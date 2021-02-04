Відповідального за пожежну безпеку в запорізькій лікарні затримано, - Офіс генпрокурора
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Правоохоронці затримали відповідального за протипожежну безпеку в Запорізькій обласній інфекційній лікарні, де вночі в реанімаційному відділенні сталася пожежа.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час досудового розслідування, огляду місця події, обшуків встановлено факти порушень у діяльності цього медичного закладу вимог законодавства України про пожежну безпеку та про об'єкти з підвищеною небезпекою", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що слідство відпрацьовує низку версій про причини займання. Серед них - порушення при використанні медобладнання. Через це міг статися витік кисню з ШВЛ, а кисень - вибухнути і спалахнути.
"Зараз посадову особу, відповідальну за техногенний і протипожежний стан Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, затримано в порядку ст.208 КПК України. Також під час слідства буде дано оцінку діяльності органів уповноважених на здійснення контролю у сфері безпеки виробництва", - сказано в повідомленні.
Як повідомлялося із посиланням на ДСНС, під час пожежі в Обласній інфекційній клінічній лікарні Запоріжжя загинули чотири людини, постраждали дві особи. Запорізька ОДА створила комісію з розслідування причин пожежі. Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження за цим фактом.
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Дайте редактору по голове. Учебником по химии за 8-й класс
Кисень окислювач, тобто він підтримує реакцію горіння!
Взагалі то для всякої пожежі(вогню) потрібні три речовини
а)горюче(бензин, газ, деревина, пластмаса і т.п.
б)температура займання
в)кисень(або чистий, або той, що єсть в повітрі
Прокурори не те розслідують, погано в школі хімію lernen!
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