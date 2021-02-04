Громадяни України з ОРДЛО зможуть отримати безоплатне лікування від COVID-19, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
Громадяни України з непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей можуть отримати безоплатне лікування від COVID-19 в разі виявлення хвороби.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ході дискусії "COVID-19 pandemic in the context of humanitarian crisis: East Ukranian situation".
"Люди, які перетинають пункти в'їзду/виїзду з непідконтрольної на підконтрольну територію України в Луганській та Донецькій областях, мають можливість пройти тестування на COVID-19. Під час проходження паспортного контролю вони встановлюють застосунок "Дій вдома", в сервісній зоні можуть пройти тест в пунктах тестування. Якщо результат тесту негативний, пункт тестування передає інформацію в застосунок "Дій Вдома" і людина не потребуватиме ізоляції або обсервації.... В разі, якщо в людини немає можливості встановити застосунок "Дій Вдома", обласні адміністрації Донецької та Луганської областей створили обсерватори, в яких люди повинні пробути 14 днів для того, щоб перевірити чи не проявляться у них симптоми хвороби. Якщо це (захворювання — ред.) буде виявлено, вони будуть отримувати безоплатне лікування на території України. Якщо симптоми хвороби не будуть виявлені, громадяни можуть вільно пересуватися на території, підконтрольній Україні", - сказав Ляшко.
Головний санлікар наголосив, що медична допомога на підконтрольній Україні території надається всім безоплатно. Фінансування цих послуг здійснюється Національною службою здоров'я України за рахунок державного бюджету.
Будь ласка, зачекайте...
Ляшко 'рамси попутав'.
А если реально - топусть проверяются как и мы, я вот чет чуть не обосрался шр не чул и не обонял дым от сигарет.
а потом - да что за бл.
да
1. Какого вы собираетесь лечить за деньги украинцев налогоплательщиков вату, которая уже 7 год ни копейки в бюджет не положила?
2. Какого х-я при эпидемии, отсутствии вакцины в Украине, неизвестно когда начнется и закончится вакцинация - вы не закрыли на карантин территории, где на эпидемию х-й ложили? Украинцы значит внутри страны ездить не должны (периодически). А лугандонцы, которые свободно ездят в рашку, картоплестан и разносят заразу - вход свободный?
ГДЕ ЛОГИКА?
Так вот верни всем деньги..потраченные на лечение..и не только
Что ты возомнил о себе???квартиру им отдай свою и зарплату с Зеленский..и лечите их как хотите....
1. При прохождении паспортного контроля они устанавливают приложение "Дій Вдома", в сервисной зоне могут пройти тест в пунктах тестирования. если результат теста отрицательный, ... человек не нуждается в изоляции или обсервации.
2. Если у человека нет возможности установить приложение, областные администрации ... создали обсерваторы, в которых люди должны пробыть 14 дней.
То есть, если у человека нет возможности установить приложение, то он не может пройти тест в пунктах тестирования в сервисной зоне, и должен отправиться в обсерватор?
"Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и санитарными материалами. Она должна, в частности, ввозить необходимые съестные припасы, санитарные материалы и другие предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории будут недостаточны". Ляшко пора в Карпаты на курсы повышения квалификации ехать. Зеленый мозг не может долго без помощи медицинских специалистов существовать. А там вода и воздух целебные! А из-за рельефа местности не так хорошо слышны команды кремлевских кураторов. Есть реальная возможность не спалиться на тропе коллаборационизма.