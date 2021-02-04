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Громадяни України з ОРДЛО зможуть отримати безоплатне лікування від COVID-19, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Громадяни України з ОРДЛО зможуть отримати безоплатне лікування від COVID-19, - Ляшко

Громадяни України з непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей можуть отримати безоплатне лікування від COVID-19 в разі виявлення хвороби.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ході дискусії "COVID-19 pandemic in the context of humanitarian crisis: East Ukranian situation".

"Люди, які перетинають пункти в'їзду/виїзду з непідконтрольної на підконтрольну територію України в Луганській та Донецькій областях, мають можливість пройти тестування на COVID-19. Під час проходження паспортного контролю вони встановлюють застосунок "Дій вдома", в сервісній зоні можуть пройти тест в пунктах тестування. Якщо результат тесту негативний, пункт тестування передає інформацію в застосунок "Дій Вдома" і людина не потребуватиме ізоляції або обсервації.... В разі, якщо в людини немає можливості встановити застосунок "Дій Вдома", обласні адміністрації Донецької та Луганської областей створили обсерватори, в яких люди повинні пробути 14 днів для того, щоб перевірити чи не проявляться у них симптоми хвороби. Якщо це (захворювання — ред.) буде виявлено, вони будуть отримувати безоплатне лікування на території України. Якщо симптоми хвороби не будуть виявлені, громадяни можуть вільно пересуватися на території, підконтрольній Україні", - сказав Ляшко.

Головний санлікар наголосив, що медична допомога на підконтрольній Україні території надається всім безоплатно. Фінансування цих послуг здійснюється Національною службою здоров'я України за рахунок державного бюджету.

Також читайте: Пєсков підтвердив, що на окупований Донбас постачатимуть російську вакцину "Спутник V": Якщо не ми, то ніхто не завезе її туди

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+32
Может им ключи дать от квартиры Ляшко, где у него деньги хранятся? За счет государства, легко делать благотворительные жесты для врагов Украины.
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04.02.2021 16:02
+29
Тем кто кричал путен введи! не много ли льгот от Украины?
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04.02.2021 15:58
+24
А не пошли бы эти "граждане" на три веселых буквы!
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04.02.2021 16:03
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по российскому паспорту?
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04.02.2021 15:55 Відповісти
Бесплатно пинком под сраку и ОБРАТНО ВЗАД -- пусть ******** лечат Громадяни України з ОРДЛО зможуть отримати безоплатне лікування від COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9584
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04.02.2021 18:49 Відповісти
Вот именно. Я почти месяц недавно "доставал" с того света двух своих престарелых родителей 80+, заразившихся ковидом. Переболел от них и сам, и вся семья. И прекрасно знаю сколько мне это обошлось. И какая было "помощь" от нашего государства.
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04.02.2021 16:17 Відповісти
так тамжежнашилюды ! а ты для властей бендеровец проклятый !
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04.02.2021 17:56 Відповісти
Так отож.
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04.02.2021 18:05 Відповісти
Тем кто кричал путен введи! не много ли льгот от Украины?
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04.02.2021 15:58 Відповісти
Окупант згідно міжнародних ковенцій повинен утримувати населення на окупованій території.

Ляшко 'рамси попутав'.
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04.02.2021 18:50 Відповісти
А наши платят! майжэ за всэ
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04.02.2021 15:58 Відповісти
30 тыщ грн с носа каждого больного «на лекарства» облегчающие симптоматику ~ это «бесплатно»?!
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04.02.2021 15:59 Відповісти
так то ж для нас, а не для них
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04.02.2021 16:04 Відповісти
Они и «спутником» обойдутся. Экономия должна быть экономной
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04.02.2021 16:12 Відповісти
а может им ещё кофе в постель?
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04.02.2021 16:00 Відповісти
...і бабу модельної зовнішності.
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04.02.2021 16:27 Відповісти
Их следует вакцинировать Спутником-V,

Граждане Украины из ОРДЛО смогут получить бесплатное лечение от COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3409
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04.02.2021 16:02 Відповісти
Новичком.
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04.02.2021 16:20 Відповісти
Это ж оно и есть.
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04.02.2021 16:25 Відповісти
Может им ключи дать от квартиры Ляшко, где у него деньги хранятся? За счет государства, легко делать благотворительные жесты для врагов Украины.
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04.02.2021 16:02 Відповісти
А не пошли бы эти "граждане" на три веселых буквы!
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04.02.2021 16:03 Відповісти
вместе с ляшко!
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04.02.2021 16:16 Відповісти
Все мои знакомые кто переболел, и не в легкой форме, кучу бабок кинули на лечение, причем не призывали раиссю и пуйла, и с их зарплат отчисляются налоги в бюджет. А тут.. Граждане Украины из ОРДЛО смогут получить бесплатное лечение от COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7521
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04.02.2021 16:03 Відповісти
Лугандонские ватники вообще не должны здесь показываться.Нечего им здесь делать.... Они перегораживали нашей армии дорогу, чтобы не защищали их от путенской нечисти....А теперь мы создаём им все условия для беззаботной жизни на нашей, свободной территории.... Пусть сидят в своей пропутинской резервации для ватной биогрязи...
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04.02.2021 16:03 Відповісти
и пусть путен их и лечит в своей нарассее
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04.02.2021 16:12 Відповісти
А ті, хто не з ордло- повинні платити. Ок, натяк зрозумілий.
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04.02.2021 16:03 Відповісти
страх потеряли??? их лечить бесплатно, а нас за деньги??? верх цинизма!!! пенсию им дай из нашего кармана, вылечи их из нашего кармана, а они Украину хают на каждом углу!
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04.02.2021 16:03 Відповісти
Ляшко с куяли баня завалилась?
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04.02.2021 16:04 Відповісти
Хоба
А если реально - топусть проверяются как и мы, я вот чет чуть не обосрался шр не чул и не обонял дым от сигарет.
а потом - да что за бл.
да
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04.02.2021 16:05 Відповісти
Совершенно правильно, нужно вакцинировать - Спутником Громадяни України з ОРДЛО зможуть отримати безоплатне лікування від COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3207
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04.02.2021 16:07 Відповісти
Санврач Ляшко рвется в "главари" ОРДЛОпомойки ?..
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04.02.2021 16:10 Відповісти
В жопу еще их поцелуй, достойный однофамилец Ляшка!
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04.02.2021 16:10 Відповісти
А що ляшко для них новачок закупить?
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04.02.2021 16:11 Відповісти
А в Украине так бесплатно или хотя бы частично НЕ ЛЕЧАТ. Денег не лечись сам и весь ответ.
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04.02.2021 16:11 Відповісти
Хм, а почему это ордловцам такие льготы? За какие такие заслуги? Налогами граждан Украины лечить прокацапленых манкуртов бесплатно в то время, когда все остальные украинцы платят за лечение. Вот это цинизм.
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04.02.2021 16:13 Відповісти
с какого писи ? Громадяни України з ОРДЛО зможуть отримати безоплатне лікування від COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7495
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04.02.2021 16:14 Відповісти
Не зрозумів? Вони вже почали сплачувати податки в бюджет??? З якого дива їм пенсії платять з моїх грошей???
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04.02.2021 16:14 Відповісти
Если через клизму я не против....
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04.02.2021 16:16 Відповісти
Та всьо нормально , - тільки треба ще довше за ними спостерігати . Бо вони там колються російським спутніком ? , - а це може бути небезпечним для Українців .
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04.02.2021 16:18 Відповісти
лечиться взамен на стереилизивоться..
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04.02.2021 16:18 Відповісти
А с какого это хрена, извините за мои налоги их должны здесь лечить??? Нехай их лечат в срусском мире в который они так хотят вступить, проблемы населения оккупированных территорий должны волновать только оккупанта, тем более что эти ватники сами этого хотели.
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04.02.2021 16:20 Відповісти
Громадяни України з ОРДЛО зможуть отримати безоплатне лікування від COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9705
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04.02.2021 16:21 Відповісти
Палати обладнати відразу у СІЗО.
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04.02.2021 16:21 Відповісти
Хочу услышать от ляха ответ на вопрос:
1. Какого вы собираетесь лечить за деньги украинцев налогоплательщиков вату, которая уже 7 год ни копейки в бюджет не положила?
2. Какого х-я при эпидемии, отсутствии вакцины в Украине, неизвестно когда начнется и закончится вакцинация - вы не закрыли на карантин территории, где на эпидемию х-й ложили? Украинцы значит внутри страны ездить не должны (периодически). А лугандонцы, которые свободно ездят в рашку, картоплестан и разносят заразу - вход свободный?
ГДЕ ЛОГИКА?
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04.02.2021 16:23 Відповісти
Гарний тролінг, коли КПВВ зачинені.
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04.02.2021 16:28 Відповісти
евросоюзу не нужны нахлебники с лугандона
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04.02.2021 16:33 Відповісти
Не ну все правильно, канешна. Они ненавидят независимую Укриану. Они называют нас майданутыми бэндэровцами. Они получают гражданство московии. Они не платят налоги Украине. А мы им за это бесплатное лечение от Ковид. Нада еще по выздороалении им вручать денежный приз и трехлитровую банку чорнай икры...
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04.02.2021 16:45 Відповісти
А колоть будут американской вакциной, Сорос чипирует бесплатно! Приезжайте Громадяни України з ОРДЛО зможуть отримати безоплатне лікування від COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1703
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04.02.2021 16:48 Відповісти
Нада признать днр и лнр, тогда даже ***** офигеет от такой многоходовки. Пусть кормит нахлебников из лугандона Громадяни України з ОРДЛО зможуть отримати безоплатне лікування від COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3770
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04.02.2021 16:54 Відповісти
А украинцы на нашей территории?
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04.02.2021 16:55 Відповісти
Сьогоднішня влада в України.., це суцільне міністерство обіцянок.((( Громадяни України з ОРДЛО зможуть отримати безоплатне лікування від COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5444
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04.02.2021 16:58 Відповісти
и безплатную путевку в Оман! ляшко , а их уже колят путлеровским новичком V от которого морда становится козлиной и на ногах лапти отрастают.
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04.02.2021 17:02 Відповісти
Ляшко ты украинцев вылечил бесплатно??
Так вот верни всем деньги..потраченные на лечение..и не только
Что ты возомнил о себе???квартиру им отдай свою и зарплату с Зеленский..и лечите их как хотите....
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04.02.2021 17:04 Відповісти
Как это понять?
1. При прохождении паспортного контроля они устанавливают приложение "Дій Вдома", в сервисной зоне могут пройти тест в пунктах тестирования. если результат теста отрицательный, ... человек не нуждается в изоляции или обсервации.

2. Если у человека нет возможности установить приложение, областные администрации ... создали обсерваторы, в которых люди должны пробыть 14 дней.
То есть, если у человека нет возможности установить приложение, то он не может пройти тест в пунктах тестирования в сервисной зоне, и должен отправиться в обсерватор?
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04.02.2021 17:05 Відповісти
а спину вареньем им не намазать?
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04.02.2021 17:12 Відповісти
Скіпідарні примочки з перцем допомогають.
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04.02.2021 19:12 Відповісти
А разве у государства Украина есть свои деньги 💸,или это деньги налогоплательщиков,в любой цивилизованной стране после заявления этого д.била,писал бы заявление на увольнение.
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04.02.2021 17:20 Відповісти
Може ті гроші будуть брати з багатомільярдної "чорної діри" Держбюджету чи будуть лікувати асфальтом з доріг, який вже пливе зі снігом?
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04.02.2021 19:09 Відповісти
Краще їм мізки пролікуйте
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04.02.2021 17:22 Відповісти
За какой хер граждан россии мы должны бесплатно лечить？А еще им пенсии платят,может стоит свой народ обеспечить всем необходимым,а потом уже помогать странам третьего мира？
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04.02.2021 17:26 Відповісти
Чего это вдруг ? За красивые глазки ?
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04.02.2021 17:35 Відповісти
Все КПВВ с Лугандоном надо закрыть на 20 лет!
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04.02.2021 17:37 Відповісти
Ну к тому времени как у Украины будет вакцина ОРДЛО уже провакцинируется.
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04.02.2021 17:54 Відповісти
А я згоден! Всіх з ОРДЛО варто таки вакцинувати безкоштовно. Одна умова - після отримання повного контролю над кордоном. Це ж логічно.
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04.02.2021 18:18 Відповісти
Невже цей пан також перехворів коронавірусом з ускладненням? Ще б запропонував першочергову безплатну вакцинацію, бо тут вже ту вакцину "нікуди дівати".
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04.02.2021 19:04 Відповісти
Товарищ Ляшко! Оккупированные территории обязан содержать оккупант - рашиssкая федерация. Изучайте международное право. Женевская конвенция Женевская конвенция от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны. Статья 55
"Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и санитарными материалами. Она должна, в частности, ввозить необходимые съестные припасы, санитарные материалы и другие предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории будут недостаточны". Ляшко пора в Карпаты на курсы повышения квалификации ехать. Зеленый мозг не может долго без помощи медицинских специалистов существовать. А там вода и воздух целебные! А из-за рельефа местности не так хорошо слышны команды кремлевских кураторов. Есть реальная возможность не спалиться на тропе коллаборационизма.
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04.02.2021 21:30 Відповісти
 
 