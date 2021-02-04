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Розглядається кілька версій щодо причин пожежі в лікарні Запоріжжя. Не виключений підпал, - Нацполіція. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Розглядається кілька версій щодо причин пожежі в лікарні Запоріжжя. Не виключений підпал, - Нацполіція. ФОТО

Поліція відпрацьовує кілька версій щодо причин виникнення пожежі в інфекційній лікарні Запоріжжя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Правоохоронці нагадують, що в ніч з 3 на 4 лютого внаслідок пожежі в обласній інфекційній лікарні Запоріжжя загинуло чотири людини. Слідчі поліції почали кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

За всіма ознаками пожежу кваліфіковано як надзвичайну ситуацію місцевого рівня.

"В даний час слідство розглядає кілька версій причини виникнення пожежі, серед яких - можливі порушення пожежної безпеки, техніки безпеки при роботі з обладнанням, а також несправність медичного обладнання. Не виключається і версія підпалу. Призначено експертизи, за результатами яких поліція спільно з ДСНС встановить причини трагедії", - зазначають в Нацполіції.

Розглядається кілька версій щодо причин пожежі в лікарні Запоріжжя. Не виключений підпал, - Нацполіція 01
Розглядається кілька версій щодо причин пожежі в лікарні Запоріжжя. Не виключений підпал, - Нацполіція 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ВООЗ відреагували на пожежу в інфекційній лікарні Запоріжжя

Як повідомлялося із посиланням на ДСНС, під час пожежі в Обласній інфекційній клінічній лікарні Запоріжжя загинули чотири людини, постраждали дві особи. Запорізька ОДА створила комісію з розслідування причин пожежі. Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження за цим фактом.
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А теперь представьте себе ситуацию, если по команде из "братской" страны, с помощью уже засланных диверсионных групп (с этой же страны) начнут взрываться линии электропередач, линии связи, коммуникации... Тогда мы и узнаем, что такое разрушенная за минуты энергосистема страны, которую восстановить возможно за считанные 4-6-8 месяцев...
Тогда мы и узнаем настоящую цену нашей (налогоплательщиков) беспечности на игрища ОПГ СБУ по безудержному обогащению, приобретению недвижимости, вывозу капиталов.
Тогда те бизнесмены, которые "крышуются" за "мзду малую" СБУ и полицией поймут, что сберегая свои компании, они помогали убить государство.
Я не написал ничего нового, это обычный план антитеррористических мероприятий любой страны/государственной машины при здравомыслящем президенте. Есть ли он у нас?
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04.02.2021 17:33 Відповісти
В инете пишут шо возгорание пошло от одного из аппаратов швл . Если так , то кто производитель и кто обслуживал ?
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04.02.2021 17:55 Відповісти
все может быть очнь просто-пожар из-за пожара
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04.02.2021 18:08 Відповісти
Да поджог. Но вы его не обнаружите.
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04.02.2021 18:12 Відповісти
Сумно за молоду лікарку, яка загинула в пожежі...
Вчилася, мріяла, працювала, мала Надію на майбутнє і пішла в небуття...
Свіла пам'ять Людині...((...Сумно.
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04.02.2021 18:23 Відповісти
Бабушки курили ночью.. пока медперсонал спал, поджог , а как же...
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04.02.2021 18:52 Відповісти
Проще списать на поджигателя, нежели разобраться от куда поступил ИВЛ, американцы уже получали гуманитарную от москалей, горели они, они вернули эту братскую помощь... наши , вероятно за дёшево купили. Это признать - себя обосрать.
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04.02.2021 18:55 Відповісти
 
 