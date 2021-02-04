ЦПК просить США ввести санкції проти Козака і дружини Медведчука Марченко, - Шабунін
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Центр протидії корупції направив головам Держдепу і Мінфіну США лист з проханням розширити санкції проти голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука на його дружини Оксани Марченко і на депутата цієї партії Тараса Козака.
Про це глава правління ЦПК Віталій Шабунін повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Разом з колегами відправили Головам Держдепу і Мінфіну США відкритий лист, у якому просили розширити санкції щодо Медведчука на його дружину і Козака. Саме через мережу зареєстрованих на них кампаній Медведчук уникає руйнівних наслідків санкцій США персонально проти нього", - написав Шабунін.
Серед підписантів листа - 17 організацій: ЦПК, Transparency International Ukraine, Автомайдан, рух ЧЕСНО, Детектор медіа, Bihus.info, Інститут масової інформації, Харківський антикорупційний центр і інші.
ЦПК не вперше ініціює санкції США проти українських політиків. Так, він домігся введення обмежувальних заходів проти "слуги народу" Олександра Дубінського.
Будь ласка, зачекайте...
В ответ надо провести референдум о запрещении ОПЗЖ как партии, которая подрывает устои государства....
Я смотрю Шабунин и Ко делают для Украины больше пользы чем СБУ и президент вместе взятые!
вони нелохито не гівно)
Якщо по -простому, то українська держава не здатна захистити свої національні інтереси, а цим має займатися Байден.
https://charter97.org/ru/news/2021/2/4/410113/
https://charter97.org/ru/news/2021/2/4/410113/
Сыну немецкого шуцмана санкции и презрение!
...
є багато красивіших (навіть з мереживом зморшок і зайвою вагою).. бо вони не штучні, а природні
Беню бриты обидели деньги Привату надо возращать...
Как по мне,то США надавили...
Оце Буба попав...
Це ж треба буде і "Г+Г" прикривати, акції якого у Бєні та Оксанки мертветчукової.
ОПЗЖ на своєму з'їзді вирішила ініціювати імпічмент Зеленського
У нас в политике в основном мошенники, проходимцы и казнокрады, со множественными рабиновичами....
ви не знаєте яка якість і яка користь від тієї роботи?
то може пора вже самим виносити сміття зі своєї хати і починати прибиратися, щоб від цієї рашапоїдної срані піря сипалось.
Введення військового стану. Арешт всієї опзж і інших агентів кацапстана!
Він служив "саветской подібне"!?
И Штаты просить не нужно
и войну на Донбасе враз прекратят мацкали поганые
ДАВНО ПОРА ВЖЕ ЦЮ МЕРЗОТУ СЄПАРСЬКУ ПОСТАВИТИ НА МІСЦЕ