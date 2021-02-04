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Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
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Кучеренко (73) РНБО (1721) Козак (115) Батьківщина (547) 112_Україна (173) Newsone (174) ZIK (121)

"Дуже б хотіли, щоб цей прецедент не став стартом наїзду на свободу слова в Україні", - нардеп "Батьківщини" Кучеренко про блокування "112 Україна", ZIK та NewsOne

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У фракції "Батьківщина" вважають, що блокування телеканалів нардепа ОПЗЖ Тараса Козака - "112 Україна", ZIK та NewsOne – є певним утиском свободи слова.

Про це сказав у коментарі журналістам нардеп "Батьківщини" Олексій Кучеренко, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Санкції до громадянина Козака – це щось таке нове. Наскільки я розумію, юридично навіть у жодному законі я не бачив, щоб прописали. Якщо пан Козак дійсно злочинець, який робив несанкціоновані комерційні операції з ОРДЛО і тим самим фінансував тероризм, – то, безумовно, тоді це треба доводити, його заарештовувати, і доводити до суду. Це має бути дуже гучний публічний процес. Це треба довести, це дуже серйозне звинувачення", - вважає Кучеренко.

Він додав, що водночас виникають питання до накладення санкцій на об’єкти, які юридично належать Козаку.

"Хоча, в рамках цієї карної справи, думаю, що так може бути. Інша справа, що в результаті права власності потенційного правопорушника пана Козака відбулися, на жаль, певні утиснення свободи слова. Бо ці канали, подобаються вони чи ні, дивились мільйони українців. І в цій ситуації я переконаний, якщо ці канали порушували інформаційну і державну політику, закони України – вони мали би регулюватися виключно Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення через її механізми. А не через звинувачення в абсолютно іншій справі… ", - зауважив нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Козак із 2014 року пов'язаний з "ЛДНР" через кіпрський офшор, - ЦПК

Відповідаючи на запитання Цензор.НЕТ, чи означає така відповідь, що "Батьківщина" проти санкції щодо телеканалів Козака, Кучеренко зауважив: "Ми дуже хотіли б, щоб чітко однозначно було визначено, чи він є злочинцем, який, умовно кажучи, фінансував тероризм. Але ми не хочемо розглядати, що це саме медійні санкції. Як на мене, санкції медійні не можуть бути застосовані рішенням РНБО. "Батьківщина" тут однозначно займає патріотичну позицію, і ми завжди займали послідовну позицію по відношенню до Росії, але дуже би хотіли, щоб цей прецедент не став стартом наїзду на свободу слова в Україні".

Відповідаючи на запитання, чому "Батьківщина" досі не висловлювала свою позицію щодо введення санкції щодо Козака, Кучеренко сказав: "Ну що значить мовчала? "Батьківщина" робила юридичний аналіз. У нас є юристи для того, щоб подивитися все ретельно і зробити відповідний юридичний аналіз, бо це дуже тонкі моменти. І просто горлопанити, як, вибачте, роблять деякі інші політики, які починають розповідати (не хочу нікого образити), що вони хотіли це зробити аж у 2018 році, але щось завадило. Ви знаєте, я тут багато що можу розказати. Якщо вже говорити відверто, то це вугілля з ОРДЛО йшло як до 2018-2019 року, так і після того йшло. І в мене тоді одразу постають питання, а якщо воно незаконне було, що то що робили весь цей час? Воно пішло з ОРДЛО з 2014-2015 року. А що весь цей час робила СБУ, прикордонники, митники і взагалі всі правоохоронні органи".

Кучеренко також зауважив, що "Батьківщина" виступає за те, "щоб не розхитувати в Україні наш спільний човен".

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство Канади про блокування каналів "112 Україна", NewsOne та ZIK: Підтримуємо застосування Україною легальних механізмів, зберігаючи свободу преси

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+44
А Кучеренко оказывается придурок.
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04.02.2021 14:26
+31
Кучеренко - чистопородний совок-популіст. Яких дофіга в матьківщині
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04.02.2021 14:29
+24
Він не тільки придурок,а і юлін дуполиз. пеньок старий
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04.02.2021 14:28
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Во фракции "Батькивщина" считают, что блокирование телеканалов нардепа ОПЗЖ Тараса Козака - "112 Украина", ZIK и NewsOne - является определенным ущемлением свободы слова.
Об этом сказал в комментарии , вот и вскрываются прорашистские консервы, который не видят в деятельности "112 Украина", ZIK и NewsOne угрозы национальной безопасности Украины ,которая прикрывается набором слов (ущемлением свободы слова) .("свобода слова" для пропоганды антиукраинской риторики и вражды ,есть " свобода гибридной войны" оккупанта ,против государства Украины,В СЩА за антиамериканскую риторику трамплину отключили возможность сеять смуту,а за Кучеренко в Украине , дайте прорашистским канал и дальше это делать против Украины и его народа ,и не ущемляйте их "свободы слова "в этом,,,Кучеренко также отметил, что "Батькивщина" выступает за то, "чтобы не расшатывать в Украине нашу общую лодку", и совсем ослеп ,что украинскую лодку,уже давно и конкретно , раскачиваю именно прорашистские,кремлевские каналы - шатуны
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04.02.2021 14:59 Відповісти
""чтобы не расшатывать в Украине нашу общую лодку", и совсем ослеп ,что украинскую лодку,уже давно и конкретно , раскачиваю именно прорашистские,кремлевские каналы - шатуны" -ти сплутав 5канал і прямий ! "Дуже б хотіли, щоб цей прецедент не став стартом наїзду на свободу слова в Україні", - нардеп "Батьківщини" Кучеренко про блокування "112 Україна", ZIK та NewsOne - Цензор.НЕТ 7003
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04.02.2021 15:06 Відповісти
А причем здесь Вона?

"Дуже б хотіли, щоб цей прецедент не став стартом наїзду на свободу слова в Україні", - нардеп "Батьківщини" Кучеренко про блокування "112 Україна", ZIK та NewsOne - Цензор.НЕТ 6999
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04.02.2021 16:14 Відповісти
Натхненно, над пластикою обличчя.
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04.02.2021 18:43 Відповісти
а хіба РНБО їх теж відключили ,як кремлівських "шатунів" "Дуже б хотіли, щоб цей прецедент не став стартом наїзду на свободу слова в Україні", - нардеп "Батьківщини" Кучеренко про блокування "112 Україна", ZIK та NewsOne - Цензор.НЕТ 6902? Мабуть ти щось путаєш або вже сплутав?
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04.02.2021 16:18 Відповісти
РнБо -це обісцяне сивоХо чи підерофф?
Вони тільки дрорчити ,жерти ,красти можуть як і кловани разом зі свиночолим,праффєсіАналами , колгоспним буйгалтером, бандюганом кучМандюком ,чи зрадником кравЧуком!
Грабують нарід ,геноцидять ,а хто говорить про це дуже голосно закривають рота як то прийнято в хазарів!
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04.02.2021 17:32 Відповісти
Сьогодні не закривати пропагандистські канали "не расшатывать лодку", вчора не чинити опір "жоден так не повинен вийти з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю".
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04.02.2021 15:09 Відповісти
"жоден танк не повинен вийти з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю". - как это похоже на жУльку. да чтобы она да против друга МЕртвячука и Расии - да никогда в жизни!

2 дня молчала - и послала Кучеренку промямлить. а куда же будет ходить теперь вечная опплозиционерка? показала какая она "батькивщина".! противно

закрыли всего 3 канала - а вою! их 150- 180 шт.в Киеве да и вУкраине!
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04.02.2021 15:14 Відповісти
Санкции, говорите...

Владимир Александрович, конечно, умеет удивить, ничего не скажешь. Неожиданно. Лично я считаю, что чрезвычайные ситуации требуют чрезвычайных мер, и лично мне, например, совершенно по боку, каким именно способом будет прекращено вещание гибридного оружия на территории Украины. Санкциями, посадками, сожжены напалмом, снесены бульдозером - мне фиолетово. Обеими руками и ногами «за».
Но то мне. Я - лысый хер с горы. А Владимир Александрович - Президент, Гарант Конституции, юрист.
А Конституция такая штука…

Закон напрямую говорит, что санкции могут применяться вводятся только к не гражданам Украины. И точка. Никаких «инших особ» я там не нашел - может, где-то и есть эта строчка в теле закона, или в каких-то подзаконных актах, но я не увидел.
А значит, все это запросто может быть оспорено в любом суде, даже ОАК не нужен, тут любой судья встанет на сторону собственника.
С другой стороны, Соня Кошкина вон пишет, что у команды есть стратегия по дальнейшему судебному сопротивлению. Ок, дай бог, коли так. Карты в руки.
Но вот Volodymyr Ariev говорит, что дело даже и не в законе. А в том, что санкции привязаны к конкретному человеку, аватару Медведчука. А значит, достаточно сменить собственника каналов - и вопрос будет решен.
И вот тут мы подходим к главному. К системному решению проблем, а не мудовым штопаньям дырок на коленке.

Нужно изменение законодательства. То, о чем говорил проклятый барыга, который умел решать проблемы так, что не подкопаешься.
Как минимум изменение закона о санкциях.
А затем - закон о коллаборантах. Чтобы там уже железобетонно - 1. Человек признается коллаборантом на тех-то и тех-то основаниях. 2. На коллаборанта накладываются какие угодно санкции, активы замораживаются, имущество конфискуется, он идет нахер, ссыте ему в суп. Всё, точка.
Как по мне, неплохо бы все это подкрепить законом об информационной безопасности в гибридной войне в воюющей стране (ага, ага, цензура, да) или иностранных агентах - но это уже факультативно.
Но тут есть еще одно но.

Что-то мне подсказывает, что если фотографы и тамады и примкнувший к ним собачий рот начнут разрабатывать закон о коллаборантах, то они примут такой закон, по которому коллаборантом будет признан, скажем, Ахтем Чийгоз. С формулировкой что-нибудь типа «имел отношения с оккупационными властями ФСИН». Ну или я, например. И использоваться он будет примерно так же.
Про закон о цензуре вообще молчу. Ну его нахер, товарищ прапорщик.

Короче. Есть обоснованное предположение, что из всего этого все равно получится якась херня. Просто потому, что эта команда управленцев за два года еще ни разу не произвела ничего, кроме какой-то херни. С чего вдруг им изменять своим принципам в этот раз? Люблю людей, верных своим идеалам.
Владимир Александрович, как человек, служащий только одному божеству - своему собственному инфантильному нарциссизму - сейчас сорвет вал оваций, и уже через три дня, как восторги слыхнут, благополучно забьет на все это дело, как уже не имеющее для него никакой ценности - аплодисментов больше не будет, а вот дерьма предвидится вал. В том числе и со стороны междунуродного поля. Ну, потому что, да - Россия сейчас точно поднимет этот вопрос в каком-нибудь ПАСЕ и купленные сволочи и полезные идиоты там тоже поднимут вой.
Выйди, розбийник. Не выйду. Ну, я сделал всё, что мог. ¯¯\_(ヅ)_/¯¯

Но зато по крайней мере я сегодня порадовался новостям. Вот прям бальзам на душу. Ну хоть на денёчек!

Безотносительно всего вышесказанного - если какие-нибудь полезные идиоты в самой Украине начнут сейчас выть про стандарты ВВС и свободу слова - ссыте им в суп.
Ваш террорист-фельетонист.

А.Бабченко
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04.02.2021 14:59 Відповісти
Але закон і не каже, що санкції не можна вводити проти громадян України. Про громадян України закон нічого не каже.

А зміни в законодавство з цього приводу вносити треба. Не сперечаюсь.
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04.02.2021 15:14 Відповісти
Пане Кучеренко! Не треба плутати грішене з праведним і все буде Ок!
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04.02.2021 15:01 Відповісти
Зєля закрив три ватних канали, а Пєцю, який подарував Медведчуку ці канали, не закрив.
Зєля закрив три ватних канали, а ЖОДНОГО державного інформаційного каналу не відкрив.
Хто такий Зєля?
Зєля - російський шпигун. Як і Пєця. Як і Янек.
Зєлю геть. Дострокові.
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04.02.2021 15:05 Відповісти
На злодієві шапка горить.

"Тимошенко була завербована ФСБ у липні 1995 року ...
20 вер. 2012 р. - Колишній "бютівець" Григорій Омельченко заявляє, що ФСБ Росії завербувало Юлію Тимошенко ще у 1995 році. Про це він розповів у інтерв'ю.

"У довідці ФСБ Росії під грифом «цілком таємно», підготовленій для Президента Путіна, детально розписано, як Тимошенко була завербована ФСБ у липні 1995 року, коли була затримана зі своїм чоловіком в аеропорту «Внуково» за контрабанду 100 тис. доларів, та як вона використовувалась як агент у кримінальних справах, які розслідували правоохоронні органи Росії. ФСБ рекомендувало Путіну використовувати Тимошенко в майбутньому... У жовтні 2004 року Службі зовнішньої розвідки України вдалося добути зазначену довідку щодо діяльності Тимошенко як агента ФСБ і з нею був ознайомлений Президент Кучма".

Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/interviews/118643-grigorij-omelchenko-u-spisku-partiji-regioniv-ukrajintsiv-menshe-10.html
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04.02.2021 15:19 Відповісти
У Омельченка справка є від психіатра, що він за свої слова не відповідає. Як і у Тані Чорновол є, і у Рабіновича є, і у Кернеса була. Ну тягніть вже сюди висери і цих пациєнтів психлікарні, чого вже соромитися....
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04.02.2021 15:50 Відповісти
а чо ти разом з ваньком виліз сюди? У вас обох же позмінна робота!
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04.02.2021 16:56 Відповісти
Муко, в тебе заїло?"
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04.02.2021 18:58 Відповісти
""Дуже б хотіли, щоб цей прецедент не став стартом наїзду на свободу слова в Україні", - нардеп "Батьківщини" Кучеренко про блокування "112 Україна", ZIK та NewsOne"- який нках прицедент ? Вже 30 років банда фашистів винищує український народ і грабує!
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04.02.2021 15:08 Відповісти
Банда "зеленських"? Це точно.
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04.02.2021 15:57 Відповісти
що фашисти з американцями мають в Україні свої канали,заводи, фабрики , медіа ?. Чи все в основному в руках у пропутінських кошельків,які 30 років саме цим і займаються,не тільки в Україні,але і в Грузії,Молдові і т.д? "Дуже б хотіли, щоб цей прецедент не став стартом наїзду на свободу слова в Україні", - нардеп "Батьківщини" Кучеренко про блокування "112 Україна", ZIK та NewsOne - Цензор.НЕТ 2639
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04.02.2021 18:10 Відповісти
І не тільки газети ,телеканали ,заводи ,пароходи, а ще й банки ,інвестиційні хвонди , верховну зраду,пріпіzдєнта, судову систему! І так усюди де народ весь час в обсосі , а вони ніяк не нажеруться! І немає значення якими фантіками вони прикриваються ,путінських гаманців, соросят, свиночолих підорійотів, чи ще якоюсь сранню.
Не дарма в Новому Завіті є такі слова: Євангелія від Матея 7:15-2115 Стережіться лжепророків, що приходять до вас в овечій одежі, а всередині - вовки хижі. 16 Ви пізнаєте їх за плодами їхніми; хіба збирають виноград з тернини або з будяків - смокви?
"Дуже б хотіли, щоб цей прецедент не став стартом наїзду на свободу слова в Україні", - нардеп "Батьківщини" Кучеренко про блокування "112 Україна", ZIK та NewsOne - Цензор.НЕТ 3030
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04.02.2021 19:18 Відповісти
Російський шпигун Зєля закрив три російськи канали(які подарував Медведчуку російський шпигун Пєця) і тим російський шпигун Зєля підняв рейтинг цим каналам. Але Антоненко досі сидить. А винувата Юля. Ну а як ще?
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04.02.2021 15:17 Відповісти
Злодій найгучніше кричить: "Тримайте злодія!"
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04.02.2021 15:20 Відповісти
""Батькивщина" здесь однозначно занимает патриотическую позицию" - помним - помним... украинские "танки должны оставаться в ангарах" при захвате РФ Крыма... !
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04.02.2021 15:20 Відповісти
Ну не залишились би тоді у казармах та ангарах,, піддалися б на задум *****, то зараз усі безмерно войовничі "патрійоти", що збирались з голим задом битися з озброєними до зубів кацапами, писали б йухню, подібно да Вашої, десь з околись Торонто - і це у кращому випадку...
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04.02.2021 15:54 Відповісти
Вот от того, что "сидели тихо" - *********** и захватили Крым ! А нужно было сопротивлятся даже тем, что было под рукой , хоть саперными лопатками !
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04.02.2021 18:24 Відповісти
а про Крым говорила: "Пусть забирают, мы его потом законами вернем". Вернула...
себе только банк вернула своих корешей... и всё
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05.02.2021 01:17 Відповісти
А ведь он прав! Надо арестовать и судить всю преступную группировку, вместе с шестёками (журнопроститутками) и паханом - айфончуком, дать по пятнарику с конфискацией! Все, уже должны быть за решёткой!
А порноканалы (порно - отвратительно), как и всё имущество, арестованы!
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04.02.2021 15:21 Відповісти
Завдання не арештувати їх майно, а підняти їм рейтинг. Бо українофобів вже ніхто не дивиться
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04.02.2021 15:25 Відповісти
и чего это товарищ Кучеренко так расстроился в связи с закрытием каналов обнулённого в Украине?....тоже рыльце в пушку ?...что то не слышала его умной речи о свободе слова в защиту 5 канала, который холуи зели пытаются закрыть.....
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04.02.2021 15:24 Відповісти
Попандопуло, щось тебе нечуті за тарифи? "Дуже б хотіли, щоб цей прецедент не став стартом наїзду на свободу слова в Україні", - нардеп "Батьківщини" Кучеренко про блокування "112 Україна", ZIK та NewsOne - Цензор.НЕТ 2624
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04.02.2021 15:26 Відповісти
Типы вроде Тимошенко и Порошенко изойдут теперь желчью от зависти к Зеленскому (я далек от идеализации Зеленского,но...).Он сделал то,от чего их бросало в дрожь от страха при одной только мысли так сделать ,в бытность при власти(реальной).Они в шоке не меньшем, чем Медведчук с Путиным. И теперь будут пытаться изподтишка нивелировать поступок. Один уже "прошептал", что нельзя Медведчука трогать, потому,как тот гражданин Украины, а другая устами своих "шестерок" лепечет о "законности". "А Украину ,вы грабили по Закону","граждане" Украины, Порошенко и Тимошенко?
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04.02.2021 15:30 Відповісти
Питання не стільки в заздрості, скільки в тому що, без справи проти Козака доведеться просити падону і відкривати канали по новому. І це, буде гірше ніж їх закриття.
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04.02.2021 15:55 Відповісти
От ти дебіл...
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04.02.2021 19:31 Відповісти
Кучеренко , похоже , очень неравнодушен к путенским каналам, считает их источниками правды... Похоже, никто из родни Кучеренки не погиб и не пострадал от рук кремлёвско - кадыровской нечисти....Его жену, видимо , не насиловали даунбасовской кодлой "повстанцев", его дети на погибли на фронте от кремлёвских пуль... Для Кучеренки нет войны, нет врага, нет гибридной антиукраинской пропаганды на вражеских мертведчуковских каналах....
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04.02.2021 15:36 Відповісти
Та просто він РОЗУМНИЙ, і чудово розуміє (на відміну від Вас), що з маленьких злих блазнів легко виростають маленькі дкже злі диктатори - якщо їх не контролювати і регулярно не лупцювати по рученятках. Як от в Кацапстані.
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04.02.2021 15:56 Відповісти
Юле нужно и Пуйлу прислужится, и под щиру украинку косить.
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04.02.2021 15:39 Відповісти
Кучеренко висловився правильно, як людина, що розуміється на юридичних питаннях. Звичайно ж, "Батьківщина" ЗА це закриття, але бажано було б дотриматися встановленої процедури. А чому раптом порохоботи забули, як Пєця разом з Насіровим закривали Савіка Шустера? "Батьківщина" була категорично проти, але вона своїх каналів не має. Чому вони забули, як ці 3 прокацапські канали передали Медведчуку в обмін за зняття санкцій з "Рошена" у Ліпецьку? 112 перейшов до Медведчука у 2018 році. Хто тоді був Президентом? А "Наш" з Мураєвим з"явився ще раніше. Де вони тоді були?
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04.02.2021 15:44 Відповісти
"Батьківщина" була категорично проти, - тому що Жуля у Савика часами монологами выступала, одна Жуля без перерыва, без вопросов, с утра до вечера.

а САвика закрыли за неуплату налогов
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05.02.2021 01:21 Відповісти
Виступали там абсолютно ВСІ, навіть Аксьонов через телеміст, у тому числі й Вальцман, який обіцяв поважати свободу слова, але на відміну від своїх 2 попередників, одразу забив на свої обіцянки.
У самого шоколадного під повним контролем 2 канали - 5-й і Кривий + у його поплічників ще купа інших - всякі "громадські", "еспрессо" тощо - там в основному вони бубонять щось мало не цілодобово. Так може їх за це закрити?

У самого Савіка перед закриттям годинами всі розбирали, чому його мародер хоче закрити, всі в один голос визнавали, що з податками у нього все гаразд. А от самого Насірова досить скоро закрили по інших статтях куди треба
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05.02.2021 14:23 Відповісти
ишо один законсервированый ... цука не надо путать свободу слова и пукин приди постоянно на оных каналах ... ну юляха там частым гостем бывала а кучер ее воин так шо ничего удивительного
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04.02.2021 15:46 Відповісти
Те, в чому він правий стосується необхідності позбавлення депутатської недоторканності Тараса Козака і відкриття кримінальної справи. По-суті, санкції на телеканали мали накладатися одночасно з голосуванням про зняття депутатської недоторканності в зв'язку з відкриттям справи. Якщо цього не відбудеться то, всі ці санкції приведуть до зовнішньо політичних втрат і звинувачень України в утисках свободи слова. Моцкалота вже активно над цим працює.
Заодно потрібно було вже поставити питання про зняття недоторканності і відкриття кримінальної справи проти Рабіновича в зв'язку з його виступом.
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04.02.2021 15:52 Відповісти
Потрібен Закон про колаборантів. Тоді все стане на свої місця! До речі, і до колаборантів з ОРДІЛО!
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04.02.2021 18:18 Відповісти
Юле там обламывалось от рейтинга СН , которых щемили опозажопа .
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04.02.2021 18:43 Відповісти
Кому цікава більш ґрунтовна оцінка ситуації з відключенням каналів Медведчука з передісторією питання, почитайте учорашню Альону Шкрум...

➡️ Трохи історії питання:
Дискусія щодо власника цих телеканалів (у 2015 - двох, а тепер вже 3 каналів), і щодо контенту і висловлювань на каналах точилася останні 5 років.
НацРада періодично розповідала, що немає достатньо повноважень, закони з повноваженнями БПП не приймало, а Порошенко повернув Медвечука в українську політику та канали для більшого розколу України на «єдиного патріота» і «10 рук Кремля», з надією виграти вибори за допомогою чорно-білого страху.
➡️ Щодо дискусії по суті санкцій:
на мою думку, такі обмеження проти громадян України абсолютно можливі.
Нижче фото з норм Закону.
Скажу вам більше, у 2016 році, наприклад, з 332 осіб, які опинилися тоді під персональними санкціями за Указом Порошенка, близько половини (!) були саме громадянами України. З номерами українських паспортів у списку. Тому come on...
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04.02.2021 18:48 Відповісти
Отмазка Батькивщины, лишь бы не поддержать запрет каналов, и поддержать Мертвячука- друга Жульки.. и выполнить задание Жули.
Шкрум не юрист по праву Украины, она юрист по международному праву, училась во все ВУЗАХ до посинения. а это - 2 большие разницы.
с междунар. правом трудно найти работу в Украине, им отказывают - а вот по праву Украины - намного легче. и взялась всех учить. конечно, прочитала якобы кодексы - так и любой может прочитать. когда-то Луценке ставили в вину, что он не юрист, а можно прочитать кодексы - и готово.
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05.02.2021 01:11 Відповісти
Ну що ти мелеш? Шкрум стверджує, що накладання санкцій на власників цих телеканалів відповідає законодавству. Але в передісторії питання констатує факт - отримати ці канали під повний контроль Медведчука, як і повернутися йому в Україну, дозволив саме Порошенко.
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05.02.2021 11:57 Відповісти
Навіщо лити "крокодилячі" сльози за ці антиукаїнські телеканали. Терпіти їхню пропаганду це рівнозначно як на фронті під час перемир*я , незважаючи на втрати, зобороняти бійцям відстрілюватися. Це ж взагалі нонсенс. Я розумію, що якби ті телеканали ще б дієво критикували владу, але ж вони працюють на розвал держави.
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04.02.2021 18:56 Відповісти
Он прав. Каналы надо не закрывать, а национализировать и ввести независимое руководство, лучше из США.
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04.02.2021 19:27 Відповісти
Хочаб один інформаційний канал можна було б мати? Чому всі інформаційні канали фінансуються олігархами?
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04.02.2021 19:51 Відповісти
Ну вот и начать с них деолигархизацию СМИ.
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04.02.2021 20:37 Відповісти
A cвобода слова це кацапська пропаганда?Батьківщина, да скажіть вже, що зажопанці ваші дружбани
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04.02.2021 21:08 Відповісти
Почитай Батьківщину про канали м. і їх закриття.
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05.02.2021 00:06 Відповісти
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