Українського воїна поранено внаслідок обстрілу найманцями РФ з мінометів і стрілецької зброї біля Південного, - ОТГ "Північ"
Новини Цензор.НЕТ Події
Українського військовослужбовця поранено в районі Південного внаслідок обстрілу найманцями РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОТГ "Північ".
"Сьогодні, 4 лютого, недалеко від населеного пункту Південне, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл наших позицій із мінометів калібру 82-мм і стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець зазнав вогнепального поранення", - сказано в повідомленні.
Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку.
Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації і її найманців повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.
Будь ласка, зачекайте...
Прилетела одна мина...в ответ летит 10...прилетело 10 в ответ летит 100...
Швидкого одужання нашому герою.
Донбас 4 лютого 2021 16:26
Про це він сказав в інтерв'ю російському пропагандистському телеканалу, передає Depo.Донбас.
"Я вів переговори через посередників у Ростові і в Таганрозі, навіть ще до 6 квітня (6 квітня 2014 року - дата оголошення АТО на Донбасі - ред.), - сказав Стрєлков, тим самим підтвердив, що розв'язав війну в Укаїні без будь-якого приводу.
Раніше усі російські найманці виправдовувалися, що прийшли на Донбас під приводом "захисту від української агресії".
Також Стрєлков підтвердив, що усіх ватажків призначав куратор - помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков, і тим самим вкотре довів, що ніяких "ЛНР" і "ДНР" як сторони конфлікту ніколи не було, оскільки ними керують з Кремля.
Смерти и тяжелых ранений расеянским наемникам! Убей расеянина-очисти землю Украины от расеянской сскверны!
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Rumaila
За одного пораненого в результаті порушення припинення вогню - 300 вбитих, 700 поранених, триста одиниць бронетехніки знищено, 400 іншої техніки знищено, 30 одиниць артилерії знищено, 8 градів знищено.