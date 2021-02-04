Вакцина Pfizer приїде в термобоксах, спеціальних умов для зберігання не потрібно, - гендиректорка "Pfizer Ukraine" Цілик
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Вакціна проти COVID американської компанії Pfizer не вимагає спеціальних умов зберігання чи транспортування незважаючи на те, що зберігається за температури нижче -70. Вона поставляється в спеціальних боксах, які підтримують потрібну температуру.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це на онлайн-зустрічі "Глобальний огляд економіки України" заявила генеральна директорка Pfizer Ukraine Зоряна Цілик.
"Насправді це (логістика вакцини. - Ред.) простіше, ніж всі уявляють собі в Україні. Тому що вакцина поставляється в спеціальних термобоксах, які підтримують цю температуру. У нас є п'ять тижнів, протягом яких термобокси її підтримують. Тобто це не вимагає рефрижиратора і машин ... в Європі це взагалі FedEx (поштовий оператор. - Ред.) розвозить", - зазначила Цілик.
Раніше повідомлялося, що Україна почне щеплення від коронавірусу вакцинами Pfizer і AstraZeneca.
Будь ласка, зачекайте...
Те скоро ждать новость что в связи с нарушением условий хранения, вакцине п-ц?
https://www.youtube.com/watch?v=Z1gX2WAvBso&t=0s&ab_channel=EuropeanBusinessAssociationUkraine
Это ... утверждает, что вакцина Pfizer не требует (!) для своего хранения специальных условий с минус 70, оказывается она может в течении 5 недель (!!!) храниться в термобоксах (!!!). И этот бред клонируется всеми СМИ !
это вот это что ли? Но тут написано что держит 2 дня !
которая принадлежит к ДНК -вакцинам ?
И мне не всё равно, какую мне предложат вакцину - годную или нет, а вероятность обмана весьма высока. Вот, к примеру, ещё один вопрос, ответ на который развеял бы сомнения у многих: имеется ли на бутылочках (а не на контейнере!) тепловой маркер пригодности?
например, при вскрытии бокса сколько нужно времени чтоб успеть использовать всю...
и навряд ли ее сразу можно водить (т.е замороженную)? - не смейтесь рассуждаю как обыватель)))))))
Посмотреть бы на эти термобоксы, которые автономно держат 5 недель температуру минус 70.
Вопрос в том, сколько они будут стоить.
Написано, что для 180000 доз камера будет стоить 40 000 €, а в 4 раза меньше - 10000€. Но там написано, что держит 2 дня, а не 5 недель.
1. камера холод сохраняет
2. камера холод производит.
Во втором случае тоже два варианта:
а) за счёт внутреннего полностью автономного источника
б) с возможностью воткнуть её в розетку по прибытии
И эти люди находятся у руля и принимают ключевые для нации решения?...
va-Q-tec - динамично развивающаяся высокотехнологичная компания, которая с 2001 года является пионером в разработке инновационных решений в изоляционной промышленности на основе энергоэффективных, компактных и экологически чистых вакуумных изоляционных панелей (VIP). VIP изоляция примерно в 10 раз более эффективна по сравнению с традиционной изоляцией из волокна или пены.
Кроме того, va-Q-tec производит решения для пассивной термоупаковки (контейнеры и коробки), которые обеспечивают постоянный температурный режим, как правило, от 4 до 10 дней. Компания производит продукцию в Германии и обеспечивает высочайшие стандарты качества благодаря своей запатентованной системе управления .
Эффективная технология продуктов va-Q-tec позволяет экономить ценную энергию в областях повседневного использования: транспортировка фармацевтических продуктов, холодильных и морозильных устройств, зданий, техники и промышленности, а также автомобилей и самолетов.
В ИТАЛИИ РАЗРАБОТАЛИ МОБИЛЬНУЮ МОРОЗИЛКУ-ТЕРМОС ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА
Выступление генерального директора Pfizer Ukraine Зоряны Цилык в ходе онлайн-встречи "Глобальный обзор экономики Украины"
Тайминг выступления на видео 1.57.34
https://www.youtube.com/watch?v=Z1gX2WAvBso&t=0s&ab_channel=EuropeanBusinessAssociationUkraine
Это ... утверждает, что вакцина Pfizer не требует (!) для своего хранения специальных условий с минус 70, оказывается она может в течении 5 недель (!!!) храниться в термобоксах (!!!). И этот бред клонируется всеми СМИ !
Вакцина Pfizer выдерживает нахождение вне гипотемпературных условий не более (!) пяти дней (!!!). На шестой день ее можно выбрасывать.
Мы писали об этом 27.12.2020 .
В системе "Державного агентства резерву України" существует единственное хранилище №АС-22....8 способное обеспечить хранение вакцин производства компаний "BioNTech SE" и "Pfizer, Inc" с необходимым уровнем температурного режима. Ориентировочный объем хранения составляет 75-80 тысяч упакованных доз вакцины. Но техническое состояние хранилища нам неизвестно. Мы писали об этом 12.12.2020 г.
Хроника
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.htmlУслышьте нас !