ВР ухвалила в першому читанні проєкт закону про цифрові паспорти: паспорт у "Дії" зрівняли з аналоговим

Законопроєкт підвищує статус використання цифрових паспортів у застосунку "Дія" на юридичному рівні.

За документ проголосували 303 народні депутати, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Українці зможуть використовувати цифрові паспорти нарівні з паперовими. Варіантів "не прийняти" "Дію" більше не буде", - прокоментував ухвалення законопроєкту віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook.

Він повідомив, що відповідні зміни до зазначеного закону розробило Мінцифри спільно з комітетом цифрової трансформації. "До цього користування паспортами в "Дії" регулювалося постановою Кабінету Міністрів", - уточнив Федоров.

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Законопроєкт дає визначення е-паспорта - паспорта громадянина України у формі картки та е-паспорта для виїзду за кордон.

Згідно із законопроєктом, е-паспорт можна пред'являти на території України для підтвердження особи та громадянства. Однак ця норма не поширюється на перетин державного кордону та в'їзд/виїзд на/з тимчасово окуповані території України.

Згідно з документом, електронні копії е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон можуть подаватися і застосовуватися як копії паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

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Е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон оформлюються безкоштовно за бажанням особи, на яку оформлено паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, які оформлені із застосуванням засобів єдиного державного демографічного реєстру.