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Українська делегація щороку оскаржуватиме повноваження російської сторони в ПАРЄ, - нардепка "Голосу" Василенко

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Українська делегація щороку оскаржуватиме повноваження російської сторони в ПАРЄ, - нардепка

Постійна делегація України в Парламентській асамблеї Ради Європи має намір і надалі щорічно оскаржувати повноваження російської сторони в ПАРЄ.

Про це заявила член постійної делегації України в ПАРЄ Леся Василенко (фракція "Голос"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На січневій сесії ПАРЄ традиційно українська делегація розпочала свою роботу з оскарження повноважень Російської Федерації. Так буде щорічно доти, поки українські території не будуть звільнені від російських танків, поки не будуть відновлені українські кордони і територіальна цілісність. Ми будемо порушувати це питання, як би це не подобалося нашим східним сусідам, нашим східним агресорам", - заявила депутатка на брифінгу в середу.

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Автор: Наталя Джума
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04.02.2021 15:31 Відповісти
Оце вже точно налякала їжака голою сідницею.
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04.02.2021 15:38 Відповісти
авотябвдул
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04.02.2021 18:21 Відповісти
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус. Дебилы, ***.. Закашлялся.
Українська делегація щороку оскаржуватиме повноваження російської сторони в ПАРЄ, - нардепка "Голосу" Василенко - Цензор.НЕТ 6525
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04.02.2021 19:08 Відповісти
 
 