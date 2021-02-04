"Дуже б хотіли, щоб цей прецедент не став стартом наїзду на свободу слова в Україні", - нардеп "Батьківщини" Кучеренко про блокування "112 Україна", ZIK та NewsOne

У фракції "Батьківщина" вважають, що блокування телеканалів нардепа ОПЗЖ Тараса Козака - "112 Україна", ZIK та NewsOne – є певним утиском свободи слова.

Про це сказав у коментарі журналістам нардеп "Батьківщини" Олексій Кучеренко, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Санкції до громадянина Козака – це щось таке нове. Наскільки я розумію, юридично навіть у жодному законі я не бачив, щоб прописали. Якщо пан Козак дійсно злочинець, який робив несанкціоновані комерційні операції з ОРДЛО і тим самим фінансував тероризм, – то, безумовно, тоді це треба доводити, його заарештовувати, і доводити до суду. Це має бути дуже гучний публічний процес. Це треба довести, це дуже серйозне звинувачення", - вважає Кучеренко.

Він додав, що водночас виникають питання до накладення санкцій на об’єкти, які юридично належать Козаку.

"Хоча, в рамках цієї карної справи, думаю, що так може бути. Інша справа, що в результаті права власності потенційного правопорушника пана Козака відбулися, на жаль, певні утиснення свободи слова. Бо ці канали, подобаються вони чи ні, дивились мільйони українців. І в цій ситуації я переконаний, якщо ці канали порушували інформаційну і державну політику, закони України – вони мали би регулюватися виключно Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення через її механізми. А не через звинувачення в абсолютно іншій справі… ", - зауважив нардеп.

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Відповідаючи на запитання Цензор.НЕТ, чи означає така відповідь, що "Батьківщина" проти санкції щодо телеканалів Козака, Кучеренко зауважив: "Ми дуже хотіли б, щоб чітко однозначно було визначено, чи він є злочинцем, який, умовно кажучи, фінансував тероризм. Але ми не хочемо розглядати, що це саме медійні санкції. Як на мене, санкції медійні не можуть бути застосовані рішенням РНБО. "Батьківщина" тут однозначно займає патріотичну позицію, і ми завжди займали послідовну позицію по відношенню до Росії, але дуже би хотіли, щоб цей прецедент не став стартом наїзду на свободу слова в Україні".

Відповідаючи на запитання, чому "Батьківщина" досі не висловлювала свою позицію щодо введення санкції щодо Козака, Кучеренко сказав: "Ну що значить мовчала? "Батьківщина" робила юридичний аналіз. У нас є юристи для того, щоб подивитися все ретельно і зробити відповідний юридичний аналіз, бо це дуже тонкі моменти. І просто горлопанити, як, вибачте, роблять деякі інші політики, які починають розповідати (не хочу нікого образити), що вони хотіли це зробити аж у 2018 році, але щось завадило. Ви знаєте, я тут багато що можу розказати. Якщо вже говорити відверто, то це вугілля з ОРДЛО йшло як до 2018-2019 року, так і після того йшло. І в мене тоді одразу постають питання, а якщо воно незаконне було, що то що робили весь цей час? Воно пішло з ОРДЛО з 2014-2015 року. А що весь цей час робила СБУ, прикордонники, митники і взагалі всі правоохоронні органи".

Кучеренко також зауважив, що "Батьківщина" виступає за те, "щоб не розхитувати в Україні наш спільний човен".

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

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