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Відповідального за пожежну безпеку в запорізькій лікарні затримано, - Офіс генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Події

Відповідального за пожежну безпеку в запорізькій лікарні затримано, - Офіс генпрокурора

Правоохоронці затримали відповідального за протипожежну безпеку в Запорізькій обласній інфекційній лікарні, де вночі в реанімаційному відділенні сталася пожежа.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час досудового розслідування, огляду місця події, обшуків встановлено факти порушень у діяльності цього медичного закладу вимог законодавства України про пожежну безпеку та про об'єкти з підвищеною небезпекою", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що слідство відпрацьовує низку версій про причини займання. Серед них - порушення при використанні медобладнання. Через це міг статися витік кисню з ШВЛ, а кисень - вибухнути і спалахнути.

"Зараз посадову особу, відповідальну за техногенний і протипожежний стан Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, затримано в порядку ст.208 КПК України. Також під час слідства буде дано оцінку діяльності органів уповноважених на здійснення контролю у сфері безпеки виробництва", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося із посиланням на ДСНС, під час пожежі в Обласній інфекційній клінічній лікарні Запоріжжя загинули чотири людини, постраждали дві особи. Запорізька ОДА створила комісію з розслідування причин пожежі. Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження за цим фактом.
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Топ коментарі
+9
Стрелочника значит уже нашли....
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04.02.2021 17:50
+5
А пожарного инспектора который проверки делал...начальника пожарной части...когда задерживать собираетесь??? Или ждете пока она у себя всю документацию подрехтуют...??
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04.02.2021 17:51
+4
а главврач, типа, ни причем, ходил на хутор бабочек ловить
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04.02.2021 17:54
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Стрелочника значит уже нашли....
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04.02.2021 17:50 Відповісти
Завхоз там или какой-то штатный инженер.
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04.02.2021 19:13 Відповісти
А чому відповідальний за пожежну і техногенну безпеку стрілочник? Він по посаді- відповідальний. Якщо така посада є і за це хтось з чистою совістю отримував кошти ( нехай навіть невеликі), то чому він- стрілочник? Як насправді в тій лікарні була організована система пожежної безпеки- це питання до керівника. На кожному суб'єкті господарювання є посадові особи, які організують комплекс заходів і ті, які відповідають за стан ПБ . А взагалі, розібратися в цьому - завдання комісії без емоцій дилетантів.
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04.02.2021 19:24 Відповісти
Ответственный за ПБ...часто и густо ни каких доплат не получает...его назначают приказом....
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04.02.2021 19:33 Відповісти
Я якось відвідував курси протипожежної безпеки, а за мене в цей час інший чувак ходив на курси з техніки безпеки. Так він склав за мене іспити й отримав моє посвідчення. Я потім з цим посвідченням увійшов до комісії з охорони праці.
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04.02.2021 19:53 Відповісти
Якщо не отримував доплат, то нехай за це відповідає керівник, який зобовязаний дотримуватися вимог законодавства в т.ч і з питань ПБ. Я не вірю, що відповідальний, який не отримував доплат. візьме провину на себе і заявить,що він отримував кошти.Якщо від не дибіл.
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04.02.2021 21:49 Відповісти
А пожарного инспектора который проверки делал...начальника пожарной части...когда задерживать собираетесь??? Или ждете пока она у себя всю документацию подрехтуют...??
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04.02.2021 17:51 Відповісти
А начальник пожежної частини в чому завинив перед вами?
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04.02.2021 19:11 Відповісти
А ты считаешь что инспектор который делал проверки с ним не делился?? Ты идиот??
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04.02.2021 19:31 Відповісти
Послухай, ти, с приветом, у инспектора єсть з ким ділитися ( і я не сумніваюся, що так воно і є). Але з якого боку він повинен ділитися( і ділиться) з начальником частини? У тебе крім привєта, є ще щось в голові?
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04.02.2021 21:54 Відповісти
уже половина сьели половина в камин кинули)
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04.02.2021 19:54 Відповісти
А ты не пыли,проверяют все без тебя ,грамотей,ты прост очень далек от от этого:" Слышал звон,да не знаю где он..." Проверяюти передают в СУД...А судье как- то некогда,он сильно занят.
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05.02.2021 00:40 Відповісти
чувак ты гонишь, инспекция и пожарная часть разные конторы )))
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05.02.2021 10:21 Відповісти
а главврач, типа, ни причем, ходил на хутор бабочек ловить
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04.02.2021 17:54 Відповісти
главрач может иногда и на работу ходить . Причём даже успешно оперировать . ) .
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04.02.2021 18:09 Відповісти
а он дедушку не бил, а он дедушку любил.
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04.02.2021 17:59 Відповісти
..???....еще одного козла нашли? И...все в этом мире вешают на козлов. Тяжела их судьба.
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04.02.2021 18:11 Відповісти
У нас можно всех задержать и посадить , ответственных за пожарную безопасность,кроме депутатов ВР и президента Украины(он еще в Ростов может вертолетом сбежать)
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04.02.2021 18:11 Відповісти
А там аппараты ИВЛ случайно не российского производства?
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04.02.2021 18:26 Відповісти
Кислород мог взорваться и загореться.Источник: https://censor.net/ru/n3246058

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Дайте редактору по голове. Учебником по химии за 8-й класс
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04.02.2021 18:33 Відповісти
Кисень не вибухає і не ********!

Кисень окислювач, тобто він підтримує реакцію горіння!

Взагалі то для всякої пожежі(вогню) потрібні три речовини

а)горюче(бензин, газ, деревина, пластмаса і т.п.

б)температура займання

в)кисень(або чистий, або той, що єсть в повітрі
Прокурори не те розслідують, погано в школі хімію lernen!
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04.02.2021 18:36 Відповісти
Погибла замечательный человек, невероятная личность и врач Олечка Глива

Відповідального за пожежну безпеку в запорізькій лікарні затримано, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 9725

...
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04.02.2021 19:37 Відповісти
Быряк ты..
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04.02.2021 19:52 Відповісти
 
 