Відповідального за пожежну безпеку в запорізькій лікарні затримано, - Офіс генпрокурора

Правоохоронці затримали відповідального за протипожежну безпеку в Запорізькій обласній інфекційній лікарні, де вночі в реанімаційному відділенні сталася пожежа.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час досудового розслідування, огляду місця події, обшуків встановлено факти порушень у діяльності цього медичного закладу вимог законодавства України про пожежну безпеку та про об'єкти з підвищеною небезпекою", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що слідство відпрацьовує низку версій про причини займання. Серед них - порушення при використанні медобладнання. Через це міг статися витік кисню з ШВЛ, а кисень - вибухнути і спалахнути.

"Зараз посадову особу, відповідальну за техногенний і протипожежний стан Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, затримано в порядку ст.208 КПК України. Також під час слідства буде дано оцінку діяльності органів уповноважених на здійснення контролю у сфері безпеки виробництва", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося із посиланням на ДСНС, під час пожежі в Обласній інфекційній клінічній лікарні Запоріжжя загинули чотири людини, постраждали дві особи. Запорізька ОДА створила комісію з розслідування причин пожежі. Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження за цим фактом.