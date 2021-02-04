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Українського воїна поранено внаслідок обстрілу найманцями РФ з мінометів і стрілецької зброї біля Південного, - ОТГ "Північ"

Новини Цензор.НЕТ Події

Українського воїна поранено внаслідок обстрілу найманцями РФ з мінометів і стрілецької зброї біля Південного, - ОТГ

Українського військовослужбовця поранено в районі Південного внаслідок обстрілу найманцями РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОТГ "Північ".

"Сьогодні, 4 лютого, недалеко від населеного пункту Південне, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл наших позицій із мінометів калібру 82-мм і стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець зазнав вогнепального поранення", - сказано в повідомленні.

Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку.

Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації і її найманців повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

Читайте також: Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС
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Топ коментарі
+16
Ранения и гибель наших солдат уже практически каждый день...а осел все в глаза ***** заглядывает....
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04.02.2021 17:03
+13
Я предлагаю хотя бы наносить удары в ответ....
Прилетела одна мина...в ответ летит 10...прилетело 10 в ответ летит 100...
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04.02.2021 17:15
+7
Це звіздець, а не тиша.
Швидкого одужання нашому герою.
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04.02.2021 17:18
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Ранения и гибель наших солдат уже практически каждый день...а осел все в глаза ***** заглядывает....
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04.02.2021 17:03 Відповісти
что ты предлагаешь? Горячую фазу войны с вероятным поражением? Наверное даже я -За! Лучше уже ужасный конец чем ужас без конца.
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04.02.2021 17:08 Відповісти
Я предлагаю хотя бы наносить удары в ответ....
Прилетела одна мина...в ответ летит 10...прилетело 10 в ответ летит 100...
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04.02.2021 17:15 Відповісти
Да все там как было так и осталось . стреляют и те и те и в ответку и так.. иначе бы одни других уже вытеснили просто а так все лупят друг друга со своих позиций.
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04.02.2021 17:20 Відповісти
Это для тебя это там...а для меня это тут...потому я точно знаю что в ответку не стреляют...
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04.02.2021 17:22 Відповісти
О Господи! Еще одна офицерская дочь из окопа на спине убитого товарища пишет Українського воїна поранено внаслідок обстрілу найманцями РФ з мінометів і стрілецької зброї біля Південного, - ОТГ "Північ" - Цензор.НЕТ 4481
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04.02.2021 17:24 Відповісти
Просто я живу практически возле линии разганичения...вот и все...секрет моих знаний прост...
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04.02.2021 17:25 Відповісти
Мы с тобой наверное на каких-то разных линиях разграничения живем - я прилёты слышу, а ты нет. Походу твой секрет не так прост, как ты рассказываешь Українського воїна поранено внаслідок обстрілу найманцями РФ з мінометів і стрілецької зброї біля Південного, - ОТГ "Північ" - Цензор.НЕТ 2857
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04.02.2021 17:48 Відповісти
15 стодвадцятих . Погугли , знайдешь . Так що те , що не відповідають - само не відповідає дійсності .
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04.02.2021 19:23 Відповісти
А где ж их столько набрать, мин?
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04.02.2021 17:23 Відповісти
Тухло подмахиваешь потерпевшему торчку - тебе не заплатят Українського воїна поранено внаслідок обстрілу найманцями РФ з мінометів і стрілецької зброї біля Південного, - ОТГ "Північ" - Цензор.НЕТ 2256
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04.02.2021 17:19 Відповісти
такие как ты дают всем и во все дыры,наверное особенно кацапам,лугандосина.
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04.02.2021 17:39 Відповісти
Хотя бы разведку и снайперские пары вернул! Докладывают они ОБСЕ! А оно уже давно видит больше, чем Хомчак с Тараном. Только ответку вместо нас оно давать не будет.
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04.02.2021 17:21 Відповісти
Це звіздець, а не тиша.
Швидкого одужання нашому герою.
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04.02.2021 17:18 Відповісти
Російський диверсант Ігор Гіркін (Стрєлков) визнав, що він разом з росіянами-бойовиками готував вторгнення на український Донбас ще до оголошення АТО

Донбас 4 лютого 2021 16:26
Про це він сказав в інтерв'ю російському пропагандистському телеканалу, передає Depo.Донбас.

"Я вів переговори через посередників у Ростові і в Таганрозі, навіть ще до 6 квітня (6 квітня 2014 року - дата оголошення АТО на Донбасі - ред.), - сказав Стрєлков, тим самим підтвердив, що розв'язав війну в Укаїні без будь-якого приводу.

Раніше усі російські найманці виправдовувалися, що прийшли на Донбас під приводом "захисту від української агресії".

Також Стрєлков підтвердив, що усіх ватажків призначав куратор - помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков, і тим самим вкотре довів, що ніяких "ЛНР" і "ДНР" як сторони конфлікту ніколи не було, оскільки ними керують з Кремля.
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04.02.2021 17:49 Відповісти
Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику!

Смерти и тяжелых ранений расеянским наемникам! Убей расеянина-очисти землю Украины от расеянской сскверны!
Українського воїна поранено внаслідок обстрілу найманцями РФ з мінометів і стрілецької зброї біля Південного, - ОТГ "Північ" - Цензор.НЕТ 4253
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04.02.2021 18:57 Відповісти
Українського воїна поранено внаслідок обстрілу найманцями РФ з мінометів і стрілецької зброї біля Південного, - ОТГ "Північ" - Цензор.НЕТ 6215
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04.02.2021 20:10 Відповісти
. А президент повзає на колінах та заглядає путлеру в очі.А люся-арестович виправдовує такого президента
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04.02.2021 21:01 Відповісти
І знову «провокаційні» обстріли, поранення, вбивства снайперами. І так вже сьомий рік, а за останні шість місяців - навіть без права відповіді. Скілько можна терпіти таке знущання?! Ось, вам, зебобіки, історія 30-річної давнини як треба відповідати на порушнння ворогом режиму припинення вогню:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Rumaila
За одного пораненого в результаті порушення припинення вогню - 300 вбитих, 700 поранених, триста одиниць бронетехніки знищено, 400 іншої техніки знищено, 30 одиниць артилерії знищено, 8 градів знищено.
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05.02.2021 18:02 Відповісти
Навіть не 300 вбитих, а 700!
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05.02.2021 18:03 Відповісти
 
 