"Дуже б хотіли, щоб цей прецедент не став стартом наїзду на свободу слова в Україні", - нардеп "Батьківщини" Кучеренко про блокування "112 Україна", ZIK та NewsOne
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У фракції "Батьківщина" вважають, що блокування телеканалів нардепа ОПЗЖ Тараса Козака - "112 Україна", ZIK та NewsOne – є певним утиском свободи слова.
Про це сказав у коментарі журналістам нардеп "Батьківщини" Олексій Кучеренко, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Санкції до громадянина Козака – це щось таке нове. Наскільки я розумію, юридично навіть у жодному законі я не бачив, щоб прописали. Якщо пан Козак дійсно злочинець, який робив несанкціоновані комерційні операції з ОРДЛО і тим самим фінансував тероризм, – то, безумовно, тоді це треба доводити, його заарештовувати, і доводити до суду. Це має бути дуже гучний публічний процес. Це треба довести, це дуже серйозне звинувачення", - вважає Кучеренко.
Він додав, що водночас виникають питання до накладення санкцій на об’єкти, які юридично належать Козаку.
"Хоча, в рамках цієї карної справи, думаю, що так може бути. Інша справа, що в результаті права власності потенційного правопорушника пана Козака відбулися, на жаль, певні утиснення свободи слова. Бо ці канали, подобаються вони чи ні, дивились мільйони українців. І в цій ситуації я переконаний, якщо ці канали порушували інформаційну і державну політику, закони України – вони мали би регулюватися виключно Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення через її механізми. А не через звинувачення в абсолютно іншій справі… ", - зауважив нардеп.
Відповідаючи на запитання Цензор.НЕТ, чи означає така відповідь, що "Батьківщина" проти санкції щодо телеканалів Козака, Кучеренко зауважив: "Ми дуже хотіли б, щоб чітко однозначно було визначено, чи він є злочинцем, який, умовно кажучи, фінансував тероризм. Але ми не хочемо розглядати, що це саме медійні санкції. Як на мене, санкції медійні не можуть бути застосовані рішенням РНБО. "Батьківщина" тут однозначно займає патріотичну позицію, і ми завжди займали послідовну позицію по відношенню до Росії, але дуже би хотіли, щоб цей прецедент не став стартом наїзду на свободу слова в Україні".
Відповідаючи на запитання, чому "Батьківщина" досі не висловлювала свою позицію щодо введення санкції щодо Козака, Кучеренко сказав: "Ну що значить мовчала? "Батьківщина" робила юридичний аналіз. У нас є юристи для того, щоб подивитися все ретельно і зробити відповідний юридичний аналіз, бо це дуже тонкі моменти. І просто горлопанити, як, вибачте, роблять деякі інші політики, які починають розповідати (не хочу нікого образити), що вони хотіли це зробити аж у 2018 році, але щось завадило. Ви знаєте, я тут багато що можу розказати. Якщо вже говорити відверто, то це вугілля з ОРДЛО йшло як до 2018-2019 року, так і після того йшло. І в мене тоді одразу постають питання, а якщо воно незаконне було, що то що робили весь цей час? Воно пішло з ОРДЛО з 2014-2015 року. А що весь цей час робила СБУ, прикордонники, митники і взагалі всі правоохоронні органи".
Кучеренко також зауважив, що "Батьківщина" виступає за те, "щоб не розхитувати в Україні наш спільний човен".
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Будь ласка, зачекайте...
Об этом сказал в комментарии , вот и вскрываются прорашистские консервы, который не видят в деятельности "112 Украина", ZIK и NewsOne угрозы национальной безопасности Украины ,которая прикрывается набором слов (ущемлением свободы слова) .("свобода слова" для пропоганды антиукраинской риторики и вражды ,есть " свобода гибридной войны" оккупанта ,против государства Украины,В СЩА за антиамериканскую риторику трамплину отключили возможность сеять смуту,а за Кучеренко в Украине , дайте прорашистским канал и дальше это делать против Украины и его народа ,и не ущемляйте их "свободы слова "в этом,,,Кучеренко также отметил, что "Батькивщина" выступает за то, "чтобы не расшатывать в Украине нашу общую лодку", и совсем ослеп ,что украинскую лодку,уже давно и конкретно , раскачиваю именно прорашистские,кремлевские каналы - шатуны
Вони тільки дрорчити ,жерти ,красти можуть як і кловани разом зі свиночолим,праффєсіАналами , колгоспним буйгалтером, бандюганом кучМандюком ,чи зрадником кравЧуком!
Грабують нарід ,геноцидять ,а хто говорить про це дуже голосно закривають рота як то прийнято в хазарів!
не закривати пропагандистські канали"не расшатывать лодку", вчора не чинити опір"жоден так не повинен вийти з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю".
2 дня молчала - и послала Кучеренку промямлить. а куда же будет ходить теперь вечная опплозиционерка? показала какая она "батькивщина".! противно
закрыли всего 3 канала - а вою! их 150- 180 шт.в Киеве да и вУкраине!
Владимир Александрович, конечно, умеет удивить, ничего не скажешь. Неожиданно. Лично я считаю, что чрезвычайные ситуации требуют чрезвычайных мер, и лично мне, например, совершенно по боку, каким именно способом будет прекращено вещание гибридного оружия на территории Украины. Санкциями, посадками, сожжены напалмом, снесены бульдозером - мне фиолетово. Обеими руками и ногами «за».
Но то мне. Я - лысый хер с горы. А Владимир Александрович - Президент, Гарант Конституции, юрист.
А Конституция такая штука…
Закон напрямую говорит, что санкции могут применяться вводятся только к не гражданам Украины. И точка. Никаких «инших особ» я там не нашел - может, где-то и есть эта строчка в теле закона, или в каких-то подзаконных актах, но я не увидел.
А значит, все это запросто может быть оспорено в любом суде, даже ОАК не нужен, тут любой судья встанет на сторону собственника.
С другой стороны, Соня Кошкина вон пишет, что у команды есть стратегия по дальнейшему судебному сопротивлению. Ок, дай бог, коли так. Карты в руки.
Но вот Volodymyr Ariev говорит, что дело даже и не в законе. А в том, что санкции привязаны к конкретному человеку, аватару Медведчука. А значит, достаточно сменить собственника каналов - и вопрос будет решен.
И вот тут мы подходим к главному. К системному решению проблем, а не мудовым штопаньям дырок на коленке.
Нужно изменение законодательства. То, о чем говорил проклятый барыга, который умел решать проблемы так, что не подкопаешься.
Как минимум изменение закона о санкциях.
А затем - закон о коллаборантах. Чтобы там уже железобетонно - 1. Человек признается коллаборантом на тех-то и тех-то основаниях. 2. На коллаборанта накладываются какие угодно санкции, активы замораживаются, имущество конфискуется, он идет нахер, ссыте ему в суп. Всё, точка.
Как по мне, неплохо бы все это подкрепить законом об информационной безопасности в гибридной войне в воюющей стране (ага, ага, цензура, да) или иностранных агентах - но это уже факультативно.
Но тут есть еще одно но.
Что-то мне подсказывает, что если фотографы и тамады и примкнувший к ним собачий рот начнут разрабатывать закон о коллаборантах, то они примут такой закон, по которому коллаборантом будет признан, скажем, Ахтем Чийгоз. С формулировкой что-нибудь типа «имел отношения с оккупационными властями ФСИН». Ну или я, например. И использоваться он будет примерно так же.
Про закон о цензуре вообще молчу. Ну его нахер, товарищ прапорщик.
Короче. Есть обоснованное предположение, что из всего этого все равно получится якась херня. Просто потому, что эта команда управленцев за два года еще ни разу не произвела ничего, кроме какой-то херни. С чего вдруг им изменять своим принципам в этот раз? Люблю людей, верных своим идеалам.
Владимир Александрович, как человек, служащий только одному божеству - своему собственному инфантильному нарциссизму - сейчас сорвет вал оваций, и уже через три дня, как восторги слыхнут, благополучно забьет на все это дело, как уже не имеющее для него никакой ценности - аплодисментов больше не будет, а вот дерьма предвидится вал. В том числе и со стороны междунуродного поля. Ну, потому что, да - Россия сейчас точно поднимет этот вопрос в каком-нибудь ПАСЕ и купленные сволочи и полезные идиоты там тоже поднимут вой.
Выйди, розбийник. Не выйду. Ну, я сделал всё, что мог. ¯¯\_(ヅ)_/¯¯
Но зато по крайней мере я сегодня порадовался новостям. Вот прям бальзам на душу. Ну хоть на денёчек!
Безотносительно всего вышесказанного - если какие-нибудь полезные идиоты в самой Украине начнут сейчас выть про стандарты ВВС и свободу слова - ссыте им в суп.
Ваш террорист-фельетонист.
А.Бабченко
А зміни в законодавство з цього приводу вносити треба. Не сперечаюсь.
Зєля закрив три ватних канали, а ЖОДНОГО державного інформаційного каналу не відкрив.
Хто такий Зєля?
Зєля - російський шпигун. Як і Пєця. Як і Янек.
Зєлю геть. Дострокові.
"Тимошенко була завербована ФСБ у липні 1995 року ...
20 вер. 2012 р. - Колишній "бютівець" Григорій Омельченко заявляє, що ФСБ Росії завербувало Юлію Тимошенко ще у 1995 році. Про це він розповів у інтерв'ю.
"У довідці ФСБ Росії під грифом «цілком таємно», підготовленій для Президента Путіна, детально розписано, як Тимошенко була завербована ФСБ у липні 1995 року, коли була затримана зі своїм чоловіком в аеропорту «Внуково» за контрабанду 100 тис. доларів, та як вона використовувалась як агент у кримінальних справах, які розслідували правоохоронні органи Росії. ФСБ рекомендувало Путіну використовувати Тимошенко в майбутньому... У жовтні 2004 року Службі зовнішньої розвідки України вдалося добути зазначену довідку щодо діяльності Тимошенко як агента ФСБ і з нею був ознайомлений Президент Кучма".
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/interviews/118643-grigorij-omelchenko-u-spisku-partiji-regioniv-ukrajintsiv-menshe-10.html
Не дарма в Новому Завіті є такі слова: Євангелія від Матея 7:15-2115 Стережіться лжепророків, що приходять до вас в овечій одежі, а всередині - вовки хижі. 16 Ви пізнаєте їх за плодами їхніми; хіба збирають виноград з тернини або з будяків - смокви?
себе только банк вернула своих корешей... и всё
А порноканалы (порно - отвратительно), как и всё имущество, арестованы!
а САвика закрыли за неуплату налогов
У самого шоколадного під повним контролем 2 канали - 5-й і Кривий + у його поплічників ще купа інших - всякі "громадські", "еспрессо" тощо - там в основному вони бубонять щось мало не цілодобово. Так може їх за це закрити?
У самого Савіка перед закриттям годинами всі розбирали, чому його мародер хоче закрити, всі в один голос визнавали, що з податками у нього все гаразд. А от самого Насірова досить скоро закрили по інших статтях куди треба
Заодно потрібно було вже поставити питання про зняття недоторканності і відкриття кримінальної справи проти Рабіновича в зв'язку з його виступом.
➡️ Трохи історії питання:
Дискусія щодо власника цих телеканалів (у 2015 - двох, а тепер вже 3 каналів), і щодо контенту і висловлювань на каналах точилася останні 5 років.
НацРада періодично розповідала, що немає достатньо повноважень, закони з повноваженнями БПП не приймало, а Порошенко повернув Медвечука в українську політику та канали для більшого розколу України на «єдиного патріота» і «10 рук Кремля», з надією виграти вибори за допомогою чорно-білого страху.
➡️ Щодо дискусії по суті санкцій:
на мою думку, такі обмеження проти громадян України абсолютно можливі.
Нижче фото з норм Закону.
Скажу вам більше, у 2016 році, наприклад, з 332 осіб, які опинилися тоді під персональними санкціями за Указом Порошенка, близько половини (!) були саме громадянами України. З номерами українських паспортів у списку. Тому come on...
Шкрум не юрист по праву Украины, она юрист по международному праву, училась во все ВУЗАХ до посинения. а это - 2 большие разницы.
с междунар. правом трудно найти работу в Украине, им отказывают - а вот по праву Украины - намного легче. и взялась всех учить. конечно, прочитала якобы кодексы - так и любой может прочитать. когда-то Луценке ставили в вину, что он не юрист, а можно прочитать кодексы - и готово.