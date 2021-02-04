УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15910 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
4 456 40
ВР (11731) законопроєкт (1779) паспорт (876) Федоров Михайло (535) Дія (450)

ВР ухвалила в першому читанні проєкт закону про цифрові паспорти: паспорт у "Дії" зрівняли з аналоговим

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

ВР ухвалила в першому читанні проєкт закону про цифрові паспорти: паспорт у

Законопроєкт підвищує статус використання цифрових паспортів у застосунку "Дія" на юридичному рівні.

За документ проголосували 303 народні депутати, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Українці зможуть використовувати цифрові паспорти нарівні з паперовими. Варіантів "не прийняти" "Дію" більше не буде", - прокоментував ухвалення законопроєкту віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook.

Він повідомив, що відповідні зміни до зазначеного закону розробило Мінцифри спільно з комітетом цифрової трансформації. "До цього користування паспортами в "Дії" регулювалося постановою Кабінету Міністрів", - уточнив Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З квітня українці зможуть змінювати прописку та отримувати лікарняний онлайн, - Федоров

Законопроєкт дає визначення е-паспорта - паспорта громадянина України у формі картки та е-паспорта для виїзду за кордон.

Згідно із законопроєктом, е-паспорт можна пред'являти на території України для підтвердження особи та громадянства. Однак ця норма не поширюється на перетин державного кордону та в'їзд/виїзд на/з тимчасово окуповані території України.

Згідно з документом, електронні копії е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон можуть подаватися і застосовуватися як копії паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Також читайте: В "Дії" з'являться цифровий підпис, зміна місця реєстрації та електронний лікарняний, - Федоров

Е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон оформлюються безкоштовно за бажанням особи, на яку оформлено паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, які оформлені із застосуванням засобів єдиного державного демографічного реєстру.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+6
Ув форумчане!
Правительство Канады признало организацию "Русское имперское движение" террористической. Об этом сообщил министр общественной безопасности Канады Уильям Блэр.. ссылка на официальную страницу в Твитторе: https://twitter.com/BillBlair/status/1357029087160786950
ВР приняла в первом чтении проект закона о цифровых паспортах: паспорт в "Дії" уравняли с аналоговым - Цензор.НЕТ 2829

Всем желающим, предлагаю зайти на Ютуб и Твиттор, и кинуть жалобку на указанную организаций со ссылкой на официальную публикацию правительства Канады..
Сделаем жизнь руснявых имперцев невыносимой!
Я лично уже кинул страйки на обоих сервисах, но для сноса их каналов и страниц, нужно
количество!.. Слава Украине!.. и Пусть Бог хранит Канаду и Королеву!ВР приняла в первом чтении проект закона о цифровых паспортах: паспорт в "Дії" уравняли с аналоговым - Цензор.НЕТ 2696
показати весь коментар
04.02.2021 15:59
+4
Осталось изменить избирательное законодательство и голосовать "базами паспортов" вместо "каруселей" и "печенья". ВР приняла в первом чтении проект закона о цифровых паспортах: паспорт в "Дії" уравняли с аналоговым - Цензор.НЕТ 8696
показати весь коментар
04.02.2021 15:59
+4
Номера телефонов - уже слиты ... что бы рекламу пихать по смс .... осталось слить все паспорта и в смс будут приходить сообщения о десятках кредитов взятых на ваше имя )))
показати весь коментар
04.02.2021 16:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ув форумчане!
Правительство Канады признало организацию "Русское имперское движение" террористической. Об этом сообщил министр общественной безопасности Канады Уильям Блэр.. ссылка на официальную страницу в Твитторе: https://twitter.com/BillBlair/status/1357029087160786950
ВР приняла в первом чтении проект закона о цифровых паспортах: паспорт в "Дії" уравняли с аналоговым - Цензор.НЕТ 2829

Всем желающим, предлагаю зайти на Ютуб и Твиттор, и кинуть жалобку на указанную организаций со ссылкой на официальную публикацию правительства Канады..
Сделаем жизнь руснявых имперцев невыносимой!
Я лично уже кинул страйки на обоих сервисах, но для сноса их каналов и страниц, нужно
количество!.. Слава Украине!.. и Пусть Бог хранит Канаду и Королеву!ВР приняла в первом чтении проект закона о цифровых паспортах: паспорт в "Дії" уравняли с аналоговым - Цензор.НЕТ 2696
показати весь коментар
04.02.2021 15:59 Відповісти
Осталось изменить избирательное законодательство и голосовать "базами паспортов" вместо "каруселей" и "печенья". ВР приняла в первом чтении проект закона о цифровых паспортах: паспорт в "Дії" уравняли с аналоговым - Цензор.НЕТ 8696
показати весь коментар
04.02.2021 15:59 Відповісти
В Дії голосування теж буде. Воно вже в розробці. Почнуть із громадських голосувань та іншого що дозволить керувати місцевим місцевою владою.
Но все буде зовсім не так як ти вважаєш. Завдяки ньому навпаки каруселі стануть не можливими.
показати весь коментар
05.02.2021 04:59 Відповісти
Как раз зная, как сейчас, можно предположить, что "карусели", с их организационными и финансовыми заморочками, перестанут быть нужными, как устаревшие и хлопотные, т.к. в электронном виде "нарисовать" нужный результат "как два байта переслать" (с).
показати весь коментар
05.02.2021 11:18 Відповісти
так і зараз можна намалювати потрібний результат.
Суть не в результаті, а в отримані реальних даних. Промити населення через ЗМІ набагато простіше чим підробити результат виборів.
Якщо голосування в Дії зроблять правильно то не вийде видавати який завгодно результат бо якийсь Діма із Почаєва зможе подивитись скільки на його дільниці як проголосували. (Це і зараз можна зробити. Хоча про це ніхто не знає.) А потім подивитись на рівень вище. І ще вище. Коротше змінити результат не вийде інакше там де він буде змінено це побачать ті хто голосував і якщо їм не всеодно то вийдуть на вулиці.
По факту люди зможуть легко самі робити паралельний підрахунок.
показати весь коментар
05.02.2021 22:33 Відповісти
Вы наверное далеки от IT. Поинтересуйтесь, как работают, к примеру, "дилинговые центры", которые якобы предлагают онлайн-торги на валютных биржах. Там тоже любой может посмотреть котировки из альтернативных источников и сверить - всё совпадёт. А депозит в любом случае сливается в нужную кассу. Это давно отработанная и отлично работающая технология.
показати весь коментар
05.02.2021 22:43 Відповісти
Номера телефонов - уже слиты ... что бы рекламу пихать по смс .... осталось слить все паспорта и в смс будут приходить сообщения о десятках кредитов взятых на ваше имя )))
показати весь коментар
04.02.2021 16:03 Відповісти
да-да, бумажный паспорт ведь никто не сливает ))
показати весь коментар
04.02.2021 16:04 Відповісти
всё что в интернете - сливают .... если бумажный паспорт оцифровать - шансов получить "кредит" больше ... если он всегда у тебя на полке - врятли
показати весь коментар
04.02.2021 16:07 Відповісти
да-да, мы тебе верим....
показати весь коментар
04.02.2021 16:08 Відповісти
кстати подскажи куда нести паспорт, чтобы его оцифровали? ))
показати весь коментар
04.02.2021 16:10 Відповісти
Знамо куда. В сканер или в дию. Но без шапки из фольги не сработает
показати весь коментар
04.02.2021 16:16 Відповісти
надо больше смайлов. Сероха )) ибо твой тупой вопрос становиться от них умней и краше "))"
показати весь коментар
04.02.2021 16:43 Відповісти
надо больше глупых коментов от тебя ботик безымянный
показати весь коментар
04.02.2021 16:47 Відповісти
можешь на них не отвечать ... тебя никто не заставлял сыр-гей.
показати весь коментар
04.02.2021 16:48 Відповісти
Вы не из Украины? Паспорт и код, хоть бумажный хоть какой с копиями уже чуть ли не дворникам надо предоставлять. Так что на полке он у нас ни как не залежится.
показати весь коментар
04.02.2021 16:54 Відповісти
Даже хз как относится к такой новости в нашем коррумпированном насквозь обществе. Посмотрим, как говорится.
показати весь коментар
04.02.2021 16:07 Відповісти
А как я его проверю?
показати весь коментар
04.02.2021 16:08 Відповісти
открываешь и смотришь
показати весь коментар
04.02.2021 16:10 Відповісти
Будь-яка людина може перевірити дійсність вашого паспорту чи іншого документу у Дії за допомогою додатку Дія у себе на телефоні просто навівши камеру свого телефону на екран вашого.
А взагалі подивіться презентації по Дії.
показати весь коментар
05.02.2021 04:48 Відповісти
Скоро будет принято почтовое голосование как в Гамерике, вот тогда заживем!
Тут тебе и перепись, и референдум ВР приняла в первом чтении проект закона о цифровых паспортах: паспорт в "Дії" уравняли с аналоговым - Цензор.НЕТ 6505
показати весь коментар
04.02.2021 16:12 Відповісти
Сколько людей кинут... Люто.
показати весь коментар
04.02.2021 16:22 Відповісти
ужас, мы все умрем...
показати весь коментар
04.02.2021 16:25 Відповісти
А дія сьогодня не запускається🤔
показати весь коментар
04.02.2021 16:28 Відповісти
Сегодня все граждане на аналоговых основаниях, раз цифра отдыхает...
показати весь коментар
04.02.2021 17:16 Відповісти
Я наверное очень отсталый человек , но если , например , потеряю или у меня украдут смартфон , - то по сути я становлюсь бомжем .. . ) .
показати весь коментар
04.02.2021 16:34 Відповісти
в первую очередь ты глупый человек
показати весь коментар
04.02.2021 16:48 Відповісти
Скорее всего - доверчивый . Но очень быстро учусь на своих ошибках . )
показати весь коментар
04.02.2021 17:00 Відповісти
Нуу если беспароля - тогда да.
показати весь коментар
04.02.2021 17:19 Відповісти
Как пользоваться діей без пароля? С правами РУТ установить и то геморно. А есть ли моды діі без пароля?
Я понял, вы діей не пользуетесь, но мнение имеете.
показати весь коментар
04.02.2021 17:41 Відповісти
Ну хорошо, на выезде с Украины я его покажу, а на въезде куда поехал развернут назад без бумажного.
Ну и нафика весь этот цырк?
показати весь коментар
04.02.2021 17:20 Відповісти
Чтобы фальсифицировать выборы и референдумы
показати весь коментар
05.02.2021 01:43 Відповісти
Я бы поостереглась доверять свои персональные данные программе, которую лепила команда зеленых клоунов. Боюсь, что защита от хакеров в этой Дії так же надежна и профессиональна, как и бубочкина способность управлять государством, то есть никакая. ВР ухвалила в першому читанні проєкт закону про цифрові паспорти: паспорт у "Дії" зрівняли з аналоговим - Цензор.НЕТ 6982
показати весь коментар
04.02.2021 17:32 Відповісти
Они уже там, можете расслабицца.
показати весь коментар
04.02.2021 17:35 Відповісти
Ну її робили не клоуни. Її робили ті кого б пропагандисти із закритих каналів назвали соросятами, хоча я подивившись на їх звіти вважаю їх бозосятами так як їх фінансує здається Амазон. А його власник це той чувак що типу Ілон Маск но без піару - у нього теж є своя ракета яка вміє те що фалькон. І ще не давно він був самою багато людиною на планеті.
показати весь коментар
05.02.2021 04:52 Відповісти
Цікаво, не знала про це
показати весь коментар
05.02.2021 14:27 Відповісти
Только терминалов для считывания-нэту,и когда будут неизвестно.
показати весь коментар
04.02.2021 17:45 Відповісти
Для Дії їх нафіг не треба.
показати весь коментар
05.02.2021 04:53 Відповісти
Пришел сегодня в Райффайзен счет открывать. Показываю Дию. А мне говорят что мы это не принимаем. Несите бумажки
показати весь коментар
04.02.2021 20:12 Відповісти
 
 