"Слуга народу" Павлюк задекларував майже 2 млн грн. Каже, що виграв у лотерею
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Народний депутат з фракції "Слуга народу" Максим Павлюк кілька днів тому задекларував 1 939 868 гривень як лотерейний виграш.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, б це свідчать свіжі відомості, внесені до Єдиного державного реєстру декларацій 2 лютого.
Варто зауважити, що виграш він отримав від шести різних фірм. Однак всі вони зареєстровані за однією адресою і мають одного власника.
Це не перший його виграш, занесений у декларацію.
Єдиний державний реєстр декларацій.
Павлюк Максим Васильович - народний депутат фракції "Слуга народу", заступник голови комітету ВР з питань правоохоронної діяльності та член ТСК з ДАБІ. Йому 28 років, і до цього він уже декларував такі призи - в останній раз в 2020.
Нагадаємо, в грудні Bihus.info опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що кілька народних депутатів з фракції "Слуга народу" часто відвідують офіс бізнесмена Іллі Павлюка, якого пов'язують з олігархом Рінатом Ахметовим, і який працював у передвиборчому штабі Володимира Зеленського.
За даними журналістів, депутати відвідують офіс Павлюка перед голосуванням за важливі законопроєкти (зокрема, візити були зафіксовані перед голосуванням за законопроєкти про гральний бізнес, про бюджет на 2021 рік і відновлень електронного декларування).
Зокрема, за даними Bihus.info, Павлюк контролює близько 30 депутатів "Слуги народу", а координує їх у Верховній Раді Олег Марусяк.
Будь ласка, зачекайте...
А лотерея в тех конвертах что зеленому стаду раз в месяц выдают лежала??
Максимка думал, напишу, по-приколу, что в лотерею выиграл, а теперь налоги плати, лотерейный билет покажи...
Надо было вообще ничего не писать... тупорылый Максимка...
Однако все они зарегистрированы по одному адресу и имеют одного владельца.
Это не первый его выигрыш, занесенный в декларацию."
Источник: https://censor.net/ru/n3246013
Бенядиктова снова не увидит ничего подозрительного?
Hellis@13Hellis_13
ах ха ха....
"Слуга народа" Коля - котлета Тищенко, оказывается, использовал в своей группе депутатов систему штрафов, как он делал в своих ресторанах с .... официантами, и половинил их "конвертную" зарплату. А работать без баксов в конвертах "слуги" не хотят....
Один англичанин и говорит: "Очко!"
Я ему: "Покажи!"
А он: "Мы, джентльмены, верим друг другу на слово".
Вот тут-то мне карта и попёрла!
"Влупити" йому 90% податку з виграшу і зразу ж всі перестануть вигравати.
и что дальше?
А в карты у Ляшка!