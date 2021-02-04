Розглядається кілька версій щодо причин пожежі в лікарні Запоріжжя. Не виключений підпал, - Нацполіція. ФОТО

Поліція відпрацьовує кілька версій щодо причин виникнення пожежі в інфекційній лікарні Запоріжжя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Правоохоронці нагадують, що в ніч з 3 на 4 лютого внаслідок пожежі в обласній інфекційній лікарні Запоріжжя загинуло чотири людини. Слідчі поліції почали кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

За всіма ознаками пожежу кваліфіковано як надзвичайну ситуацію місцевого рівня.

"В даний час слідство розглядає кілька версій причини виникнення пожежі, серед яких - можливі порушення пожежної безпеки, техніки безпеки при роботі з обладнанням, а також несправність медичного обладнання. Не виключається і версія підпалу. Призначено експертизи, за результатами яких поліція спільно з ДСНС встановить причини трагедії", - зазначають в Нацполіції.





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Як повідомлялося із посиланням на ДСНС, під час пожежі в Обласній інфекційній клінічній лікарні Запоріжжя загинули чотири людини, постраждали дві особи. Запорізька ОДА створила комісію з розслідування причин пожежі. Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження за цим фактом.