офісом телеканалу "НАШ" відбувається акція протесту, сталася бійка з поліцією - Цензор.НЕТ 2975
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05.02.2021 06:31 Відповісти
Педалик,зачем ты всем рассказываешь,что целуешь черныежжопы?это никому не интересно.
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05.02.2021 10:24 Відповісти
Все Мавзолейные ФСБшные консервы "спаляться"...,и это есть харашё Під офісом телеканалу "НАШ" відбувається акція протесту, сталася бійка з поліцією - Цензор.НЕТ 3683 Під офісом телеканалу "НАШ" відбувається акція протесту, сталася бійка з поліцією - Цензор.НЕТ 9655
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05.02.2021 06:08 Відповісти
Мусорня захищає "Наш" (прости Господи!) від вдячних громадян? А-ффак-оффу, як видно, в голову надуло.
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05.02.2021 13:37 Відповісти
Истерика карасей.
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06.02.2021 17:45 Відповісти
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