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На Черкащині заступника командира частини Нацгвардії затримано на хабарі 1 тис. дол. За зарахування на контрактну службу, - Нацполіція. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

3 лютого в Черкаській області правоохоронці затримали заступника командира однієї з військових частин Нацгвардії на отриманні хабаря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

На Черкащині заступника командира частини Нацгвардії затримано на хабарі 1 тис. дол. За зарахування на контрактну службу, - Нацполіція 01

За даними слідства, громадяни, які бажають вступити на службу за контрактом, повинні були платити військовому певну винагороду. За це він обіцяв зарахувати їх до списків військової частини і в подальшому підписати контракт.

У середу, 3 лютого, правоохоронці затримали заступника командира відразу після отримання 1000 доларів хабаря в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

На Черкащині заступника командира частини Нацгвардії затримано на хабарі 1 тис. дол. За зарахування на контрактну службу, - Нацполіція 02

Вирішується питання про повідомленні йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Хабарнику загрожує позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, з конфіскацією майна.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
За непризыв-берут, за контракт-берут, эту страну не победить!)
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04.02.2021 16:48
+3
а що буде коли армія відповідатиме зразку НАТОвської, у т.ч. зарплата? Треба буде вихід на міністра мати, щоби контрачем піти
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04.02.2021 16:46
+3
1000 баксів за те, щоб тебе взяли працювати на зарплату військового? 99,5%, що це був якийсь ворожий шпигун, щоб передавати інформацію з частини. Заплатив мабуть за те, щоб взяли на контракт не перевіряючі важливих документів і біографії. А якщо перевіряти, то на контракт можно подати заяву просто у якийсь другий військомат безкоштовно.
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04.02.2021 16:53
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а що буде коли армія відповідатиме зразку НАТОвської, у т.ч. зарплата? Треба буде вихід на міністра мати, щоби контрачем піти
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04.02.2021 16:46 Відповісти
За непризыв-берут, за контракт-берут, эту страну не победить!)
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04.02.2021 16:48 Відповісти
Ти правий! Правда, в Західних "патріотичних" областях більше дають, щоб не служити, а швидко змотатися за бугор.
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04.02.2021 17:53 Відповісти
Во времена настали... )))
Не, ну а чо, классный бизнесплан для мо: все желающие служить по контракту должны проходить через аукцион продажи должностей )))
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04.02.2021 16:49 Відповісти
1000 баксів за те, щоб тебе взяли працювати на зарплату військового? 99,5%, що це був якийсь ворожий шпигун, щоб передавати інформацію з частини. Заплатив мабуть за те, щоб взяли на контракт не перевіряючі важливих документів і біографії. А якщо перевіряти, то на контракт можно подати заяву просто у якийсь другий військомат безкоштовно.
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04.02.2021 16:53 Відповісти
насправді усе простіше, це була "торпеда".
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04.02.2021 16:56 Відповісти
зазазазазаазамзам комманедира обмельчали замкамандиры
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04.02.2021 17:09 Відповісти
полиция задерживает нацгвардию и кто главнее своих же и выше уровнем такой бред надо было караул в ружье и дать отпор муссорам))
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04.02.2021 17:10 Відповісти
негодяй просто позорит высокое звание офицера украинской армии
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04.02.2021 17:11 Відповісти
в говорят что никто служить не хочет На Черкащині заступника командира частини Нацгвардії затримано на хабарі 1 тис. дол. За зарахування на контрактну службу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4065
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04.02.2021 17:32 Відповісти
На Черкащині заступника командира частини Нацгвардії затримано на хабарі 1 тис. дол. За зарахування на контрактну службу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1400
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04.02.2021 18:40 Відповісти
 
 