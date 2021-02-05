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Новини Економіка
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ПДВ (219) економіка (714)

Безглуздим зниженням ПДВ для аграріїв ми консервуємо сировинну модель економіки України і порушуємо зобов'язання перед МВФ, - економіст

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Безглуздим зниженням ПДВ для аграріїв ми консервуємо сировинну модель економіки України і порушуємо зобов'язання перед МВФ, - економіст

Вибірковим зниженням ПДВ для аграріїв влада консервує сировинну модель економіки країни.

Про це заявив економіст Павло Вернівський, коментуючи закон №3656, який прийняла Верховна Рада, але досі не підписав президент Володимир Зеленський.

Цей закон передбачає зниження ставок ПДВ с 20 до 14% виробникам сировини – зерна, насіння льону, рапсу та соняшника, цукрові буряки тощо. В той час, як для представників переробної галузі податки залишаються без змін.

"Ми стимулюємо (цим законом – ред.) підтримку виробництва цієї сировини. В поточній ситуації ми консервуємо сировинну модель і бачимо, що, наприклад, такими безглуздими законами і рішеннями самі заводимо себе в тупик", - сказав Вернівський.

Він також розкритикував аргумент ініціаторів вибіркового зниження ПДВ, що таке рішення нібито призведе до здешевлення продуктів харчування для населення.

"Якщо ви хочете знизити вартість кінцевої продукції, то треба стимулювати виробництво цієї кінцевої продукції – або давати субсидії на виробництво цієї кінцевої продукції, або знижувати податки. Тільки так", - наголосив Вернівський.

Окрім того, за його словами, рішення про часткове зниження ПДВ для аграріїв порушує домовленості України з МВФ щодо утримання від зменшення податків та введення податкових пільг.

"Основна ціль МВФ – це зниження (дефіциту – ред.) бюджету. Знизити дефіцит бюджету можна тільки за рахунок зниження витрат або зростання доходів бюджету. МВФ йде шляхом зменшення витрат бюджету… Дефіцит в розумінні МВФ – основна з всіх економічних проблем держави. І тому в принципі, можна сказати, що ми порушуємо", - пояснив Вернівський.

Раніше експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що вибіркове зниження ПДВ для аграріїв пролобійоване окремими виробниками і не сприятиме підвищенню доступності продуктів харчування для населення.

Нагадаємо, законопроєкт, який передбачає зниження ставки ПДВ для певних сфер агросектору із 20% до 14% (№3656), Верховна Рада ухвалила 17 грудня 2020 року. Закон передали на підпис президенту Володимиру Зеленському, проте він документ підписувати не поспішає.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
НДС вообще должен быть отменен полностью ! Этот коррупционный налог вообще был придуман для сдерживания перепроизводства и теми кем придуман не используется ! В США нет НДСа !
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04.02.2021 17:47
+6
_Так здорово ведь как: обложить народ поборами, акцизами, космической растоможкой - а после из оставшегося в магазине ещё одну пятую отобрать! Аппетиты грабителей бесконечны - пока народ их не уничтожит, они не уймутся!
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04.02.2021 17:54
+3
Совершенно верно, надо оторвать аграриев от сохи, стране нужны IT специалисты.
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04.02.2021 18:03
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Значит поднимут НДС аграриям.. в *опу МВФ они посылают только в кино.
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04.02.2021 17:43 Відповісти
НДС вообще должен быть отменен полностью ! Этот коррупционный налог вообще был придуман для сдерживания перепроизводства и теми кем придуман не используется ! В США нет НДСа !
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04.02.2021 17:47 Відповісти
_Так здорово ведь как: обложить народ поборами, акцизами, космической растоможкой - а после из оставшегося в магазине ещё одну пятую отобрать! Аппетиты грабителей бесконечны - пока народ их не уничтожит, они не уймутся!
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04.02.2021 17:54 Відповісти
Мда... Ну или вот ещё новый грабёж: к тебе приходят бандиты и говорят: ты нам должен! Что? Как? Да за что ещё-то? Так у тебя есть жильё - плати нам за это - а не то отберём!
_Да вы уху ели, мрази? Безглуздим зниженням ПДВ для аграріїв ми консервуємо сировинну модель економіки України і порушуємо зобов'язання перед МВФ, - економіст - Цензор.НЕТ 7356 Я живу там, это не источник моего дохода! А с вашим грабежом через тарифы - так вообще просто вешайся.
_И разного рода дураки - или просто подлецы на стороне бандитов - любят кивать, мол, в других странах тоже недвижимость налогом обкладывают... Да мне - *****! Где-то и людей едят, так что перенимать опыт? То что в соседнем селе бандиты тем же способом грабят селян - вообще не аргумент, идите *****, уроды! Безглуздим зниженням ПДВ для аграріїв ми консервуємо сировинну модель економіки України і порушуємо зобов'язання перед МВФ, - економіст - Цензор.НЕТ 2792
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04.02.2021 19:09 Відповісти
как это в США нет НДСа? Кто тебе это сказал? Рептилоиды?
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04.02.2021 19:23 Відповісти
как есть только наоборот
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05.02.2021 10:24 Відповісти
5.10
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04.02.2021 19:42 Відповісти
Придурок что ты будешь делать, если по твоей вине аграрии оставят земли весной непосаженными, пойдешь в МВФ жаловаться.
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04.02.2021 17:51 Відповісти
Этого точно не случится ни при каких обстоятельствах
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05.02.2021 01:55 Відповісти
Та ты шо, НДС вообще бессмысленная штука, ведь ****** всем дармоедам. 😁
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04.02.2021 17:55 Відповісти
нарушать обязательства перед мвф смертии подобно, бо грошей не дадут и будут вечно попрекать оказанными милостями
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04.02.2021 17:58 Відповісти
В тему и на злобу дня !!! Безглуздим зниженням ПДВ для аграріїв ми консервуємо сировинну модель економіки України і порушуємо зобов'язання перед МВФ, - економіст - Цензор.НЕТ 8875

"Дела в колхоЗе шли плохо. Ну не сказать, что совсем уж плохо, можно даже сказать что хорошо, но с каждым годом все хуже и хуже." - В. Войнович.
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04.02.2021 17:59 Відповісти
Совершенно верно, надо оторвать аграриев от сохи, стране нужны IT специалисты.
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04.02.2021 18:03 Відповісти
Тільки голову морочать. Поки Вова думає - відвантажив машину сої по старому ПДВ - 20%. Мені що з гуся вода. Наприклад
при 20% ПДВ ціна буде 120 гривень - 20 грн ПДВ, без ПДВ = 100 грн.
при 14% ПДВ ціна буде 114 гривень - 14 грн ПДВ, без ПДВ = 100 грн.
Єдине, що коли накладну заблокують, а вони це роблять дуже часто останнім часом, то в мене "зависне" зараз 20 грн, а тоді - лише 14 грн.
Корочє - нахрєн треба те ПДВ відмінити, красти менше будуть
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04.02.2021 18:37 Відповісти
Они не могут резко это сделать. НДС - весомая часть бюджета и если его убрать, то с чего тогда формировать доходную часть?
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04.02.2021 18:40 Відповісти
в наших реалиях будет так:
при 20% ПДВ ціна буде 120 гривень - 20 грн ПДВ, без ПДВ = 100 грн.
при 14% ПДВ ціна буде 120 гривень - 16,8 грн ПДВ, без ПДВ = 103,2 грн.
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04.02.2021 19:08 Відповісти
В наших реаліях буде так як вирішать трейдери . Яку ціну на закупку встановлять - та і буде . Так що варіантів безліч - може і 103.2 , а може і 99,9 (( і те за радість вважатимемо (( Допоки зерно у виробників перекупи забиратимуть а не держава за справедливими цінами пох .. який відсоток ПДВ ((( .
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04.02.2021 19:22 Відповісти
От тому усім сусідам говорю - будуйте ангари! Із гімна і палок, з чого попало - будуйте! Бачили б, яке одоробло у нас стоїть, курам на сміх. Нехай кури сміються...
А ми уже 15 років добудовуємо, перебудовуємо у себе і ні разу не пожалкували. Зараз дуже легко виходити на заводи напряму, була б лишень партія на кілька машин. Не бійтеся домовлятися з сусідами - вони вам не конкуренти, а союзники в боротьбі з трейдерами. Проте багато так і ворогують між собою за якийсь там нещасний пай, що перейшов, або ще за якусь дрібницю; інформацією про покупців не діляться; ангарів не будують. Потім жаліються, що вимушені з поля за безцінь продавати
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04.02.2021 20:03 Відповісти
А "какаяразніца" скільки відсотків ПДВ сг виробники будуть платити ? Від цього податку їм ні гріє ні пече ((( знизять з 20 % до 14 % трейдери закупівельні ціни зменшать , добре якщо тільки на різницю :6% а не на 10 % (( Колись розумно було коли ці кошти на спецрахунках акумулювалися і підприємства за ці гроші могли проводити модернізацію . У тих умовах кожен сільгоспвиробник незалежно від розмірів виробництва ці кошти мав . Після скасування спецрежиму оподаткування " мають " виробничників ( звісно крім косюків та кернелів (( )
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04.02.2021 18:39 Відповісти
Після скасування спецрежиму змушений працювати виключно з педевешниками, щоб отримати хоч якийсь педевешний кредит(зменшення ПДВ) Але однаково мало виходить, бо ні з ЗП, ні з оренди, ні з амортизації того ПДВ не викроїш - приходиться купляти нову техніку, навіть рукавиці треба шукати з ПДВ. Добре, коли урожай малий (жарт звичайно, особливо торік було не смішно), коли закупівельні ціни низькі (аналогічно) - тоді ПДВ в результаті реально майже нульовий получається; а що робити, коли ціна на сою з 8550 гривень 20.11.2019 року підскочила до 19000 гривень сьогодні? Тут вже ПДВ буде дуже конкретне.
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04.02.2021 18:54 Відповісти
Що робити ? Якщо соя вродила - радіти ! Якщо ні - плакати ((( А якщо серйозно , то домовитися з покупцем щоб він сплатив 80% тоді будуть кошти щоб зареєструвати податкову а тоді він вже решту перерахує.
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04.02.2021 19:17 Відповісти
теперь хлиборобы начнут пентиумы делать и вставлять слугам во все свободные сокеты...
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04.02.2021 18:53 Відповісти
Ага,давай придурок тоді в два раза його підвищим.Польщу за рік догонимо,потім ще раз ПДВ піднімемо і Китай переженемо.
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04.02.2021 19:09 Відповісти
Тоесть *зеленые тарифы* для нищей страны где зарплаты и пенсии в 5 раз меньше чем у европейских бомжей ето хорошо, а снижение налогов для аграриев, особенно самого коррупционного, который и был придуман для того чтобы из бюджета олигофрены себе миллиарды начисляли ето плохо? А не пошло бы то МВФ на*****************.
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04.02.2021 20:32 Відповісти
Вдумайтесь что предлагает етот *економист*. Он предлагает не снижать НДС а наоборот еще и дотации давать выборочно как на *зеленые тарифы* и * теплые кредиты*. Чтобы олигофрены и чиновники кроме аферами с НДС еще и на *дотациях* накручивали себе проценты и откаты. Уже с енергетикой накрутили что всего за пару лет ее почти полностью уничтожили и сделали Украину попрошайкой с протянутой рукой
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04.02.2021 20:36 Відповісти
Любой аграрий мечтает заниматься переработкой. Появятся деньги - купит новый трактор и перерабатывающее оборудование.
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04.02.2021 21:14 Відповісти
 
 