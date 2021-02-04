Українського воїна поранено внаслідок обстрілу найманцями РФ з мінометів і стрілецької зброї біля Південного, - ОТГ "Північ"

Українського військовослужбовця поранено в районі Південного внаслідок обстрілу найманцями РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОТГ "Північ".

"Сьогодні, 4 лютого, недалеко від населеного пункту Південне, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл наших позицій із мінометів калібру 82-мм і стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець зазнав вогнепального поранення", - сказано в повідомленні.

Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку.

Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації і її найманців повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

Читайте також: Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС