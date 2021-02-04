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лікарня (1098) Запоріжжя (1441) пожежа (3746)

Під час пожежі в інфекційній лікарні Запоріжжя постраждали 8 осіб, 1 пацієнт у важкому стані, - Степанов. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Під час пожежі в інфекційній лікарні Запоріжжя постраждали 8 осіб, 1 пацієнт у важкому стані, - Степанов. ФОТО

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов прибув до Запоріжжя, де напередодні вночі на території обласної інфекційної лікарні сталася пожежа. Під час візиту міністр оглянув об'єкт, де сталося займання і поспілкувався з командою медичного закладу і фахівцями ДСНС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Під час трагедії загинуло чотири особи, ще вісім постраждали, один пацієнт у важкому стані. Зараз їм надається професійна медична допомога. Також направлено групу фахівців для психологічної роботи з постраждалими. Зараз головне завдання - оперативно встановити причину трагедії, зробити відповідні висновки й унеможливити повторення в майбутньому", - повідомив Максим Степанов.

Степанов пообіцяв тримати на особистому контролі розслідування обставин займання. На місці трагедії продовжують працювати оперативно-слідчі групи для якнайшвидшого встановлення причин виникнення пожежі.

Під час пожежі в інфекційній лікарні Запоріжжя постраждали 8 осіб, 1 пацієнт у важкому стані, - Степанов 01
Під час пожежі в інфекційній лікарні Запоріжжя постраждали 8 осіб, 1 пацієнт у важкому стані, - Степанов 02

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Як повідомлялося із посиланням на ДСНС, під час пожежі в Обласній інфекційній клінічній лікарні Запоріжжя загинули чотири людини, постраждали дві особи. Запорізька ОДА створила комісію з розслідування причин пожежі. Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження за цим фактом.
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Топ коментарі
+2
А для чого він туда приїхав? Сказати ай я яй? Чи в інших лікарнях щось зміниться? У нас же серед чиновників ніхто не винен. МНС скаже - ми припис дали головному врачу про сигналізацію, той скаже - я передав в обласну раду, там скажуть - ми передали в МОЗ, там пошлють в нацагенством по охороні здоров'я, а звідти направлять до відповідального по пожежні безпеці інфекційного відділення і винуватцем буде медсестра, що була на чергуванні.
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04.02.2021 16:17
+1
Во время трагедии погибли четыре человека, еще восемь пострадали, один пациент в тяжелом состоянии. Сейчас им оказывается профессиональная медицинская помощь. Также направлена ​​группа специалистов для психологической работы с пострадавшими. Сейчас главная задача - оперативно установить причину трагедии, сделать соответствующие выводы и сделать невозможным повторение в будущем ", - сообщил Максим Степанов.Источник: https://censor.net/ru/p3246032

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Кто-нибудь объяснит нахуа оно туда поперлось используя правительственный борт, тратя наши налоги?
Сообщить нам о состоянии пострадавших и пообещать что впредь ни-ни? Это чмо министр?
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04.02.2021 17:28
+1
Саме про це я і кажу. Воно передало нам інформацію, я ми в змозі отримати з випуску новин. Проте то опудало використало кошти платників падатків щоб промовити те, що ми і без нього знаємо
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05.02.2021 13:02
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А для чого він туда приїхав? Сказати ай я яй? Чи в інших лікарнях щось зміниться? У нас же серед чиновників ніхто не винен. МНС скаже - ми припис дали головному врачу про сигналізацію, той скаже - я передав в обласну раду, там скажуть - ми передали в МОЗ, там пошлють в нацагенством по охороні здоров'я, а звідти направлять до відповідального по пожежні безпеці інфекційного відділення і винуватцем буде медсестра, що була на чергуванні.
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04.02.2021 16:17 Відповісти
У нас так заведено, що потенційний підозрюваний не на допит до слідчого прибуває, а на інспектування місця злочину.
Сейчас главная задача - оперативно установить причину трагедии, сделать соответствующие выводы и сделать невозможным повторение в будущем ", - сообщил Максим Степанов. Це завдання слідчих органів та МНС, а ти, маєш нести відповідальність.

Що могло так спалахнути у лікарні? Та ще й у ковідному відділенні? Що там є, окрім кисню і систем його постачання? От вам і версія. Кошти розікрали на дорогах, систему робили аби хто та аби як, власними силами, маємо декілька трупів, горе родинам та матеріальні збитки.
Ну і чинушу, що вмикає "директора" там, де йому не місце.
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04.02.2021 16:28 Відповісти
Кислород это сила.
Каждому больному подаётся 10 литров в минуту из которого сам больной потребляет четверть литра - остальное накапливается. За час от одной точки будет полкуба и, если нет проветривания, кислорода будет очень дофига. Теперь достаточно источника огня и никакой огнетушитель не поможет. Наверное и выскочить не успеешь.
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04.02.2021 17:16 Відповісти
Кислород не горит, а лишь поддерживает горение. Да, будет большая температура горения, но не более в месте очага.
Еффекта как от метана не будет
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04.02.2021 17:24 Відповісти
Про Апполон-1 чтонить слышали? Похоже нет, поинтересуйтесь.

Из практики: у нас в лаборатории жидкий азот использовался. Если долго стоял - загрязнялся кислородом из воздуха - синел потрошку. Наливали его в чашечку, мокали туда ватку, относили в сторонку и поджигали.
Как пирокислин - пух и нету ватки.
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04.02.2021 17:30 Відповісти
ПирокСИлин - его тоже из ваты делать можно.
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04.02.2021 17:34 Відповісти
Ну нет ватки и что? Кислород лишь поддерживает горение. Да гореть будет быстро с выделением большого кол-ва тепла, но сам кислород же не горит, не взрывается и еффекта как от метана не даст. Т.е. не будет одновременно всеобщего возгорания.

Я в свое время смешивал алюминиевую пудру с марганцем для разного вида фигни
С товарищем делали "бомбы" и ракеты с топливом из пероксида.

Давно это было.
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04.02.2021 18:12 Відповісти
Именно что гореть будет быстро - так бы простыня с матрацом просто дымели, а в кислороде через полминуты уже и вторая кровать пылать будет.
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05.02.2021 10:07 Відповісти
Наверное да. Плюс продукты горения что образовались очень быстро. Несчастные могли наверное вообще не просыпаясь погибнуть
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05.02.2021 10:59 Відповісти
больница царя гороха
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04.02.2021 17:19 Відповісти
Во время трагедии погибли четыре человека, еще восемь пострадали, один пациент в тяжелом состоянии. Сейчас им оказывается профессиональная медицинская помощь. Также направлена ​​группа специалистов для психологической работы с пострадавшими. Сейчас главная задача - оперативно установить причину трагедии, сделать соответствующие выводы и сделать невозможным повторение в будущем ", - сообщил Максим Степанов.Источник: https://censor.net/ru/p3246032

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Кто-нибудь объяснит нахуа оно туда поперлось используя правительственный борт, тратя наши налоги?
Сообщить нам о состоянии пострадавших и пообещать что впредь ни-ни? Это чмо министр?
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04.02.2021 17:28 Відповісти
як для чого? Подивитись. Йому цікаво, а ми за цю цікависть заплатимо як за новий комплект файного екіпірування для розрахунку пожежників, або як за машину пожежну... так і живемо.
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05.02.2021 12:07 Відповісти
Саме про це я і кажу. Воно передало нам інформацію, я ми в змозі отримати з випуску новин. Проте то опудало використало кошти платників падатків щоб промовити те, що ми і без нього знаємо
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05.02.2021 13:02 Відповісти
Важливо те, що воно нам не передало. І приїхав він туди, щоби "рознюхати", а чи не вийдуть правоохоронці на нього. Ми ж не знаємо якої якості там була система живлення киснем, або апарат ШВЛ? А він знає. Бо це усе робиться централізовано. Зараз цапа відбувайла призначили, значить можно спокійно їхати до дому і забути про цю лікарню.
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05.02.2021 14:03 Відповісти
Може й так
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05.02.2021 14:17 Відповісти
 
 