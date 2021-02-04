ВР ухвалила в першому читанні проєкт закону про цифрові паспорти: паспорт у "Дії" зрівняли з аналоговим
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Законопроєкт підвищує статус використання цифрових паспортів у застосунку "Дія" на юридичному рівні.
За документ проголосували 303 народні депутати, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Українці зможуть використовувати цифрові паспорти нарівні з паперовими. Варіантів "не прийняти" "Дію" більше не буде", - прокоментував ухвалення законопроєкту віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook.
Він повідомив, що відповідні зміни до зазначеного закону розробило Мінцифри спільно з комітетом цифрової трансформації. "До цього користування паспортами в "Дії" регулювалося постановою Кабінету Міністрів", - уточнив Федоров.
Законопроєкт дає визначення е-паспорта - паспорта громадянина України у формі картки та е-паспорта для виїзду за кордон.
Згідно із законопроєктом, е-паспорт можна пред'являти на території України для підтвердження особи та громадянства. Однак ця норма не поширюється на перетин державного кордону та в'їзд/виїзд на/з тимчасово окуповані території України.
Згідно з документом, електронні копії е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон можуть подаватися і застосовуватися як копії паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
Е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон оформлюються безкоштовно за бажанням особи, на яку оформлено паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, які оформлені із застосуванням засобів єдиного державного демографічного реєстру.
Будь ласка, зачекайте...
Правительство Канады признало организацию "Русское имперское движение" террористической. Об этом сообщил министр общественной безопасности Канады Уильям Блэр.. ссылка на официальную страницу в Твитторе: https://twitter.com/BillBlair/status/1357029087160786950
Всем желающим, предлагаю зайти на Ютуб и Твиттор, и кинуть жалобку на указанную организаций со ссылкой на официальную публикацию правительства Канады..
Сделаем жизнь руснявых имперцев невыносимой!
Я лично уже кинул страйки на обоих сервисах, но для сноса их каналов и страниц, нужно
количество!.. Слава Украине!.. и Пусть Бог хранит Канаду и Королеву!
Но все буде зовсім не так як ти вважаєш. Завдяки ньому навпаки каруселі стануть не можливими.
Суть не в результаті, а в отримані реальних даних. Промити населення через ЗМІ набагато простіше чим підробити результат виборів.
Якщо голосування в Дії зроблять правильно то не вийде видавати який завгодно результат бо якийсь Діма із Почаєва зможе подивитись скільки на його дільниці як проголосували. (Це і зараз можна зробити. Хоча про це ніхто не знає.) А потім подивитись на рівень вище. І ще вище. Коротше змінити результат не вийде інакше там де він буде змінено це побачать ті хто голосував і якщо їм не всеодно то вийдуть на вулиці.
По факту люди зможуть легко самі робити паралельний підрахунок.
А взагалі подивіться презентації по Дії.
Тут тебе и перепись, и референдум
Я понял, вы діей не пользуетесь, но мнение имеете.
Ну и нафика весь этот цырк?