Громадяни України з ОРДЛО зможуть отримати безоплатне лікування від COVID-19, - Ляшко

Громадяни України з непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей можуть отримати безоплатне лікування від COVID-19 в разі виявлення хвороби.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ході дискусії "COVID-19 pandemic in the context of humanitarian crisis: East Ukranian situation".

"Люди, які перетинають пункти в'їзду/виїзду з непідконтрольної на підконтрольну територію України в Луганській та Донецькій областях, мають можливість пройти тестування на COVID-19. Під час проходження паспортного контролю вони встановлюють застосунок "Дій вдома", в сервісній зоні можуть пройти тест в пунктах тестування. Якщо результат тесту негативний, пункт тестування передає інформацію в застосунок "Дій Вдома" і людина не потребуватиме ізоляції або обсервації.... В разі, якщо в людини немає можливості встановити застосунок "Дій Вдома", обласні адміністрації Донецької та Луганської областей створили обсерватори, в яких люди повинні пробути 14 днів для того, щоб перевірити чи не проявляться у них симптоми хвороби. Якщо це (захворювання — ред.) буде виявлено, вони будуть отримувати безоплатне лікування на території України. Якщо симптоми хвороби не будуть виявлені, громадяни можуть вільно пересуватися на території, підконтрольній Україні", - сказав Ляшко.

Головний санлікар наголосив, що медична допомога на підконтрольній Україні території надається всім безоплатно. Фінансування цих послуг здійснюється Національною службою здоров'я України за рахунок державного бюджету.

