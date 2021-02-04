Під час пожежі в інфекційній лікарні Запоріжжя постраждали 8 осіб, 1 пацієнт у важкому стані, - Степанов. ФОТО
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Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов прибув до Запоріжжя, де напередодні вночі на території обласної інфекційної лікарні сталася пожежа. Під час візиту міністр оглянув об'єкт, де сталося займання і поспілкувався з командою медичного закладу і фахівцями ДСНС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Під час трагедії загинуло чотири особи, ще вісім постраждали, один пацієнт у важкому стані. Зараз їм надається професійна медична допомога. Також направлено групу фахівців для психологічної роботи з постраждалими. Зараз головне завдання - оперативно встановити причину трагедії, зробити відповідні висновки й унеможливити повторення в майбутньому", - повідомив Максим Степанов.
Степанов пообіцяв тримати на особистому контролі розслідування обставин займання. На місці трагедії продовжують працювати оперативно-слідчі групи для якнайшвидшого встановлення причин виникнення пожежі.
Як повідомлялося із посиланням на ДСНС, під час пожежі в Обласній інфекційній клінічній лікарні Запоріжжя загинули чотири людини, постраждали дві особи. Запорізька ОДА створила комісію з розслідування причин пожежі. Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження за цим фактом.
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Сейчас главная задача - оперативно установить причину трагедии, сделать соответствующие выводы и сделать невозможным повторение в будущем ", - сообщил Максим Степанов. Це завдання слідчих органів та МНС, а ти, маєш нести відповідальність.
Що могло так спалахнути у лікарні? Та ще й у ковідному відділенні? Що там є, окрім кисню і систем його постачання? От вам і версія. Кошти розікрали на дорогах, систему робили аби хто та аби як, власними силами, маємо декілька трупів, горе родинам та матеріальні збитки.
Ну і чинушу, що вмикає "директора" там, де йому не місце.
Каждому больному подаётся 10 литров в минуту из которого сам больной потребляет четверть литра - остальное накапливается. За час от одной точки будет полкуба и, если нет проветривания, кислорода будет очень дофига. Теперь достаточно источника огня и никакой огнетушитель не поможет. Наверное и выскочить не успеешь.
Еффекта как от метана не будет
Из практики: у нас в лаборатории жидкий азот использовался. Если долго стоял - загрязнялся кислородом из воздуха - синел потрошку. Наливали его в чашечку, мокали туда ватку, относили в сторонку и поджигали.
Как пирокислин - пух и нету ватки.
Я в свое время смешивал алюминиевую пудру с марганцем для разного вида фигни
С товарищем делали "бомбы" и ракеты с топливом из пероксида.
Давно это было.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Кто-нибудь объяснит нахуа оно туда поперлось используя правительственный борт, тратя наши налоги?
Сообщить нам о состоянии пострадавших и пообещать что впредь ни-ни? Это чмо министр?