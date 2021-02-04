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Новини Політика України
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ЦПК просить США ввести санкції проти Козака і дружини Медведчука Марченко, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ЦПК просить США ввести санкції проти Козака і дружини Медведчука Марченко, - Шабунін

Центр протидії корупції направив головам Держдепу і Мінфіну США лист з проханням розширити санкції проти голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука на його дружини Оксани Марченко і на депутата цієї партії Тараса Козака.

Про це глава правління ЦПК Віталій Шабунін повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Разом з колегами відправили Головам Держдепу і Мінфіну США відкритий лист, у якому просили розширити санкції щодо Медведчука на його дружину і Козака. Саме через мережу зареєстрованих на них кампаній Медведчук уникає руйнівних наслідків санкцій США персонально проти нього", - написав Шабунін.

Серед підписантів листа - 17 організацій: ЦПК, Transparency International Ukraine, Автомайдан, рух ЧЕСНО, Детектор медіа, Bihus.info, Інститут масової інформації, Харківський антикорупційний центр і інші.

ЦПК не вперше ініціює санкції США проти українських політиків. Так, він домігся введення обмежувальних заходів проти "слуги народу" Олександра Дубінського.

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Топ коментарі
+53
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04.02.2021 16:25
+52
Наконец -то. Эту курву нужно посадить на ровер и выпердолить в РАХУ!
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04.02.2021 16:25
+47
ЦПК просит США ввести санкции против Козака и жены Медведчука Марченко, - Шабунин - Цензор.НЕТ 5402
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04.02.2021 16:27
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04.02.2021 16:25 Відповісти
+2 тоже подпишусь
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04.02.2021 16:42 Відповісти
Всіх знайомих попрошу+3
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04.02.2021 18:14 Відповісти
Наконец -то. Эту курву нужно посадить на ровер и выпердолить в РАХУ!
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04.02.2021 16:25 Відповісти
хватить вже зрадників відпускати у стан ворогу,пора казнити прилюдно на Майдані,тільки тоді почнуть боятися
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04.02.2021 16:39 Відповісти
Просто посадить (( Качановка ждет
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04.02.2021 16:53 Відповісти
+++
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04.02.2021 17:37 Відповісти
Витя с Казбеком Портновым побегут к ублюдку Вовку в Пагорбно пещерный судилище дом пристойностей с иском запретить США Госдепу и всем остальным говорить что они каки бяки ЦПК просить США ввести санкції проти Козака і дружини Медведчука Марченко, - Шабунін - Цензор.НЕТ 9176
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04.02.2021 17:43 Відповісти
Всех , почему избирательно ? Козака пожизненно за терроризм , , а семейку мертвечуков вывезти за поребрик к Бандюковичу
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04.02.2021 18:05 Відповісти
а может грузовик голову переедет?
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04.02.2021 19:27 Відповісти
только за, если США введет санкции, ютуб точно забанит их
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04.02.2021 16:25 Відповісти
ЦПК просит США ввести санкции против Козака и жены Медведчука Марченко, - Шабунин - Цензор.НЕТ 8575
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04.02.2021 16:26 Відповісти
ОПЗЖ приняла резолюцию об инициировании импичмента Зеленскому

В ответ надо провести референдум о запрещении ОПЗЖ как партии, которая подрывает устои государства....
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04.02.2021 18:11 Відповісти
И мовою оригіналу?...
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04.02.2021 18:15 Відповісти
ЦПК просит США ввести санкции против Козака и жены Медведчука Марченко, - Шабунин - Цензор.НЕТ 5402
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04.02.2021 16:27 Відповісти
Дави кремлёвских холуев!!!!
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04.02.2021 16:27 Відповісти
їх цим треба давити!
ЦПК просить США ввести санкції проти Козака і дружини Медведчука Марченко, - Шабунін - Цензор.НЕТ 3250
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04.02.2021 16:35 Відповісти
Молодцы!
Я смотрю Шабунин и Ко делают для Украины больше пользы чем СБУ и президент вместе взятые!
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04.02.2021 16:27 Відповісти
За що їх і палять. Були б тихіше води, нижче трави,- ніхто б їх навіть не помічав.
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04.02.2021 17:07 Відповісти
Два года шабуньку не слышно и не видно было--все его устраивало, ветер поменялся --оно очнулось!
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04.02.2021 20:18 Відповісти
Один "борець з корупцією" вже в наглядовій раді прилаштувався. Тепер цього черга підходить.
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04.02.2021 23:24 Відповісти
ЦПК просит США ввести санкции против Козака и жены Медведчука Марченко, - Шабунин - Цензор.НЕТ 6967
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04.02.2021 16:28 Відповісти
історія про те, як "бурці з корупційов" і рядові зебіли жерли кацапське гівно (і продовжують жерти та кричати, що вони нелохи то не гівно)
ЦПК просит США ввести санкции против Козака и жены Медведчука Марченко, - Шабунин - Цензор.НЕТ 690
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04.02.2021 16:28 Відповісти
Среди подписантов письма - 17 организаций: ЦПК, Transparency International Ukraine, Автомайдан, движение ЧЕСНО, Детектор медиа, Bihus.info, Институт массовой информации, Харьковский антикоррупционный центр и другие.

Якщо по -простому, то українська держава не здатна захистити свої національні інтереси, а цим має займатися Байден.
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04.02.2021 16:29 Відповісти
Кум Путина Медведчук хранит деньги в белорусских банках, принадлежащих «кошелькам» Лукашенко
https://charter97.org/ru/news/2021/2/4/410113/
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04.02.2021 16:31 Відповісти
Сделаю ссылку активной.
https://charter97.org/ru/news/2021/2/4/410113/
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04.02.2021 16:44 Відповісти
ЦПК просить США ввести санкції проти Козака і дружини Медведчука Марченко, - Шабунін - Цензор.НЕТ 5867
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04.02.2021 16:32 Відповісти
треба попросити дідуся Джозефа, щоб він ввів по самі гланди цій курві
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04.02.2021 16:33 Відповісти
Шабуніну?
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04.02.2021 23:25 Відповісти
Даёшь!
Сыну немецкого шуцмана санкции и презрение!
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04.02.2021 16:33 Відповісти
Что за безграмотный бред
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04.02.2021 17:14 Відповісти
А ещё откачать из марченко силикон и залить туда бояры
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04.02.2021 16:38 Відповісти
та Ви б зустріли її на вулиці і не впізнали б ))) без майкаперів студійних воно звичайне, підрехтовано-підмальоване...щей й кощійова бабка йожка )))) надодачу)))
ЦПК просить США ввести санкції проти Козака і дружини Медведчука Марченко, - Шабунін - Цензор.НЕТ 1469

...
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04.02.2021 16:47 Відповісти
Гарна як вупыр.
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04.02.2021 16:53 Відповісти
просто - звичайна...а без силікона і ботокса...була б ще...звичайніше )))
є багато красивіших (навіть з мереживом зморшок і зайвою вагою).. бо вони не штучні, а природні
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04.02.2021 16:59 Відповісти
Невже це ксюха?
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04.02.2021 16:58 Відповісти
так...кощійова мертечукова бойова баба без косметики
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04.02.2021 17:00 Відповісти
Зовсім не сосна корабельна...
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04.02.2021 17:04 Відповісти
Я спочатку подумав, що паросток рослини в окулярах.
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04.02.2021 17:03 Відповісти
благодаря ЦПК ввели санкции против говорящей жопы бени. не исключено, эта просьба тоже может быть услышана.
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04.02.2021 16:38 Відповісти
эта просьба тоже может быть услышана.
Беню бриты обидели деньги Привату надо возращать...
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04.02.2021 16:44 Відповісти
Ось що "животворящого" Байден робить! Слава США, смерть ерефії і її приспішникам
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04.02.2021 16:45 Відповісти
Ну это совсем уже некрасиво.
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04.02.2021 16:40 Відповісти
Если бы Ющенко, в свое время остановил Юлю, мы бы жили совсем в другой стране. Впервые поддерживаю Зе. Он из лицедея становится Президентом.
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04.02.2021 16:40 Відповісти
Он из лицедея становится Президентом.

Как по мне,то США надавили...
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04.02.2021 16:45 Відповісти
Не надавили, а наказали. Зе маріонетка, холуйчик. Само воно нічого не вирішує.
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04.02.2021 23:27 Відповісти
ющ, той слюньтяй що маючи владу злигався з ригами? бгггг
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04.02.2021 17:00 Відповісти
Да. А вагнеровцы, Риффмастер, Котеленец, сдача территорий, голожопые рагули вместо парада на День Независимости, тотальное унижение страны и нации, провалы в экономике, "велике крадівництво", провал в борьбе с єпидемией и с вакцинацией и ежедневые традиционные бубочкины факапы - это что, забудем все? Смотрите, как бы лютый ватник за два дня патриотом не стал.
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04.02.2021 17:06 Відповісти
ЦПК просит США ввести санкции против Козака и жены Медведчука Марченко.

Оце Буба попав...
Це ж треба буде і "Г+Г" прикривати, акції якого у Бєні та Оксанки мертветчукової.
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04.02.2021 16:42 Відповісти
Список необхідно доповнити всім блоком ЗАЖОПУ
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04.02.2021 16:46 Відповісти
Радіо Свобода@radiosvoboda· 1 ч

ОПЗЖ на своєму з'їзді вирішила ініціювати імпічмент Зеленського
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04.02.2021 19:29 Відповісти
раскручивается дальше маховик заслуженных репрессий (долго ж он разгонялся)
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04.02.2021 16:48 Відповісти
Щось соросня активізувалась. Мабуть вказівку з американьскої амбасади отримали.
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04.02.2021 16:49 Відповісти
І це добре! Добре, що не від кремлядей!
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04.02.2021 17:05 Відповісти
И это прекрасно.
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04.02.2021 17:10 Відповісти
ах ты боже мой, на оксанку замахнулись, вставай страна огромная, как пел рабинович
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04.02.2021 16:49 Відповісти
Психушку наверное вспомнил сидявый. Надо бы повторить. Не долечили. ЦПК просить США ввести санкції проти Козака і дружини Медведчука Марченко, - Шабунін - Цензор.НЕТ 2429
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04.02.2021 17:53 Відповісти
вставай страна огромная, как пел рабинович

У нас в политике в основном мошенники, проходимцы и казнокрады, со множественными рабиновичами....
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04.02.2021 18:19 Відповісти
Так при СССР Рабинович был осуждён на 14 лет , а в Украине миллионером стал ! Какими нужно быть недалекими примитивными 🐏🐑 , чтобы развесить уши и слушать лысого ублюдка опарыша
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04.02.2021 18:54 Відповісти
А ще засуджені при СРСР за розкрадання в особливо великих розмірах ставали Героями України. Так що нічого дивного.
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04.02.2021 23:35 Відповісти
і знову одне й те саме, як тільки історично випадає можливість будувати країну для себе своїми руками українці в жопі. ми постійно когось просимо. і зверніть увагу про що просимо, щоб хтось виконував нашу роботу руками людей іншої країни.
ви не знаєте яка якість і яка користь від тієї роботи?
то може пора вже самим виносити сміття зі своєї хати і починати прибиратися, щоб від цієї рашапоїдної срані піря сипалось.
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04.02.2021 16:57 Відповісти
Невже цього чорта московського задушать санкціями як північний поток - 2, тобто будуть вводити санкції проти всіх дотичних до нього осіб поки чахлик не сдохне.
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04.02.2021 17:03 Відповісти
Зеленський! Далі треба прем'єром Порошенко.
Введення військового стану. Арешт всієї опзж і інших агентів кацапстана!
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04.02.2021 17:08 Відповісти
за твоїм зелепупиком декілька кримінальних статей плаче.
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04.02.2021 17:27 Відповісти
По-перше він не мій. По-друге дайте йому шанс виправити помилки!
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04.02.2021 17:32 Відповісти
Если соросята (ЦПК) просит, то введут. Дед Сорос мужик серьезный. И злопамятный. ЦПК просить США ввести санкції проти Козака і дружини Медведчука Марченко, - Шабунін - Цензор.НЕТ 4646
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04.02.2021 17:09 Відповісти
Соросу уже больше 90 и не изветсно живой он или мертвый тот сорос
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04.02.2021 17:30 Відповісти
А это не важно. Живой , мертвый , хоть призрак.
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04.02.2021 17:50 Відповісти
Щось подібне хотів написати. Таке враження що ці соросята головні вороги кацапні і в нас і на засрашці. Дайош короче !
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04.02.2021 17:32 Відповісти
А оксанку то за что? Она ж нифчемневинавата.😆
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04.02.2021 17:17 Відповісти
Не мог отец КГБиста Ведмедчука служить в немецкой полиции,это поклеп Госдепа... ЦПК просить США ввести санкції проти Козака і дружини Медведчука Марченко, - Шабунін - Цензор.НЕТ 5317
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04.02.2021 17:26 Відповісти
Він був "Штірліцем" у поліцаїв!?
Він служив "саветской подібне"!?
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04.02.2021 17:34 Відповісти
Замість "родіне" написало "подібне"
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04.02.2021 17:36 Відповісти
Дивлюсь на фото Казка - дуже він подібний на Казка з мацквабаду. Мабуть родом з одного каналу.
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04.02.2021 17:39 Відповісти
Не пацаны, в США это так не работает.
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04.02.2021 17:39 Відповісти
Казака!
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04.02.2021 17:40 Відповісти
а не проще ли посадить эту шайку дав каждоиу лет по пять..
И Штаты просить не нужно
и войну на Донбасе враз прекратят мацкали поганые
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04.02.2021 17:44 Відповісти
Готовься Зеля к весеннему обострению, к сожалению.
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04.02.2021 17:58 Відповісти
Надо было еще 6 лет назад это сделать, чтоб дальше Рашки не выползали...
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04.02.2021 18:19 Відповісти
Ну и нахрена Шабунин палит контору !? Что бы они успели переоформить всё !?
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04.02.2021 18:27 Відповісти
"Вместе с коллегами отправили Председателям Госдепа и Минфина США открытое письмо, которым просить расширить санкции по Медведчуку на его жену и Козака. Именно через сеть зарегистрированных на них кампаний Медведчук избегает разрушительных последствий санкций США персонально в отношении него", - написал Шабунин. Источник: https://censor.net/ru/n3246037

ДАВНО ПОРА ВЖЕ ЦЮ МЕРЗОТУ СЄПАРСЬКУ ПОСТАВИТИ НА МІСЦЕ
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04.02.2021 18:31 Відповісти
А нельзя ли у Шабунина выдрать на морде балябу из-под носа? Ну честное слово, стоит только взглянуть на харю Шабунина и сразу невольно концентрируешься на его балябе.
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04.02.2021 18:38 Відповісти
Шабунин трепло и грантоед,и если бы Медведчук не потерял берега и не начал в последнее время свои телеканалы натравливать на Ахметова и Пинчука,то ничего бы ему и не было. ЦПК просить США ввести санкції проти Козака і дружини Медведчука Марченко, - Шабунін - Цензор.НЕТ 8259
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04.02.2021 18:44 Відповісти
 
 